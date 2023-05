Il 13 maggio 2023 gli anticipi della trentacinquesima giornata di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN; Inter – Sassuolo anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 13, maggio 2023 ci sono gli anticipi della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 15 Salernitana – Atalanta. In palio punti preziosissimi per gli orobici per continuare a inseguire il sogno Champions. I nerazzurri, dopo tre successi di fila, hanno perso in casa per 0-2 contro la Juventus. Ora occupano a quota 58 grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sette pareggiate e dieci perse, quarantuno reti fatte e cinquantotto incassate. Di fronte avranno i campani, che, perdendo per 2-1 contro l’Empoli, hanno interrotto una striscia positiva dopo dieci risultati. Sono quindicesimi con 35 punti, frutto di sette vittorie, quattordici pareggi e tredici sconfitte, cinquantasei reti realizzate e trentacinque incassate.

Alle 18 tocca a Spezia – Milan. Gli Aquilotti sono reduci da tre k.o. di fila, per 0-2 contro il Monza e per 3-2 contro l’Atalanta e per 2-0 contro la Cremonese; non vincono dallo scorso 10 marzo quando ebbero la meglio sull’Inter. Nell’ultima giornata sono stati sorpassati dal Verona e ora si trovano in piena zona retrocessione, a tre lunghezze dalla quartultima, con 27 punti. Il loro percorso é di cinque partite vinte, dodici pareggiate e diciassette perse, ventotto reti realizzate e cinquantasette incassate. I rossoneri devono smaltire velocemente la delusione per la sconfitta rimediata dall’Inter nella semifinale di andata della Champions League e ritrovare il morale in vista del ritorno. Il Milan viene dal successo casalingo per 2-0 contro la Lazio, firmato Bennacer e Theo Hernandez. La squadra di Pioli ora é sesta, a pari merito con Atalanta e Roma, con 58 punti, che sono il frutto di diciassette vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentanove subiti. L’Inter viene da quattro successi di fila: contro l’Empoli (0-3) la Lazio (3-1). il Verona con il risultato tennistico di 0-6 e la Roma (0-2).

In serata va in scena Inter – Sassuolo. La squadra di Inzaghi, galvanizzata anche dal successo nella semifinale di Champions, in campionato viene da quattro successi di fila: contro l’Empoli (0-3) la Lazio (3-1). il Verona con il risultato tennistico di 0-6 e la Roma (0-2). É quarta a quota 63 punti, con un percorso di venti partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, sessantadue reti realizzate e trentasette incassate. Di fronte avrà il Sassuolo, che non ha più nulla da chiedere alla stagione se non di portarla a termine in maniera dignitosa. I neroverdi, dopo il pari per 1-1 nel derby emiliano con il Bologna, sono tredicesimi con 44 punti, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte, quarantuno reti realizzate e cinquanta incassate.

Si gioca la trentasettesima giornata di Serie B. Occhi puntati sullo Stadio “Benito Stirpe” dove va in scena Frosinone – Genoa. Un anticipo di Serie A perché di fronte ci sono due squadre che sono già matematicamente promosse. Il Bari, terzo, ospiterà la Reggina, che dopo la riduzione dei punti di penalizzazione, é rientrata in zona playoff. Il Sudtirol, saldo al quarto posto, farà visita al Cittadella mentre Cagliari e Palermo si contenderanno punti preziosi per consolidare la loro attuale posizione in zona playoff. Il Parma, invece, sarà impegnato a Ferrara nel derby emiliano con la SPAL, ormai quasi retrocessa. Altra squadra che é quasi condannata ad abbandonare il torneo cadetto é il Benevento, che riceverà un tranquillo Modena. Restando nella zona calda della classifica, impegni in trasferta per Cosenza e Perugia, rispettivamente, sul campo di Ascoli e Venezia. Il Brescia, invece, ospiterà il Pisa. In programma anche Como e Ternana.

Calcio in tv oggi 13 maggio 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Juventus-Napoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Frosinone-Atalanta (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Barcellona-Athletic (Liga femminile) – DAZN

Villarreal-Atletico Madrid (Liga femminile) – DAZN

12.30

Inter-Fiorentina (Serie A femminile) – INTER TV e TIMVISION

Pomigliano-Sassuolo (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Fiorentina-Lecce (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Leeds-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Rangers-Celtic (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

13.35

Shenzhen-Dalian Pro (Chinese Super League) – ONEFOOTBALL

14.00

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Cagliari-Palermo (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Bari-Reggina (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Brescia-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Venezia-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Sudtirol-Cittadella (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Benevento-Modena (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Como-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Ascoli-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 258), ONEFOOTBALL e HELBIZ

SPAL-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT ARENA, ONEFOOTBALL e HELBIZ

Real Sociedad-Girona (Liga) – DAZN

14.30

Milan-Roma (Serie A femminile) – MILAN TV, LA7 e TIMVISION

15.00

Salernitana-Atalanta (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Messina-Gelbison (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Cagliari-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Sassuolo-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.30

Bayern-Schalke (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15

Frosinone-Genoa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Osasuna-Almeria (Liga) – DAZN

17.00

Mantova-Albinoleffe (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

17.30

Sangiuliano-Triestina (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Alessandria-San Donato Tavarnelle (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

18.00

Spezia-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Borussia D.-Borussia M. (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

Villarreal-Athletic (Liga) – DAZN

Reggiana-Catanzaro (Supercoppa Serie C) – RAI SPORT, ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

19.00

Portimonense-Benfica (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

Chicago Fire-St. Louis (MLS) – APPLE TV

20.45

Inter-Sassuolo (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00

PSG-Ajaccio (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Real Madrid-Getafe (Liga) – DAZN

Banfield-San Lorenzo (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

Bahia-Flamengo (Brasileirão) – MOLA

23.30

Palmeiras-Bragantino (Brasileirão) – ONEFOOTBALL e MOLA

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.