Il campionato argentino in apertura di lunedì 22 settembre. Nel Torneo Betano si sono giocate tre partite. 3-0 casalingo per l’Argentinos Junior sul Banfield: reti tutte nella ripresa con Molina su rigore al 6′ quindi ancora Molina replica al 29′ e Lescano chiude i giochi al 35′. Pareggio per 1-1 tra Rosario e Talleres Cordoba: vantaggio dei locali al 44′ del primo tempo, risposta di Depietri al 3′ della ripresa e la 26′ ospiti in dieci per la doppia ammonizione a Navarro. Altro pareggio per 2-2 tra Boca Juniors e Central Cordoba: al 41′ di gioco Battaglia sblocca il risultato, nella ripresa raddoppio di Miguel Merentiel all’11’ ma Florentin Bobadilla prima al 17′ e Gomez poi al 37′ riportano il match in equilibrio.

Nella Serie A Betano in Brasile vittoria casalinga per Cruzeiro e Santos rispettivamente su Bragantino e Sao Paulo 2-1 e 1-0. Nel primo match con il botta e risposta nel primo tempo tra Jhon Jhon e Lucas Silva mentre al 32′ punto decisivo di Kaiki. Nel secondo decide una rete di Guilherme al quarto d’ora della ripresa. In Bolivia poker esterno del Blooming sul GV San Jose e in Colombia due pareggi ovvero quello tra Ind. Medellin e Junior per 2-2 e tra Chico e Pereira per 1-1. In Costa Rica di misura il Liberia sul San Carlos e in Giamaica 2-0 interno del Portmore sul Montego Bay.

Nella Canadian Premier League 2-1 a domicilio del Vancouver sullo York United e in Paraguay 2 de Mayo passa 1-0 in casa della Libertad. In Perù due successi interni con tanti gol ovvero il 5-2 dell’Huancayo sul Cienciano e il 4-0 dell’A. Lima sul Comerciantes Unidos. In Venezuela senza reti tra Deportivo Tachira e Puerto Cabello e nella MLS in USA 2-1 dell’Austin sul Seattle Sounders e 4-1 del Los Angeles sul Real Salt Lake. Nella Liga MX vittoria esterna per 4-1 dell’Atletico San Luis sul Santos Laguna e nel Campionato Primavera 1 una rete di Reita all’ottavo della ripresa ha dato il successo al Monza in casa della Lazio.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Alle 20:45 con Napoli-Pisa si chiude il quadro della 4° giornata di Serie A mentre nella Ligue 1 alle ore 20 c’è il recupero del match Marsiglia-PSG in programma ieri ma rinviato per maltempo. Si giocano anche i posticipi in Liga Portugale con Sporting-Moreirense alle 21:15 e in Liga2 con Burgos-Granada alle 20:30.

ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA

Argentinos Jrs - Banfield 3-0 (Finale)

Rosario - Talleres Cordoba 1-1 (Finale)

Boca Juniors - Central Cordoba 2-2 (Finale)



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

GV San Jose - Blooming 1-4 (Finale)

Universitario de Vinto - Real Oruro 21:00



BRASILE: SERIE A BETANO

Cruzeiro - Bragantino 2-1 (Finale)

Santos - Sao Paulo 1-0 (Finale)



BULGARIA: PARVA LIGA

Arda - Cherno More 17:00

Botev Vratsa - CSKA Sofia 19:30



CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC - York Utd 2-1 (Finale)



COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA

Ind. Medellin - Junior 2-2 (Finale)

Chico - Pereira 1-1 (Finale)



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Liberia - San Carlos 1-0 (Finale)



CROAZIA: HNL

Vukovar 1991 - Rijeka 18:00



DANIMARCA: SUPERLIGA

Randers - Nordsjaelland 19:00



EGITTO: PREMIER LEAGUE

Pharco - Al Masry 0-0 (*)

Petrojet - Ghazl El Mahallah 19:00

ZED - Al Ittihad 19:00



FRANCIA: LIGUE 1

Marsiglia - PSG 20:00



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

Eintracht Frankfurt D - RB Lipsia D 18:00



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Portmore - Montego Bay 2-0 (Finale)



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - APERTURA

Mictlan - Coban Imperial 1-0 (Finale)



HONDURAS: LIGA NACIONAL - APERTURA

Victoria - Olimpia 2-3 (Finale)

Real Espana - UPNFM 2-0 (Finale)



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Millwall - Watford 21:00



IRLANDA: PREMIER DIVISION

Drogheda - Shelbourne 20:45

Galway - Sligo Rovers 20:45

St. Patricks - Cork City 20:45

Waterford - Shamrock Rovers 20:45



ITALIA: PRIMAVERA 1

Lazio U20 - Monza U20 0-1 (Finale)

Napoli U20 - Cremonese U20 2-3 (Finale)

Cesena U20 - Torino U20 2-0 (*)



ITALIA: SERIE A

Napoli - Pisa 20:45



KAZAKISTAN: PREMIER LEAGUE

Kairat Almaty - Zhenis 2-1 (*)



LETTONIA: VIRSLIGA

Auda - Super Nova 17:00



MESSICO: LIGA MX - APERTURA

Santos Laguna - Atl. San Luis 1-4 (Finale)



NICARAGUA: LIGA PRIMERA - APERTURA

Real Madriz - Esteli 1-3 (Finale)



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA

Libertad2 - 2 de Mayo 0-1 (Finale)



PERU: LIGA 1 - CLAUSURA

Huancayo - Cienciano 5-2 (Finale)

A. Lima - Comerciantes Unidos 4-0 (Finale)

Alianza Atl. - Ayacucho 22:00

Alianza Huanuco - Deportivo Garcilaso 22:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Sporting - Moreirense 21:15



ROMANIA: SUPERLIGA

Csikszereda M. Ciuc - Metaloglobus Bucharest 17:00

Din. Bucuresti - Farul Constanta 20:00



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Sochi - CSKA Mosca 18:00



SPAGNA: LALIGA2

Burgos CF - Granada 20:30



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Värnamo - Halmstad 19:00

Norrkoping - AIK Stockholm 19:10



TURCHIA: SUPER LIG

Galatasaray - Konyaspor 19:00



UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Obolon - Karpaty Lviv 0-2 (Finale)

Dyn. Kyiv - Oleksandriya 2-1 (*)

Shakhtar - Zorya 17:00



USA: MLS

Austin FC - Seattle Sounders 2-1 (Finale)

Los Angeles FC - Real Salt Lake 4-1 (Finale)



VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA

Dep. Tachira - Puerto Cabello 0-0 (Finale)



VIETNAM: V.LEAGUE 1

Phu Dong Ninh Binh - Nam Dinh 2-0 (Finale)

