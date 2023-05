Milan ospite dello Spezia, l’Inter in casa con il Sassuolo e Dea a Salerno. Si gioca in Bundesliga e nei principali campionati europei. Successo dell’Argentinos Juniors in Liga Profesional

Il calcio argentino tra i campionati che hanno aperto la giornata di sabato 13 maggio. In Liga Profesional successo per 2-1 dell’Argentinos Juniors in casa dell’Atletico Tucuman: ospiti avanti dal 15′ del primo tempo con Mac Allister e pareggio temporaneo di Menendez su rigore al 43′ e nella ripresa al 2′ gol decisivo di Avalos. Nell’altro incontro senza reti tra Huracan e Godoy Cruz con i padron di casa in dieci dal 13′ della ripresa per rosso diretto a Coccaro. In Uruguay pareggio senza reti tra Maldonado e Cerro Largo mentre in Venezuela colpo esterno dell’Hermanos Colmenarez per 3-2 sul Metropolitanos e 3-1 del Puerto Cavello sullo Zamora. In Colombia pareggio per 1-1 tra Jaguares de Cordoba e Deportivo Cali mentre La Equidad ha superato 1-0 il Bucaramanga per la Primera A. In Ecuador tris casalingo del Deportivo Cuenca sul Mushuc Runa e vittoria di misura del Biancional sul’ADT Tarma in Perù e de la Libertad sullo Sportivo Trinidense in Paraguay. In Bolivia da una parte troviamo il colpo esterno del Palmaflor sull’Universitario de Vinto e dall’altra il 3-1 tra le mura amiche del Nacional Potosi sul Tomayapo.

Nella Super League cinese 1-1 tra Shanghai Shenhua e Wuhan Three Towns mentre nella J1 League colpo estero del Sapporo (4-2 sullo Shonan) e dello Yokohama (1-0 sul Kashiwa). In Russia 2-1 dell’Ural sull’Orenburg per la Premier League. In Italia già disputati alcuni incontri del Campionato Primavera. Nell’1 troviamo il 2-1 casalingo della Juventus sul Napoli e dell’Atalanta in casa del Frosinone. Nel primo incontro bianconeri avanti al 30′ con Yildiz quindi al 2′ della ripresa pareggio temporaneo di Acampa e gol definitivo di Citi al 42′. Nel secondo succede tutto nella ripresa con il gol di Vlahovic al 20′ quindi l’autorete di Colombo al 25′ e punto decisivo di Colombo due minuti dopo. Nella 2 troviamo lo 0-0 tra Pescara e Ascoli, il successo per 2-0 dell’Imolese sulla Salernitana e per 4-2 del Crotone in casa della Viterbese.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali eventi. In Serie A si parte alle 15 con Salernitana-Atalanta quindi alle 18 trasferta a La Spezia per il Milan e turno casalingo alle 20.45 per l’Inter con il Sassuolo. Ricco programma in Serie B dalle ore 14 mentre in Lega Pro spazio a Reggiana-Catanzaro per la Supercoppa e al ritorno delle partite di playout. Nel resto d’Europa troviamo in Bundesliga gli impegni per il Bayern alle 15.30 e per il Dortmund alle 18.30. In Ligue 1 il PSG ospita alle 21 l’Ajaccio mentre in Premier League già in campo Leeds-Newcastle ad aprire un ricco programma. Troviamo anche la Liga con gli impegni di Real Sociedad e Real Madrid mentre alle 18.30 spicca Villarreal-Athletic Bilbao.

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF

Wydad - Mamelodi 21:00



ALGERIA LIGUE 1

JS Kabylie - El Bayadh 19:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Huracan - Godoy Cruz 0-0 (Finale)

Atl. Tucuman - Argentinos Jrs 1-2 (Finale)

Independiente - Tigre 20:30

Banfield - San Lorenzo 23:00



AUSTRALIA A-LEAGUE - PLAY OFF

Adelaide United - Central Coast Mariners 1-2 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Altach - Hartberg 17:00

Wolfsberger - A. Lustenau 17:00



BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Muktijoddha Sangsad - Azampur Uttara 1-1 (Finale)

Rahmatgonj MFS - Fortis 1-1 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Cercle Brugge - Gent 18:15

St. Liege - Westerlo 20:45



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU - FC Minsk 16:00

Gomel - Din. Minsk 18:00

Soligorsk - Dynamo Brest 20:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Universitario de Vinto - Palmaflor 0-1 (Finale)

Nacional Potosi - Tomayapo 3-1 (Finale)

Vaca Diez - Royal Pari 21:00



BRASILE SERIE A

Bahia - Flamengo 21:00

Fluminense - Cuiaba 23:30

Palmeiras - Bragantino 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Slavia Sofia - Botev Plovdiv 19:00



BULGARIA PARVA LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Botev Vratsa - Spartak Varna 16:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge - Valour 22:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Magallanes - A. Italiano 21:30



CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Shenhua - Wuhan Three Towns 1-1 (Finale)

Shenzhen - Dalian Pro 0-1 (*)



CIPRO FIRST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

Anorthosis - AEL Limassol 16:00



CIPRO FIRST DIVISION - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Paphos - Omonia 18:30



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Jaguares de Cordoba - Dep. Cali 1-1 (Finale)

La Equidad - Bucaramanga 1-0 (Finale)

U. Magdalena - Tolima 23:10



CROAZIA HNL

Hajduk Split - Osijek 17:00

Istra 1961 - Gorica 19:10



ECUADOR LIGA PRO - PRIMA FASE

Dep. Cuenca - Mushuc Runa 3-0 (Finale)

El Nacional - Orense 20:00

Aucas - Gualaceo 22:30



EGITTO PREMIER LEAGUE

Ismaily - Zamalek 18:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus - Tallinna Kalev 16:00

Paide - Tammeka 18:30



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Lahti - KTP 0-0 (*)

Honka - KuPS 0-0 (*)

HJK - Inter Turku 16:00

Oulu - VPS 16:00

SJK - Ilves 16:00

Mariehamn - Haka 17:30



FRANCIA LIGUE 1

Strasburgo - Nizza 17:00

Paris SG - AC Ajaccio 21:00



FRANCIA LIGUE 2

Quevilly Rouen - Bordeaux 15:00

Bastia - Niort 19:00

Caen - Nimes 19:00

Dijon - Amiens 19:00

Laval - St. Etienne 19:00

Metz - Grenoble 19:00

Rodez - Paris FC 19:00

Sochaux - Guingamp 19:00

Valenciennes - Pau FC 19:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth - Braunschweig 2-2 (*)

Kaiserslautern - Bielefeld 0-1 (*)

Kiel - Karlsruher 1-0 (*)

St. Pauli - Dusseldorf 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern - Schalke 15:30

Bochum - Augusta 15:30

Francoforte - Magonza 15:30

Union Berlino - Friburgo 15:30

Wolfsburg - Hoffenheim 15:30

Dortmund - Monchengladbach 18:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Potsdam D - Leverkusen D 1-5 (*)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe - Hiroshima 2-0 (Finale)

Shonan - Sapporo 2-4 (Finale)

Kashiwa - Yokohama FC 0-1 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Panetolikos - OFI Crete 16:00

Asteras T. - Atromitos 19:00

Ionikos - Lamia 19:00

Levadiakos - Giannina 19:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP - PLAY OFF

Sunderland - Luton 18:30



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Leeds - Newcastle 1-1 (*)

Aston Villa - Tottenham 16:00

Chelsea - Nottingham 16:00

Crystal Palace - Bournemouth 16:00

Manchester Utd - Wolves 16:00

Southampton - Fulham 16:00



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Glentoran - Cliftonville 17:30



IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers - Shelbourne 20:45



ISRAELE LIGAT HA'AL - GRUPPO RETROCESSIONE

Nes Tziona - Sakhnin 15:45

Hapoel Hadera - H. Tel Aviv 18:00

Maccabi Bnei Raina - H. Haifa 18:00

Kiryat Shmona - B. Jerusalem 18:10



ITALIA PRIMAVERA 1

Frosinone U19 - Atalanta U19 1-2 (Finale)

Juventus U19 - Napoli U19 2-1 (Finale)

Fiorentina U19 - Lecce U19 1-0 (*)

Cagliari U19 - Bologna U19 15:00

Sassuolo U19 - Roma U19 15:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Pescara U19 - Ascoli U19 0-0 (Finale)

Imolese U19 - Salernitana U19 2-0 (Finale)

Viterbese U19 - Crotone U19 2-4 (Finale)

Alessandria U19 - Cremonese U19 14:00SRF

Perugia U19 - Lazio U19 14:00SRF

AlbinoLeffe U19 - Pordenone U19 15:00SRF

Cittadella U19 - Parma U19 15:00SRF

Como U19 - Padova U19 15:00SRF

Cosenza U19 - Pisa U19 15:00SRF

FeralpiSalò U19 - Monza U19 15:00SRF

Genoa U19 - Venezia U19 15:00SRF

Monopoli U19 - Entella U19 15:00SRF

Reggiana U19 - Brescia U19 15:00SRF

Reggina U19 - Ternana U19 15:00SRF

Spal U19 - Vicenza U19 15:00SRF

Spezia U19 - Benevento U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A

Salernitana - Atalanta 15:00

Spezia - Milan 18:00

Inter - Sassuolo 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE

Pomigliano D - Sassuolo D 1-1 (*)



ITALIA SERIE A FEMMINILE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Inter D - Fiorentina D 3-0 (*)

Milan D - Roma D 14:30



ITALIA SERIE B

Ascoli - Cosenza 0-1 (*)

Bari - Reggina 0-0 (*)

Benevento - Modena 0-0 (*)

Brescia - Pisa 0-0 (*)

Cagliari - Palermo 0-0 (*)

Como - Ternana 0-0 (*)

Spal - Parma 0-0 (*)

Südtirol - Cittadella 0-0 (*)

Venezia - Perugia 0-0 (*)

Frosinone - Genoa 16:15



ITALIA SERIE C - PLAY OUT

ACR Messina - Gelbison 15:00

Vis Pesaro - Imolese Rinviata

Mantova - AlbinoLeffe 17:00

Alessandria - San Donato 17:30

Sangiuliano City - Triestina 17:30



ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)

Reggiana - Catanzaro 18:30



LETTONIA COPPA

RTU - JFC Jelgava 15:00SRF

Dobele Allegro - FK Ludza 16:00SRF

Sigulda - FK Cesis 18:00SRF



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Metta/LU - Tukums 2000 3-2 (Finale)

RFS - Jelgava 15:00



LITUANIA A LYGA

Dainava Alytus - Riteriai 0-0 (*)

FK Panevezys - Suduva 16:00



MAROCCO COUPE DU TRONE

FAR Rabat - FUS Rabat 18:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt - Rosenborg 17:00

Ham-Kam - Tromsø 17:00

Molde - Strömsgodset 17:00

Sandefjord - Viking 17:00

Sarpsborg 08 - Brann 17:00

Stabaek - Aalesund 17:00

Haugesund - Vålerenga 19:15



OLANDA EREDIVISIE

FC Volendam - Sparta Rotterdam 18:45

Heerenveen - Excelsior 20:00

Utrecht - Waalwijk 21:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Libertad - Sportivo Trinidense 2-1 (Finale)

Cerro Porteno - Olimpia Asuncion 23:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Binacional - ADT Tarma 1-0 (Finale)

Union Comercio - Sporting Cristal 20:00



POLONIA EKSTRAKLASA

Slask - Plock 15:00

Cracovia - Zaglebie 17:30

Widzew Lodz - Gornik Zabrze 20:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves - Ferreira 16:30

Vizela - Famalicao 16:30

Portimonense - Benfica 19:00

Sporting - Maritimo 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - 7°-10° POSTO

Hradec Kralove - Mlada Boleslav 15:00

Liberec - Ceske Budejovice 15:00



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Plzen - Sigma Olomouc 15:00

Sparta Praga - Slavia Praga 18:00



ROMANIA LIGA 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

Petrolul - FC Hermannstadt 0-0 (*)

U. Cluj - Chindia Targoviste 18:00



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Univ. Craiova - Farul Constanta 20:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural - Orenburg 2-1 (Finale)

Khimki - Sp. Mosca 1-0 (*)

Zenit - Krasnodar 15:30

CSKA Mosca - Torpedo Moscow 18:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE - PLAY OFF

La Fiorita - Virtus 15:00



SCOZIA LEAGUE ONE - SPAREGGIO

Dumbarton - Annan 16:00



SCOZIA PREMIERSHIP - GRUPPO RETROCESSIONE

Dundee Utd - Ross County 16:00

Kilmarnock - Livingston 16:00

St. Johnstone - Motherwell 16:00



SCOZIA PREMIERSHIP - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rangers - Celtic 2-0 (*)

Aberdeen - Hibernian 16:00

St. Mirren - Hearts 16:00



SERBIA SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cukaricki - Novi Pazar 16:30

Stella Rossa - Vojvodina 18:30

TSC - FK Vozdovac 20:30



SLOVENIA PRVA LIGA

Mura - Gorica 15:00

Domzale - O. Ljubljana 17:30

Celje - Koper 20:15



SPAGNA LALIGA

Real Sociedad - Girona 1-0 (*)

Osasuna - Almeria 16:15

Villarreal - Ath. Bilbao 18:30

Real Madrid - Getafe 21:00



SPAGNA LALIGA2

Gijon - R. Oviedo 16:15

Granada - Lugo 18:30

Saragozza - Cartagena 18:30

Malaga - Mirandes 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Pohang - Daejeon 3-2 (Finale)

Gwangju - Daegu 0-2 (Finale)

Gangwon - Suwon Bluewings 0-2 (Finale)



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Cape Town City - Richards Bay 15:00

Golden Arrows - AmaZulu 15:00

Maritzburg Utd - Stellenbosch 15:00

Orlando - Sekhukhune 15:00

Royal AM - Swallows 15:00

Supersport - Kaizer Chiefs 15:00

TS Galaxy - Chippa United 15:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

Hacken - Degerfors 15:00

Varberg - Norrkoping 17:30



SVEZIA SUPERETTAN

Öster - GAIS 15:00

Västerås SK - Landskrona 15:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers - Luzern 18:00

Servette - Sion 20:30



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dyn. Kyiv - Ch. Odessa 2-2 (*)

Inhulets - Shakhtar 16:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Maldonado - Cerro Largo 0-0 (Finale)

River Plate - Liverpool M. 17:30

Penarol - Wanderers 20:30



USA MLS

Chicago Fire - St. Louis City 19:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Pakhtakor - Buxoro 16:00

Sogdiana - Turon 16:00



VENEZUELA LIGA FUTVE

Metropolitanos - Hermanos Colmenarez 2-3 (Finale)

Zamora - Puerto Cabello 1-3 (Finale)

Rayo Zuliano - Monagas 22:00