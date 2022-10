Si giocano tre incontri di Tim Cup a partire da Spezia – Brescia, in Inghilterra c’è United-Tottenham, Juve in Women’s CL. Successo per Racing Club, Tigre e Huracan in Liga Profesional

Giornata ricca di partite da seguire per questo mercoledì 19 ottobre. Partiamo da quelli già disputati in particolare troviamo in Liga Profesional argentina tre incontri. Nel primo il Racing Club con una rete di Copetti al 36′ della ripresa ha superato in trasferta il Lanus. Nel secondo altro colpo esterno questa per del Tigre sul Central Cordoba per 2-1: emozioni tutte nella ripresa: al 6′ vantaggio ospite con Retegui quindi due minuti più tardi tegola per la squadra di casa che resta in 10 per il rosso a Pereyra. Al 19′ arriva il rigore trasformato da Retegui che sigla una doppietta e al 29′ Gonzalez dimezza lo svantaggio. Nel terzo successo per 2-0 dell’Huracan sulla Platense: allo scadere del primo tempo Cristaldo trasforma un calcio di rigore e nella ripresa al 32′ arriva il raddoppio ad opera di Coccaro. Arrivati alla 26esima giornata (ancora in fase di completamento) in vetta il Racing Club con 50 punti seguito dal Boca Juniors a 48 (deve ancora giocare questa giornata) quindi Huracan 47 e Atletico Tucuman 46.

Si è giocato anche in Venezuela per la Primera Division playoff Copa Sudamericana. Caracas ha superato in casa per 1-0 l’Hermanos Colmenarez mentre finiscono 1-1 Estudiantes e La Guaira. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale della giornata odierna ricordiamo che in Premier League si gioca il turno infrasettimanale e tra gli incontri spicca quello tra Manchester United e Tottenham. Si gioca anche nella Liga con gli impegni in particolare del Betis in casa del Cadice e del Real Madrid in quella dell’Elche; si apre anche la Coppa del Re con il 128esimi di finale. In Italia sono tre gli incontri di 16esimi di finale per la Coppa Italia. Si parte con Spezia – Brescia per proseguire con Parma – Bari mentre in serata in campo Udinese e Monza. Prosegue il turno infrasettimanale di Lega Pro con i gironi A e B mentre per il calcio giovanile spazio alla Coppa Italia Primavera per i 32esimi di finale.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 19 OTTOBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Lanus - Racing Club 0-1 (Finale)

Central Cordoba - Tigre 1-2 (Finale)

Huracan - Platense 2-0 (Finale)



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah - BKMA 0-0 (Finale)

Van - Urartu 0-1 (Finale)



BELGIO JUPILER LEAGUE

Royale Union SG - Gent 18:30

Club Brugge - St. Truiden 20:45

KV Mechelen - St. Liege 20:45



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU - Belshina 3-1 (Finale)

Slutsk - Din. Minsk 0-2 (*)

Dynamo Brest - Gomel 17:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL - CLAUSURA

Always Ready - Royal Pari 21:00

The Strongest - Santa Cruz 23:15



BULGARIA PARVA LIGA

Botev Plovdiv - CSKA Sofia 17:45



CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Bednja Beletinec - Rudes 0-0 (*)

Belisce - Bijelo Brdo 0-2 (*)

Bistra - Lok. Zagreb 1-0 (*)

Bjelovar - Vinogradar 1-1 (*)

Grobnican - Istra 1961 1-1 (*)

Moslavina - Rijeka 0-0 (*)

Nedelisce - Zapresic 15:00SRF

Primorac Biograd - Varazdin 1-0 (*)

RNK Split - Cibalia 0-0 (*)



DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Aarhus Fremad - Brondby 3-0 (Intervallo)

Ishoj IF - Viborg 0-0 (*)

FA 2000 - Midtjylland 17:00

Hobro - FC Copenhagen 17:45

Horsholm-Usserod - Horsens 19:00



EGITTO PREMIER LEAGUE

Enppi - Pyramids 17:00

Ismaily - Al Ahly 17:00

Zamalek - Smouha 19:00



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Arba Menche - Hadiya Hossana 0-0 (Finale)

Bahir Dar Kenema - Dire Dawa 0-1 (*)



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Bayern D - Rosengard D 18:45

Zurigo D - Juventus D 18:45

Barcellona D - Benfica D 21:00

Lyon D - Arsenal D 21:00



EUROPA EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE

Scozia U17 - Malta U17 6-0 (Finale)

Germania U17 - Moldavia U17 4-0 (Finale)

Lettonia U17 - Slovacchia U17 1-0 (Finale)

San Marino U17 - Bulgaria U17 0-2 (*)

Svizzera U17 - Turchia U17 0-0 (*)

Irlanda del Nord U17 - Repubblica Ceca U17 16:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA - CONFERENCE LEAGUE - PLAY OFF

Inter Turku - VPS 17:00

SJK - Oulu 17:00



GALLES COPPA DI LEGA

Ammanford - Cardiff Metropolitan 20:45



GERMANIA DFB POKAL

Friburgo - St. Pauli 18:00

Hannover - Dortmund 18:00

Paderborn - Brema 18:00

Sandhausen - Karlsruher 18:00

Augusta - Bayern 20:45

Regensburg - Dusseldorf 20:45

Stoccarda - Bielefeld 20:45

Union Berlino - Heidenheim 20:45



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham - Burnley 20:45

Blackpool - Hull 20:45

Coventry - Sheffield Utd 20:45

QPR - Cardiff 20:45

Wigan - Middlesbrough 20:45

Millwall - Watford 21:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal - Manchester City Posticipata

Bournemouth - Southampton 20:30

Brentford - Chelsea 20:30

Liverpool - West Ham 20:30

Newcastle - Everton 20:30

Manchester Utd - Tottenham 21:15



ITALIA COPPA ITALIA

Spezia - Brescia 1-0 (*)

Parma - Bari 18:00

Udinese - Monza 21:00



ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Benevento U19 - Reggina U19 1-4 (Finale)

Empoli U19 - Ascoli U19 2-3 (Finale)

Genoa U19 - Entella U19 2-1 (Finale)

Lazio U19 - Cosenza U19 0-0 (Intervallo)

Bologna U19 - Pescara U19 1-1 (*)

Cesena U19 - Parma U19 1-0 (*)

Frosinone U19 - Pisa U19 1-0 (*)

Lecce U19 - Crotone U19 0-0 (*)

Milan U19 - Spezia U19 2-0 (*)

Monza U19 - Cittadella U19 2-1 (*)

Napoli U19 - Salernitana U19 1-0 (*)

Spal U19 - Vicenza U19 1-2 (*)

Udinese U19 - Venezia U19 1-0 (*)

Verona U19 - Padova U19 1-0 (*)

Brescia U19 - Cremonese U19 15:30



ITALIA SERIE C - GIRONE A

AlbinoLeffe - Arzignano 18:00

Lecco - Juventus U23 18:00

Pergolettese - Pro Patria 18:00

Piacenza - Renate 18:00

Pro Sesto - Novara 18:00

Virtus Verona - Pro Vercelli 18:00

FeralpiSalò - Sangiuliano City 21:00

Triestina - Padova 21:00



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Imolese - Carrarese 1-1 (Intervallo)

Fiorenzuola - Gubbio 18:00

Montevarchi - Entella 18:00

Pontedera - Recanatese 18:00

Vis Pesaro - Lucchese 18:00

Siena - Rimini 20:30

Alessandria - Torres 21:00

Fermana - San Donato 21:00

Olbia - Ancona 21:00

Reggiana - Cesena 21:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Mariglianese - Castrovillari 15:00SRF

Real Aversa - Sancataldese 1-0 (*)

San Luca - Cittanovese 0-1 (*)

Santa Maria Cilento - AS Acireale 0-0 (*)

Trapani - Lamezia Terme 0-1 (*)

Vibonese - Paternò 0-2 (*)

Licata - S. Agata 15:30

Catania - Locri 1909 18:30

USD Ragusa - Canicatti 19:00



LETTONIA COPPA

Auda - RFS 19:00



LITUANIA A LYGA

Suduva - Kauno Zalgiris 17:00

FK Panevezys - Zalgiris 19:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Tanger - Wydad 19:15

Raja Casablanca - Agadir 21:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA - PLAY OFFS

Venados - Tepatitlan de Morelos 02:00

Zacatecas Mineros - Tapatio 02:00

Atl. Morelia - Alebrijes Oaxaca 02:00

Dorados - Alacranes 04:15



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Spagna U17 - Portogallo U17 13:00SRF

Olanda U17 - Ungheria U17 17:30



NORVEGIA ELITESERIEN

Jerv - Aalesund 18:00



PARAGUAY COPA PARAGUAY

Atl. Tembetary - Ameliano 22:00



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

U. San Martin - Cesar Vallejo 19:45

Carlos Stein - Dep. Municipal 22:00

Huancayo - Ayacucho 22:00



POLONIA COPPA DI POLONIA

Stezyca - Lechia 1-4 (*)

R. Rzeszow - Cracovia 17:30

Motor Lublin - Zaglebie 18:00

Sandecja - Warta 18:00

Wisla - Puszcza 19:15

Lech - Slask 20:30



RUSSIA COPPA DI RUSSIA - FASE A GIRONI

Orenburg - Akhmat Grozny 3-2 (Intervallo)

F. Voronezh - Sp. Mosca 17:00

Nizhny Novgorod - Krasnodar 17:00

CSKA Mosca - Torpedo Moscow 19:30



SPAGNA COPA DEL REY

Amigo - Fuentes 19:30

Ceuta 6 de Junio - Alcora 19:30

Autol - Dinamo San Juan 20:00

CD Algar - Melilla CD 20:00

Santa Amalia - Univ. Julio Suarez 20:00

Velarde - Turegano 20:00

Barbadas-Bentraces - Atletico de Lugones 20:30

Cazalegas - Los Yebenes San Bruno 20:30

Mollerussa - Cardassar 20:30

Montilla - Rincon 20:30



SPAGNA LALIGA

Cadice - Betis 19:00

Valladolid - Celta Vigo 19:00

Real Sociedad - Maiorca 20:00

Elche - Real Madrid 21:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - WOMEN

Ferroviaria D - Boca Juniors D 22:00

Nanas D - Defensor Sp. D 22:00



SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu - Maritzburg Utd 17:00

Kaizer - TS Galaxy 19:30

Mamelodi - Marumo Gallants 19:30

Richards Bay - Cape Town City 19:30

Swallows - Royal AM 19:30



SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm - Hacken 19:00

Norrkoping - Helsingborg 19:00

Sundsvall - Värnamo 19:00

Varberg - Elfsborg 19:00



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano - Young Boys 20:30

Luzern - St. Gallen 20:30



TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Kirklarelispor - 52 Orduspor 2-0 (Finale)

Vanspor FK - Elazig Karakocan 2-3 (Dopo Suppl.)

1928 Bucaspor - Hopaspor 3-0 (Finale)

24 Erzincanspor - Kutahyaspor 0-1 (Finale)

Adanaspor - Orduspor 1967 1-0 (Finale)

Altinordu - Sapanca Genclikspor 5-0 (Finale)

Balikesirspor - Ofspor 0-1 (Finale)

Corum - Erokspor 1-1 (Suppl.117 )

Denizlispor - Ayvalikgucu 2-1 (Finale)

Etimesgut - Aksaray Bld. 2-0 (Finale)

Goztepe - Karakopru 2-0 (Suppl.113 )

Keciorengucu - Diyarbekirspor 4-1 (Finale)

Kirsehir Belediyespor - Iskenderunspor 1-0 (Dopo Suppl.)

Nazillispor - Arnavutkoy Bl. 2-1 (Finale)

Sanliurfaspor - Karaman 3-0 (Finale)

Usakspor - Gumushanespor 4-2 (Suppl.118 )

Boluspor - Fethiyespor 1-0 (*)

Samsunspor - Musspor 16:00

Hatayspor - Duzcespor 18:00

Galatasaray - Kastamonuspor 20:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 - Inhulets 2-2 (*)

Vorskla - Rukh Lviv 0-1 (90 2 )

Metalist 1925 - Minaj Ritardo

Shakhtar - Kolos Kovalivka 16:00



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor - AGMK 15:30

Qizilqum - Nasaf Qarshi 15:30



VENEZUELA PRIMERA DIVISION - COPA SUDAMERICANA - PLAY OFF

Caracas - Hermanos Colmenarez 1-0 (Finale)

Estudiantes M. - La Guaira 1-1 (Finale)



VIETNAM V.LEAGUE 1

Hai Phong - Binh Duong 2-1 (Finale)

Ho Chi Minh - Hanoi FC 0-6 (*)