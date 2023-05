I consigli del giorno 13 maggio 2023 sono dedicati agli anticipi della 35ma giornata di Serie A e alla 37ma giornata di Serie B

Sabato 13 maggio si giocano gli anticipi della trentacinquesima giornata di Serie A e la trentasettesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Salernitana – Atalanta 2 (ore 15)

Anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. In palio punti preziosissimi per gli orobici per continuare a inseguire il sogno Champions. I nerazzurri, dopo tre successi di fila, hanno perso in casa per 0-2 contro la Juventus. Ora occupano a quota 58 grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sette pareggiate e dieci perse, quarantuno reti fatte e cinquantotto incassate. Di fronte avranno i campani, che, perdendo per 2-1 contro l’Empoli, hanno interrotto una striscia positiva dopo dieci risultati. Sono quindicesimi con 35 punti, frutto di sette vittorie, quattordici pareggi e tredici sconfitte, cinquantasei reti realizzate e trentacinque incassate.

Spezia – Milan 2 (ore 18)

Anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Gli Aquilotti sono reduci da tre k.o. di fila, per 0-2 contro il Monza e per 3-2 contro l’Atalanta e per 2-0 contro la Cremonese; non vincono dallo scorso 10 marzo quando ebbero la meglio sull’Inter. Nell’ultima giornata sono stati sorpassati dal Verona e ora si trovano in piena zona retrocessione, a tre lunghezze dalla quartultima, con 27 punti. Il loro percorso é di cinque partite vinte, dodici pareggiate e diciassette perse, ventotto reti realizzate e cinquantasette incassate. I rossoneri devono smaltire velocemente la delusione per la sconfitta rimediata dall’Inter nella semifinale di andata della Champions League e ritrovare il morale in vista del ritorno. Il Milan viene dal successo casalingo per 2-0 contro la Lazio, firmato Bennacer e Theo Hernandez. La squadra di Pioli ora é sesta, a pari merito con Atalanta e Roma, con 58 punti, che sono il frutto di diciassette vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentanove subiti. L’Inter viene da quattro successi di fila: contro l’Empoli (0-3) la Lazio (3-1). il Verona con il risultato tennistico di 0-6 e la Roma (0-2).

Inter – Sassuolo 1 (ore 20.45)

Anticipo serale della trentacinquesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, galvanizzata anche dal successo nella semifinale di Champions, in campionato viene da quattro successi di fila: contro l’Empoli (0-3) la Lazio (3-1). il Verona con il risultato tennistico di 0-6 e la Roma (0-2). É quarta a quota 63 punti, con un percorso di venti partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, sessantadue reti realizzate e trentasette incassate. Di fronte avrà il Sassuolo, che non ha più nulla da chiedere alla stagione se non di portarla a termine in maniera dignitosa. I neroverdi, dopo il pari per 1-1 nel derby emiliano con il Bologna, sono tredicesimi con 44 punti, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte, quarantuno reti realizzate e cinquanta incassate.

Brescia – Pisa 2 (ore 14)

Match valido per la trentasettesima giornata di Serie B. Le Rondinelle sono reduci da due successi di fila, hanno perso per 2-0 a Parma. Sono diciassettesime, in zona playout, con 38 punti, in zona playout. Il loro percorso é di nove partite vinte, undici pareggiate e sedici perse, trentatré gol all’attivo e cinquantaquattro al passivo. I toscani sono reduci da quattro k.o. consecutivi, ultimo dei quali quello casalingo per 1-3 contro il Frosinone. Sono ottavi con 46 punti, frutto di undici vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte, quarantasei gol fatti e trentanove subiti.

Sudtirol – Cittadella 2 (ore 14)

Incontro valevole per la trentasettesima giornata di Serie B. Il Südtirol proviene dal successo esterno di misura contro la Ternana e ora ha 57 punti. La squadra di Bisoli ha fin qui colto quattordici vittorie, quindici pareggi, sette sconfitte, trentasei reti all’attivo e trentuno al passivo. Il Cittadella é reduce dal successo casalingo per 3-1 contro il Benevento. Sono quindicesimi a quota 41 con un percorso di nove partite vinte, quattordici pareggiate e tredici perse, trentatré reti realizzate e quarantaquattro incassate.

Frosinone – Genoa 1 (ore 16.15)

Incontro valevole per la trentasettesima giornata di Serie B. Il Frosinone, dopo il successo esterno per 1-3 contro il Pisa, é primo con 74 punti, frutto di ventidue vittorie, otto pareggi, sei sconfitte, cinquantasette gol fatti e ventidue subiti. Il Genoa viene dal pareggio esterno a reti bianche contro il Sudtirol. Il Genoa. dopo il 2-0 contro l’A un percorso di venti partite vinte, undici pareggiate, cinque perse, quarantasette reti segnate e ventidue incassate.

