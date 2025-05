Si gioca tutto il 37esimo turno con gli impegni di Napoli e Inter e con Roma-Milan, playoff in Serie B, si gioca in Liga. Successo del Sao Paulo in Brasile

Calcio brasiliano in apertura del programma di questa domenica 18 maggio. Partiamo dalla Serie A Betano con il successo casalingo per 2-1 del Sao Paulo sul Gremio: al 37′ di gioco Aravena sblocca il punteggio quindi nella ripresa prima il pareggio di Robert Arboleda al 3′ quindi il gol decisivo di Andre Silva su rigore al 40′. In Colombia colpo esterno per 2-0 del Santa Fe sul Deportivo Calì quindi il Chico ha liquidato 2-1 a domicilio l’Alianza. In Ecuador pareggiano 1-1 Macara ed El Nacional.

Nella Copa de Primera in Paraguay pareggiano 1-1 Libertad e Sportivo Trinidense mentre altro pareggio in Perù per 3-3 tra Cusco e Los Chankas. In Venezuela altro pareggio per 1-1 tra Metropolitanos e Puerto Cabellon mentre nella MLS in USA colpo esterno per Philadelphia Union, Chicago Fire e Houston Dynamo. In Uruguay a domicilio il Penarol piega 2-1 il Montevideo City e in K1 League due vittorie esterne per 1-0 di Seul e Gwanju. Nella J1 League vittoria in casa per Kawasaki e Okayama e in Premier League giù disputato Everton-Southampton, 2-0 il finale: succede tutto nel primo tempo con le reti di Ndiaye al 6′ e nel recupero.

Nella Liga MX tris casalingo del Toluca su Tigres e nella Liga de Expansion MX altra vittoria casalinga del Tampico Madero su Leones Negros per 2-1. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere i principali appuntamenti. Molto ricco il programma in Italia a partire dalla Serie A che propone tutte e nove le restanti partite alle 20:45. Big match Roma-Milan e Fiorentina-Bologna mentre il Napoli gioca a Parma e l’Inter ospita la Lazio. Si gioca un nuovo turno playoff in Lega Pro e Serie D mentre all’estero troviamo in Premier League Arsenal-Newcastle alle 17:30 e nella Liga il Barcellona ospita il Villarreal alle 19 e il Real Madrid allo stesso orario nella casa del Siviglia.

ALGERIA LIGUE 1

Mostaganem - El Bayadh 0-0 (Intervallo)

Constantine - Biskra 19:00



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia - BKMA 4-0 (Finale)

Urartu - Noah 3-3 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

BW Linz - Salzburg 1-0 (Intervallo)

SK Rapid - Sturm Graz 2-0 (Intervallo)

Wolfsberger - Austria Vienna 0-0 (Intervallo)



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Neftci Baku - Sabail 3-0 (Finale)

Qarabag - Kapaz 1-0 (Intervallo)



BELGIO JUPILER LEAGUE - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

KV Mechelen - Charleroi 1-1 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Anderlecht - Club Brugge 1-3 (Finale)

Gent - Genk 18:30



BELGIO JUPILER LEAGUE - SPAREGGIO

Patro Eisden - Cercle Brugge 19:15



BIELORUSSIA PERSHAYA LIGA

BumProm Gomel - Minsk 2 0-1 (Finale)

Niva Dolbizno - Gomel 2 1-0 (Finale)

Osipovichi - Baranovici 0-4 (Finale)

Belshina - Lokomotiv Gomel 0-1 (Intervallo)



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Arsenal Dzyarzhynsk - Vitebsk 1-1 (Finale)

ML Vitebsk - BATE 19:55



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

SA Bulo Bulo - Blooming 21:00

Bolivar - GV San Jose 23:15



BRASILE SERIE A BETANO

Sao Paulo - Gremio 2-1 (Finale)

Bahia - Vitoria 21:00

Corinthians - Santos 21:00

Juventude - Fluminense 21:00

Bragantino - Palmeiras 23:30

Flamengo - Botafogo RJ 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Spartak Varna - Botev Plovdiv 2-1 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Arda - Cherno More 18:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC - HFX Wanderers 0-2 (Finale)



CILE LIGA DE PRIMERA

Limache - Palestino 21:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Dep. Cali - Santa Fe2 0-2 (Finale)

Chico - Alianza 2-1 (Finale)

Aguilas - Atl. Nacional 21:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA - PLAY OFFS

Saprissa - Alajuelense 23:00



CROAZIA HNL

Slaven Belupo - Gorica 4-0 (Finale)

Hajduk Split - Rijeka 18:45



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Aalborg - Silkeborg 2-3 (Finale)

Viborg - Vejle 0-1 (Finale)

Sonderjyske - Lyngby 5-1 (Finale)



DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Randers - FC Copenhagen 18:00



ECUADOR LIGA PRO

Macara - El Nacional 1-1 (Finale)

Vinotinto - Ind. del Valle 20:00

Delfin - U. Catolica 22:30



EGITTO PREMIER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Pharco - Haras El Hodood 19:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Flora - Levadia 1-0 (Finale)

Kalju - Kuressaare 18:00



EUROPA EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - ROUND 2 - LEGA B

San Marino U17 - Armenia U17 0-1 (Finale)

Bielorussia U17 - Bosnia-Erzegovina U17 1-2 (Finale)



GALLES CYMRU PREMIER - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Haverfordwest - Caernarfon 18:10



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Braunschweig - Norimberga 1-4 (Finale)

Colonia - Kaiserslautern 4-0 (Finale)

Darmstadt - Regensburg 3-1 (Finale)

Furth - Amburgo 3-2 (Finale)

Hertha - Hannover 1-1 (Finale)

Karlsruher - Paderborn 3-0 (Finale)

Magdeburg - Dusseldorf 4-2 (Finale)

Schalke - Elversberg 1-2 (Finale)

Ulm - Munster 2-2 (Finale)



GIAPPONE J1 LEAGUE

Kawasaki - C-Osaka 2-0 (Finale)

Okayama - Albirex Niigata 2-1 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Panserraikos - Levadiakos 0-1 (Finale)

Lamia - Panetolikos 1-1 (Intervallo)

Volos - Athens Kallithea 19:00



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA - PLAY OFFS

Municipal - Antigua 22:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA - PLAY OFFS

Real EspanaQualificato - Motagua 2-0 (Finale)

OlimpiaQualificato - Victoria 2-1 (Finale)



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton - Southampton 2-0 (Finale)

West Ham - Nottingham 1-2 (Finale)

Brentford - Fulham 2-3 (90 5 )

Leicester - Ipswich 2-0 (Finale)

Arsenal - Newcastle 0-0 (*)



IRLANDA FAI CUP

Leicester Celtic AFCQualificato - Fanad United 2-1 (Finale)

SalthillQualificato - Liffey Wanderers 2-1 (Finale)

TolkaQualificato - Janesboro 3-1 (Finale)

St. Michael's - Usher Celtic 16:00SRF



ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U20 - Lazio U20 1-1 (Finale)

Cremonese U20 - Bologna U20 1-1 (Finale)



ITALIA SERIE A

Cagliari - Venezia 20:45

Fiorentina - Bologna 20:45

Inter - Lazio 20:45

Juventus - Udinese 20:45

Lecce - Torino 20:45

Monza - Empoli 20:45

Parma - Napoli 20:45

Roma - Milan 20:45

Verona - Como 20:45



ITALIA SERIE C - PLAY OFF PROMOZIONE

Crotone - L.R. Vicenza 1-2 (90 4 )

Atalanta U23 - Audace Cerignola 18:15

Giana Erminio - Ternana 18:15

Vis Pesaro - Pescara 18:15



ITALIA SERIE D - FASE VINCITORI

Bra - Dolomiti Bellunesi 3-1 (Finale)

Livorno - Forlì 3-1 (Finale)

Siracusa - Guidonia 2-0 (Finale)



ITALIA SERIE D - GIRONE A - PLAY OFF

NovaRomentinVincitore - Vado 2-0 (Finale)



ITALIA SERIE D - GIRONE B - PLAY OFF

Pro PalazzoloVincitore - Desenzano 2-1 (Finale)



ITALIA SERIE D - GIRONE C - PLAY OFF

Treviso - Mestre 1-1 (Intervallo)

Villa Valle - AdrieseQualificato 0-2 (Finale)



ITALIA SERIE D - GIRONE D - PLAY OFF

Lentigione - TauQualificato 1-2 (Finale)

Ravenna - Pistoiese 19:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E - PLAY OFF

Seravezza Pozzi - Orvietana 4-1 (90 )



ITALIA SERIE D - GIRONE F - PLAY OFF

Teramo2 - Fossombrone 1-1 (90 )



ITALIA SERIE D - GIRONE G - PLAY OFF

Gelbison - Cassino 0-0 (Intervallo)



ITALIA SERIE D - GIRONE H - PLAY OFF

Nocerina - Martina Calcio 2-1 (90 )



ITALIA SERIE D - GIRONE I - PLAY OFF

Reggina - Scafatese 0-0 (90 )



KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

Ulytau - FC Astana 0-2 (Finale)

Kaisar - Turan 1-0 (Finale)

Tobol - Ordabasy Posticipata

Zhenis - Kyzylzhar 0-0 (Finale)

Yelimay Semey - Kairat Almaty 0-0 (Intervallo)



LITUANIA A LYGA

Siauliai FA - Banga 3-0 (Finale)



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Tampico Madero - Leones Negros 2-1 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

TolucaQualificato - Tigres 3-0 (Finale)



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Decic - Petrovac 0-0 (*)

Jedinstvo - Buducnost 1-1 (*)

Jezero - Sutjeska 1-0 (*)

Mornar - Bokelj 1-0 (*)

Otrant - Arsenal Tivat 3-0 (*)



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA - VINCITORI

Managua FC - Esteli 2-0 (Finale)



OLANDA EREDIVISIE

Ajax - Twente 2-0 (Finale)

Alkmaar - Almere City 1-1 (Finale)

Breda - Willem II 1-1 (Finale)

Heerenveen - Feyenoord 2-0 (Finale)

Heracles - Nijmegen 1-2 (Finale)

Sittard - Utrecht 0-0 (Finale)

Sparta Rotterdam - PSV 1-3 (Finale)

Waalwijk - G.A. Eagles 5-3 (Finale)

Zwolle - Groningen 2-0 (Finale)



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Libertad - Sportivo Trinidense 1-1 (Finale)

2 de Mayo - Olimpia Asuncion 22:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Cusco - Los Chankas 3-3 (Finale)

Huancayo - Sport Boys 20:15

Juan Pablo II - U. de Deportes 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Motor Lublin - Zaglebie 1-0 (Finale)

Cracovia - Legia 3-1 (Finale)

Katowice - Lech 1-0 (*)



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - 7°-10° POSTO

Bohemians - Hradec Kralove 1-0 (Finale)



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Jablonec - Slavia Praga 0-1 (Intervallo)

Ostrava - Sparta Praga 3-0 (Intervallo)

Sigma Olomouc - Plzen 1-0 (Intervallo)



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Botosani - FC Hermannstadt 2-1 (Finale)

Poli Iasi - Petrolul 0-2 (Finale)

Unirea Slobozia - Sepsi Sf. Gheorghe 2-1 (Finale)



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Samara2 - Sp. Mosca 0-2 (Finale)

Akhmat Grozny - Dynamo Makhachkala 1-1 (Finale)

Din. Mosca - Akron Togliatti 2-1 (Finale)

FK Rostov - Zenit 18:00



SCOZIA PREMIERSHIP - GRUPPO RETROCESSIONE

Kilmarnock - Hearts 0-1 (90 3 )

Ross County - Motherwell 1-1 (Finale)

St. Johnstone - Dundee FC 0-1 (90 2 )



SERBIA SUPER LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Jedinstvo U. - IMT Novi Beograd 0-2 (Intervallo)

Napredak - Radnicki Nis 1-1 (Intervallo)

Tekstilac Odzaci - Cukaricki 0-2 (Intervallo)

Zeleznicar Pancevo - Sp. Subotica 1-0 (Intervallo)



SLOVENIA PRVA LIGA

Domzale - Bravo 2-2 (Finale)

Nafta - Celje 0-2 (*)

Koper - Maribor 20:15



SPAGNA LALIGA

Atl. Madrid - Betis 19:00

Barcellona - Villarreal 19:00

Celta Vigo - Vallecano 19:00

Las Palmas - Leganes 19:00

Maiorca - Getafe 19:00

Osasuna - Espanyol 19:00

Real Sociedad - Girona 19:00

Siviglia - Real Madrid 19:00

Valencia - Ath. Bilbao 19:00

Valladolid - Alaves 19:00



SPAGNA LALIGA2

Racing Club Ferrol - Cadice 1-0 (Finale)

Castellon - Eldense 0-1 (*)

R. Oviedo - Saragozza 0-0 (*)

Almeria - Racing Santander 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Daegu - Seoul 0-1 (Finale)

Pohang - Gwangju 0-1 (Finale)

Suwon FC - Daejeon 3-0 (Finale)



SUDAFRICA PREMIERSHIP

Mamelodi - Magesi 2-0 (*)



SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm - Hammarby 0-0 (Finale)

Hacken - Värnamo 2-0 (Finale)

Malmo FF - Halmstad 3-0 (*)

Öster - GAIS 1-1 (*)



SVEZIA SUPERETTAN

Brage - Oddevold 1-2 (Finale)



SVIZZERA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Young Boys - Basilea 6-2 (Finale)

Lausanne - Lugano 1-1 (*)

Luzern - Servette 0-2 (*)



TURCHIA SUPER LIG

Alanyaspor - Besiktas 18:00

Antalyaspor - Gaziantep 18:00

Bodrumspor - Trabzonspor 18:00

Fenerbahce - Eyupspor 18:00

Galatasaray - Kayserispor 18:00

Kasimpasa - Basaksehir 18:00

Rizespor - Goztepe 18:00

Samsunspor - Sivasspor 18:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Ch. Odesa - Dyn. Kyiv 1-1 (Finale)

Inhulets - Shakhtar 1-4 (Finale)

Livyi Bereg - Rukh Lviv 1-0 (Finale)

LNZ Cherkasy - Vorskla 0-0 (Finale)

Oleksandriya - Veres-Rivne 3-1 (Finale)



UNGHERIA OTP BANK LIGA

Debrecen - Paks 0-0 (*)

Ferencvaros - Fehervar FC 19:30



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Penarol - Montevideo City 2-1 (Finale)

Liverpool M. - Cerro Largo 20:00

Nacional - Defensor Sp. 20:00

Progreso - Juventud 20:00



USA MLS

Columbus Crew - Cincinnati 1-1 (Finale)

Atlanta Utd - Philadelphia Union 0-1 (Finale)

Charlotte - Chicago Fire 1-4 (Finale)

New England Revolution - San Jose Earthquakes 0-0 (Finale)

Austin FC - Vancouver Whitecaps 0-0 (Finale)

Minnesota - St. Louis City 3-0 (Finale)

Nashville SC - DC United 0-0 (Finale)

FC Dallas - Houston Dynamo 0-2 (Finale)

Colorado Rapids - Real Salt Lake 1-0 (Finale)

Portland Timbers - Seattle Sounders 1-1 (Finale)

San Diego FC - Sporting Kansas City 0-0 (Finale)



USA USL CHAMPIONSHIP

Hartford Athletic - Louisville City 1-1 (Finale)

Charleston - San Antonio 4-0 (Finale)

Miami FC - Loudoun 2-1 (Finale)

Tampa Bay - Rhode Island 0-3 (Finale)

Colorado Springs - Pittsburgh 1-0 (Finale)

Orange County SC - New Mexico 0-3 (Finale)

Phoenix Rising - Monterey Bay 2-0 (Finale)

Sacramento Republic - Las Vegas Lights 5-0 (Finale)

Birmingham - Detroit 23:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor - Navbahor Namangan 1-3 (*)

Xorazm Urganch - Mashal Muborak 2-0 (*)

Qizilqum - Pakhtakor 18:00



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA - QUADRANGOLARE

Metropolitanos - Puerto Cabello 1-1 (Finale)



VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Dinh - Viettel 2-2 (Finale)

Nam Dinh - Gia Lai 6-1 (Finale)

Hanoi FC - Ho Chi Minh 5-1 (Finale)