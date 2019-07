Due incontri in programma. Nella Serie A brasiliana si è giocato nella notte così come nella MLS in USA. Spazio anche agli Europei under 19

Domenica 14 luglio si è aperta nella notte con la Serie A in Brasile con il successo esterno per 1-0 del Santos sul Bahia e il pareggio per 1-1 tra Sao Paulo e Palmeiras. Nella Liga Aguila in Colombia vincono per 1-0 in casa Junior e Jaguares de Cordoba rispettivamente contro Tolima e U. Magdalena mentre l’Atletico Nacional passa 2-1 in casa dell’Onde Caldas. In Ecuador bella vittoria esterna dell’U. Catolica 5-1 sul LDU Quito mentre finisce 1-1 tra Tecnico e Ind. del Valle. Passiamo al ricco cartellone della MSL in USA. Vittoria in casa per Orlando City, Minnesota e Real Salt Lake; vincono in trasferta Toronto, Cincinnati e Sporting Kansas City mentre finisce in parità tra Portland Timbers e Colorado Rapids. Nel programma odierno ancora da disputare invece troviamo le due semifinali di Coppa d’Africa ovvero Senegal – Tunisia e Algeria – Nigeria e completa il quadro l’Europeo Under 19 con due incontri, in uno gioca l’Italia contro il Portogallo. Andiamo a vedere tutti i risultati aggiornati in tempo reale della giornata odierna.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

