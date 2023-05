GENOVA – La partita che assegna la Supercoppa Primavera 2 2022/2023 (di seguito Supercoppa Primavera 2) si disputerà in gara unica e stabilirà la squadra che acquisisce il titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2 2022/2023.

SEDE

Stadio “Luigi Ferraris” di Genova. L’entrata allo stadio per gli spettatori sarà a titolo gratuito: saranno aperti i soli settori “Tribuna” (ingresso n. 7, tornelli 71-77) e “Gradinata Nord” (ingresso n. 4, tornelli 41-44 e ingresso n. 5, tornelli 51-59).

DATA E ORARIO

Giovedì 18 Maggio 2023, ore 14.30

SOCIETA’

GENOA C.F.C.- S.S. LAZIO

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Si aggiudica la Supercoppa Primavera 2 la Società che nella gara realizzerà il maggior numero di reti. In caso di parità, si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore (no supplementari) con le modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio, Regola del Gioco n. 10, comma 3.

PALLONE UFFICIALE

Dovrà essere utilizzato il pallone ufficiale fornito dalla LNPB ad inizio stagione sportiva.

UFFICIALI DI GARA

La LNPB provvederà a fare designare alla C.A.N. C arbitro e relativi assistenti.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare alla gara, se regolarmente tesserati, i calciatori nati non anteriormente al 1° gennaio 2004 e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Potranno inoltre essere impiegati (quindi entrare in campo) nell’arco della gara fino a unmassimo di tre calciatori “fuori quota”, sempre se regolarmente tesserati, nati non anteriormente al 1° gennaio 2003. Pur nel rispetto di quanto precede, possono inoltre essere impegnati i calciatori cd. “fuori lista”. I calciatori in età e i “fuori quota” potranno prendere parte alla gara indipendentemente dall’attività svolta in altre categorie, pur sempre della propria Società di appartenenza, facendosi con ciò espressa deroga a quanto previsto nell’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F. Nello stesso giorno comunque un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale (art. 34, comma 2, N.O.I.F.).

DIVISE DI GIOCO

Per la gara dovranno essere seguite le seguenti disposizioni sulle divise di gioco (kit gara):

– entrambe le Società hanno l’obbligo di presentarsi al campo di gioco munite di almeno 2 kit gara di colore contrastante;

– i colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente diversi da quelli indossati da tutti gli altri calciatori in campo;

– nel caso di confondibilità di colori delle maglie delle squadre in gara, la Società ospitata deve provvedere alla sostituzione delle proprie divise;

– in ogni caso spetta esclusivamente all’arbitro la decisione finale sull’eventuale confondibilità di colori delle due squadre in campo. In tal caso l’arbitro può richiedere anche alla squadra ospitante di indossare altri colori.

Si richiede comunque la trasmissione dei kit gara per sottoporre preventivamente le soluzioni cromatiche alla C.A.N. C. Non è prevista la presenza dei nomi dei calciatori sulle divise di gioco.

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Anche nel corso della Supercoppa Primavera 2, come già durante le partite del Campionato Primavera 2, possono essere sostituiti fino a cinque calciatori per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara, oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un’interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre. Nel caso di calci di rigore, non sarà possibile effettuare sostituzioni residue, con l’eccezione del portiere impossibilitato a continuare, come previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio, Regola del Gioco n. 10, comma 3.

ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA

Oltre all’obbligo per la Società ospitante di fare presenziare un proprio medico sociale, regolarmente tesserato nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico, si consiglia vivamente la presenza del proprio medico sociale anche alla Società ospitata.

In ogni caso la Società ospitante, salvo eventuali disposizioni differenti stabilite dalle autorità

competenti, deve garantire la presenza:

– di almeno un’ambulanza, con personale sanitario specializzato, con le seguenti specifiche:

– pre-gara: si richiede che sia a disposizione nel luogo della partita 60 minuti prima dell’inizio della stessa e comunque entro l’inizio del riscaldamento di calciatori e degli ufficiali di gara;

– post-gara: si richiede che rimanga a disposizione nel luogo della partita fino a quando calciatori e ufficiali di gara non abbiano lasciato il luogo della partita e comunque almeno 60 minuti dopo la fine della stessa.

– di un defibrillatore, regolarmente funzionante, e di una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo, eventualmente coincidente con il personale sanitario di cui sopra.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Per la disciplina della disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure dinanzi ai competenti organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

RICHIAMI REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso richiamo ai Comunicati Ufficiali e alle Circolari relative al Campionato Primavera 2 2022/2023, al Regolamento del Giuoco del Calcio, alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., ai protocolli medico-sanitari F.I.G.C., al Codice di Giustizia Sportiva, allo Statuto della LNPB, alle norme C.O.N.I. e alle Leggi dello Stato, in quanto applicabili.

VALIDITA’

Tali previsioni sono valide esclusivamente per la partita che assegna la Supercoppa Primavera 2 2022/2023.