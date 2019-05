Volata finale per la conquista della promozione verso la Serie A. Prima semifinale tra Cittadella e Benevento

Giornata di Playoff martedì 21 maggio con la Serie B in primo piano. Questa sera si affrontano nella semifinale di andata Cittadella e Benevento con i primi reduci dal successo nel turno preliminare contro lo Spezia. Il match si potrà seguire in tempo reale con il supporto della nostra cronaca. Si giocano gli spareggi anche in Francia e Olanda mentre in Asia turno di AFC Champions League. Prima di entrare nel dettaglio e vedere tutti I risultati aggiornati in tempo reale vediamo quali sono gli incontri già disputati. In Ecuador finisce 1-1 tra Guayaquil City e Aucas. Stesso punteggio in Paraguay tra lo Sporting Luqueno e il Deportivo Capiata.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]