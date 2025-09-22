In campo Napoli e Pisa per concludere la 4° giornata, recupero Marsiglia-PSG in Ligue 1. Successo dell’Argentinos Juniors nel Torneo Betano
Il campionato argentino in apertura di lunedì 22 settembre. Nel Torneo Betano si sono giocate tre partite. 3-0 casalingo per l’Argentinos Junior sul Banfield: reti tutte nella ripresa con Molina su rigore al 6′ quindi ancora Molina replica al 29′ e Lescano chiude i giochi al 35′. Pareggio per 1-1 tra Rosario e Talleres Cordoba: vantaggio dei locali al 44′ del primo tempo, risposta di Depietri al 3′ della ripresa e la 26′ ospiti in dieci per la doppia ammonizione a Navarro. Altro pareggio per 2-2 tra Boca Juniors e Central Cordoba: al 41′ di gioco Battaglia sblocca il risultato, nella ripresa raddoppio di Miguel Merentiel all’11’ ma Florentin Bobadilla prima al 17′ e Gomez poi al 37′ riportano il match in equilibrio.
Nella Serie A Betano in Brasile vittoria casalinga per Cruzeiro e Santos rispettivamente su Bragantino e Sao Paulo 2-1 e 1-0. Nel primo match con il botta e risposta nel primo tempo tra Jhon Jhon e Lucas Silva mentre al 32′ punto decisivo di Kaiki. Nel secondo decide una rete di Guilherme al quarto d’ora della ripresa. In Bolivia poker esterno del Blooming sul GV San Jose e in Colombia due pareggi ovvero quello tra Ind. Medellin e Junior per 2-2 e tra Chico e Pereira per 1-1. In Costa Rica di misura il Liberia sul San Carlos e in Giamaica 2-0 interno del Portmore sul Montego Bay.
Nella Canadian Premier League 2-1 a domicilio del Vancouver sullo York United e in Paraguay 2 de Mayo passa 1-0 in casa della Libertad. In Perù due successi interni con tanti gol ovvero il 5-2 dell’Huancayo sul Cienciano e il 4-0 dell’A. Lima sul Comerciantes Unidos. In Venezuela senza reti tra Deportivo Tachira e Puerto Cabello e nella MLS in USA 2-1 dell’Austin sul Seattle Sounders e 4-1 del Los Angeles sul Real Salt Lake. Nella Liga MX vittoria esterna per 4-1 dell’Atletico San Luis sul Santos Laguna e nel Campionato Primavera 1 una rete di Reita all’ottavo della ripresa ha dato il successo al Monza in casa della Lazio.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Alle 20:45 con Napoli-Pisa si chiude il quadro della 4° giornata di Serie A mentre nella Ligue 1 alle ore 20 c’è il recupero del match Marsiglia-PSG in programma ieri ma rinviato per maltempo. Si giocano anche i posticipi in Liga Portugale con Sporting-Moreirense alle 21:15 e in Liga2 con Burgos-Granada alle 20:30.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 22 SETTEMBRE 2025
Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi
[AGGIORNA LA DIRETTA DEI RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: TORNEO BETANO - CLAUSURA
Argentinos Jrs - Banfield 3-0 (Finale)
Rosario - Talleres Cordoba 1-1 (Finale)
Boca Juniors - Central Cordoba 2-2 (Finale)
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
GV San Jose - Blooming 1-4 (Finale)
Universitario de Vinto - Real Oruro 21:00
BRASILE: SERIE A BETANO
Cruzeiro - Bragantino 2-1 (Finale)
Santos - Sao Paulo 1-0 (Finale)
BULGARIA: PARVA LIGA
Arda - Cherno More 17:00
Botev Vratsa - CSKA Sofia 19:30
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
Vancouver FC - York Utd 2-1 (Finale)
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Ind. Medellin - Junior 2-2 (Finale)
Chico - Pereira 1-1 (Finale)
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Liberia - San Carlos 1-0 (Finale)
CROAZIA: HNL
Vukovar 1991 - Rijeka 18:00
DANIMARCA: SUPERLIGA
Randers - Nordsjaelland 19:00
EGITTO: PREMIER LEAGUE
Pharco - Al Masry 0-0 (*)
Petrojet - Ghazl El Mahallah 19:00
ZED - Al Ittihad 19:00
FRANCIA: LIGUE 1
Marsiglia - PSG 20:00
GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE
Eintracht Frankfurt D - RB Lipsia D 18:00
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Portmore - Montego Bay 2-0 (Finale)
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - APERTURA
Mictlan - Coban Imperial 1-0 (Finale)
HONDURAS: LIGA NACIONAL - APERTURA
Victoria - Olimpia 2-3 (Finale)
Real Espana - UPNFM 2-0 (Finale)
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Millwall - Watford 21:00
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Drogheda - Shelbourne 20:45
Galway - Sligo Rovers 20:45
St. Patricks - Cork City 20:45
Waterford - Shamrock Rovers 20:45
ITALIA: PRIMAVERA 1
Lazio U20 - Monza U20 0-1 (Finale)
Napoli U20 - Cremonese U20 2-3 (Finale)
Cesena U20 - Torino U20 2-0 (*)
ITALIA: SERIE A
Napoli - Pisa 20:45
KAZAKISTAN: PREMIER LEAGUE
Kairat Almaty - Zhenis 2-1 (*)
LETTONIA: VIRSLIGA
Auda - Super Nova 17:00
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Santos Laguna - Atl. San Luis 1-4 (Finale)
NICARAGUA: LIGA PRIMERA - APERTURA
Real Madriz - Esteli 1-3 (Finale)
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Libertad2 - 2 de Mayo 0-1 (Finale)
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
Huancayo - Cienciano 5-2 (Finale)
A. Lima - Comerciantes Unidos 4-0 (Finale)
Alianza Atl. - Ayacucho 22:00
Alianza Huanuco - Deportivo Garcilaso 22:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Sporting - Moreirense 21:15
ROMANIA: SUPERLIGA
Csikszereda M. Ciuc - Metaloglobus Bucharest 17:00
Din. Bucuresti - Farul Constanta 20:00
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Sochi - CSKA Mosca 18:00
SPAGNA: LALIGA2
Burgos CF - Granada 20:30
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Värnamo - Halmstad 19:00
Norrkoping - AIK Stockholm 19:10
TURCHIA: SUPER LIG
Galatasaray - Konyaspor 19:00
UCRAINA: PREMIER LEAGUE
Obolon - Karpaty Lviv 0-2 (Finale)
Dyn. Kyiv - Oleksandriya 2-1 (*)
Shakhtar - Zorya 17:00
USA: MLS
Austin FC - Seattle Sounders 2-1 (Finale)
Los Angeles FC - Real Salt Lake 4-1 (Finale)
VENEZUELA: LIGA FUTVE - CLAUSURA
Dep. Tachira - Puerto Cabello 0-0 (Finale)
VIETNAM: V.LEAGUE 1
Phu Dong Ninh Binh - Nam Dinh 2-0 (Finale)