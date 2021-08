In programma quattro anticipi con l’Inter subito in campo, in Europa si gioca nei principali campionato. Successo del Sarmineto Junin in Liga Profesional

Sabato 21 agosto torna protagonista il calcio italiano con gli anticipi della prima giornata di Serie A. Si parte alle 18.30 con Inter – Genoa e Verona – Sassuolo mentre in serata spazio a Empoli – Lazio e Torino – Atalanta. In Serie B due le partite in programma. In Europa in primo piano i principali campionati dalla Liga con Atletico Bilbao – Barcellona che seguiremo da vicino mentre tra le gare di Premier League da non perdere Manchester City – Norwich e tra quelle in Bundesliga Leverkusen – Borussia M’Gladbach. Prima di vedere i risultati in tempo reale di oggi spazio a chi è sceso in campo. Partiamo dalla Liga Profesional in Argentina con il successo per 3-0 del Sarmiento Junin sull’Atletico Tucuman mentre 1-1 tra Banfield ed Estudiantes e senza reti tra Independiente e Defensa y Justicia. Nella Serie B brasiliana 2-1 del Coritiba sul capo dell’Avai mentre il Cruzeiro ha superato 1-0 in casa il Confianca. Nella Primera A in Colombia senza reti tra America De Cali e Patriotas mentre in Liga Pro in Ecuador 1-1 tra Macara e Mushuc Runa. Nella Canadian Premier League 2-1 del Cavalry in casa del Pacific mentre nella Liga MX 3-0 esterno del Tigres in casa del Mazatlan: succede tutto nella ripresa con i padroni di casa in 10 dal 22′ per il rosso di Rios Montoya e le reti di Gonzalez e Lopez quindi altro rosso questa volta a Sanvezzo e terza rete su penalty trasformato da Lopez. Nella J1 League vittoria fuori casa per Sagan Tosu e Urawa mentre nella Primera Division in Paraguay 2-0 esterno del Guairena sul Nacional Asuncion. Senza reti si è chiusa la sfida tra Seongnam e Jeonbuk nella K League 1 mentre nella MLS in USA il San jose Earthquakes passa 2-1 in casa dei Los Angeles Galaxy. Infine nella Primera Division in Venezuela successo di misura dell’Universidad Central sul Lala grazie a una rete di Mosquera su rigore al 20′ della ripresa.

DIRETTE CALCIO DEL 21 AGOSTO 2021

FIFA > U17 Amichevoli 2021 > Agosto



20:15 Francia - Spagna



UEFA > Femminile Champions League Qual. 2021/2022 > 1. Runde 3. Platz



Peamount United - FC Tbilisi Nike rinv.



11:00



KÍ Klaksvík - FC Flora 0-1

NSA Sofia - Rīgas FS 2-1

SFK 2000 Sarajevo - SC Kiryat Gat 4-2



12:00



FK Minsk - Celtic LFC 3-2

FK Okzhetpes - Lokomotiv Moskva 0-4



13:00 Olimpia Cluj - Glentoran Belfast 0-2



14:00 Brøndby IF - 1. FC Slovácko 2-1 *



15:00



ŽFK Breznica - Hayasa 0-1 *

Beşiktaş - Kamenica Sasa 0-0 *



16:00 Slovan Bratislava - Birkirkara FC



16:45 Dinamo-BSUPC Minsk - Swansea City



17:00 KFF Mitrovica - Agarista-ȘS Anenii Noi



UEFA > Femminile Champions League Qual. 2021/2022 > 1. Runde Finale



16:00 Vålerenga IF - PAOK Saloniki



17:00



Gintra Universitetas - Breiðablik

WFC Zhytlobud-1 Kharkiv - ŽNK Pomurje

SL Benfica - RFCU Luxemburg



18:00



Levante UD - Rosenborg BK Kvinner

Arsenal WFC - PSV Eindhoven



19:00



Servette FCCF - Åland United

FC Twente - ŽFK Spartak



20:00 Girondins Bordeaux - Kristianstads DFF



21:00



BIIK Kazygurt - Glasgow City FC

RSC Anderlecht - ŽNK Osijek

SKN St. Pölten - Juventus



21:15 Apollon Limassol - CSKA Moskva



AFC > AFC Cup 2021 > Gruppo D



13:00 Bengaluru FC - Bashundhara Kings 0-0



18:00 Maziya S&RC - ATK Mohun Bagan FC



Algeria > Ligue 1 2020/2021



18:30



NC Magra - MC Alger

Olympique Médéa - RC Rélizane

NA Hussein Dey - WA Tlemcen

AS Aïn M'lila - MC Oran

CS Constantine - CAB Bou Arreridj



22:00



JS Kabylie - USM Bel Abbes

USM Alger - CR Bélouizdad

US Biskra - ASO Chlef

ES Sétif - JSM Skikda

JS Saoura - Paradou AC



Arabia Saudita > Premier League 2021/2022



17:50 Al Fateh - Al Fayha



19:50 Al Shabab - Al Ettifaq



Argentina > Primera División 2021



00:00



Banfield - Estudiantes 1-1

Sarmiento de Junín - Atlético Tucumán 3-0



02:30 Independiente - Defensa y Justicia 0-0



18:00 Central Córdoba SdE - Platense



18:30 Godoy Cruz - Huracán



20:45 Vélez Sarsfield - Lanús



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B



17:10 Barracas Central - Güemes de SdE



20:00



Brown de Adrogué - San Telmo

Tristan Suárez - All Boys

Gimnasia de Jujuy - Ferro Carril Oeste



20:30 Guillermo Brown - Defensores de Belgrano



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A



21:05 Estudiantes de Caseros - Gimnasia de Mendoza



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B



01:30 Sportivo Las Parejas - Gimnasia de Concepción del Uruguay 0-1



20:00 Juventud Unida de Gualeguaychú - Chaco For Ever



20:30



Gimnasia y Tiro de Salta - Central Norte

Sarmiento de Resistencia - Crucero del Norte

Defensores de Pronunciamiento - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo



21:00



Boca Unidos - Racing de Córdoba

Belgrano de San Francisco - Unión de Sunchales



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A



20:00



Independiente de Chivilcoy - Club Ciudad de Bolivar

Círculo Deportivo - Peñarol de Chimbas

Ferro Carril Oeste de Gral. Pico - Olimpo de Bahía Blanca

Sansinena de Gral. Cerri - Huracán de Las Heras

Juventud Unida Universitario - Camioneros



20:30



Cipolletti - Estudiantes de San Luis

Villa Mitre de Bahía Blanca - Deportivo Madryn



Australia > NPL Victoria 2021



Altona Magic SC - Dandenong Thunder rinv.



Australia > NPL Western Australia 2021



09:00



Bayswater City SC - Armadale SC 3-2

Cockburn City SC - Gwelup Croatia 1-1

Floreat Athena - ECU Joondalup 2-0

Perth SC - Sorrento FC 2-0

Balcatta FC - Inglewood United 2-2



11:00 Perth Glory Youth - Rockingham City FC 2-0



Australia > NPL South Australia 2021



07:30



South Adelaide Panthers - Croydon Kings 1-2

Adelaide Comets - Adelaide Blue Eagles 2-1

Cumberland United - Campbelltown City SC 1-1

MetroStars FC - Adelaide City FC 0-0



10:30 Adelaide Olympic - Sturt Lions 2-2



Belconnen United - Canberra Croatia rinv.

Monaro Panthers - Gungahlin United rinv.

Canberra Olympic - Cooma FC rinv.



Australia > NPL Tasmania 2021



06:15



Clarence Zebras - South Hobart FC 0-4

Kingborough Lions United - Riverside Olympic 4-2



07:30 Glenorchy Knights - Olympia FC Warriors 0-0



08:30 Launceston City FC - Devonport City FC 0-3



Austria > 2. Liga 2021/2022



14:30 SV Horn - FC Dornbirn 0-0 *



Austria > Regionalliga Salzburg 2021/2022



16:00 Austria Salzburg - TSV St. Johann



17:00 SV Seekirchen - SV Wals-Grünau



Austria > Regionalliga Tirol 2021/2022



17:00



FC Kufstein - SC Schwaz

FC Wacker Innsbruck (A) - SV Hall



18:00



SV Fügen - SVG Reichenau

SC Imst - FC Kitzbühel



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2021/2022



17:00 FC Lauterach - Schwarz-Weiß Bregenz



17:30 SC Admira Dornbirn - VfB Hohenems



18:00 Austria Lustenau (A) - FC Wolfurt



Azerbaijan > Premyer Liqası 2021/2022



16:00 Gabala FK - Keşlə FK



18:00 Sumgayit FK - Sabah FK



Belgio > Eerste klasse A 2021/2022



Royal Antwerp FC - KRC Genk rinv.



16:15 RFC Seraing - Cercle Brugge



18:30 Oud-Heverlee Leuven - AS Eupen



20:45 Sint-Truidense VV - KV Kortrijk



Belgio > Eerste klasse B 2021/2022



20:45 Royal Excel Mouscron - Lommel SK



Belgio > U18 Elite 2021/2022



14:00 Cercle Brugge - KRC Genk



14:15 KVC Westerlo - SV Zulte Waregem



15:00



Oud-Heverlee Leuven - KAA Gent

RSC Anderlecht - KV Mechelen



Bielorussia > Cempionat 2021



15:00 FK Smorgon - Rukh Brest 0-1 *



17:00 FK Slaviya Mozyr - Shakhter Soligorsk



19:00 FK Gomel - Dinamo Minsk



Bolivia > Liga Profesional 2021



21:00 San José - Always Ready



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2021/2022



17:00 Leotar Trebinje - NK Posušje



19:00 Sloboda Tuzla - FK Sarajevo



21:00 Zrinjski Mostar - FK Tuzla City



Brasile > Série A 2021



22:00 Atlético Goianiense - Chapecoense



Brasile > Série B 2021



00:00 Avaí - SC - Coritiba FC 1-2



02:30 Cruzeiro - Confiança - SE 1-0



21:30 Vitória - BA - Guarani - SP



Brasile > Série C 2021 Gruppe A



01:00 Botafogo - PB - Floresta - CE 1-2



20:00 Ferroviário - CE - Tombense - MG



22:00 Manaus - AM - Altos - PI



Brasile > Série C 2021 Gruppe B



16:00 São José - RS - Grêmio Novorizontino - SP



22:00 Mirassol - SP - Figueirense - SC



Brasile > Série D 2021 > Gruppo A



22:00 São Raimundo - RR - Castanhal - PA



Brasile > Série D 2021 > Gruppo B



20:30



Moto Club - MA - Juventude - MA

Palmas - TO - Guarany de Sobral - CE



21:00 Tocantinópolis - TO - 4 de Julho - PI



Brasile > Série D 2021 > Gruppo C



20:00 Campinense - PB - Sousa - PB



Brasile > Série D 2021 > Gruppo D



21:00



Juazeirense - BA - Bahia de Feira - BA

Atlético de Alagoinhas - BA - Retrô - PE



Brasile > Série D 2021 > Gruppo E



20:00 Gama - DF - União Rondonópolis - MT



21:00 Aparecidense - GO - Goianésia - GO



21:30 Porto Velho EC - RO - Jaraguá - GO



Brasile > Série D 2021 > Gruppo F



21:00 Caldense - MG - Boa Esporte - MG



Brasile > Série D 2021 > Gruppo G



20:00 Santo André - SP - Portuguesa - SP



22:00 Inter de Limeira - SP - São Bento - SP



Brasile > Série D 2021 > Gruppo H



20:00



S.E.R. Caxias - RS - Cascavel FC - PR

Marcílio Dias - SC - Rio Branco - PR

Juventus - SC - Joinville - SC



21:00 Esportivo - RS - Aimoré - RS



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2021



19:00 Cruzeiro - Grêmio Porto Alegre



20:00



América - MG - Vasco da Gama

Corinthians SP - Atlético Goianiense

Fluminense RJ - Fortaleza

Internacional - Chapecoense



Bulgaria > Parva Liga 2021/2022



17:45 CSKA 1948 Sofia - Cherno More Varna



20:00 PFC Ludogorets Razgrad - Lokomotiv Sofia



Canada > Premier League 2021



03:30 Pacific FC - Cavalry FC 1-2



Cile > Primera División 2021



17:30 Santiago Wanderers - La Serena



20:00 Ñublense - Palestino



Cipro > First Division 2021/2022



Omonia Nikosia - AEL Limassol rinv.



18:00 Paphos FC - APOEL Nikosia



Colombia > Primera A 2021 Clausura



02:30 América de Cali - Patriotas FC 0-0



21:00 Deportivo Pereira - Santa Fe



Colombia > Primera B 2021 Clausura



00:00 Bogotá FC - Orsomarso SC 3-0



22:00 Boca Juniors de Cali - Unión Magdalena



Corea del Sud > K League 1 2021



Incheon United - Gangwon FC rinv.



12:00 Seongnam FC - Jeonbuk FC 0-0



13:00 Suwon FC - Jeju United 1-0



Corea del Sud > K League 2 2021



12:00 Ansan Greeners - Chungnam Asan FC 0-1



13:00 Daejeon Hana Citizen - Gyeongnam FC 1-0



Costa Rica > Primera División 2021/2022 Apertura



22:00 Jicaral - Santos de Guápiles



Croazia > 1. HNL 2021/2022



18:55 HNK Gorica - Slaven Belupo



21:00 Dinamo Zagabria - Lokomotiva Zagreb



Croazia > 2. HNL 2021/2022



17:30



NK Sesvete - NK Dugopolje

NK Jarun - NK Dubrava

NK Opatija - NK Inter Zaprešić

NK Rudeš - NK Orijent Rijeka

NK Solin - NK BSK Bijelo Brdo

NK Varaždin ŠN - HNK Cibalia



Croazia > Nogometni Kup 2021/2022 > 1. Giornata



16:30 Nehaj Senj - NK Borac



17:00 NK Zagora Unešić - NK Karlovac



Danimarca > Superligaen 2021/2022



18:00 Odense BK - Brøndby IF



Danimarca > 1. Division 2021/2022



13:00 FC Helsingør - Lyngby BK 3-3



13:30 Fremad Amager - HB Køge 2-0



Ecuador > Serie A 2021 Segunda Etapa



02:00 Macará - Mushuc Runa 1-1



22:00 Olmedo - Técnico Universitario



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Playoffs > Semifinali



22:00 LDU Quito - Ñañas



Egitto > Premiership 2020/2021



19:00



National Bank SC - Ghazl Al-Mehalla

El-Entag El-Harby - Ittihad El-Iskandary



21:00



Smouha Sporting Club - El Gouna

Al-Mokawloon - Misr lel-Maqasah SC



Estonia > Meistriliiga 2021



15:00 JK Nõmme Kalju - JK Narva Trans 0-0 *



Finlandia > Veikkausliiga 2021



KTP - SJK Seinäjoki rinv.



14:00 Inter Turku - Ilves Tampere 2-0 *



Finlandia > Ykkönen 2021



16:00 KPV Kokkola - PK-35 Vantaa



17:00 Klubi 04 - Ekenäs IF



Francia > Ligue 1 2021/2022



17:00 AS Monaco - RC Lens



21:00 AS Saint-Étienne - Lille OSC



Francia > Ligue 2 2021/2022



15:00 Dijon FCO - Toulouse FC 1-1 *



19:00



Le Havre AC - Chamois Niortais

Pau FC - SC Bastia

Valenciennes FC - Rodez AF

Grenoble Foot 38 - US Quevilly-Rouen

Amiens SC - FC Sochaux

SM Caen - AS Nancy

USL Dunkerque - Nîmes Olympique



Francia > National 2 Groupe A 2021/2022



18:00



AS Poissy - AS Vitré

Blois Foot 41 - Stade Plabennec

C'Chartres Football - FC Rouen

EA Guingamp (CFA) - FC Versailles

St-Pryvé St-Hilaire - SM Caen (CFA)

Châteaubriant Voltigeurs - SO Romorantin

FC Lorient (CFA) - US Saint-Malo



18:30 Vannes OC - US Granvillaise



Francia > National 2 Groupe B 2021/2022



17:00 Paris 13 Atletico - SAS Épinal



18:00



AJ Auxerre (CFA) - Sainte-Geneviève-des-Bois

AF Bobigny - Entente SSG

FCSR Haguenau - ASM Belfort

RC Lens (CFA) - FC Metz (CFA)

Olympique Saint-Quentin - SC Schiltigheim

Stade Reims (CFA) - AS Beauvais

US Fleury-Mérogis - US Lusitanos



Francia > National 2 Groupe C 2021/2022



17:00 Louhans-Cuiseaux - AS Monaco (CFA)



18:00



Aubagne FC - SC Toulon

Hyères FC - Sporting Club Lyon

RC Grasse - FC Martigues

Olympique Marseille (CFA) - Fréjus-St. Raphaël FC

Olympique Lyon (CFA) - GFA Rumilly Vallières

Marignane Gignac - AS Saint-Priest

Jura Sud - GOAL FC



Francia > National 2 Groupe D 2021/2022



FC Nantes (CFA) - Angers SCO II rinv.



17:00 Andrézieux - Montpellier HSC (CFA)



18:00



Angoulême CFC - Bourges 18

Canet Roussillon - Le Puy Foot 43

Trélissac FC - Stade Montois

US Colomiers - Vendée Les Herbiers



18:30 Moulins Yzeure Foot - AS Béziers



20:00 FC Chamalières - Bergerac Foot



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2021/2022



15:00 RC Strasbourg - FC Bourg-Péronnas



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2021/2022



11:00



Stade Brest - SA Mérignac 3-1

Stade Laval - Girondins Bordeaux 0-4



15:00



Stade Rennes - USSA Vertou

US Concarneau - FC Nantes



Galles > Premier League 2021/2022



15:30



Flint Town United - Cefn Druids 0-0 *

Penybont FC - Newtown AFC 0-0 *

The New Saints - Caernarfon Town 1-0 *



18:15 Barry Town United - Bala Town



Germania > Bundesliga 2021/2022



15:30



Eintracht Francoforte - Augsburg 0-0 *

Friburgo - Borussia Dortmund 1-0 *

Hertha Berlino - Wolfsburg 0-0 *

VfL Bochum - Mainz 05 0-0 *

SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 0-0 *



18:30 Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach



Germania > 2. Bundesliga 2021/2022



13:30



Karlsruher SC - Werder Bremen 0-0

Paderborn - FC St. Pauli 3-1

Jahn Regensburg - Schalke 04 4-1



20:30 Hansa Rostock - Dynamo Dresden



Germania > 3. Liga 2021/2022



14:00



Borussia Dortmund II - 1. FC Saarbrücken 0-0 *

Eintracht Braunschweig - FSV Zwickau 2-0 *

1. FC Magdeburg - MSV Duisburg 2-0 *

1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München 2-0 *

Viktoria Köln - Waldhof Mannheim 2-3 *

SV Meppen - SC Verl 1-0 *



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Süd



14:00 Werder Bremen II - Schwarz-Weiß Rehden 2-0 *



Germania > Regionalliga Nord 2021/2022 Nord



14:00



VfB Lübeck - Altona 93 6-0 *

Heider SV - 1. FC Phönix Lübeck 2-3 *



Germania > Regionalliga Nordost 2021/2022



13:00



1. FC Lok Leipzig - Berliner AK 07 1-2

Chemnitzer FC - VSG Altglienicke 0-2

Energie Cottbus - Union Fürstenwalde 6-1

SV Tasmania Berlin - Optik Rathenow 3-3



13:30 ZFC Meuselwitz - FC Carl Zeiss Jena 1-3



Germania > Regionalliga West 2021/2022



14:00



Rot Weiss Ahlen - Wuppertaler SV 0-0 *

SV Rödinghausen - Fortuna Köln 0-4 *

FC Wegberg-Beeck - Fortuna Düsseldorf II 0-1 *

Sportfreunde Lotte - VfB Homberg 2-0 *

Alemannia Aachen - FC Schalke 04 II 1-1 *

SC Wiedenbrück - Rot-Weiß Oberhausen 1-0 *

KFC Uerdingen 05 - Bonner SC 1-3 *



16:00 Bor. Mönchengladbach II - Preußen Münster



Germania > Regionalliga Südwest 2021/2022



14:00



FC Gießen - 1. FSV Mainz 05 II 0-1 *

SG Sonnenhof Großaspach - Hessen Kassel 5-0 *

SV 07 Elversberg - Kickers Offenbach 1-1 *

TSG Balingen - FK Pirmasens 0-2 *

VfB Stuttgart II - 1899 Hoffenheim II 1-3 *

VfR Aalen - TSV Schott Mainz 3-0 *



Germania > Oberliga Niederrhein 2021/2022



16:00 Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022



11:00



Eimsbütteler TV - Energie Cottbus 1-2

Chemnitzer FC - Hamburger SV 1-1

RB Leipzig - FC St. Pauli 2-2

Holstein Kiel - FC Carl Zeiss Jena 2-1



12:00 VfL Wolfsburg - 1. FC Magdeburg 2-1



13:00 Hallescher FC - 1. FC Union Berlin



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022



11:00 SC Freiburg - FC Augsburg 2-3



11:30 1. FC Heidenheim 1846 - VfB Stuttgart 0-4



12:00 Kickers Offenbach - 1. FC Saarbrücken 3-1



12:30 SpVgg Unterhaching - 1. FC Nürnberg 1-2



13:00



Stuttgarter Kickers - 1899 Hoffenheim

SSV Ulm 1846 - Bayern München 1-0



15:00 SV Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2021/2022



VfL Wolfsburg - Holstein Kiel rinv.



11:30 Erzgebirge Aue - FC Carl Zeiss Jena 1-0



13:00



Hertha BSC - Hamburger SV

Energie Cottbus - Hertha Zehlendorf

Dynamo Dresden - 1. FC Union Berlin



14:00



RB Leipzig - Chemnitzer FC

FC Viktoria 1889 Berlin - Hallescher FC



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2021/2022



11:00 FC Augsburg - FSV Frankfurt 0-2



12:00 Eintracht Frankfurt - SV Wehen Wiesbaden 3-0



12:30 SpVgg Greuther Fürth - SpVgg Unterhaching 1-2



15:00 SC Freiburg - SV 07 Elversberg



15:30 1. FC Heidenheim 1846 - TSV 1860 München



Giamaica > National Premier League 2021/2022



19:00 Dunbeholden FC - Humble Lions



21:30 Cavalier FC - Mount Pleasant Academy



Giappone > J1 League 2021



11:00



Yokohama F. Marinos - Vegalta Sendai 5-0

Vissel Kobe - Kashima Antlers 1-0



12:00



Gamba Osaka - FC Tokyo 0-0

Kashiwa Reysol - Sagan Tosu 1-3

Oita Trinita - Hokkaido Consadole Sapporo 1-1

Sanfrecce Hiroshima - Kawasaki Frontale 1-1

Shonan Bellmare - Shimizu S-Pulse 1-1

Tokushima Vortis - Urawa Red Diamonds 0-1

Cerezo Osaka - Yokohama FC 3-1



Giappone > J2 League 2021



11:00



Tochigi SC - Tokyo Verdy 2-2

Ventforet Kofu - JEF United Chiba 1-1



12:00



Fagiano Okayama - Omiya Ardija 1-0

Zweigen Kanazawa - Júbilo Iwata 1-2



Giappone > Japan Football League 2021



Nara Club - MIO Biwako Shiga rinv.



07:00 Honda Lock - Suzuka Point Getters 0-1



08:00 Sony Sendai - Honda FC 1-1



12:00 Kochi United - Verspah Oita 1-2



Grecia > Super League 2021/2022







AEK Athen - Ionikos Nikea rinv.

Aris Saloniki - OFI Heraklion rinv.

Olympiakos Piräus - Atromitos rinv.

Panathinaikos - Apollon Smyrnis rinv.

Panetolikos - Asteras Tripolis rinv.

PAOK Saloniki - PAS Giannina rinv.

Volos NFC - Lamia rinv.



Guatemala > Liga Nacional 2021/2022 Apertura



19:00 Achuapa - Antigua GFC



20:00 Iztapa - Deportivo Malacateco



Indonesia > Liga 1 2021/2022







Persikabo 1973 - Borneo FC rinv.

Persela Lamongan - Madura United FC rinv.

PSM Makassar - Bali United rinv.

Persija Jakarta - Arema Cronus FC rinv.



Inghilterra > Premier League 2021/2022



13:30 Liverpool FC - Burnley FC 2-0



16:00



Aston Villa - Newcastle United

Crystal Palace - Brentford FC

Leeds United - Everton FC

Manchester City - Norwich City



18:30 Brighton & Hove Albion - Watford FC



Inghilterra > Championship 2021/2022



13:30 Queens Park Rangers - Barnsley FC 2-2



16:00



AFC Bournemouth - Blackpool FC

Blackburn Rovers - West Bromwich Albion

Cardiff City - Millwall FC

Coventry City - Reading FC

Derby County - Middlesbrough FC

Fulham FC - Hull City

Luton Town - Birmingham City

Preston North End - Peterborough United

Sheffield United - Huddersfield Town

Stoke City - Nottingham Forest



Inghilterra > League Two 2021/2022



16:00



Carlisle United - Leyton Orient

Exeter City - Bristol Rovers

Stevenage FC - Port Vale FC

Forest Green Rovers - Crawley Town

Harrogate Town - Barrow AFC

Hartlepool United - Walsall FC

Mansfield Town - Bradford City

Northampton Town - Rochdale AFC

Oldham Athletic - Colchester United

Salford City - Swindon Town

Scunthorpe United - Sutton United

Tranmere Rovers - Newport County



Inghilterra > National League 2021/2022







Bromley FC - Grimsby Town rinv.

Dover Athletic - Solihull Moors rinv.

Wrexham AFC - Yeovil Town rinv.



16:00



Aldershot Town - Chesterfield FC

Barnet FC - Notts County

Weymouth FC - Boreham Wood

Halifax Town - Maidenhead United

King's Lynn - Southend United

Stockport County - Dagenham & Redbridge

Torquay United - Altrincham FC

Wealdstone FC - Woking FC



Inghilterra > National League North 2021/2022







Alfreton Town - Leamington FC rinv.

Brackley Town - Darlington FC rinv.



16:00



AFC Fylde - Boston United

AFC Telford United - Chorley FC

Bradford Park Avenue - Hereford FC

Curzon Ashton - Guiseley AFC

Farsley Celtic - Chester FC

Gateshead FC - Kettering Town

Gloucester City - York City

Kidderminster Harriers - Blyth Spartans

Spennymoor Town - Southport FC



Inghilterra > National League South 2021/2022



Chippenham Town - Ebbsfleet United rinv.



16:00



Billericay Town - Eastbourne Borough

Chelmsford City - Maidstone United

Dartford FC - Slough Town

Dorking Wanderers - St. Albans City

Hampton & Richmond Borough - Havant & Waterlooville

Hemel Hempstead Town - Braintree Town

Oxford City - Concord Rangers

Tonbridge Angels - Bath City

Welling United FC - Hungerford Town



Inghilterra > U18 Premier League 2021/2022 North



12:00



Everton FC - Manchester City 1-1

Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 2-2



12:30 Manchester United - Liverpool FC 0-5



13:00



Burnley FC - Middlesbrough FC

Nottingham Forest - Leeds United



13:30 Derby County - Blackburn Rovers



14:00 Stoke City - Sunderland AFC



Inghilterra > U18 Premier League 2021/2022 South



12:00



Aston Villa - Norwich City 10-0

Brighton & Hove Albion - Leicester City 0-1

Crystal Palace - West Ham United 2-1

Reading FC - Fulham FC 0-1

Tottenham Hotspur - Chelsea FC 2-7



12:30 Southampton FC - Birmingham City 7-2



13:00 West Bromwich Albion - Arsenal FC



Irlanda > Premier Division 2021



20:45 Sligo Rovers - Derry City



Irlanda > First Division 2021



20:00 Cobh Ramblers - UC Dublin



Islanda > Úrvalsdeild 2021



16:00 Keflavík ÍF - FH Hafnarfjörður



18:15 Breiðablik - KA Akureyri



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021



16:45 B36 Tórshavn - B68 Toftir



Israele > Toto Cup Al 2021/2022 > Spiel um Platz 11



18:00 Ironi Kiryat Shmona - Maccabi Petach-Tikva



Israele > Toto Cup Al 2021/2022 > Spiel um Platz 7



19:00 FC Ashdod - Bnei Sachnin FC



Israele > Toto Cup Al 2021/2022 > Spiel um Platz 9



19:30 Hapoel Hadera - Maccabi Netanya



Italia > Serie A 2021/2022



18:30



Verona - Sassuolo

Inter - Genoa



20:45



Empoli - Lazio

Torino - Atalanta



Italia > Serie B 2021/2022



18:00 Pordenone - Perugia



20:30 Cittadella - Vicenza



Italia > Coppa Italia Serie C 2021/2022 > 1. Giornata



16:00 Pro Vercelli - Pergolettese



17:00 Virtus Verona - Giana Erminio



17:30



Legnago - Lucchese

Palermo - AZ Picerno

Teramo - Monterosi FC

Vibonese Calcio - Catania



18:00



FeralpiSalò - Aurora Pro Patria

Renate - Seregno

ACN Siena 1904 - Fermana FC

Ancona - Aquila Montevarchi

Pontedera - Mantova

Vis Pesaro - Modena



18:30 Triestina - Trento Calcio 1921



21:00



Foggia - Paganese

SS Juve Stabia - Messina

Monopoli - Potenza

Bari - Fidelis Andria

Grosseto - Campobasso

Virtus Entella - Fiorenzuola

Viterbese - Gubbio



Kosovo > Superliga 2021/2022



17:00



Drita Gjilan - KF Feronikeli

KF Llapi - KF Ulpiana

FK Drenica - KF Gjilani



Lettonia > Latvijas kauss 2021 > Quarti di finale



16:00 FK Rīgas Futbola skola - FK Auda



Lituania > A Lyga 2021



14:00 FC Džiugas - FK Panevėžys 2-1 *



16:00 FK Banga Gargždai - FK Riteriai



Lussemburgo > Nationaldivision 2021/2022



18:30 RFCU Luxemburg - RM Hamm Benfica



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura



04:00 Mazatlán FC - UANL Tigres 0-3



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2021/2022 Apertura



00:00 Gallos Blancos - FC Juárez 4-0



19:00



Atlas Guadalajara - Pumas UNAM

Cruz Azul - UANL Tigres



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura



16:00



Atlas Guadalajara - Deportivo Toluca

Club León - Santos Laguna

CF Monterrey - Deportivo Guadalajara

Atlético San Luis - Cruz Azul



Moldavia > Divizia Nationala 2021/2022



FC Sfîntul Gheorghe - FC Sheriff rinv.



19:00 FC Milsami - Dinamo Auto



Montenegro > 1. CFL 2021/2022



20:00



FK Dečić Tuzi - FK Budućnost Podgorica

FK Podgorica - FK Zeta

FK Sutjeska - Iskra Danilovgrad

FK Mornar - Jezero Plav

OFK Petrovac - FK Rudar Pljevlja



Norvegia > Eliteserien 2021



18:00 Stabæk IF - Mjøndalen IF



20:00 Strømsgodset IF - SK Brann



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021



14:00 FK Senja - Brattvåg IL 2-3 *



16:00 Moss FK - Kvik Halden



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021



15:00 Fram Larvik - Øygarden FK 0-0 *



Olanda > Eerste Divisie 2021/2022



16:30 VVV-Venlo - Almere City FC



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2021/2022



14:30



VVOG Harderwijk - VV DOVO Veenendaal

AFC Ajax Zaterdag - DVS'33

HSV Hoek - BVV Barendrecht

VV Staphorst - VV Sint Bavo

FC Lisse - ACV Assen

Excelsior '31 - Ter Leede

Harkemase Boys - VV GOES



15:00



Sportlust '46 - SteDoCo

Sparta Nijkerk - ODIN '59



Paraguay > Primera División 2021 Clausura



01:30 Club Nacional - Guaireña FC 0-2



Polonia > I Liga 2021/2022



12:40 GKS Jastrzębie - Resovia Rzeszów 1-1



18:00 Korona Kielce - ŁKS Łódź



20:30 Widzew Łódź - OKS Stomil Olsztyn



Portogallo > Segunda Liga 2021/2022



12:00 Estrela Amadora - SC Farense 3-1



15:00 FC Penafiel - Casa Pia AC 0-0 *



Romania > Liga 1 2021/2022



17:30 CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaş



20:30 Argeș Pitești - CFR Cluj



Russia > Premier Liga 2021/2022



15:00



Arsenal Tula - Spartak Moskva 0-0 *

CSKA Mosca - Akhmat Grozny 0-0 *



17:00



FK Ufa - Zenit St. Petersburg

FK Ural - Dinamo Mosca



19:00 Krylia Sovetov - PFC Sochi



Russia > 1. Division 2021/2022



07:00 SKA-Khabarovsk - Enisey Krasnoyarsk 4-3



15:00 FK Neftekhimik - FK Tom Tomsk 0-0 *



16:00



FK Kamaz - Baltika Kaliningrad

Metallurg Lipetsk - FK Krasnodar 2

Veles Moskva - Alania Vladikavkaz



17:00



Fakel Voronezh - Rotor Volgograd

FK Orenburg - Akron Tolyatti

Olimp-Dolgoprudny - Kuban Krasnodar

Volgar Astrakhan - Torpedo Moskva



Scozia > Premiership 2021/2022



16:00



Celtic FC - St. Mirren FC

Livingston FC - Motherwell FC



Scozia > Championship 2021/2022



16:00



Arbroath FC - Partick Thistle

Hamilton Academical - Kilmarnock FC

Inverness CT - Ayr United

Greenock Morton FC - Queen Of The South



Scozia > League One 2021/2022



16:00



Alloa Athletic - Queen’s Park FC

Dumbarton FC - Cove Rangers

East Fife FC - Montrose FC

Falkirk FC - Clyde FC

Peterhead FC - Airdrieonians FC



Serbia > Super Liga 2021/2022



16:55 FK Radnički 1923 - FK Čukarički-Stankom



19:00 Crvena Zvezda - TSC Bačka Topola



Slovenia > PrvaLiga 2021/2022



17:00 NK Radomlje - NK Tabor Sežana



20:15 FC Koper - NK Maribor



Spagna > Primera División 2021/2022



17:00 CD Alavés - RCD Mallorca



19:30



Espanyol Barcelona - Villarreal CF

Granada CF - Valencia CF



22:00 Athletic Bilbao - FC Barcelona



Spagna > Segunda División 2021/2022



17:00 CD Lugo - Real Sociedad B



19:30 CD Tenerife - Sporting Gijón



22:00 AD Alcorcón - CF Fuenlabrada



Sudafrica > Premier Soccer League 2021/2022



15:00



Orlando Pirates - Stellenbosch FC 1-1 *

Sekhukhune United - Chippa United 0-1 *

Golden Arrows - Maritzburg United 0-0 *



17:00



Baroka FC - Marumo Gallants

Cape Town City FC - SuperSport United



Svezia > Allsvenskan 2021



15:00 Malmö FF - Degerfors IF 0-0 *



Svezia > Superettan 2021



15:00 IFK Värnamo - Landskrona BoIS 0-0 *



17:00 IK Brage - Västerås SK



Svezia > Division 1 Norra 2021



13:00 Piteå IF - Hudiksvalls FF



14:00 Sandvikens IF - Umeå FC



16:00



Dalkurd FF - Gefle IF

Örebro Syrianska IF - IFK Haninge



Svezia > Division 1 Södra 2021



13:00



Lindome GIF - FC Trollhättan

Lunds BK - Utsiktens BK



14:00 Skövde AIK - Torns IF



16:00



IFK Malmö - Ljungskile SK

Oskarshamns AIK - Qviding FIF

Österlen FF - Vänersborgs IF

Tvååkers IF - FC Linköping City



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021



15:30 AIK Solna - Djurgårdens IF 0-0 *



Svezia > Primavera Allsvenskan Norra 2021



10:30 Vasalunds IF - IK Frej 0-1



13:00



Hammarby IF - IFK Norrköping

Degerfors IF - AIK Solna



14:00 IK Sirius - Örebro SK



Svezia > Primavera Allsvenskan Södra 2021



13:00 GAIS Göteborg - Helsingborgs IF



14:00



Örgryte IS - Kalmar FF

Malmö FF - Jönköpings Södra IF

Åtvidabergs FF - IF Elfsborg



15:30 IFK Göteborg - Trelleborgs FF



Svizzera > Super League 2021/2022



BSC Young Boys - FC Lugano rinv.



18:00 FC Zurigo - Grasshopper Club Zürich



20:30 FC St. Gallen - FC Sion



Svizzera > Promotion League 2021/2022



15:00 FC Black Stars Basel - Etoile Carouge FC



16:00



SC Brühl - FC Rapperswil-Jona

SC Cham - FC Zürich II

FC Bavois - FC Sion II

SC YF/Juventus Zürich - FC Breitenrain Bern



17:00 Stade Nyonnais - FC Basel II



17:45 AC Bellinzona - FC Biel/Bienne



Svizzera > Prima Liga Group 1 2021/2022



17:00



FC Naters - US Terre Sainte

FC Bulle - Team Vaud [U21]



17:30



FC La Chaux-de-Fonds - Vevey United

Martigny Sports - FC Monthey



19:00



FC Thun II - CS Chênois

FC Lancy - FC Echallens



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2021/2022



14:00 Grasshopper Club Zürich II - FC Münsingen



16:00



SV Höngg - FC Luzern II

FC Wohlen - Zug 94

FC Köniz - FC Schötz



17:00 SC Buochs - FC Solothurn



18:00 FC Bassecourt - FC Langenthal



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2021/2022



16:00



FC Wettswil-Bonstetten - FC Paradiso

FC Baden - FC Freienbach

FC Gossau - FC St. Gallen II

USV Eschen/Mauren - FC Uzwil



17:30 FC Thalwil - FC Winterthur II



18:00 FC Tuggen - Team Ticino [U21]



Svizzera > Femminile Women's Super League 2021/2022



16:00 BSC Young Boys - FC Basel 1893



17:00 FC St. Gallen - FC Aarau



Turchia > SüperLig 2021/2022



18:15



Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük SK

Kasımpaşa SK - Giresunspor



20:45



Alanyaspor - Altay Izmir

Gaziantep FK - Beşiktaş



Turchia > 1. Lig 2021/2022



18:15 Eyüpspor - Keçiörengücü



20:45



Adanaspor - Gençlerbirliği

Altınordu FSG - Tuzlaspor



Ucraina > Premyer Liga 2021/2022



16:00 NK Veres - FC Mynai



18:30



SK Dnipro-1 - Rukh Lviv

Chernomorets Odessa - Shakhtar Donetsk



Uruguay > Primera División 2021 Apertura



15:15 Liverpool - Cerrito 0-0 *



17:30 Deportivo Maldonado - Boston River



20:00 River Plate - Nacional



Uruguay > Segunda División 2021







CA Cerro - Albion annull.

Juventud - Villa Teresa annull.

Uruguay Montevideo - Racing annull.

Rampla Juniors - Atenas annull.

Danubio - Central Español annull.

Rocha - Defensor Sporting annull.



USA > Major League Soccer 2021



04:30 Los Angeles Galaxy - San Jose Earthquakes 1-2



21:30 Minnesota United FC - Sporting Kansas City



USA > USL Championship 2021



01:00 New York RB II - Charleston Battery 2-3



Venezuela > Primera División 2021 Grupo C



00:15 Universidad Central - LALA FC 1-0



Venezuela > Primera División 2021 Grupo B



22:00 Deportivo La Guaira - GV Maracay