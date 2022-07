In campo per l’ultimo turno della fase a gironi nel gruppo C, amichevoli con Napoli e Lazio. Successo del Boca Juniors nella Liga Profesional e di Avai, Flamengo e Ceara nella Serie A brasiliana

Domenica 17 luglio partiamo la nostra rassegna con i risultati in tempo reale del giorno con la Liga Profesional. Si è giocato Boca Juniors – Talleres Cordoba per l’ottava giornata in Argentina. Successo per 1-0 della squadra di casa grazie a una rete di Rojo su rigore al 33′ della ripresa. Da registrare il rigore fallito al 7′ da Benedetto e la doppia ammonizione combinata al 33′ della ripresa ai danni di Perez. Nella Serie A brasiliana tutte vittorie casalinghe. Una rete di Bissoli su rigore al 10′ ha dato il successo all’Avai sul Santos mentre in Flamengo – Coritiba succede tutto nei primi 23 minuti con le reti di Gustavo Henrique e Diego. Il Ceara invece ha piegato 3-1 il Corinthians: al 4′ ospiti avanti con Roger Guedes ma prima Bruno Pacheco al 28′ quindi Vina al 34′ ribaltano le sorti del match con Cleber che al 32′ chiude i conti. In Costa Rica l’Herediano, battendo 2-0 Cartegines, conquista la Supercoppa: le reti decisive al 13′ di Gonzalez Hernandez e al 17′ di Contreras mentre nella ripresa un rosso per parte con Barrantes e Fuller che lasciano in anticipo il terreno di gioco. In Cile 3-1 del Cobresal sull’U. Calera e 2-1 dell’Everton sull’U. Espanola. Nella Primera A clausura in Colombia il Millonarios passa 2-1 in casa dell’Atletico Nacional mentre senza reti termina La Equidad – Junior. In Ecuador si sono giocate due partite della seconda fase Liga Pro: nella prima 1-1 tra LDU Quito e Dep. Cuenca mentre il Barcellona SC passa 2-0 in casa del Tecnico. In Venezuela tris casalingo del Puerto Cabello sull’Universidad Centreal mentre pareggio a suon di gol, 3-3, tra Wanderers e Penarol nel torneo intermedio Primera Division in Uruguay. Chiudono invece 1-1 Huancayo e Grau in Perù mentre l’Olimpia Asuncion ha la meglio per 2-0 sul Guarani in Paraguay. Nella MLS in USA tutte vittorie casalinghe tranne il pareggio per 1-1 tra Dallas e Austin. Nella Liga MX l’Atlas ha avuto la meglio per 3-2 sul Cruz Azul e 1-1 tra Santos Laguna e Guadalajara. Nella J1 League bene il Tokyo in casa contro l’Iwata e 1-1 tra Kyoto e Hiroshima. Ricordiamo che nel pomeriggio sono attese alle 18 tre amichevoli ovvero Napoli – Perugia, Lazio – Triestina e Cremonese – Fiorenzuola mentre negli Europei donne ultimo match della fase a gironi per il gruppo C dove si decide il futuro di Svezia – Portogallo da una parte e Svizzera – Olanda dall’altra. Da non perdere la Supercoppa in Belgio tra Club Brugge e Gent.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 17 LUGLIO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AFRICA AFRICAN CHAMPIONSHIP WOMEN - 5°-8° POSTO

Senegal D - Tunisia D 19:00

Botswana D - Camerun D 22:00



AFRICA COSAFA CUP - 5°-8° POSTO - PLAY OFF

Sudafrica - Botswana 2-1 (Finale)



AFRICA COSAFA CUP - PLAY OFF

Mozambico - Senegal 0-0 (*)

Namibia - Zambia 19:00



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors - Talleres Cordoba 1-0 (Finale)

Godoy Cruz - Lanus 18:00

Union Santa Fe - Huracan 18:00

Banfield - San Lorenzo 20:30

Tigre - Estudiantes 23:00



BELGIO SUPERCOPPA

Club Brugge - Gent 18:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk - Dynamo Brest 1-0 (Intervallo)

Din. Minsk - Energetik-BGU Posticipata



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

Palmaflor - Aurora 1-2 (Finale)

Always Ready - Universitario de Vinto 21:00

U. Sucre - The Strongest 21:00



BRASILE SERIE A

Avai - Santos 1-0 (Finale)

Flamengo - Coritiba 2-0 (Finale)

Ceara - Corinthians 3-1 (Finale)

Juventude - Goias 0-0 (Intervallo)

Sao Paulo - Fluminense 21:00

Atletico GO - Fortaleza 23:00

Botafogo RJ - Atletico-MG 23:00



BULGARIA PARVA LIGA

Cherno More - Slavia Sofia 17:30

Pirin Blagoevgrad - CSKA 1948 Sofia 20:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Cobresal - U. Calera 3-1 (Finale)

Everton - U. Espanola 2-1 (Finale)

La Serena - Antofagasta 18:30

U. De Chile - Nublense 21:00

Curico Unido - U. Catolica 23:30



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Atl. Nacional - Millonarios 1-2 (Finale)

La Equidad - Junior 0-0 (Finale)

Bucaramanga - America De Cali Posticipata

Envigado - Petrolera 21:00

Santa Fe - Cortulua 23:05



COSTARICA SUPERCOPPA

Cartagines - Herediano 0-2 (Finale)



CROAZIA HNL

Varazdin - Slaven Belupo 19:00

Istra 1961 - Hajduk Split 21:00



DANIMARCA SUPERLIGA

Lyngby - Silkeborg 2-2 (Finale)

Viborg - Aalborg 2-1 (Finale)

FC Copenhagen - Horsens 0-0 (Intervallo)

Brondby - Aarhus 18:00



ECUADOR LIGA PRO - SECONDA FASE

LDU Quito - Dep. Cuenca 1-1 (Finale)

Tecnico U. - Barcellona SC 0-2 (Finale)

Mushuc Runa - Nueve de Octubre 21:00

Guayaquil City - U. Catolica 23:30



EGITTO PREMIER LEAGUE

El Gounah - El Gaish 18:30

Smouha - National Bank Egypt 18:30

Arab Contractors - Ceramica Cleopatra 21:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Flora - Tallinna Kalev 0-0 (*)



EUROPA EUROPEI - DONNE

Svezia D - Portogallo D 18:00

Svizzera D - Olanda D 18:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

SJK - Ilves 3-3 (90 4 )



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Amburgo 0-2 (Finale)

Paderborn - Karlsruher 5-0 (Finale)

Rostock - Heidenheim 0-1 (Finale)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Tokyo - Iwata 2-0 (Finale)

Kyoto - Hiroshima 1-1 (Finale)



IRLANDA PREMIER DIVISION

Finn Harps - Derry City 19:00

Sligo Rovers - UC Dublin 19:00



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Riga FC - Super Nova 17:00



LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai - Banga 16:55



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Atlas - Cruz Azul 3-2 (Finale)

Santos Laguna - Guadalajara 1-1 (Finale)

U.N.A.M. - Necaxa 19:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Cremonese (Ita) - Fiorenzuola (Ita) 18:00

Lazio (Ita) - Triestina (Ita) 18:00

Perugia (Ita) - Napoli (Ita) 18:00



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA

Ferretti - Sport Sebaco 1-2 (Finale)

Ocotal - Esteli 0-1 (Finale)

Juventus Managua - Managua FC 2-1 (Finale)

Matagalpa - Jalapa 23:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Molde - Haugesund 18:00

Odd - Lilleström 18:00

Sarpsborg 08 - Vålerenga 18:00

Tromsø - Strömsgodset Posticipata

Viking - Kristiansund 18:00

Aalesund - Rosenborg 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Olimpia Asuncion - Guarani 2-0 (Finale)

General Caballero JLM - Nacional Asuncion 22:00



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Huancayo - Grau 1-1 (Finale)

AD Cantolao - Binacional 18:00

Carlos Stein - Ayacucho 20:00

A. Lima - Sport Boys 20:15

Melgar - Sporting Cristal 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Radomiak Radom - Legnica 1-1 (Finale)

Plock - Lechia 3-0 (90 2 )

Pogon Szczecin - Widzew Lodz 17:30



ROMANIA LIGA 1

Farul Constanta - U Craiova 1948 17:30

FCSB - U. Cluj 20:30



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Torpedo Moscow - Sochi 1-3 (Finale)

Lok. Mosca - Nizhny Novgorod 0-0 (*)

Din. Mosca - FK Rostov 19:00

Krasnodar - F. Voronezh 19:00



SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 - Mladost 17:30

Napredak - FK Vozdovac 20:00



SLOVENIA PRVA LIGA

O. Ljubljana - Mura 20:15



SUD AMERICA COPA AMÉRICA WOMEN

Chile D - Bolivia D 23:00



SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm - Kalmar 1-0 (90 6 )

Göteborg - Mjallby 1-1 (90 6 )

Hammarby - Elfsborg 3-0 (Finale)

Sirius - Degerfors 2-0 (90 4 )



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano - Sion 0-0 (*)

Servette - St. Gallen 1-0 (*)



URUGUAY PRIMERA DIVISION - TORNEO INTERMEDIO

Wanderers - Penarol 3-3 (Finale)

Cerro Largo - Nacional 21:00

Defensor Sp. - Danubio 23:30



USA MLS

CF Montreal - Toronto FC 1-0 (Finale)

Philadelphia Union - New England Revolution 2-1 (Finale)

Chicago Fire - Seattle Sounders 1-0 (Finale)

Inter Miami - Charlotte 3-2 (Finale)

Minnesota - DC United 2-0 (Finale)

Colorado Rapids - Los Angeles Galaxy 2-0 (Finale)

FC Dallas - Austin FC 1-1 (Finale)

Atlanta Utd - Orlando City 21:00

New York Red Bulls - New York City 23:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Puerto Cabello - Universidad Central 3-0 (Finale)

Zulia - Carabobo 23:00