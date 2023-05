In campo Lazio e Lecce per il massimo campionato italiano, si gioca anche in Ligue 1, Bundesliga e Liga. successo del Lanus in Copa Argentina, del Botafogo RJ della Serie A brasiliana

Il programma di venerdì 12 maggio ha avuto inizio nella notte con la Copa Argentina. Successo per 3-1 del Lanus sul Sol de Mayo per i 32esimi di finale: nel primo tempo le redi di Lema, Esquivel e Sand e nella ripresa accorcia Jerovic. Nella Serie A brasiliana sono tre gli incontri disputati. Successo per 3-0 del Botafogo RJ sul Corinthians: nel primo tempo sblocca il punteggio Tiquinho Soares che raddoppia nella ripresa mentre il tris porta la firma di Carlos Eduardo. Pareggio per 1-1 tra Coritiba e Vasco con Erick Marcus che risponde a Ze Roberto mentre senza reti chiudono Fortaleza e Sao Paulo. Passiamo al Perù dove l’A. Lima ha superato 2-0 il Cesar Vallejo mentre in Paraguay tris casalingo del General Caballero JLM sul Guairena. In Messico per la Liga MX troviamo il poker casalingo del Tigres sul Toluca e il successo di misura dell’Atlas sul Guadalajara; nella Liga de Expansion MX pareggio per 1-1 tra Atletico Morelia e Celaya.

Altro pareggio per 2-2 tra Everton e Palestino in Cile così come in Primera A colombiana tra Ind. Medellin e Once Caldas mentre l’Altetico Nacional passa 2-0 in casa del Santa Fe. In Costa Rica il Saprissa espugna il campo dell’Herediano 2-1 e in J1 League stesso punteggio tra Tokyo e Kawasaki. In A-League nella gara valida per la semifinale playoff troviamo il pareggio per 1-1 tra Sydney e Melbourne City: al vantaggio ospite di Leckie al 18′ ha risposto Le Fondre su rigore al 19′ della ripresa e al 26′ gol annullato per fuorigioco a Grant. Il 19 maggio previsto il match di ritorno e la vincente affronterà quella tra Central Coast Mariners e Adelaide United. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo i principali appuntamenti sportivi. In Italia si gioca l’anticipo della 35esima giornata delle 20.45 tra Lazio e Lecce mentre nel Campionato Primavera 1 già in campo Empoli-Verona e Udinese-Cesena. Si gioca anche in Bundesliga con Colonia-Hertha alle ore 20.30, in Ligue 1 alle 21 con Lens e Reims stesso orario della Liga dove si affrontano invece Maiorca e Cadice.

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF

Esperance Tunis - Al Ahly 21:00



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Lanus - Sol de Mayo 3-1 (Finale)



AUSTRALIA A-LEAGUE - PLAY OFF

Sydney FC - Melbourne City 1-1 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Tirol - Ried 19:30



BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Bangladesh Police - Bashundara Kings 2-1 (Finale)

Chittagong Abahani - Abahani Limited 3-2 (Finale)

Sheikh Russel - Sheikh Jamal 0-0 (Finale)



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk - Isloch 0-0 (*)



BRASILE SERIE A

Coritiba - Vasco 1-1 (Finale)

Botafogo RJ - Corinthians 3-0 (Finale)

Fortaleza - Sao Paulo 0-0 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Pirin Blagoevgrad - Hebar 2-0 (*)

Beroe - Septemvri Sofia 18:15



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton - Palestino 2-2 (Finale)



CIPRO FIRST DIVISION - GRUPPO RETROCESSIONE

Karmiotissa - Nea Salamis 18:00

Paralimni - Ol. Nicosia 18:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Ind. Medellin - Once Caldas 2-2 (Finale)

Santa Fe - Atl. Nacional 0-2 (Finale)

Envigado - Aguilas 23:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA - PLAY OFFS

Herediano - Saprissa 1-2 (Finale)



CROAZIA HNL

Slaven Belupo - Lok. Zagreb 18:00



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Odense - Aalborg 19:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Kalju - Harju JK Laagri 18:00



FRANCIA LIGUE 1

Lens - Reims 21:00



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Magdeburg - Norimberga 18:30

Sandhausen - Rostock 18:30



GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia - Hertha 20:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Bayern D - Hoffenheim D 19:15



GIAPPONE J1 LEAGUE

Tokyo - Kawasaki 2-1 (Finale)



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak - Naft M.I.S 0-0 (Intervallo)

Havadar SC - Foolad 0-0 (Intervallo)

Malavan - Mes Kerman 0-0 (Intervallo)

Mes Rafsanjan - Esteghlal F.C. 0-0 (Intervallo)

Persepolis - Gol Gohar 3-0 (Intervallo)

Sanat-Naft - Zob Ahan 1-1 (Intervallo)

Sepahan - Peykan 2-0 (Intervallo)

Tractor-Sazi - Nassaji Mazandaran 0-0 (Intervallo)



IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians - Derry City 20:45

Dundalk - Cork City 20:45

St. Patricks - Drogheda 20:45

UC Dublin - Shamrock Rovers 20:45



ITALIA PRIMAVERA 1

Empoli U19 - Verona U19 1-0 (Finale)

Udinese U19 - Cesena U19 3-1 (Finale)

Sampdoria U19 - Torino U19 0-1 (*)

Milan U19 - Inter U19 19:00



ITALIA SERIE A

Lazio - Lecce 20:45



LETTONIA COPPA

Kadaga - Namejs 16:30SRF



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

FK Liepaja - Riga FC 0-1 (*)

Valmiera - Auda 1-0 (*)



LITUANIA A LYGA

Hegelmann - Siauliai FA 0-1 (*)



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Atl. Morelia - Celaya 1-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Atlas - Guadalajara 1-0 (Finale)

Tigres - Toluca 4-1 (Finale)



NORVEGIA ELITESERIEN

Odd - Lilleström 19:00



OLANDA EREDIVISIE

Twente - Nijmegen 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

General Caballero JLM - Guairena FC 3-0 (Finale)

Ameliano - Tacuary 23:30



PERU LIGA 1 - APERTURA

A. Lima - Cesar Vallejo 2-0 (Finale)

Huancayo - Cajamarca 20:00

Melgar - Sport Boys 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Piast - Korona 18:00

Legia - Jagiellonia 20:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Gil Vicente - Boavista 21:15



ROMANIA LIGA 1 - GRUPPO RETROCESSIONE

FC Voluntari - Botosani 1-0 (Intervallo)



ROMANIA LIGA 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rapid Bucarest - Sepsi Sf. Gheorghe 19:30



SCOZIA LEAGUE ONE - SPAREGGIO

Clyde - East Fife 20:45



SCOZIA PREMIERSHIP - SPAREGGIO

Queen's Park - Partick Thistle 20:45



SPAGNA LALIGA

Maiorca - Cadice 21:00



SPAGNA LALIGA2

Burgos CF - Leganes 21:00



SVEZIA SUPERETTAN

Jonkoping - AFC Eskilstuna 19:00



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CS Sfaxien - Monastir 14:30



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Qizilqum - Olympic 0-1 (*)



VENEZUELA LIGA FUTVE

Carabobo - Portuguesa 22:00