Nuova giornata dedicata a gare ufficiali per le nazionali il 13 novembre 2019. In Italia si gioca la Coppa Serie C, nella notte si è giocato in Paraguay

Mercoledì 13 novembre con le Nazionali Under 19 protagoniste per le gare ufficiali di qualificazione ai prossimi campionati europei. In campo anche l’Italia che affronterà alle ore 15 Malta. Si giocherà allo Stadio “Santamonica” di Misano Adriatico. Nell’ultimo precedente successo dell’Italia per 2-0, il match sarà diretto dallo svedese Mohammed Al-Hakim. Prima di vedere il quadro degli incontri con tutti i risultati aggiornati in tempo reale, spazio a chi ha già giocato. Nella Primera Division in Paraguay successo esterno per 4-0 del Sol de América sul Deportivo Capiatá. L’incontro, valido per la 18ma giornata è stato deciso da una rete nel primo tempo di Portillo su assist di Jourdan (4′) quindi nella ripresa al 24′ Cobos sempre su invito di Jourdan sigla il 2-0 e negli ultimi minuti la squadra dilaga con Pardo e Fredes (assist di Fredes e ancora di Jourdan che oggi ne ha realizzati ben tre). In Colombia per il torneo Aguila successo del Chico 2-1 sul Real Cartagena e 3-0 esterno del Fortaleza sul Bogota.

UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 1



11:00 Montenegro - Bulgaria



14:00 Turchia - Armenia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 4



14:30 Islanda - Belgio



19:30 Grecia - Albania



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 5



14:00



Russia - Kosovo

Galles - Polonia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 6



12:00 Cipro - Slovacchia



15:00 Italia - Malta



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 8



14:30 Francia - Isole Faer Oer



19:00 Finlandia - Danimarca



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 9



13:00 Ucraina - Estonia



18:00 Slovenia - Svezia



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 10



11:00 Svizzera - Irlanda



14:30 Austria - Gibilterra



UEFA > U19 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 11



13:00



Inghilterra - Lussemburgo

Macedonia del Nord - Bosnia-Herzegovina



Italia > Coppa Italia Serie C 2019/2020 > 2. Giornata



17:00 Triestina - Virtus Verona



Italia > Coppa Italia Serie D 2019/2020 > Ottavi di finale



14:30



San Donato Tavarnelle - Seravezza

Folgore Caratese - Seregno



15:00 Inveruno - Sanremese



15:30 Tolentino - Mezzolara



16:00 Savoia - Città di Fasano



20:30



Foggia - Acireale

Torres - ASD Pineto Calcio



Paraguay > Primera División 2019 Clausura



00:00 Deportivo Capiatá - Sol de América 0-4