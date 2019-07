Proseguono i match preliminari per le principali competizioni europee. Si è giocato in Brasile e gli Europei Under 19 femminili

Martedì 16 luglio con la Serie A brasiliana in apertura. Pareggio per 1-1 tra Fluminense e Ceara mentre nella Liga Aguila in Colombia 3-1 esterno del Cucuta sull’Aguilas. In Ecuador finisce 1-1 tra America de Quito e Olmedo mentre in Bolivia 2-1 dell’Always Ready in casa dello Sport Boys. In programma dal pomeriggio diversi incontri validi come qualificazioni per la prossima Champions ed Europa League. Spazio anche agli Europei Under 19 femminili. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati in tempo reale dei principali incontri del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]