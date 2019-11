Con i principali campionati europei sguardo alle Nazionali con le gare di qualificazione. In questo 17 novembre 2019 spazio alla Serie C in Italia

Domenica 17 novembre ricca di gare in particolare di qualificazione ai prossimi campionati Europei. Fermi i principali campionati in Europa l’attenzione si sposta su quelli minori. In particolare in Italia dove ci attendono diversi match in Serie C. Ne abbiamo scelti due: Teramo – Ternana e Catanzaro – Catania che avranno il supporto della nostra webcronaca in diretta. Prima di sfogliare il programma giornaliero con i risultati aggiornati in tempo reale diamo uno sguardo a chi ha già giocato. Partiamo all’Ascenso in Messico dove l’Atlante ha sconfitto 2-0 Zacatecas Mineros e senza reti tra Tampico Madero e Celaya. Nella CONCACAF Nations League si è giocato nel girone B e C. Nel primo 1-0 sia per il Santa Lucia sulla Repubblica Dominicana che dell’El Salvador sul Montserrat. Nel secondo 1-0 delle Isole Cayman sulle Isole Vergini Americane e 5-0 del Guatemala sul Portorico. Passiamo al Perù con lo Sport Boys che ha avuto la meglio per 2-1 sul Binacional. Nell’A-League australiana 4-3 del Brisbane Roar sul Melbourne City e 2-1 del Sydney Fc sul Melbourne Victory. Ricordiamo che in classifica concude la squadra del Melbourne City con 13 punti, uno in più del Sydney FC che tuttavia ha una gara in meno.

UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo A



18:00



Bulgaria - Repubblica Ceca

Kosovo - Inghilterra



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo B



15:00



Lussemburgo - Portogallo

Serbia - Ucraina



UEFA > EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo H



20:45



Albania - Francia

Andorra - Turchia

Moldavia - Islanda



UEFA > U21 EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo 9



16:00 Germania - Belgio



Brasile > Série A 2019



20:00



Grêmio Porto Alegre - Flamengo RJ

EC Bahia - Palmeiras



22:00



Corinthians SP - Internacional

Chapecoense - Ceará SC

Athletico Paranaense - Botafogo - RJ



Colombia > Primera A 2019 Clausura Playoffs > Gruppo B



20:30 Santa Fe - Alianza Petrolera



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



11:00



Turbine Potsdam II - BV Cloppenburg

FC Ingolstadt 04 - Bor. Mönchengladbach



13:00 SG 99 Andernach - Bayern München II



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Como - Pro Vercelli

Olbia - Novara

Pistoiese - Monza

Renate - Pianese



17:30



Carrarese - Arezzo

Giana Erminio - Robur Siena

Gozzano - Aurora Pro Patria

Pontedera - Calcio Lecco 1912



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Fano - Piacenza

Imolese - Triestina

Vicenza - Ravenna Calcio

Südtirol - Sambenedettese



17:30



Carpi - Fermana FC

Gubbio - Cesena

Modena - Virtus Verona

Reggiana - Vis Pesaro

Rimini - Arzignano



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



15:00



Casertana - Avellino

Paganese - Bari

Rende - AZ Picerno

Rieti - Reggina

ASD Sicula Leonzio - Virtus Francavilla



16:00 Teramo - Ternana



17:30



Potenza - Vibonese

Viterbese - Cavese



20:45 Catanzaro - Catania



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



12:15 SC Telstar - Go Ahead Eagles 0-0 *



14:30 FC Den Bosch - SBV Excelsior



16:45 SC Cambuur - Almere City FC



Olanda > Femminile Eredivisie 2019/2020



14:30 PSV Eindhoven - sc Heerenveen



Peru > Primera División 2019 Clausura



02:00 Sport Boys - Deportivo Binacional 2-1



17:00 Sporting Cristal - Alianza Universidad



19:00 Deportivo Municipal - Universidad San Martín



21:30 Universidad Técnica - Universitario de Deportes



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 CD Mafra - Sporting Covilhã 0-0 *



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 SD Ponferradina - Girona FC 0-0 *



14:00 AD Alcorcón - Málaga CF



16:00 Real Oviedo - Sporting Gijón



18:30



CD Lugo - Racing Santander

CD Mirandés - UD Las Palmas



21:00 CD Tenerife - Cádiz CF



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



12:00



Athletic Bilbao - CD Tacón

Real Sociedad - FC Barcelona

Real Betis - Sevilla FC



13:00 Valencia CF - Atlético Madrid



16:00



Madrid CFF - Rayo Vallecano

Deportivo de La Coruña - EDF Logroño



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



20:00 Nacional - Peñarol



Venezuela > Primera División 2019 Clausura Playoffs > Quarti di finale



21:00 Deportivo Lara - Llaneros de Guanare