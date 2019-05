Verona – Pescara: per i bookmakers la spunteranno gli scaligeri

Playoff di Serie B: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 22 maggio dalle ore 21. Per i bookmakers favoriti i veneti

Mercoledì 22 maggio allo stadio Marcantonio Bentegodi si gioca Verona – Pescara, semifinale di andata dei playoff di Serie B. Calcio di inizio previsto per le ore 21. I padroni di casa provengono dalla vittoria per 4-1 dopo i tempi supplementari ai quarti di finale contro il Perugia mentre i biancazzurri entrano soltanto ora nella fase finale della competizione. Gara di ritorno fissata per domenica 26 maggio allo stadio Adriatico. Le due squadre hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al quinto e al quarto posto.

Stando a quanto prevede il regolamento, l’Hellas deve prevalere, nel computo della doppia sfida. In caso di parità complessiva, invece, sarebbe il Pescara ad accedere alla finale, favorito dal miglior piazzamento in campionato. Chi supererà il turno affronterà in finale la vincente tra Cittadella e Benevento.

Verona – Pescara: per i bookmakers favoriti i veneti

I bookmakers danno nettamente favoriti i veneti. Il segno 1 è quotato da 2,25 a 2,30. Il segno X è offerto da 3,00 a 3,1mentre il segno 2 è dato da 3,40 a 3,50 .

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,29 a 1,30, l’X/2 è dato da 1,58 a 1,64, l’1/2 da 1,36 a 1,37

I bookmakers pensano che i gol no saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato da 1,67 a 1,70, l’Over 2,5 da 2,02 a 2,10. Credono perà che potrebbero andare a segno entrambe le squadre oppure no: il No Goal é dato da 1,75 a 1,81, il goal da 1,89 a 1,95.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (dato da 5,25 a 5,80) seguito dall’1-0 (da 6,80 a 7,00) e dall’1-0 (a 9,00 a 9,10)

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale in media 4,70.