Icardi, dopo la partenza dal ritiro di Lugano si fa avanti la Juve

L’attaccante argentino ha lasciato il ritiro di Lugano e non parteciperà al Summer Tour in Asia. Ad attenderlo un percorso di ricondizionamento atletico o la cessione?

MILANO – Pare essere giunta al capolinea la storia tra l’Inter e Mauro Icardi. La rottura definitiva potrrebbe essere sata sancita nella giornata di ieri, quando il centravanti argentino ha lasciato il ritiro di Lugano. Da domani riprenderà ad allenarsi da solo ad Appiano, sotto la guida di un preparatore atletico messogli a disposizione dalla società e non prenderà parte al Summer Tour in Asia.

Anche se il comunicato dell’Inter parla di una decisione che “presa di comune accordo tra il club e l’attaccante” e di un “percorso di ricondizionamento atletico”, si guarda con curiosità al calciomercato, che nei prossimi giorni potrebbe avere per protagonisti proprio Icardi e la moglie Wanda Nara, sua manager.

In pole position per accaparrarsi il giocatore potrebbe esserci la Juventus, da tempo sulle sue tracce. Secondo indiscrezioni il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto una offerta non superiore ai 40 milioni di euro, facendo leva sul fatto che l’Inter potrebbe aver bisogno di cedere Maurito il prima possibile per concentrarsi sulla ricerca del sostituto. Pare però che Marotta, direttore tecnico del club nerazzurro, non sia disposto ad accettare una somma inferiore ai 60 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti sugli sviluppi di questa vicenda.