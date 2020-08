L’incontro tra PSG e Bayern Monaco in primo piano nella giornata odierna. Il 23 agosto si gioca anche la Ligue 1

Domenica 23 agosto con la Champions League in primo piano. In campo PSG e Bayern Monaco per decidere chi conquisterà l’ambito trofeo. Seguiremo il match con la nostra cronaca minuto per minuto. Da non perdere anche le partite di Ligue 1 con quella delle ore 13 tra Monaco e Reims che si è appena conclusa con il pareggio per 2-2: ospiti in vantaggio dopo appena 5 minuti con Dia e raddoppio al 21′ con Toure, ci pensa prima Disasi nei minuti di recupero del primo tempo e poi Badiashile al 10′ della ripresa per fissare il punteggio. Prima di vedere tutti i risultati in tempo reale del giorno quasi alle partite che si sono già disputate.

Partiamo dall’Australia dove in A-League successo casalingo del Canberra FC sul Belconnen United 3-2 mentre il Woden Weston supera 1-0 in trasferta il Tigers FC. Nella NPL Northern NSW vittorie per Charlestown Azzurri, Edgeworth e Weston Workers mentre nella NPL NSW 4-1 del Wollongong Wolves sul North Sgore Mariners e 1-0 del rockdale sul Blacktown. Nella Vysshaya Liga Donne 9-0 esterno del Zorka-BDU sul Botsoe Brest. Nella Serie A brasiliana vittorie casalinghe per l’Internacional (1-0) sull’Atletico-MG e del Goias (2-0) sull’Atletico GO mentre in B invece 2-2 tra CRB e Vitoria.

In Costarica 1-0 esterno del Guadalupe sull’Alajuelense mentre finisce 1-1 tra Santos DG e Herediano mentre in Ecuador 2-0 dell’Aucas su LDU Quito. In Giappone per la J1 League vittorie casalinghe del Nagoya, C-Osaka. Tokyo e Yokohama mnetre colpo esterno del Kobe. In Paraguay 2-1 esterno del Libertad sul River Plate mentre in Coppa di Polonia 5-0 dell’Arka sul Polkowice. Nella K League 1 in Corea del Sud 2-1 del Jeonbuk sul Sangju Sangmu e dell’Ulsan Hyundai sul Seongnam mentre nella Premier League Ucraina 1-1 tra Inhulets e Dnipro-1. Chiudiamo con la MLS in USA dove vincono in casa Atlanta United e Inter Miami mentre in trasferta Los Angeles Galaxy e Real Salt Lake.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



15:00 Westfalia Herne - Schwarz-Weiß Essen



19:00 Málaga CF - Real Valladolid



20:00



AEK Athen - Atromitos

Villarreal CF - Cartagena FC



UEFA > Champions League 2019/2020 > Finale



21:00 Paris Saint-Germain - Bayern Monaco



Armenia > Premier League 2020/2021



16:30 FC Ararat-Armenia - Gandzasar Kapan



17:30 Pyunik FC - FC Urartu



Australia > A-League 2019/2020 Finals > Elimination Final



10:00 Brisbane Roar - Western United FC 0-1



Australia > NPL New South Wales 2020



06:30 Wollongong Wolves - North Shore Mariners 4-1



08:00 Rockdale City Suns - Blacktown City FC 1-0



Australia > NPL Victoria 2020







Eastern Lions - Melbourne Knights annullato

Dandenong City SC - Port Melbourne Sharks annullato

Dandenong Thunder - Green Gully SC annullato

Hume City FC - Oakleigh Cannons annullato

Bentleigh Greens - South Melbourne FC annullato

St Albans Saints - Altona Magic SC annullato

Avondale FC - Heidelberg United annullato



Australia > NPL Queensland 2020



09:00 Gold Coast United - Redlands United 0-1



Australia > NPL Northern NSW 2020



06:30



Newcastle Olympic - Charlestown Azzurri 1-3

Valentine Phoenix - Edgeworth FC 0-2

Weston Workers FC - Lake Macquarie City 3-1



Australia > NPL Capital Football 2020



07:00 Cooma FC - Woden Weston FC 0-1



07:15 Canberra Croatia - Belconnen United 3-2



Austria > Regionalliga Salzburg 2020/2021 Herbst



17:00 SV Kuchl - TSV St. Johann



Austria > Regionalliga Tirol 2020/2021 Herbst



17:00 SV Telfs - SC Schwaz



Austria > Eliteliga Vorarlberg 2020/2021 Herbst



16:00 FC Rot-Weiß Rankweil - FC Wolfurt



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



13:30 Standard Liège - KRC Genk 0-0



16:00 Club Brugge KV - K Beerschot VA



18:15 RSC Anderlecht - Royal Excel Mouscron



Bielorussia > Cempionat 2020



15:00 FK Slaviya Mozyr - FK Vitebsk 0-1 *



17:00 Torpedo-BelAZ Zhodino - FK Minsk



19:00 Neman Grodno - BATE Borisov



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



17:00



FK Krupa - Radnik Bijeljina

FK Tuzla City - Olimpic Sarajevo



19:00 FK Sarajevo - Velež Mostar



Brasile > Série A 2020



00:00 Internacional - Atlético Mineiro 1-0



02:00 Goiás - Atlético Goianiense 2-0



16:00 Flamengo RJ - Botafogo - RJ



21:00



Vasco da Gama - Grêmio Porto Alegre

Palmeiras - Santos FC

Red Bull Bragantino - Coritiba FC



Brasile > Série B 2020



00:00 CR Brasil - AL - Vitória - BA 2-2



16:00



Paraná Clube - Operário Ferroviário - PR

Brasil de Pelotas - RS - Sampaio Corrêa - MA rinv.



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



16:45 Levski Sofia - Tsarsko Selo Sofia



19:00 Botev Plovdiv - PFC Beroe



Cipro > First Division 2020/2021



17:00 Olympiakos Nikosia - AEL Limassol



18:30 Anorthosis Famagusta FC - Ermis Aradippou



Colombia > Primera A 2020 Clausura







Deportivo Pasto - La Equidad rinv.

Cúcuta Deportivo - Jaguares de Córdoba rinv.

Alianza Petrolera - Boyacá Chicó rinv.

Deportivo Pereira - Deportivo Cali rinv.

Millonarios - Independiente Medellín rinv.

Atlético Nacional - Santa Fe rinv.

América de Cali - Once Caldas rinv.

Patriotas FC - Deportes Tolima rinv.

Atlético Junior - Atlético Bucaramanga rinv.

Rionegro Águilas Doradas - Envigado FC rinv.



Corea del Sud > K League 1 2020



11:00 Jeonbuk FC - Sangju Sangmu 2-1



13:00 Seongnam FC - Ulsan Hyundai 1-2



Corea del Sud > K League 2 2020



12:00



Jeju United - Ansan Greeners 3-1

Seoul E-Land FC - Suwon FC 0-2



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura



02:00 Santos de Guápiles - CS Herediano 1-1



04:00 LD Alajuelense - Guadalupe 0-1



19:00 CS Cartaginés - Jicaral



Croazia > 1. HNL 2020/2021



17:55 NK Osijek - Hajduk Split



Croazia > 2. HNL 2020/2021



17:30



NK Croatia Zmijavci - NK BSK Bijelo Brdo

Hajduk Split II - Dinamo Zagreb II

NK Orijent Rijeka - NK Junak Sinj



Ecuador > Serie A 2020



01:30 Aucas - LDU Quito 2-0



20:15 Olmedo - Mushuc Runa



Egitto > Premiership 2019/2020



17:00 Haras El Hodood - Ismaily



21:00 Wadi Degla FC - Ittihad El-Iskandary



Estonia > Meistriliiga 2020



17:30 Tallinna JK Legion - FC Flora



Finlandia > Veikkausliiga 2020



17:30 Helsingfors IFK - Haka Valkeakoski



Finlandia > Ykkönen 2020



17:30 FF Jaro - Musan Salama



Francia > Ligue 1 2020/2021



13:00 AS Monaco - Stade Reims 2-2



15:00



FC Lorient - RC Strasbourg 0-0 *

Nîmes Olympique - Stade Brest 1-0 *



17:00 OGC Nice - RC Lens



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021



13:30



Germania Halberstadt - Bischofswerdaer FV 2-3

BFC Dynamo - Hertha BSC II 1-2



14:05



1. FC Lok Leipzig - Berliner AK 07 0-1 *

ZFC Meuselwitz - Energie Cottbus 2-0 *



Giappone > J1 League 2020



Sagan Tosu - Hokkaido Consadole Sapporo rinv.



11:00 Nagoya Grampus - Kawasaki Frontale 1-0



12:00



Kashima Antlers - Gamba Osaka 1-1

Urawa Red Diamonds - Vissel Kobe 1-2

FC Tokyo - Shonan Bellmare 3-0

Yokohama F. Marinos - Sanfrecce Hiroshima 3-1

Cerezo Osaka - Vegalta Sendai 2-1

Oita Trinita - Kashiwa Reysol 0-0



Giappone > J2 League 2020



11:00



Montedio Yamagata - Ventforet Kofu 3-1

Tochigi SC - Avispa Fukuoka 0-1

Albirex Niigata - FC Ryūkyū 1-0



11:30



Júbilo Iwata - Zweigen Kanazawa 6-0

Kyoto Sanga FC - Matsumoto Yamaga 2-2



12:00



Mito HollyHock - V-Varen Nagasaki 2-3

JEF United Chiba - Tokushima Vortis 1-2

Giravanz Kitakyushu - Tokyo Verdy 2-1



Giappone > J3 League 2020



06:00 Vanraure Hachinohe - Kamatamare Sanuki 2-4



08:00 FC Imabari - Kataller Toyama 0-3



10:00 Yokohama S&CC - Gainare Tottori 1-1



Giappone > Japan Football League 2020



ReinMeer Aomori - Tokyo Musashino City FC rinv.



08:00



Tegevajaro Miyazaki - Honda Lock 1-1

Verspah Oita - Iwaki SC 4-1

FC Osaka - MIO Biwako Shiga 1-0

Suzuka Unlimited - Matsue City FC 1-2



Indonesia > Liga 1 2020







PSM Makassar - TIRA-Persikabo rinv.

Persela Lamongan - Persija Jakarta rinv.

PS Barito Putera - Pusamania Borneo rinv.

Madura United FC - PSIS Semarang rinv.

Persiraja Banda Aceh - Persipura Jayapura rinv.



Irlanda > Premier Division 2020



15:00 Waterford FC - Finn Harps 1-0 *



Islanda > 1. deild 2020



18:00



IF Vestri - Víkingur Ólafsvík

Leiknir Reykjavík - Þróttur Reykjavík



Isole Faer Oer > Effodeildin 2020



16:00



TB Tvøroyri - Skála ÍF

EB/Streymur - AB Argir



17:00 ÍF Fuglafjørður - Víkingur



Israele > Toto Cup Al 2020/2021 > Spiel um Platz 11



18:45 Ironi Kiryat Shmona - FC Ashdod



Israele > Toto Cup Al 2020/2021 > Spiel um Platz 13



19:00 Hapoel Hadera FC - Hapoel Haifa



Israele > Toto Cup Al 2020/2021 > Spiel um Platz 7



18:30 Bnei Yehuda Tel Aviv - Hapoel Kfar Saba



Kazakhstan > Premier Liga 2020







Kaspiy Aktau - Tobyl Kostanay rinv.

FK Okzhetpes - FK Kyzylzhar rinv.

FK Taraz - Kaysar Kyzylorda rinv.



Lettonia > Virsliga 2020



14:00 Riga FC - FK Tukums 2000 4-1 *



16:00 FK Ventspils - BFC Daugavpils



17:00 Valmiera FC - FK Jelgava



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



16:00



RM Hamm Benfica - F91 Dudelange

US Mondorf - US Hostert

Victoria Rosport - FC Rodange 91



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



17:00



FK Pelister - FK Rabotnički

FC Struga - FK Borec

Vardar Skopje - Sileks Kratovo



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



21:00



Raja Beni Mellal - Ittihad Tanger rinv.

Raja Casablanca - Difaâ d'el Jadida



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura



00:00 Atlas Guadalajara - Gallos Blancos 1-0



02:00 UANL Tigres - Pumas UNAM 1-1



04:00 CF América - CF Monterrey 1-3



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Apertura



17:00 Deportivo Guadalajara - Club Necaxa



19:00 Puebla FC - Club Tijuana



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



16:00 Deportivo Toluca - Deportivo Guadalajara



17:00 Atlético San Luis - Cruz Azul



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura



18:30 Deportivo Toluca - Deportivo Guadalajara



19:00 Atlético San Luis - Cruz Azul



21:45 Club Tijuana - Puebla FC



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



FC Codru Lozova - FC Sfîntul Gheorghe rinv.



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



20:00



FK Budućnost Podgorica - FK Sutjeska

Iskra Danilovgrad - FK Dečić Tuzi

OFK Petrovac - FK Podgorica

FK Rudar Pljevlja - OFK Titograd



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Apertura



04:00



Managua FC - Juventus Managua 0-1

Real Estelí - ART Municipal 2-1



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2020



14:00



Moss FK - Tromsdalen UIL 0-1 *

Brattvåg IL - Kjelsås Fotball 1-1 *

Florø SK - Eidsvold TF 4-0 *



15:00 Kvik Halden - IL Hødd 0-0 *



15:30 Fredrikstad FK - FK Senja 0-0 *



16:00 Vålerenga IF II - Skeid Fotball



18:30 IF Fløya - Alta IF



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020



15:00 Flekkerøy IL - Asker SK 0-0 *



15:30 Odds BK II - Nardo FK 0-0 *



16:00 Rosenborg BK II - Fram Larvik



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



01:00 River Plate - Libertad 1-2



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > 1. Giornata



12:40 KS Polkowice - Arka Gdynia



15:00 Bytovia Bytów - Termalica Bruk-Bet Nieciecza



Romania > Liga 1 2020/2021



15:00 FC Politehnica Iași - Chindia Târgoviște 1-0 *



17:00 Academica Clinceni - CFR Cluj



Russia > Premier Liga 2020/2021



15:30 FK Ufa - FK Rostov 0-0 *



18:00 Spartak Moskva - Lokomotiv Moskva



Scozia > Premiership 2020/2021



16:00 Aberdeen FC - Livingston FC



17:30 St. Johnstone FC - Hibernian FC



Serbia > Super Liga 2020/2021



17:30 FK Napredak - Vojvodina



19:00



FK Mačva Šabac - FK Novi Pazar

Mladost Lučani - FK Rad Beograd

FK Voždovac - FK Zlatibor



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



18:00 NK Maribor - NK Aluminij



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



15:30 Cape Town City FC - Orlando Pirates 0-0 *



18:00 Kaizer Chiefs - Stellenbosch FC



Svezia > Allsvenskan 2020



14:30



IF Elfsborg - Östersunds FK 0-0 *

Malmö FF - Falkenbergs FF 1-0 *



17:30



AIK Solna - Helsingborgs IF

Varbergs BoIS - Örebro SK



Svezia > Superettan 2020



14:30 Jönköpings Södra IF - Västerås SK 0-0 *



17:30 Trelleborgs FF - AFC Eskilstuna



Svezia > Division 1 Norra 2020



14:00 Team ThorenGruppen FF - IK Frej



15:00 Täby FK - IFK Luleå



15:30 Vasalunds IF - Örebro Syrianska IF



16:00 Nyköpings BIS - IF Brommapojkarna



Svezia > Division 1 Södra 2020



17:00 IFK Värnamo - Torns IF



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2020



15:00



IFK Uppsala - KIF Örebro DFF 1-0 *

Vittsjö GIK - Eskilstuna United 1-0 *

Kristianstads DFF - Djurgårdens IF 0-0 *



18:00 FC Rosengård - Kopparbergs/Göteborg FC



19:00 Växjö DFF - Linköpings FC



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



17:30



JS Kairouan - US Monastir

US Tataouine - CS Chebba



Uruguay > Primera División 2020 Apertura



15:15 Fénix - Defensor Sporting 1-0 *



17:30



Liverpool - Cerro

Torque - Boston River



20:00 Plaza Colonia - Nacional



USA > Major League Soccer 2020



00:00 Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy 0-2



01:00 Atlanta United FC - Nashville SC 2-0



02:00 Inter Miami CF - Orlando City 3-2



03:00 Colorado Rapids - Real Salt Lake 1-4



USA > USL Championship 2020



01:00 Pittsburgh Riverhounds - Saint Louis FC 2-2



01:30



Birmingham Legion - Memphis 901 2-2

Tampa Bay Rowdies - Atlanta United 2 2-1



02:00



Colorado Springs Switchbacks - El Paso Locomotive 0-0

Sporting Kansas City II - OKC Energy FC 3-0



03:00



Rio Grande Valley FC - Austin Bold 2-3

San Antonio FC - FC Tulsa 2-0



04:00



Los Angeles Galaxy II - Orange County SC 1-2

Real Monarchs SLC - New Mexico United 0-2

San Diego Loyal - Reno 1868 FC 1-3



04:30 Las Vegas Lights FC - Phoenix Rising 3-3



05:00 Sacramento Republic - Portland Timbers 2 2-1



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020



Houston Dash - Utah Royals FC non disputa



Venezuela > Primera División 2020







Mineros de Guayana - Metropolitanos FC non disputa

GV Maracay - Monagas non disputa

Atlético Venezuela - Estudiantes de Mérida non disputa

Yaracuyanos FC - Deportivo La Guaira non disputa

Carabobo FC - Zulia FC non disputa

Portuguesa FC - Trujillanos FC non disputa

LALA - Academia Puerto Cabello non disputa

Caracas FC - Aragua FC non disputa

Deportivo Lara - Zamora FC non disputa