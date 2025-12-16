Risultati calcio live, martedì 16 dicembre 2025: Barça per la Coppa del Re

Impegno di Coppa per i blaugrana, si gioca anche la Coppa di Lega inglese. Successo per Milan e Roma in Primavera 1

Campionati sud americani in apertura del programma di martedì 16 dicembre. In Bolivia successo casalingo per 3-2 dell’Aurora sull’Academia del Balompie mentre in Ecuador manita dell’Emelec su El Nacional e in Giamaica colpo esterno di misura del Montego Bay sull’Arnett Gardens.

Nel Campionato Primavera 1 pareggiano 2-2 Lazio e Torino: succede tutto nella ripresa con il rosso per Gabelini al quarto d’ora e due minuti dopo vantaggio di Ferraris. Al 21′ pareggia Bordon ma al 31′ ancor Ferraris a segno ma due minuti dopo rosso anche per Falasca. Nel recupero arriva il pari di Sulejmani. Vittoria casalinga del Milan sul Parma: un gol per tempo con Zukic al 24′ del primo e raddoppio di Scotti al 6′ della ripresa. Vittoria esterna per 5-0 della Roma sul Monza: le reti sono di Arena all’11’ del primo tempo e 33′ della ripresa, a segno anche Seck al 25′ della ripresa e altra doppietta di Lulli al 27′ e 40′ della ripresa.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale le partite in programma per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Copa del Rey in campo Real Sociedad, Valencia e Barcellona in trasferta alle ore 21 rispettivamente contro Eldense, Gijon e Guadalajara. In campo Cardiff-Chelsea per l’EFL Cup sempre alle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 16 DICEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Sudafrica – Ghana B 1-0 (Finale)

DR Congo – Zambia 2-0 (Finale)

Egitto – Nigeria 2-1 (Finale)

SPAGNA: COPA DEL REY

Eibar – Elche [Qualificato] 0-1 (Finale)

La Coruna [Qualificato] – Maiorca 1-0 (Finale)

Eldense – Real Sociedad [Qualificato] 1-2 (Finale)

Gijon – Valencia [Qualificato] o 0-2 (Finale)

Guadalajara – Barcellona [Qualificato] 0-2 (Finale)

BOLIVIA: COPA PACENA – PLAY OFF

Blooming – Bolivar 1-1 (Finale)

GALLES: CYMRU PREMIER

Cardiff Metropolitan – Briton Ferry 2-2 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Aurora – Academia del Balompie 3-2 (Finale)

INGHILTERRA: EFL CUP

Cardiff – Chelsea [Qualificato] 1-3 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Emelec – El Nacional 5-0 (Finale)

GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Arnett Gardens – Montego Bay 0-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Lazio U20 – Torino U202 2-2 (Finale)

Milan U20 – Parma U20 2-0 (Finale)

Monza U20 – Roma U20 0-5 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

St. Gallen – Sion 3-1 (Finale)

Winterthur – Thun 1-4 (Finale)