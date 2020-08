La squadra tedesca vince la sua sesta Champions League battendo il PSG di misura grazie al gol di Coman nel secondo tempo.

LISBONA – Il Bayern Monaco vince la Champions League 2019/2020. Nell’ultimo atto, giocato a Lisbona, la formazione bavarese batte il PSG 1-0 grazie al gol di Coman nella seconda frazione di gioco. Successo meritatissimo per la squadra di Flick che porta a casa la sua sesta Champions League vincendo undici partite su undici. Vittoria delle idee, della programmazione della lungimiranza per la squadra tedesca mentre i parigini, nonostante il miliardo speso negli ultimi 8 anni, restano ancora a mani vuoto.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: PSG-BAYERN MONACO 0-1 SECONDO TEMPO 96' Fine partita, il Bayern Monaco vince la Champions League 2019/2020! 94' Cartellino giallo anche per Muller ma manca meno di un minuto alla conclusione del match. 92' Incredibile occasione per i parigini con Mbappè che verticalizza per Neymar. Girata immediata del brasiliano ma Chupo-Moting non riesce a deviare, palla fuori di poco. 90' Cinque minuti di recupero per le speranze delle due squadre. 87' Quarto cambio anche per Flick che manda in campo Tolisso al posto di Thiago Alcantara. 86' Manca sempre meno alla conclusione della finale di Lisbona, Bayern Monaco meritatamente in vantaggio grazie al colpo di testa di Coman. Nulla la reazione dei parigini. 84' Successo, fino a questo momento, meritato per la formazione Flick che sta facendo la partita anche dopo il vantaggio. PSG con poche idee quando deve impostare senza sfruttare il contropiede. 82' Stanno saltando i nervi alla squadra parigina, cartellino giallo per Neymar che diventa il quinto ammonito di questa finale. 81' Doppio cambio nel PSG con Tuchel che manda in campo Kurzawa e Chupo-Moting al posto di Bernat e Di Maria. 79' Tuchel ha ancora Icardi in panchina, l'ex tecnico del Dortmund potrebbe puntare sull'attaccante argentino in questo finale. Quanta fatica in fase di impostazione per il Paris. 77' Siamo nella fase decisiva della gara con il Paris Saint Germain che non ha nulla da difendere ma fatica a creare occasioni mentre il Bayern Monaco può sfruttare gli spazi lasciati liberi dai francesi. 75' Buon momento per la formazione parigina che sta provando a dare continuità alla pressione: si fa vedere anche Neymar con un destro a giro dal limite ma la sua conclusione si perde alta. 73' Altro cambio per Tuchel che getta nella mischia Draxler al posto di Herrera. 71' All'improvviso PSG ad un passo dal pareggio con Di Maria che inventa un pallone pazzesco per Marquinhos che calcia col destro ma Neuer salva con un guizzo. 69' Si stanno progressivamente allungando le due squadre ma sono i tedeschi che continuano a banchettare nella metà campo del Paris. Doppio cambio per Flick che manda in campo Perisic e Coutinho al posto di Coman e Gnabry. 67' Continua ad attaccare, sulle ali dell'entusiasmo, la squadra di Flick che sta assediando la metà campo del Paris. Non riesce a reagire la squadra di Tuchel. 65' Primo cambio per Tuchel che manda in campo Verratti al posto di Paredes. 64' Deve cambiare Tuchel visto che la sua squadra sta continuando a subire il pressing del Bayern Monaco. Non può più imbastire una partita attendista la compagine parigina. 63' Bayern Monaco ad un passo dal secondo gol con un'azione fotocopia del vantaggio: questa volta Coman va col piatto mancino ma Thiago Silva salva nei pressi della linea di porta. 61' Passa in vantaggio il Bayern Monaco con Kimmich che pesce Coman sul secondo palo, colpo di testa dell'ex Juventus che non lascia scampo a Navas. All'improvviso tedeschi avanti! 60' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL BAYERN MONACO! COMAN! 59' Nessuna delle due squadre vuole sbilanciarsi in questa fase di match. Ci aspettavamo una finale più divertente viste le caratteristiche delle due compagini in campo. 57' Lunghissimo possesso da parte del Bayern che sta chiudendo il PSG nella sua metà campo, ritmi che si mantengono molto bassi. Sta subentrando un po' di paura nelle due squadre, cartellino giallo anche per Sule. 55' Primi dieci minuti di questo secondo tempo che sono andati in archivio senza grosse emozioni. Tante interruzioni e tanti falli, i due tecnici stanno pensando a qualche cambio. 53' Cartellino giallo per Gnabry e Paredes, salgono a tre gli ammonito del match, dopo Davies. Si sta incattivendo questa finale, sale la tensione. 52' Copione del match molto simile al finale di primo tempo. Tante interruzioni da parte di Orsato e gioco che ristagna a centrocampo. Bayern che mantiene più il possesso, Paris che aspetta. 50' Vedremo se nella seconda frazione le squadre saranno più lunghe. Tanto equilibrio fino a questo momento, match che è andato a folate nel primo tempo. 48' Non ci sono stati cambi nell'intervallo da parte dei due allenatori, in campo gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione di gioco. 46' Ricomincia il secondo tempo di PSG-Bayern Monaco. PRIMO TEMPO 47' Fine primo tempo. 45' Gigantesca occasione per il Paris Saint Germain con Mbappè che calcia da cinque metri a botta sicura ma colpisce male, blocca Neuer. 42' Dovrebbe esserci un po' di recupero in questo primo tempo. Continua ad attaccare il Bayern Monaco ma tanti falli stanno caratterizzando questo finale di prima frazione. 40' Sta facendo tanta fatica il reparto offensivo del Paris che continua a non uscire, si sono visti pochissimi Neymar e Mbappè in questo primo tempo, Un po' meglio Di Maria. 38' Si stanno progressivamente abbassando i ritmi dell'incontro, la squadra di Tuchel sta faticando tantissimo in fase di ripartenza ma il Bayern pecca di imprecisione negli ultimi 30 metri. 36' Seicento secondi più recupero alla conclusione di una prima frazione divertente ma senza gol, manovrano i tedesci mentre il PSG aspetta. 34' Torna ad attaccare con insistenza la squadra di Flick che sta nuovamente schiacciando il PSG, poco coinvolti Neymar e Mbappè nella manovra del Paris fino ad ora. 32' Seconda chance importante per il Bayern sempre con Lewandowski che, su cross di Muller, colpisce di testa in precario equilibrio ma Navas respinge in qualche modo. 30' Chance per il PSG con Herrera che raccoglie un pallone vagante al limite e calcia col destro di controbalzo ma la sua conclusione si perde a lato di poco. 28' Ritmi più alti in questa fase con le due squadre più lunghe sul terreno di gioco, un'occasione per il Bayern Monaco mentre il PSG ha avuto due chance. 26' Cambio forzato che si concretizza in questo momento con Sule che prende il posto dell'acciaccato Boateng. 25' Problemi fisici per Boateng che non sembra farcela, Flick ha mandato a scaldarsi Sule. Vedremo se il Bayern sarà costretto al primo cambio. 24' Si accende la partita: seconda palla gol per il Paris con Di Maria che, servito da Herrera, si porta la palla sul destro e calcia ma la sfera si perde alta sopra la traversa. 22' Bayern Monaco ad un passo dal vantaggio con Lewandowski che, su cross da sinistra, si gira e calcia in un amen ma il palo gli dice di no. Che chance per il polacco! 21' Si sta facendo preferire la squadra francese che da sempre l'idea di essere pericolosa. Tanto possesso ma altrettanta imprecisione da parte del Bayern Monaco. 19' PSG ad un passo dal vantaggio con Neymar che, servito in verticale da Mbappè, calcia col mancino ma Neuer gli sbarra la strada. Sulla respinta ancora Neymar ma l'estremo difensore del Bayern gli dice ancora di no. 17' C'è molta tensione sul rettangolo di gioco, ovviamente la posta in palio è infinita. Da qualche minuto a questa parte leggermente meglio la squadra di Tuchel. 15' Si lotta molto nella zona nevralgica del campo, squadre molto corte sul rettangolo di gioco. I due portieri non sono ancora stati impegnati fino ad ora. 13' Sta prendendo campo anche la squadra di Tuchel dopo i primi minuti in cui il Bayern ha occupato stabilmente la metà campo della compagine transalpina. 11' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio senza grosse emozioni, match molto tattico ma godibile tra Paris e Bayern Monaco. 9' Le due squadre non hanno avuto problemi a conquistare la finale: entrambe hanno vinto 3-0 con i parigini che hanno eliminato il Lipsia mentre i bavaresi hanno fatto fuori il Lione. 7' Canovaccio tattico molto chiaro in questi primi minuti con il PSH che lascia l'iniziativa alla squadra tedesca aspettando l'occasione per pungere in contropiede 5' Possesso nelle mani dei giocatori di Flick che sembrano aver cominciato meglio questa finale, PSG che per ora aspetta le iniziative dei bavaresi. 3' Fase di studio del match, pressing aggressivo da parte del Bayern Monaco che prova subito ad ingabbiare il PSG nella sua metà campo. 1' PARTITI! E' cominciata la finale di Champions PSG-Bayern Monaco! 20.57 I giocatori di PSG e Bayern Monaco fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco comincerà la finale di Champions League! 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.32 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.54 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il PSG con il tridente d'attacco formato da Mbappè, Neymar e Di Maria mentre il Bayern Monaco risponde col 4-2-3-1 con Gnabry, Muller e Coman alle spalle di Lewandowski. 19.49 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali della finale di Lisbona. 19.40 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di PSG-Bayern Monaco, finale della Champions League 2019/2020. IL TABELLINO PSG (4-3-3): Navas; Bernat (80' Kurzawa), Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Herrera (72' Draxler), Marquinhos, Paredes (65' Verratti), Mbappè, Neymar, Di Maria (80' Chupo-Moting). A disposizione: Sergio Rico, Bulka, Bakker, Dagba, Kurzawa, Diallo, Gueye, Sarabia, Draxler, Verratti, Icardi. Chupo-Moting. Allenatore: Tuchel BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Davies, Alaba, Boateng (25' Sule), Kimmich, Goretzka, Thiago Alcantara (86' Tolisso), Gnabry (68' Coutinho), Muller, Coman (68' Perisic), Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Hoffmann, Sule, Pavard, Odriozola, Lucas Hernandez, Javi Martinez, Coutinho, Zirkzee, Tolisso, Cuisance, Perisic. Allenatore: Flick RETI: 59' Coman (B) AMMONIZIONI: Davies, Gnabry, Sule, Muller (B), Paredes, Neymar, Thiago Silva, Kurzawa (P) ESPULSIONI: // RECUPERO: 1' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo STADIO: Da Luz

La presentazione del match

Da una parte, dunque, troviamo la formazione parigina che, dopo aver estromesso l’Atalanta ai quarti di finale, non ha avuto nessun problema a schiantare il Lipsia nel penultimo atto. Dall’altra parte invece, troviamo la formazione bavarese che, al pari degli avversari, ha sconfitto il Lione in semifinale mentre ai quarti ha stritolato il Barcellona con un perentorio 8-2. E’ una finale inedita quella che ci attende e la vincente realizzerà il Triplete visto che entrambe le squadre hanno trionfato nelle varie competizioni Nazionali. La finale di Champions League verrà diretta al fischietto italiano Orsato.

QUI PSG – Tuchel dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Navas in porta. Pacchetto difensivo composto da Bernat e Kehrer sulle corsie esterne mentre nel mezzo Thiago Silva e Kimpembe. A centrocampo Marquinhos in cabina di regia con Paredes e uno tra Herrera e Verratti mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Mbappè, Neymar e Di Maria.

QUI BAYERN MONACO – Un solo dubbio per Flick che dovrebbe proporre il classico 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto arretrato formato da Davies e Kimmich sulle corsie esterne mentre nel mezzo Alaba insieme a uno tra Sule e Boateng. A centrocampo Goretzka e Thiago Alcantara in cabina di regia mentre davanti spazio al terzetto formato da Gnabry, Muller e Perisic alle spalle di Lewandowski. Il polacco ha realizzato 15 reti in questa edizione di Champions e punta al record di Ronaldo (17).

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro PSG – Bayern Monaco, valevole per la finale di Champions League 2019/2020, verrà tramesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La sfida sarà inoltre visibile in chiaro su canale 5. La finalissima di Lisbona sarà inoltre visibile anche in streaming su dispositivi come pc, smartphone o tablet attraverso la piattaforma Sky Go , o ancora su Mediaset Play registrandosi gratuitamente sul sito.

Le probabili formazioni di PSG – Bayern Monaco

PSG (4-3-3): Navas; Bernat, Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Herrera, Marquinhos, Paredes, Mbappè, Neymar, Di Maria. Allenatore: Tuchel

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Davies, Alaba, Boateng, Kimmich, Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Muller, Perisic, Lewandowski. Allenatore: Flick

STADIO: Da Luz