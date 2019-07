Le due squadre italiane stanno disputando l’International Champions Cup. Viola sconfitti 3-0 dall’Arsenal, bianconeri in campo alle 13.30 con il Tottenham

International Champions Cup in evidenza domenica 21 luglio. Due le formazioni impegnate nella competizione prestagionale. Nella notte Fiorentina sconfitta per 3-0 dell’Arsenal. Gara decisa dalle reti di Nketiah dopo appena 15 minuti quindi raddoppio dello stesso attaccante nella ripresa e punteggio fissato da Willock quasi allo scadere. Sconfitta anche per il Real Madrid, 3-1 contro il Bayern Monaco mentre la Juventus sarà in campo contro il Tottenham dalle 13.30. Tra gli altri match già disputati troviamo Lanus che batte 1-0 l’Ind. Rivadavia nella Copa Argentina mentre nella Serie A Brasiliana successi per Ceara in casa, Athletico-PR fuoricasa e pari tra Internacional e Gremio. Nella Liga Aguila in Colombia successi per Cucuta (1-0 in casa contro Santa Fe), Dep. Cali (4-0 in casa contro Jaguares de Cordoba) e America De Cali (1-0 sul Tolima). In Ecuador pareggio (1-1) tra U. Catolica e Aucas mentre in Paraguay la Libertad supera 1-0 il Guarani. Ricco programma nella MLS in USA con successi casalinghi per Columbus Crew, Philadelphia Union mentre vincono fuori casa Houston Dynamo, FC Dallas, New York City e San Jose Earthquakes. Finisce in parità invece tra Real Salt Lake e Minnesota. I dettagli dei risultati con quelli aggiornati in tempo reale di seguito, nel programma del giorno selezionato.

