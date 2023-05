Elenco delle partite previste per oggi, sabato 13 maggio 2023: tre incontri in Serie A, in Bundesliga prosegue il testa a testa tra Bayern Monaco e Dortmund

La Serie A in primo piano sabato 13 maggio con tre incontri in programma. Si parte alle 15 da Salernitana–Atalanta con i granata che vogliono al più presto centrare i punti decisivi per l’aritmetica salvezza. Troveranno una Dea che proverà a ridurre il gap per restare ancorato al sogno Champions League che si è molto complicato dopo la sconfitta casalinga con la Juventus. I campani hanno anche da vendicare l’umiliante 8-2 subito nel match d’andata. Il Milan affronterà una trasferta molto impegnativa perchè lo Spezia giocherà il tutto per tutto per restare in corsa salvezza. I rossoneri hanno ripreso la corsa Champions League con la vittoria sulla Lazio ma potrebbero accusare il colpo della sconfitta nel match d’andata di CL contro l’Inter e con il derby di ritorno vicino. Diversi indisponibili e Pioli che dovrà sapientemente dosare le energie visto che si gioca martedì prossimo. I cugini dell’Inter invece ospitano il Sassuolo che in alcune circostanze hanno dato dispiaceri ai nerazzurri. Le motivazioni in questo caso saranno differenti visto che i neroverdi non hanno particolari obiettivi se non migliorare la classifica mentre per la squadra di Inzaghi c’è da mettere al sicuro un posto nei top 4.

Indice



Restando in Italia troviamo un ricco programma in Serie B dove si giocano tutte e 10 le gare valide per la 37esima giornata alle ore 14 tranne il big match tra Frosinone e Genoa dove si potrebbero rimettere le carte in tavola per il primo posto. Grande lotta per conquistare i playoff e per evitare playout o retrocessione diretta. Tutto resta aperto. In Lega Pro fase decisive per la lotta alla salvezza con il ritorno dei playout mentre alle 18.30 si gioca Reggiana-Catanzaro per la Supercoppa. C’è anche il Campionato Primavera 1 con ben 5 incontr a partire a Frosinone-Atalanta e Juventus-Napoli delle ore 11. Nel calcio femminile troviamo alle 12.30 Pomigliano-Sassuolo e Inter-Fiorentina e alle 14.30 Milan-Roma.

Si gioca anche nei principali campionati europei. In Bundesliga prosegue il testa a testa tra Bayern Monaco e Dortmund separati di una sola lunghezza. Da una parte la gara interna delle 15.30 con lo Schalke e dell’altra quella delle 18.30 con il Monchengladbach. In Ligue 1 due gare con il PSG che ospita l’Ajaccio con la pressione dei Lens che ieri ha vinto l’anticipo portandosi a -3. Sei gli incontri in Premier League a partire dalle 13.30 con Leed-Newcastle e in Liga apre alle 14 il Real Sociedad in casa con il Girone e alle 21 troviamo Real Madrid-Getafe.

SERIE A

15.00

18.00

20.45

SERIE B

14.00

16.15

SUPERCOPPA LEGA PRO

18.30

Reggina-Catanzaro

PLAYOUT LEGA PRO

15.00

17.00

Mantova-Albinoleffe

17.30

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Wydad – Mamelodi 21:00

ALGERIA LIGUE 1

JS Kabylie – El Bayadh 19:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Huracan – Godoy Cruz 01:00

Atl. Tucuman – Argentinos Jrs 02:30

Independiente – Tigre 20:30

Banfield – San Lorenzo 23:00

AUSTRALIA A-LEAGUE – PLAY OFF

Adelaide United – Central Coast Mariners 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Altach – Hartberg 17:00

Wolfsberger – A. Lustenau 17:00

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Muktijoddha Sangsad – Azampur Uttara 12:00

Rahmatgonj MFS – Fortis 12:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Cercle Brugge – Gent 18:15

St. Liege – Westerlo 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU – FC Minsk 16:00

Gomel – Din. Minsk 18:00

Soligorsk – Dynamo Brest 20:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Universitario de Vinto – Palmaflor 00:00

Nacional Potosi – Tomayapo 02:00

Vaca Diez – Royal Pari 21:00

BRASILE SERIE A

Bahia – Flamengo 21:00

Fluminense – Cuiaba 23:30

Palmeiras – Bragantino 23:30

BULGARIA PARVA LIGA – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Slavia Sofia – Botev Plovdiv 19:00

BULGARIA PARVA LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Botev Vratsa – Spartak Varna 16:30

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge – Valour 22:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Magallanes – A. Italiano 21:30

CINA SUPER LEAGUE

Shanghai Shenhua – Wuhan Three Towns 09:30

Shenzhen – Dalian Pro 13:35

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Anorthosis – AEL Limassol 16:00

CIPRO FIRST DIVISION – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Paphos – Omonia 18:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Jaguares de Cordoba – Dep. Cali 01:05

La Equidad – Bucaramanga 03:15

U. Magdalena – Tolima 23:10

CROAZIA HNL

Hajduk Split – Osijek 17:00

Istra 1961 – Gorica 19:10

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Dep. Cuenca – Mushuc Runa 02:00

El Nacional – Orense 20:00

Aucas – Gualaceo 22:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Ismaily – Zamalek 18:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Parnu JK Vaprus – Tallinna Kalev 16:00

Paide – Tammeka 18:30

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Lahti – KTP 13:00

Honka – KuPS 14:00

HJK – Inter Turku 16:00

Oulu – VPS 16:00

SJK – Ilves 16:00

Mariehamn – Haka 17:30

FRANCIA LIGUE 1

Strasburgo – Nizza 17:00

Paris SG – AC Ajaccio 21:00

FRANCIA LIGUE 2

Quevilly Rouen – Bordeaux 15:00

Bastia – Niort 19:00

Caen – Nimes 19:00

Dijon – Amiens 19:00

Laval – St. Etienne 19:00

Metz – Grenoble 19:00

Rodez – Paris FC 19:00

Sochaux – Guingamp 19:00

Valenciennes – Pau FC 19:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – Braunschweig 13:00

Kaiserslautern – Bielefeld 13:00

Kiel – Karlsruher 13:00

St. Pauli – Dusseldorf 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bayern – Schalke 15:30

Bochum – Augusta 15:30

Francoforte – Magonza 15:30

Union Berlino – Friburgo 15:30

Wolfsburg – Hoffenheim 15:30

Dortmund – Monchengladbach 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Potsdam D – Leverkusen D 13:00

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kobe – Hiroshima 07:00

Shonan – Sapporo 08:00

Kashiwa – Yokohama FC 09:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Panetolikos – OFI Crete 16:00

Asteras T. – Atromitos 19:00

Ionikos – Lamia 19:00

Levadiakos – Giannina 19:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP – PLAY OFF

Sunderland – Luton 18:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Leeds – Newcastle 13:30

Aston Villa – Tottenham 16:00

Chelsea – Nottingham 16:00

Crystal Palace – Bournemouth 16:00

Manchester Utd – Wolves 16:00

Southampton – Fulham 16:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Glentoran – Cliftonville 17:30

IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers – Shelbourne 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL – GRUPPO RETROCESSIONE

Nes Tziona – Sakhnin 15:45

Hapoel Hadera – H. Tel Aviv 18:00

Maccabi Bnei Raina – H. Haifa 18:00

Kiryat Shmona – B. Jerusalem 18:10

ITALIA PRIMAVERA 1

Frosinone U19 – Atalanta U19 11:00

Juventus U19 – Napoli U19 11:00

Fiorentina U19 – Lecce U19 13:00

Cagliari U19 – Bologna U19 15:00

Sassuolo U19 – Roma U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Pescara U19 – Ascoli U19 10:00

Imolese U19 – Salernitana U19 11:00

Viterbese U19 – Crotone U19 11:00

Alessandria U19 – Cremonese U19 14:00

Perugia U19 – Lazio U19 14:00

AlbinoLeffe U19 – Pordenone U19 15:00

Cittadella U19 – Parma U19 15:00

Como U19 – Padova U19 15:00

Cosenza U19 – Pisa U19 15:00

FeralpiSalò U19 – Monza U19 15:00

Genoa U19 – Venezia U19 15:00

Monopoli U19 – Entella U19 15:00

Reggiana U19 – Brescia U19 15:00

Reggina U19 – Ternana U19 15:00

Spal U19 – Vicenza U19 15:00

Spezia U19 – Benevento U19 15:00

ITALIA SERIE A

Salernitana – Atalanta 15:00

Spezia – Milan 18:00

Inter – Sassuolo 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Pomigliano D – Sassuolo D 12:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Inter D – Fiorentina D 12:30

Milan D – Roma D 14:30

ITALIA SERIE B

Ascoli – Cosenza 14:00

Bari – Reggina 14:00

Benevento – Modena 14:00

Brescia – Pisa 14:00

Cagliari – Palermo 14:00

Como – Ternana 14:00

Spal – Parma 14:00

Südtirol – Cittadella 14:00

Venezia – Perugia 14:00

Frosinone – Genoa 16:15

ITALIA SERIE C – PLAY OUT

ACR Messina – Gelbison 15:00

Vis Pesaro – Imolese Rinviata

Mantova – AlbinoLeffe 17:00

Alessandria – San Donato 17:30

Sangiuliano City – Triestina 17:30

ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)

Reggiana – Catanzaro 18:30

LETTONIA COPPA

RTU – JFC Jelgava 15:00

Dobele Allegro – FK Ludza 16:00

Sigulda – FK Cesis 18:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Metta/LU – Tukums 2000 12:00

RFS – Jelgava 15:00

LITUANIA A LYGA

Dainava Alytus – Riteriai 14:00

FK Panevezys – Suduva 16:00

MAROCCO COUPE DU TRONE

FAR Rabat – FUS Rabat 18:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt – Rosenborg 17:00

Ham-Kam – Tromsø 17:00

Molde – Strömsgodset 17:00

Sandefjord – Viking 17:00

Sarpsborg 08 – Brann 17:00

Stabaek – Aalesund 17:00

Haugesund – Vålerenga 19:15

OLANDA EREDIVISIE

FC Volendam – Sparta Rotterdam 18:45

Heerenveen – Excelsior 20:00

Utrecht – Waalwijk 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Libertad – Sportivo Trinidense 02:00

Cerro Porteno – Olimpia Asuncion 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Binacional – ADT Tarma 01:00

Union Comercio – Sporting Cristal 20:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Slask – Plock 15:00

Cracovia – Zaglebie 17:30

Widzew Lodz – Gornik Zabrze 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves – Ferreira 16:30

Vizela – Famalicao 16:30

Portimonense – Benfica 19:00

Sporting – Maritimo 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – 7°-10° POSTO

Hradec Kralove – Mlada Boleslav 15:00

Liberec – Ceske Budejovice 15:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Plzen – Sigma Olomouc 15:00

Sparta Praga – Slavia Praga 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Petrolul – FC Hermannstadt 13:30

U. Cluj – Chindia Targoviste 18:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Univ. Craiova – Farul Constanta 20:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural – Orenburg 11:00

Khimki – Sp. Mosca 13:00

Zenit – Krasnodar 15:30

CSKA Mosca – Torpedo Moscow 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE – PLAY OFF

La Fiorita – Virtus 15:00

SCOZIA LEAGUE ONE – SPAREGGIO

Dumbarton – Annan 16:00

SCOZIA PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Dundee Utd – Ross County 16:00

Kilmarnock – Livingston 16:00

St. Johnstone – Motherwell 16:00

SCOZIA PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rangers – Celtic 13:30

Aberdeen – Hibernian 16:00

St. Mirren – Hearts 16:00

SERBIA SUPER LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cukaricki – Novi Pazar 16:30

Stella Rossa – Vojvodina 18:30

TSC – FK Vozdovac 20:30

SLOVENIA PRVA LIGA

Mura – Gorica 15:00

Domzale – O. Ljubljana 17:30

Celje – Koper 20:15

SPAGNA LALIGA

Real Sociedad – Girona 14:00

Osasuna – Almeria 16:15

Villarreal – Ath. Bilbao 18:30

Real Madrid – Getafe 21:00

SPAGNA LALIGA2

Gijon – R. Oviedo 16:15

Granada – Lugo 18:30

Saragozza – Cartagena 18:30

Malaga – Mirandes 21:00

SUD COREA K LEAGUE 1

Pohang – Daejeon 07:00

Gwangju – Daegu 09:30

Gangwon – Suwon Bluewings 12:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Cape Town City – Richards Bay 15:00

Golden Arrows – AmaZulu 15:00

Maritzburg Utd – Stellenbosch 15:00

Orlando – Sekhukhune 15:00

Royal AM – Swallows 15:00

Supersport – Kaizer Chiefs 15:00

TS Galaxy – Chippa United 15:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Hacken – Degerfors 15:00

Varberg – Norrkoping 17:30

SVEZIA SUPERETTAN

Öster – GAIS 15:00

Västerås SK – Landskrona 15:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Grasshoppers – Luzern 18:00

Servette – Sion 20:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dyn. Kyiv – Ch. Odessa 13:00

Inhulets – Shakhtar 16:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Maldonado – Cerro Largo 00:00

River Plate – Liverpool M. 17:30

Penarol – Wanderers 20:30

USA MLS

Chicago Fire – St. Louis City 19:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Pakhtakor – Buxoro 16:00

Sogdiana – Turon 16:00

VENEZUELA LIGA FUTVE

Metropolitanos – Hermanos Colmenarez 00:15

Zamora – Puerto Cabello 02:30

Rayo Zuliano – Monagas 22:00