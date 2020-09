Due anticipi aprono la nuova stagione 2020/2021 del massimo campionato italiano. Si gioca anche in Ligue 1, Bundesliga e Premier League. In Bielorussia 1-1 tra Vitebsk e Belshina

Sabato 19 settembre torna il campionato italiano di Serie A con due anticipi: Fiorentina – Torino e Hellas Verona – Roma. I due incontri avranno il supporto della nostra cronaca diretta, si gioca anche in Francia, Germania e Inghilterra. Prima di consultare i link del giorno e i risultati in tempo reale, spazio alle squadre che sono già scese in campo. Partiamo dall’Australia, dove in NPL ACT vincono il Guangahlin sul Tigers e il Canberra sul Belconnen United. Nella NPL Northern NSW successo esterno del Broadmeadow per 3-2 sul Lake Macuqarie e 1-1 tra Weston Workers e Lambton. Nella Coppa del Belgio 5-0 del Petegem in casa del Rebecquoise mentre in Bielorussia nella Vysshaya Liga pareggio per 1-1 tra Vitebsk e Belshina. Nella Reserve il Bate2 passa in casa dello Slutsk2 e pari tra Slavia Mozyr2 e Soligorsk2.

In Costarica 3-1 casalingo dell’Alajuelense sul Grecia mentre in Danimarca 4-2 esterno del Koge sul Kolding. In Ecuador si registra il 2-1 di LDU Portoviejo – Olmedo invece nella Meistrilliga vincono fuori casa sia il Tulevik che il Tammeka. Per il campionato Primavera colpo esterno del Milan, 1-0 in casa del Cagliari mentre l’Inter liquida 3-0 la Sampdoria. Nella Liga MX il Puebla ha la meglio in casa del Necaxa, stesso discorso del Cruz Azul sul Mazatlan FC. In Paraguay 3-1 del 12 de Octubre sul Sol De America e 2-0 del Widzew Lodz sullo Stomil Olsztyn in Polonia. Nella FNL in Russia 3-1 del Volgar-Astrakhan sul Tomsk e senza reti tra lo SKA Khabarovsk e Baltika. Senza reti si conclude la sfida tra Genclerbirligi e Konyaspor nella Super Lig turca e 2-0 del Vorskla sull’Oleksandriya in Ucraina. Chiudiamo con la MLS in USA dove il Seattle Sounders ha superato 3-0 il Los Angeles FC.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



15:00



Montrose FC - Dundee FC

Udinese - SPAL 0-1 *



16:30 Calcio Padova - Reggiana



17:00



Atlético Madrid - UD Almería

Modena - Unione Venezia



17:30



CD Numancia - CD Logroñés

Empoli - Vis Pesaro



18:00



Inter - Pisa

Lazio - Benevento



19:00



FC Barcelona - Elche CF

Real Zaragoza - Girona FC



UEFA > Femminile EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo D



19:00 Moldavia - Spagna



UEFA > Femminile EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo I



14:00 Germania - Irlanda 3-0



UEFA > U17 (F) EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo A







Italia - Svizzera non disputa

Belgio - Grecia non disputa



UEFA > U17 (F) EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo C







Austria - Irlanda non disputa

Danimarca - Serbia non disputa



UEFA > U17 (F) EURO Qualificazioni 2019/2020 > Gruppo E







Inghilterra - Francia non disputa

Galles - Slovacchia non disputa



Australia > NPL New South Wales 2020



11:00 Western Sydney Wanderers (Y) - North Shore Mariners 2-1



Australia > NPL Queensland 2020



10:00 Lions FC - Redlands United 4-0



10:30



Peninsula Power - Brisbane City FC 3-2

Gold Coast Knights - Gold Coast United 3-0



11:15 Eastern Suburbs - Olympic FC 1-2



Australia > NPL Northern NSW 2020



05:45 Lake Macquarie City - Broadmeadow Magic 2-3



09:30 Weston Workers FC - Lambton Jaffas 1-1



Australia > NPL Western Australia 2020 Meisterschaft



09:00



Armadale SC - Floreat Athena 1-2

Gwelup Croatia - ECU Joondalup 1-1

Sorrento FC - Cockburn City SC 1-1



Australia > NPL Western Australia 2020 Abstieg



09:00



Perth SC - Rockingham City FC 5-0

Bayswater City SC - Perth Glory (Y) 0-0

Balcatta SC - Inglewood United 0-2



Australia > NPL South Australia 2020



07:00 Croydon Kings SC - Adelaide City FC 3-2



07:30



Modbury Jets SC - Cumberland United 1-2

Campbelltown City SC - Adelaide Comets 3-2



09:30 Adelaide United (Y) - Para Hills Knights SC 4-0



11:30 Adelaide Olympic - Adelaide Blue Eagles 1-0



Australia > NPL Capital Football 2020 Meisterschaft



05:30 Gungahlin United - Cooma FC 2-0



07:45 Canberra Croatia - Belconnen United 1-0



Australia > NPL Tasmania 2020



06:15 Devonport City - Riverside Olympic 1-0



08:30



Launceston City FC - South Hobart FC 1-3

Glenorchy Knights - Kingborough Lions United 7-0



10:30 Olympia FC Warriors - Clarence Zebras 1-2



Austria > Regionalliga Salzburg 2020/2021 Herbst



16:00 SK Bischofshofen - TSV St. Johann 0-0 *



17:00



Salzburger AK 1914 - SV Kuchl

SV Seekirchen - USK Anif

SV Grödig - Austria Salzburg

FC Pinzgau Saalfelden - SV Wals-Grünau



Austria > Regionalliga Tirol 2020/2021 Herbst



16:00 FC Wacker Innsbruck (A) - WSG Tirol (A) 0-0 *



16:30 FC Kufstein - SV Wörgl



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2020/2021 Herbst







VfB Hohenems - FC Rot-Weiß Rankweil rinv.

Dornbirner SV - FC Lauterach rinv.

FC Rotenberg - FC Wolfurt rinv.



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



16:15 KV Oostende - Oud-Heverlee Leuven 0-0 *



18:30 Royal Excel Mouscron - KAA Gent



20:45 Waasland-Beveren - RSC Anderlecht



Belgio > Eerste klasse B 2020/2021



20:45 Union St. Gilloise - RFC Seraing



Bielorussia > Cempionat 2020



13:00 FK Vitebsk - Belshina Bobruisk 1-1



15:00 Dinamo Brest - Energetik-BGU Minsk 2-1 *



17:00 FK Gorodeya - Torpedo-BelAZ Zhodino



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



16:30 FK Mladost Doboj-Kakanj - Velež Mostar



18:00 Radnik Bijeljina - Olimpic Sarajevo



20:00 Željezničar Sarajevo - FK Krupa



Brasile > Série B 2020



00:15 Confiança - SE - Guarani - SP 1-0



02:30 Náutico - PE - Chapecoense 1-1



21:30 América - MG - Figueirense - SC



Brasile > Série C 2020 Gruppe B



21:00 São Bento - SP - Volta Redonda - RJ



Brasile > Série C 2020 Gruppe A



22:00 Treze - PB - Jacuipense - BA



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



17:45 PFC Beroe - Cherno More Varna



20:00 Levski Sofia - FC CSKA 1948 Sofia



Canada > Premier League 2020 Championship > Finale



20:00 Forge FC - HFX Wanderers



Cina > League One 2020



09:30 Beijing Sport University - Beijing Renhe FC 0-1



13:00 Heilongjiang Lava Spring - Kunshan FC 0-0



13:35 Shaanxi Chang'an Athletic - Zheijiang Greentown 1-1



Cipro > First Division 2020/2021



17:30 Paphos FC - Ethnikos Achna



19:30 AEL Limassol - Karmiotissa Polemidion



Colombia > Primera A 2020



Atlético Nacional - Deportes Tolima rinv.



01:00 La Equidad - Boyacá Chicó 4-0



21:00 Patriotas FC - Envigado FC



Colombia > Primera B 2020



18:00 Bogotá FC - Unión Magdalena



22:00



Real Cartagena - Orsomarso SC

Leones FC - Valledupar FC Real



Corea del Sud > K League 2 2020



09:00



Bucheon FC 1995 - Jeju United 0-2

Daejeon Hana Citizen - Seoul E-Land FC 1-2



11:30



FC Anyang - Jeonnam Dragons 1-2

Gyeongnam FC - Ansan Greeners 1-2



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura



04:00 LD Alajuelense - Municipal Grecia 3-1



Croazia > 1. HNL 2020/2021



17:00 HNK Gorica - NK Istra 1961



19:05 Dinamo Zagabria - Slaven Belupo



Croazia > 2. HNL 2020/2021



NK Solin - Hajduk Split II rinv.



16:30



HNK Cibalia - Dinamo Zagreb II

Hrvatski Dragovoljac - NK Inter Zaprešić

NK Dubrava - NK Opatija

NK Junak Sinj - NK Dugopolje

NK Rudeš - NK BSK Bijelo Brdo



Danimarca > Superliga 2020/2021



15:30 FC Midtjylland - Lyngby BK 1-0 *



Danimarca > 1. Division 2020/2021



13:00 Kolding IF - HB Køge 2-4



13:30 Silkeborg IF - Esbjerg fB 3-1



14:00 Viborg FF - Skive IK 3-1



Ecuador > Serie A 2020



02:00 Liga de Portoviejo - Olmedo 2-1



Egitto > Premiership 2019/2020



17:30 Tanta - FC Masr



20:00 Al-Ahly - Misr lel-Maqasah SC



Estonia > Meistriliiga 2020



12:00



JK Narva Trans - Tulevik Viljandi 0-1

JK Tallinna Kalev - JK Tammeka 1-2



15:00 FC Kuressaare - Tallinna JK Legion 2-1 *



Finlandia > Veikkausliiga 2020



16:00



Inter Turku - SJK Seinäjoki 0-0 *

Helsingfors IFK - IFK Mariehamn 0-0 *

Ilves Tampere - Haka Valkeakoski 0-0 *



Francia > Ligue 1 2020/2021



17:00 RC Lens - Girondins Bordeaux



21:00 Stade Rennes - AS Monaco



Francia > Ligue 2 2020/2021



15:00 Clermont Foot - Toulouse FC 1-0 *



19:00



Le Havre AC - Chamois Niortais

Paris FC - AS Nancy

Pau FC - EA Guingamp

FC Sochaux - Rodez AF

Grenoble Foot 38 - AC Ajaccio

LB Châteauroux - Amiens SC

SM Caen - FC Chambly

USL Dunkerque - Valenciennes FC



Francia > National 2 Groupe A 2020/2021



17:00



FC Lorient (CFA) - St-Pryvé St-Hilaire

FC Versailles - US Fleury-Mérogis



18:00



Blois Foot 41 - C'Chartres Football

US Granvillaise - SM Caen (CFA)

FC Rouen - US Saint-Malo

Sainte-Geneviève-des-Bois - EA Guingamp (CFA)

Châteaubriant Voltigeurs - AS Poissy



18:30 Vannes OC - Stade Plabennec



Francia > National 2 Groupe B 2020/2021



15:30 ASM Belfort - US Lusitanos



16:00 FCSR Haguenau - AF Bobigny



17:00



Entente SSG - FC Metz (CFA)

GFC Ajaccio - SC Schiltigheim



18:00



AS Beauvais - Paris 13 Atletico

RC Lens (CFA) - AJ Auxerre (CFA)

SAS Épinal - Olympique Saint-Quentin

Stade Reims (CFA) - CS Sedan



Francia > National 2 Groupe C 2020/2021



18:00



AS Monaco (CFA) - FC Martigues

Andrézieux - Monts d'Or Azergues Foot

Aubagne FC - Hyères FC

RC Grasse - Jura Sud

Louhans-Cuiseaux - Olympique Lyon (CFA)

FC Rumilly - Fréjus-St. Raphaël FC

SC Toulon - AS Saint-Priest

Marignane Gignac - Olympique Marseille (CFA)



Francia > National 2 Groupe D 2020/2021



Le Puy Foot 43 - FC Nantes (CFA) rinv.



18:00



AS Béziers - Angoulême CFC

Bourges 18 - SO Romorantin

Canet Roussillon - Bourges Foot

Trélissac FC - US Colomiers

Vendée Les Herbiers - Angers SCO II



18:30



FC Chamalières - Bergerac Foot

Moulins Yzeure Foot - Stade Montois



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2020/2021



16:00 US Orléans - Lille OSC



18:00 JA Drancy - Amiens SC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2020/2021



15:30 Paris FC - ESTAC Troyes



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021



15:00 Stade Rennes - Stade Brest



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021



Pieve di Lota - OGC Nice rinv.



15:00 Nîmes Olympique - AS Saint-Étienne



Galles > Premier League 2020/2021



15:30 Barry Town United - Caernarfon Town 0-0 *



18:45 Haverfordwest County - Newtown AFC



Germania > Bundesliga 2020/2021



15:30



Eintracht Francoforte - Arminia Bielefeld 0-0 *

1. FC Union Berlin - Augsburg 0-0 *

Colonia - Hoffenheim 1-1 *

Werder Bremen - Hertha Berlino 0-0 *

Stoccarda - Friburgo 0-2 *



18:30 Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



13:00



Hannover 96 - Karlsruher SC 2-0

SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 3-2

Würzburger Kickers - Erzgebirge Aue 0-3



Germania > 3. Liga 2020/2021



14:00



Bayern München II - Türkgücü München 2-2

Hansa Rostock - MSV Duisburg 3-1

SV Meppen - TSV 1860 München 1-3

FSV Zwickau - SpVgg Unterhaching 2-1

SV Wehen Wiesbaden - SC Verl 0-0

VfB Lübeck - 1. FC Saarbrücken 1-1



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord



13:00 Hamburger SV II - FC Teutonia 05 2-2



17:00 1. FC Phönix Lübeck - Eintracht Norderstedt



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Süd



13:00 Hannover 96 II - VfV Hildesheim 0-1



15:00 SSV Jeddeloh - FC Oberneuland 0-0 *



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021



13:30



Germania Halberstadt - VSG Altglienicke 0-2

VfB Auerbach - TeBe Berlin 1-1

Berliner AK 07 - FC Carl Zeiss Jena 1-5

BFC Dynamo - Bischofswerdaer FV 6-2



14:05 1. FC Lok Leipzig - Chemnitzer FC 1-1



Germania > Regionalliga West 2020/2021



Fortuna Düsseldorf II - Alemannia Aachen rinv.



14:00



Bonner SC - FC Wegberg-Beeck 0-2

Bor. Mönchengladbach II - SV 19 Straelen 2-1

Fortuna Köln - Wuppertaler SV 3-2

Preußen Münster - VfB Homberg 2-1

Rot Weiss Ahlen - Sportfreunde Lotte 2-1

Rot-Weiß Oberhausen - SV Bergisch Gladbach 09 1-1

SV Lippstadt 08 - 1. FC Köln II 1-1



15:30 FC Schalke 04 II - SV Rödinghausen 1-0 *



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



11:00 Holstein Kiel - Chemnitzer FC 1-0



12:00 Energie Cottbus - 1. FC Magdeburg 1-2



13:00 Hertha BSC - Eimsbütteler TV 5-1



14:00 FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin



15:00 VfL Wolfsburg - Werder Bremen



Germania > Primavera Bundesliga West 2020/2021



11:00



VfL Bochum - SC Paderborn 07 4-0

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen 2-3



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021



10:30 SC Freiburg - Kickers Offenbach 4-0



11:00 FC Augsburg - 1. FC Saarbrücken 1-2



11:30 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg 1-1



12:30 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2-0



13:00 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern 5-1



14:00 1. FC Heidenheim 1846 - SpVgg Greuther Fürth



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2020/2021



11:00 Werder Bremen - FC Carl Zeiss Jena 4-0



12:00 Chemnitzer FC - Hannover 96 0-8



13:00



VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 0-5

RB Leipzig - Dynamo Dresden 0-3

Eintracht Braunschweig - Hertha Zehlendorf 4-1

Hallescher FC - Energie Cottbus 1-0



Germania > Primavera B Bundesliga West 2020/2021



11:00



Fortuna Köln - Bayer Leverkusen 2-2

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf 3-1

Bor. Mönchengladbach - Borussia Dortmund 3-3



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2020/2021



10:30 1. FC Heidenheim 1846 - Stuttgarter Kickers 1-0



13:00 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1-3



Giappone > J1 League 2020



07:00 Hokkaido Consadole Sapporo - Gamba Osaka 0-1



09:00 Sagan Tosu - Yokohama F. Marinos 1-3



10:00 Nagoya Grampus - Vissel Kobe 2-1



11:00 Cerezo Osaka - Kashima Antlers 1-2



11:30 Shonan Bellmare - Shimizu S-Pulse 0-3



12:00 Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima 1-1



Giappone > J2 League 2020



07:00



Ventforet Kofu - Kyoto Sanga FC 0-0

Albirex Niigata - Tokushima Vortis 0-1



08:00 Matsumoto Yamaga - V-Varen Nagasaki 2-2



11:00 Montedio Yamagata - Giravanz Kitakyushu 0-2



12:00



JEF United Chiba - Fagiano Okayama 2-1

Zweigen Kanazawa - Avispa Fukuoka 1-2

Júbilo Iwata - Tochigi SC 2-3

Renofa Yamaguchi - Tokyo Verdy 2-1

FC Ryūkyū - Mito HollyHock 3-2



Giappone > J3 League 2020



06:30 Kamatamare Sanuki - Grulla Morioka 0-0



08:00



Blaublitz Akita - Gainare Tottori 4-0

Fujieda MyFC - Roasso Kumamoto 1-2

Azul Claro Numazu - Fukushima United 0-2



10:00 SC Sagamihara - FC Imabari 1-1



11:00 Gamba Osaka II - Vanraure Hachinohe 2-3



12:00



FC Gifu - AC Nagano Parceiro 0-2

Kagoshima United - Yokohama S&CC 1-2



Giappone > Japan Football League 2020



11:00 Honda FC - MIO Biwako Shiga 3-1



Grecia > Super League 2020/2021







Panathinaikos - Apollon Smyrnis rinv.

PAS Giannina - AE Lárissa rinv.



19:30 Panetolikos - AEK Athen



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona A



19:00 Comunicaciones - Santa Lucía



21:00 Iztapa - Antigua GFC



Inghilterra > Premier League 2020/2021



13:30 Everton FC - West Bromwich Albion 5-2



16:00 Leeds United - Fulham FC 0-0 *



18:30 Manchester United - Crystal Palace



21:00 Arsenal FC - West Ham United



Inghilterra > Championship 2020/2021



13:30 Nottingham Forest - Cardiff City 0-2



16:00



Blackburn Rovers - Wycombe Wanderers 0-0 *

Brentford FC - Huddersfield Town 0-0 *

Middlesbrough FC - AFC Bournemouth 0-0 *

Reading FC - Barnsley FC 0-0 *

Luton Town - Derby County 0-0 *

Norwich City - Preston North End 0-0 *

Rotherham United - Millwall FC 0-0 *

Sheffield Wednesday - Watford FC 0-0 *

Swansea City - Birmingham City 0-0 *



Inghilterra > League Two 2020/2021



14:00 Carlisle United - Southend United 2-0



16:00



Colchester United - Bolton Wanderers 0-0 *

Crawley Town - Scunthorpe United 0-0 *

Exeter City - Port Vale FC 0-0 *

Morecambe FC - Cambridge United 0-0 *

Stevenage FC - Oldham Athletic 0-0 *

Forest Green Rovers - Bradford City 0-0 *

Grimsby Town - Salford City 0-0 *

Harrogate Town - Walsall FC 0-0 *

Leyton Orient - Mansfield Town 0-0 *

Newport County - Barrow AFC 0-0 *

Tranmere Rovers - Cheltenham Town 0-0 *



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 South



11:30 Chelsea FC - West Ham United 4-1



12:00



Southampton FC - Crystal Palace 1-2

Tottenham Hotspur - Arsenal FC 2-0



13:00 West Bromwich Albion - Reading FC 3-3



14:00 Norwich City - Aston Villa



Inghilterra > U18 Premier League 2020/2021 North



11:45 Manchester United - Blackburn Rovers 2-1



12:00 Liverpool FC - Stoke City 5-0



13:00 Burnley FC - Wolverhampton Wanderers 1-2



13:30 Middlesbrough FC - Derby County 0-0



15:00



Manchester City - Everton FC

Newcastle United - Leeds United



Irlanda > Premier Division 2020



20:30 Shelbourne FC - Finn Harps



Islanda > Úrvalsdeild 2020



16:00 Fjölnir Reykjavík - KA Akureyri 0-0 *



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020



15:00 TB Tvøroyri - KÍ Klaksvík



20:00 NSÍ Runavík - EB/Streymur



Italia > Serie A 2020/2021



18:00 Fiorentina - Torino



20:45 Verona - Roma



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021



11:00 Cagliari - Milan 0-1



13:00 Inter - Sampdoria 3-0



15:00



Genoa - SPAL 2013 Ferrara

Torino - Lazio



17:00 Sassuolo - Empoli



Kazakhstan > Premier Liga 2020



12:00 FK Taraz - Zhetysu Taldykorgan 0-2







Irtysh Pavlodar - Shakter Karaganda non disputa

FK Kyzylzhar - Zhetysu Taldykorgan rinv.

FK Okzhetpes - FK Taraz rinv.



Kosovo > Superliga 2020/2021



16:00



Prishtina KF - FK Drenica

Besa Pejë - KF Ballkani



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



18:00



RFCU Luxemburg - Victoria Rosport

UNA Strassen - Swift Hesperange



19:00



FC Differdange 03 - Etzella Ettelbruck

FC Rodange 91 - US Hostert

FC Wiltz 71 - Union Titus Pétange



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



15:30



FK Rabotnički - FC Struga 0-0 *

Makedonija GP - Vardar Skopje 1-1 *



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



20:15 Olympique de Khouribga - Renaissance de Berkane







Raja Beni Mellal - Youssoufia Berrechid rinv.

FAR de Rabat - CR Khemis Zemamra rinv.

Olympique de Khouribga - Raja Casablanca rinv.

Renaissance de Berkane - Moghreb de Tétouan rinv.

Mouloudia Oujda - Olympique de Safi rinv.

Ittihad Tanger - Hassania US Agadir rinv.

Wydad AC - Rapide Oued Zem rinv.

Difaâ d'el Jadida - FUS de Rabat rinv.



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura



02:30 Club Necaxa - Puebla FC 0-1



04:30 Mazatlán FC - Cruz Azul 2-3



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Apertura



19:00 Atlante - Venados FC



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo A



03:00 Alacranes de Durango - Atlético San Luis II 2-0



18:30 Leones Negros II - Tecos Fútbol Club



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B



18:00 Zitácuaro - Aguacateros CDU



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



02:45 Club Tijuana - FC Juárez 0-0



16:00 Atlas Guadalajara - CF Pachuca



17:30 UANL Tigres - Gallos Blancos



18:00 CF América - Deportivo Guadalajara



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00



UANL Tigres - Gallos Blancos

CF América - Deportivo Guadalajara



18:30 Atlas Guadalajara - CF Pachuca



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



15:00 Dacia Buiucani - FC Zimbru 1-1 *



18:00 CS Petrocub - FC Milsami



Norvegia > Eliteserien 2020



18:00 Vålerenga IF - Molde FK



20:30 Sarpsborg 08 - Mjøndalen IF



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2020



13:00



Brattvåg IL - Florø SK 0-0

FK Senja - IF Fløya 1-1



16:00



Moss FK - Fredrikstad FK 0-0 *

Kjelsås Fotball - Kvik Halden 0-0 *



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020



14:00 Sotra SK - Bærum SK 1-1



16:00



FK Arendal - Notodden FK 0-0 *

SK Vard - Flekkerøy IL 0-0 *



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



16:30 TOP Oss - SC Cambuur



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2020/2021



14:30



SteDoCo - DVS'33

VVOG Harderwijk - VV GOES

VV DOVO Veenendaal - AFC Ajax Zaterdag

ODIN '59 - BVV Barendrecht

Excelsior '31 - VV Staphorst

HSV Hoek - FC Lisse



15:00



Ter Leede - ACV Assen

Sparta Nijkerk - Sportlust '46



18:00 VV Sint Bavo - Harkemase Boys



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



01:00 12 de Octubre de Itauguá - Sol de América 3-1



Peru > Primera División 2020 Apertura



01:00 Universitario de Deportes - Ayacucho FC 1-0



18:00 Deportivo Municipal - Mannucci



20:15 Sport Huancayo - Alianza Lima



Polonia > I Liga 2020/2021



12:40 Widzew Łódź - OKS Stomil Olsztyn 2-0



16:30 Sandecja Nowy Sącz - Odra Opole



17:00 Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź



18:00



Chrobry Głogów - GKS Jastrzębie

GKS Bełchatów - GKS Tychy '71



20:00 Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Resovia Rzeszów



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



12:00 Casa Pia AC - SL Benfica B 0-6



16:30



FC Arouca - Leixões SC

CD Mafra - Académico de Viseu



18:00 FC Porto B - FC Vizela



19:00 Sporting Covilhã - CD Cova Piedade



Portogallo > U23 Liga Revelação 2020/2021



17:00 Sporting CP - GD Estoril



21:45 Leixões SC - Rio Ave FC



Romania > Liga 1 2020/2021



18:00 Sepsi OSK - FC Viitorul Constanța



20:45 CS Universitatea Craiova - FC Voluntari



Russia > Premier Liga 2020/2021



FK Rostov - Rotor Volgograd rinv.



15:30 FK Ural - Zenit St. Petersburg 0-1 *



Russia > 1. Division 2020/2021



07:00 SKA-Khabarovsk - Baltika Kaliningrad 0-0



12:00 FK Tom Tomsk - Volgar Astrakhan 1-3



14:00



FK Chertanovo - Fakel Voronezh 0-3

Spartak Moskva 2 - Veles Moskva 2-0 *



15:00



FK Orenburg - Akron Tolyatti 0-0 *

FK Nizhny Novgorod - Shinnik Yaroslavl 1-0 *



16:00 Dinamo Bryansk - Tekstilshchik Ivanovo 0-0 *



16:30 Irtysh Omsk - Krylia Sovetov



17:00



FK Chayka - FK Krasnodar 2

FK Neftekhimik - Alania Vladikavkaz



Scozia > Premiership 2020/2021



16:00



Celtic FC - Livingston FC 0-0 *

Dundee United - St. Mirren FC 0-0 *

Kilmarnock FC - Hamilton Academical 0-0 *

St. Johnstone FC - Ross County FC 0-0 *



Serbia > Super Liga 2020/2021



16:00



OFK Bačka - FK Napredak 0-0 *

FK Metalac - Mladost Lučani 0-0 *

Radnički Niš - FK Čukarički-Stankom 0-0 *



Singapore > Premier League 2020







Brunei DPMM FC - Tanjong Pagar United rinv.

Hougang United - Albirex Niigata (S) rinv.



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



15:45 NK Bravo - FC Koper 0-0 *



18:00 NK Maribor - NK Celje



Spagna > Primera División 2020/2021



16:00 Villarreal CF - SD Eibar 0-0 *



18:30 Getafe CF - CA Osasuna



21:00 Celta Vigo - Valencia CF



Spagna > Segunda División 2020/2021



16:00 CD Mirandés - Real Oviedo 0-0 *



18:15



AD Alcorcón - CD Tenerife

CD Castellón - Málaga CF



21:00 Rayo Vallecano - CE Sabadell



Svezia > Superettan 2020



17:30



Jönköpings Södra IF - Östers IF

Trelleborgs FF - Örgryte IS



Svezia > Division 1 Norra 2020



13:00 Örebro Syrianska IF - IK Frej 1-0



14:00 IF Brommapojkarna - IFK Luleå



16:00 Karlstad Fotboll - IFK Berga



18:30 Vasalunds IF - Team ThorenGruppen FF



Svezia > Division 1 Södra 2020



13:00



Eskilsminne IF - Lunds BK 1-1

Lindome GIF - FK Karlskrona 6-0



15:00



IFK Värnamo - Skövde AIK

Assyriska Turabdin IK - Qviding FIF

Oskarshamns AIK - Tvååkers IF

Torns IF - FC Linköping City



16:00 Motala AIF - FC Trollhättan



17:00 Landskrona BoIS - Utsiktens BK



Svizzera > Super League 2020/2021



19:00



FC Lugano - FC Luzern

BSC Young Boys - FC Zurigo



Turchia > SüperLig 2020/2021



12:30 Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor 0-0



15:00 Denizlispor - Trabzonspor 0-0 *



18:00



Alanyaspor - Kayserispor

Beşiktaş - Antalyaspor



Turchia > 1. Lig 2020/2021



13:00



Bandırmaspor - Akhisar Belediyespor 1-0

Tuzlaspor - Balıkesirspor 1-0



18:00 Altınordu FSG - Bursaspor



Ungheria > Magyar Kupa 2020/2021 > 1. Giornata



KSE Iváncsa - Újpest FC rinv.



13:00 Ráckeve VAFC - Ferencvárosi TC



14:00



Szarvaskend SE - Csákvári TK

Zsámbéki SK - THSE Szabadkikötő

Sajóbábony VSE - Egri FC



14:30 Bonyhád VLC - Monori SE



15:00



Makó FC - Pécsi MFC

43. sz. Építők - MTK Budapest

Mohácsi TE - Budafoki MTE

Sárvár FC - Kaposvári RFC

Diósjenő SE - Dorogi FC

Mezőkeresztes VSE - Zalaegerszegi TE

Veszprém FC - Szeged 2011 FC

Lőrinci VSC - Nyíregyháza Spartacus

Balatonfüredi FC - DEAC

Szeghalmi FC - Szolnoki MÁV

Jászberényi FC - Budaörs SC

Balassagyarmat VSE - Diósgyöri VTK

Mosonmagyaróvár - BFC Siófok

Kecskéd KSK - Kisvárda FC

Sárbogárd SE - Kazincbarcika BSC

BKV Elöre SC - Szentlőrinc SE

Vác FC - Békéscsaba 1912 Előre SE

ASR Gázgyár - Gesztelyi FCE

Csornai SE - Dabas-Gyón FC

Fémalk-Dunavarsány - Körösladány MSK

Bodajk FC - Érdi Városi SE

Király SZE - Bicskei TC

Bátaszék SE - Fehérgyarmat SC

Kabai FC - Nagybajomi AC

Kiskunfelegyhazi HTK - Majosi SE

Tiszafuredi VSE - Putnok VSE

Abda SC-VVFK-Bau - Hódmezővásárhely FC

Mezőtúri - Ménfőcsanak ESK

Mátraterenye SE - Cso-Ki Sport

Füzesgyarmati SK - Gárdony Városi SC

Tihany FC - Kecskeméti TE

Mórahalom VSE - Gyöngyösi AK-YTONG

BTE Felsőzsolca - Gyulai Termál FC

PTE-PEAC - Salgotarjan BTC

Ajka Kristály Se - Lipót Pékség SE

Kozármisleny SE - Tatabánya FC



18:00 Tiszakécske - Debreceni VSC



20:00 Lombard Pápa TFC - Győri ETO FC



Uruguay > Primera División 2020 Apertura



20:00 Plaza Colonia - Peñarol



Uruguay > Segunda División 2020



00:00 Tacuarembó - Sud América 1-2



15:00 Central Español - Rampla Juniors



USA > Major League Soccer 2020



04:00 Seattle Sounders - Los Angeles FC 3-0



21:30 Sporting Kansas City - FC Dallas



USA > USL Championship 2020



04:00 Orange County SC - Las Vegas Lights FC 1-0



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Fall Series > Partite



19:00 NC Courage - Orlando Pride