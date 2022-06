Esordio per l’Italia che affronta la Romania, si gioca in Argentina, Cile e Venezuela. Successo casalingo de la Libertad in Paraguay

Tra gli incontri più importanti di questo sabato 18 giugno troviamo quello delle nazionali impegnate nell’Europeo Under 19, in particolare con l’Italia che affronta nella prima gara della fase a gironi la Romania. Segnaliamo che in Italia è attesa la finale scudetto Under 18 tra SPAL e Bologna. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi spazio a chi ha già giocato. Partiamo dalla gara che apre il programma in Coppa del Cile ovvero Curico Unito – S. Wanderers: alla rete del 29′ st di Amilivia ha risposto al 90esimo Bustamante e nei minuti di recupero rosso diretto per Rojas. Altro pareggio, per 2-2, tra Carabobo e Lara per la Primera Division in Venezuela: padroni di casa avanti al 17′ con Lujano quindi al 42′ primo pareggio di Infante. Nella ripresa la squadra di casa prova ancora da allungare ma in pieno recupero Castillo salva gli ospiti dalla sconfitta con l’uomo in più visto l’espulsione per doppia ammonizione combinata al 23′ della ripresa a Chacon. In Paraguay vittoria casalinga per 2-0 della Libertad sulla Guairena con l’autorete di Jimenez al 33′ e raddoppio al 20′ della ripresa di Martinez. Nella K League 1 2-1 del Jeju sull’Incheon e pareggio per 1-1 tra Seongnam e Daegu. Ricco programma nella J1 League dove vince in trasferta olo Yokohama per 2-1 sil G-Osaka mentre successi casalinghi per Iwata, Kashima, Shimizu così come per Shonan, Hiroshima, Kashima, Kawasaki e Urawa.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 18 GIUGNO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Arsenal Sarandi - Talleres Cordoba 23:00



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Dnepr Mogilev - Neman 1-2 (*)

BATE - Isloch 17:00

Din. Minsk - Slutsk 19:00



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd - Pacific FC 22:00



CILE COPPA DEL CILE

Curico Unido - S. Wanderers 1-1 (Finale)

Magallanes - Everton 18:30

Cobresal - Barnechea 21:00

S. Morning - U. Calera 21:00

San Felipe - U. Catolica 21:30

Nublense - Ind. Cauquenes 23:00

U. De Concepcion - La Serena 23:30



EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry - El Gounah 19:00

Enppi - Future FC 19:00

Al Ittihad - Misr Elmaqasah 21:30



ESTONIA MEISTRILIIGA

Narva - Tallinna Kalev 0-0 (*)

Paide - Kuressaare 18:30



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

St. George - Wolkite Kenema 2-0 (Finale)

Hawassa - Bahir Dar Kenema 2-0 (*)



EUROPA EUROPEI U19

Slovacchia U19 - Francia U19 17:30

Italia U19 - Romania U19 20:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Haka - Mariehamn 3-2 (Finale)

Honka - KuPS 2-0 (Finale)

HJK - Oulu 0-0 (*)

Ilves - Lahti 0-0 (*)

SJK - Inter Turku 1-0 (*)

HIFK - VPS 22:00



GIAPPONE J1 LEAGUE

Iwata - Sagan Tosu 3-1 (Finale)

Kashima - Kyoto 1-0 (Finale)

Shimizu - Avispa Fukuoka 3-1 (Finale)

Shonan - Tokyo 2-0 (Finale)

G-Osaka - Yokohama M. 1-2 (Finale)

Hiroshima - C-Osaka 2-1 (Finale)

Kashiwa - Kobe 3-1 (Finale)

Kawasaki - Sapporo 5-2 (Finale)

Urawa - Nagoya 3-0 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE - SPAREGGIO

Lamia - Veria 19:00



IRAQ SUPER LEAGUE

Naft Missan - Erbil 17:00

Al Shorta - Al Zawraa 19:30



IRLANDA PREMIER DIVISION

Sligo Rovers - Finn Harps 20:45



ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Streymur - Vikingur 20:00



LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai - Suduva 0-0 (*)

Riteriai - Siauliai FA 18:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Youssoufia Berrechid - Khouribga 20:15

Rapide Oued Zem - Tanger 22:30



MONDO FRIENDLY INTERNATIONAL - DONNE

Camerun D - Senegal D 17:00

Marocco D - Zambia D 21:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Sarpsborg 08 - Strömsgodset 0-0 (*)

Kristiansund - Bodo/Glimt 18:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Libertad - Guairena FC 2-0 (Finale)

12 de Octubre - Cerro Porteno 22:30



PERU LIGA 1 - APERTURA

Dep. Municipal - Carlos Stein 20:15

Cienciano - AD Cantolao 22:30



RUANDA PREMIER LEAGUE

Gicumbi - Bugesera FC 0-1 (*)

Gorilla - Espoir 2-0 (Intervallo)



SUD COREA K LEAGUE 1

Jeju - Incheon 2-1 (Finale)

Seongnam - Daegu 1-1 (Finale)



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Monastir - Etoile Sahel 18:00



USA MLS

Seattle Sounders - Los Angeles FC 21:00

Los Angeles Galaxy - Portland Timbers 23:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Din. Samarkand - Termez Surkhon 17:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Carabobo - Lara 2-2 (Finale)

Universidad Central - Caracas 23:00