Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 19 ottobre 2022: in Coppa Italia spicca Udinese – Monza, si gioca anche in Coppa di Germania e Liga. Juventus – Zurigo in Women’s Champions League

Mercoledì 19 ottobre in primo piano il big match valido per la dodicesima giornata di Premier League tra Manchester United e Tottenham. Sguardo alla classifica delle due squadre con i Red Devils che occupano la 5° posizione ma hanno una partita in meno mentre gli Spurs sono in seconda in coabitazione con il Manchester City a quattro punti dall’Arsenal. Il pareggio casalingo con il Newcastle porterà la squadra di Erik ten Hag a dare il massimo per tornare alla vittoria ma quella di Conte è un osso duro e nell’ultimo turno ha superato in casa 2-0 l’Everton. Restando nel campionato inglese ricordiamo che questa sfida è in programma alle ore 21:15 mentre le altre quattro sono alle 20:30. Tra queste troviamo la trasferta del Chelsea in casa del Brentford e il match casalingo del Liverpool con il West Ham.

Ci spostiamo in Italia in primis per vedere le partite previste dei 16esimi di Coppa Italia. Ricordiamo che nella giornata di ieri hanno vinto il Genoa 1-0 contro la SPAL e il Torino 4-0 con il Cittadella. Si parte dalle ore 15 con Spezia – Monza mentre alle 18 scontro tutto da squadre di B con Parma – Bari, chiude Udinese – Monza. Si gioca anche la Lega Pro per il girone A e B con diversi incontri interessanti come FeralpiSalò – Sangiuliano City e Triestina – Padova da una parte e Fiorenzuola – Gubbio, Siena – Rimini e Reggiana – Cesena dall’altra. In campo anche il Girone I della Serie D così come la Coppa Italia Primavera.

Tornando in Europa troviamo la Germania che presente ben 8 incontri di Coppa validi per i 16esimi di finale mentre in Spagna prosegue il turno infrasettimanale di Liga dalle ore 19 con la trasferta del Betis a Cadice mentre alle ore 21 altra trasferta questa volta del Real Madrid con l’Elche nel classico testa-coda. Dopo appena 9 turni le due squadre hanno un divario di ben 22 punti. Al via la Coppa del Re con i 128esimi di finale mentre per il calcio femminile inizia l’avventura della Juventus nella Women’s Champions League 2022/23. Dopo aver conquistato l’accesso alla fase a gironi le bianconere affrontano alle ore 18:45 in trasferta Zurigo. Ricordiamo che nel suo gruppo, quello C, ci sono anche Arsenal e Lione. Montemurro ha dichiarato alla vigilia come saranno fondamentali i tre punti per fare una buona fase a girone. Giocare sempre con grande umiltà con un avversario ben organizzato e con in organico giocatrici importanti: “Loro vogliono fare una grande prestazione, sarà la prima volta nei gironi per loro e abbiamo dimostrato anche noi lo scorso anno quanto faccia la differenza la voglia di stupire: dovremo stare molto attenti”.

COPPA ITALIA

15:00

18:00

21:00

PREMIER LEAGUE

21:15

Manchester United-Tottenham

LEGA PRO

14:30

Imolese-Carrarese

18:00

Fiorenzuola-Gubbio

Lecco-Juventus Next Gen

Piacenza-Renate

Pro Sesto-Novara

20:30

Siena-Rimini

21:00

FeralpiSalò-Sangiuliano City

Reggiana-Cesena

Triestina-Padova

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

18:45

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 19 OTTOBRE

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Lanus – Racing Club 00:00

Central Cordoba – Tigre 02:30

Huracan – Platense 02:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – BKMA 13:00

Van – Urartu 13:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Royale Union SG – Gent 18:30

Club Brugge – St. Truiden 20:45

KV Mechelen – St. Liege 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Energetik-BGU – Belshina 12:00

Slutsk – Din. Minsk 14:00

Dynamo Brest – Gomel 17:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Always Ready – Royal Pari 21:00

The Strongest – Santa Cruz 23:15

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Plovdiv – CSKA Sofia 17:45

CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Bednja Beletinec – Rudes 15:00

Belisce – Bijelo Brdo 15:00

Bistra – Lok. Zagreb 15:00

Bjelovar – Vinogradar 15:00

Grobnican – Istra 1961 15:00

Moslavina – Rijeka 15:00

Nedelisce – Zapresic 15:00

Primorac Biograd – Varazdin 15:00

RNK Split – Cibalia 15:00

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Aarhus Fremad – Brondby 14:30

Ishoj IF – Viborg 15:15

FA 2000 – Midtjylland 17:00

Hobro – FC Copenhagen 17:45

Horsholm-Usserod – Horsens 19:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Enppi – Pyramids 17:00

Ismaily – Al Ahly 17:00

Zamalek – Smouha 19:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Arba Menche – Hadiya Hossana 12:00

Bahir Dar Kenema – Dire Dawa 15:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Bayern D – Rosengard D 18:45

Zurigo D – Juventus D 18:45

Barcellona D – Benfica D 21:00

Lyon D – Arsenal D 21:00

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Scozia U17 – Malta U17 11:00

Germania U17 – Moldavia U17 12:00

Lettonia U17 – Slovacchia U17 12:00

San Marino U17 – Bulgaria U17 15:00

Svizzera U17 – Turchia U17 15:00

Irlanda del Nord U17 – Repubblica Ceca U17 16:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Inter Turku – VPS 17:00

SJK – Oulu 17:00

GALLES COPPA DI LEGA

Ammanford – Cardiff Metropolitan 20:45

GERMANIA DFB POKAL

Friburgo – St. Pauli 18:00

Hannover – Dortmund 18:00

Paderborn – Brema 18:00

Sandhausen – Karlsruher 18:00

Augusta – Bayern 20:45

Regensburg – Dusseldorf 20:45

Stoccarda – Bielefeld 20:45

Union Berlino – Heidenheim 20:45

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Burnley 20:45

Blackpool – Hull 20:45

Coventry – Sheffield Utd 20:45

QPR – Cardiff 20:45

Wigan – Middlesbrough 20:45

Millwall – Watford 21:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Manchester City Posticipata

Bournemouth – Southampton 20:30

Brentford – Chelsea 20:30

Liverpool – West Ham 20:30

Newcastle – Everton 20:30

Manchester Utd – Tottenham 21:15

ITALIA COPPA ITALIA

Spezia – Brescia 15:00

Parma – Bari 18:00

Udinese – Monza 21:00

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Benevento U19 – Reggina U19 11:00

Empoli U19 – Ascoli U19 12:00

Genoa U19 – Entella U19 12:00

Bologna U19 – Pescara U19 15:00

Cesena U19 – Parma U19 15:00

Frosinone U19 – Pisa U19 15:00

Lazio U19 – Cosenza U19 15:00

Lecce U19 – Crotone U19 15:00

Milan U19 – Spezia U19 15:00

Monza U19 – Cittadella U19 15:00

Napoli U19 – Salernitana U19 15:00

Spal U19 – Vicenza U19 15:00

Udinese U19 – Venezia U19 15:00

Verona U19 – Padova U19 15:00

Brescia U19 – Cremonese U19 15:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

AlbinoLeffe – Arzignano 18:00

Lecco – Juventus U23 18:00

Pergolettese – Pro Patria 18:00

Piacenza – Renate 18:00

Pro Sesto – Novara 18:00

Virtus Verona – Pro Vercelli 18:00

FeralpiSalò – Sangiuliano City 21:00

Triestina – Padova 21:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Imolese – Carrarese 14:30

Fiorenzuola – Gubbio 18:00

Montevarchi – Entella 18:00

Pontedera – Recanatese 18:00

Vis Pesaro – Lucchese 18:00

Siena – Rimini 20:30

Alessandria – Torres 21:00

Fermana – San Donato 21:00

Olbia – Ancona 21:00

Reggiana – Cesena 21:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Mariglianese – Castrovillari 15:00

Real Aversa – Sancataldese 15:00

San Luca – Cittanovese 15:00

Santa Maria Cilento – AS Acireale 15:00

Trapani – Lamezia Terme 15:00

Vibonese – Paternò 15:00

Licata – S. Agata 15:30

Catania – Locri 1909 18:30

USD Ragusa – Canicatti 19:00

LETTONIA COPPA

Auda – RFS 19:00

LITUANIA A LYGA

Suduva – Kauno Zalgiris 17:00

FK Panevezys – Zalgiris 19:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Tanger – Wydad 19:15

Raja Casablanca – Agadir 21:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Venados – Tepatitlan de Morelos 02:00

Zacatecas Mineros – Tapatio 02:00

Atl. Morelia – Alebrijes Oaxaca 02:00

Dorados – Alacranes 03:15

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Spagna U17 – Portogallo U17 13:00

Olanda U17 – Ungheria U17 17:30

NORVEGIA ELITESERIEN

Jerv – Aalesund 18:00

PARAGUAY COPA PARAGUAY

Atl. Tembetary – Ameliano 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

U. San Martin – Cesar Vallejo 19:45

Carlos Stein – Dep. Municipal 22:00

Huancayo – Ayacucho 22:00

POLONIA COPPA DI POLONIA

Stezyca – Lechia 14:00

R. Rzeszow – Cracovia 17:30

Motor Lublin – Zaglebie 18:00

Sandecja – Warta 18:00

Wisla – Puszcza 19:15

Lech – Slask 20:30

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – FASE A GIRONI

Orenburg – Akhmat Grozny 14:30

F. Voronezh – Sp. Mosca 17:00

Nizhny Novgorod – Krasnodar 17:00

CSKA Mosca – Torpedo Moscow 19:30

SPAGNA COPA DEL REY

Amigo – Fuentes 19:30

Ceuta 6 de Junio – Alcora 19:30

Autol – Dinamo San Juan 20:00

CD Algar – Melilla CD 20:00

Santa Amalia – Univ. Julio Suarez 20:00

Velarde – Turegano 20:00

Barbadas-Bentraces – Atletico de Lugones 20:30

Cazalegas – Los Yebenes San Bruno 20:30

Mollerussa – Cardassar 20:30

Montilla – Rincon 20:30

SPAGNA LALIGA

Cadice – Betis 19:00

Valladolid – Celta Vigo 19:00

Real Sociedad – Maiorca 20:00

Elche – Real Madrid 21:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – WOMEN

Ferroviaria D – Boca Juniors D 22:00

Nanas D – Defensor Sp. D 22:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

AmaZulu – Maritzburg Utd 17:00

Kaizer – TS Galaxy 19:30

Mamelodi – Marumo Gallants 19:30

Richards Bay – Cape Town City 19:30

Swallows – Royal AM 19:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Hacken 19:00

Norrkoping – Helsingborg 19:00

Sundsvall – Värnamo 19:00

Varberg – Elfsborg 19:00

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – Young Boys 20:30

Luzern – St. Gallen 20:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Kirklarelispor – 52 Orduspor 12:00

Vanspor FK – Elazig Karakocan 12:00

1928 Bucaspor – Hopaspor 13:00

24 Erzincanspor – Kutahyaspor 13:00

Adanaspor – Orduspor 1967 13:00

Altinordu – Sapanca Genclikspor 13:00

Balikesirspor – Ofspor 13:00

Corum – Erokspor 13:00

Denizlispor – Ayvalikgucu 13:00

Etimesgut – Aksaray Bld. 13:00

Goztepe – Karakopru 13:00

Keciorengucu – Diyarbekirspor 13:00

Kirsehir Belediyespor – Iskenderunspor 13:00

Nazillispor – Arnavutkoy Bl. 13:00

Sanliurfaspor – Karaman 13:00

Usakspor – Gumushanespor 13:00

Boluspor – Fethiyespor 14:00

Samsunspor – Musspor 16:00

Hatayspor – Duzcespor 18:00

Galatasaray – Kastamonuspor 20:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dnipro-1 – Inhulets 12:00

Vorskla – Rukh Lviv 12:00

Metalist 1925 – Minaj 14:00

Shakhtar – Kolos Kovalivka 16:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor – AGMK 15:30

Qizilqum – Nasaf Qarshi 15:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Caracas – Hermanos Colmenarez 00:00

Estudiantes M. – La Guaira 00:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Hai Phong – Binh Duong 13:00

Ho Chi Minh – Hanoi FC 14:15