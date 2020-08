Vittoria in scioltezza per la formazione parigina che stacca il pass per la finale di Champions League, domani la seconda finalista.

LISBONA – Il Paris Saint Germain è la prima finalista della Champions League 2019/2020. Nel match valido per le semifinali della massima competizione europea per club la squadra francese schianta 3-0 il Lipsia staccando il pass per l’ultimo atto. Gli uomini di Tuchel chiudono i conti nella prima frazione grazie ai gol di Marquinhos e Di Maria mentre nella ripresa arriva il sigillo di Bernat. Prima finale di Champions nella sua storia per la compagine parigina che domenica 23 giocherà contro la vincente di Lione-Bayern Monaco.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: LIPSIA-PSG 0-3 SECONDO TEMPO 92' Fine partita, PSG prima finalista della Champions League 2019/2020. 90' Due minuti di recupero. 87' Ecco il doppio cambio di Tuchel che manda in campo Chupo-Moting e Sarabia al posto di Mbappè e Di Maria. 86' Tra poco arriveranno due cambi per il PSG, gara chiusa da un pezz ormai qui al Da Luz di Lisbona. 84' Cambi da una parte e dall'altra con Nagelsmann che manda in campo Orban per Klostermann mentre Tuchel inserisce Draxler e Verratti per Paredes ed Herrera. 82' Poker nuovamente ad un passo per il Paris con Klostermann che rinvia sui piedi di Mbappè ma Gulacsi ci mette nuovamente una pezza. 81' Doppia chance per i francesi con una punizione di Di Maria che viene respinta da Gulacsi. Sul prosieguo dell'azione destro dai 25 metri di Paredes che viene nuovamente respinto dall'estremo difensore del Lipsia. 79' Cartellini gialli per Halstenberg e Poulsen. Il primo per un fallo su Neymar mentre il secondo per proteste. 77' Torna a farsi vedere anche il Lipsia con una bella azione manovrata che porta al tiro Angelino ma il suo mancino viene respinto da Sergio Rico. 75' Entrambe le squadre stanno aspettando solo il fischio dell'arbitro, per motivi diversi ovviamente. PSG che continua a banchettare nella metà campo di un Lipsia ridimensionato. 73' Altra chance per la formazione di Tuchel con Mbappè che entra in area calciando col mancino ma Gulacsi si oppone in qualche modo. Fa quello che vuole il PSG. 71' Paris ad un passo dal poker con Di Maria che mette al centro per il colpo di testa di Mbappè ma il tentativo del francese si perde a lato di pochissimo. 69' Sono ben quattro i cambi effettuati da Nagelsmann mentre non ha ancora effettuato sostituzioni Tuchel. Poco da raccontare ora, possesso del Paris che non ha nessuna fretta. 67' Paris che sta lasciando sfogare il Lipsia in questa fase di match. Risultato e finale che non sono più in discussione per la formazione di Tuchel che, dunque, raggiungerà l'ultimo atto per la prima volta nella sua storia. 65' Altro cambio per il Lipsia con Adams che prende il posto di Kampl. Match che assomiglia ad un'amichevole estiva, ritmi bassissimi. 63' Terzo cambio per Nagelsmann che manda in campo Halstenberg al posto di Laimer. 61' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara con i parigini in totale controllo della situazione. Tra poco ci saranno dei cambi. 59' Adesso c'è un Everest da scalare per la formazione di Nagelsmann che prova a gettarsi subito in avanti. Reazione rabbiosa da parte della squadra della Red Bull. 57' La squadra di Tuchel la chiude con Bernat che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, insacca di testa. PSG, ora, ad un passo dalla finale di Champions League. 56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PSG! BERNAT! 56' Primi dieci minuti di questo secondo tempo che sono andati in archivio senza emozioni. Non è successo nulla al Da Luz, PSG sempre più vicino alla finale. 53' Fatica ad uscire dalla sua metà campo la squadra di Tuchel, buon avvio di ripresa da parte dei tedeschi che provano a dare un senso a questo secondo tempo. 51' Ritmi non trascendentali in questo avvio di ripresa con il Lipsia che sta provando a giocare con il baricentro alto ma Sergio Rico non è mai stato impegnato fino ad ora. 49' Montagna da scalare per il Lipsia che è sotto di due reti contro il Paris Saint Germain. Fino a questo momento stanno decidendo le reti di Marquinhos e Di Maria. 47' Nell'intervallo doppio cambio per Nagelsmann che ha mandato in campo Forsberg e Schick per Nkunku e Dani Olmo. 46' Ricomincia il secondo tempo di Lipsia-PSG. PRIMO TEMPO 48' Fine primo tempo. 46' Due minuti di recupero. 45' PSG ad un passo dalla terza rete con Mbappè che mette al centro per il destro in corsa di Neymar ma la conclusione del brasiliano si perde a lato di nulla. 44' Raddoppio del Paris con Di Maria che, assistito da un colpo di tacco geniale di Neymar, batte Gulacsi con un mancino ravvicinato. Scappa via il PSG! 43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PSG! DI MARIA! 42' Potrebbero esserci un paio di minuti di recupero in questo primo tempo. Gioco che è rimasto fermo in precedenza per un infortunio occorso a Thiago Silva. Nagelsmann, intanto, sta pensando a qualche cambio per vivacizzare i suoi. 40' Buon momento per il Paris che sta tornando ad attaccare occupando stabilmente la metà campo del Lipsia. Fatica ad uscire la squadra di Nagelsmann. 38' Sfida che vive di fiammate. Dopo il vantaggio del PSG ritmi molto bassi con i francesi che si stanno limitando a controllare mentre la spinta del Lipsia sembra essersi già affievolita. 36' PSG ad un passo dal raddoppio con una punizione sorprendente di Neymar che si ferma solo sul palo esterno. Grande idea del brasiliano, Gulacsi salvato dal legno. 34' Sta succedendo poco al Da Luz in questi ultimi minuti. Si lotta spesso nella zona nevralgica del campo senza che una squadra riesca a prevalere sull'altra. 32' Domani, ricordiamo, andrà in scena la seconda semifinale di questa Champions League con il Bayern Monaco che giocherà contro il Lione. La finale, poi, si giocherà domenica 23 alle ore 21. 30' Prima mezz'ora di match che è andata via, ritmi che si stanno abbassando in questa fase. Match che vive di folate ora, meglio i tedeschi. 28' Pressing asfissiante e coordinato quello del Lipsia che conferma la sua grande organizzazione tattica. Stanno reagendo molto bene i tedeschi, Paris leggermente in difficoltà in uscita palla al piede. 26' Lipsia ad un passo dal pareggio con Laimer che mette al centro per la girata immediata di Poulsen ma il destro dell'attaccante si perde a lato di nulla. 25' Metà della prima frazione che è andata in archivio con il Paris avanti grazie a Marquinhos ma il Lipsia, da qualche minuto a questa parte, si sta facendo preferire. 23' Buon momento per il Lipsia che sta provando ad abbozzare una reazione degna di tal nome dopo la rete subita da Marquinhos. Aumenta il baricentro la squadra di Nagelsmann. 21' Si riprende a giocare dopo una piccola pausa di un minuto e mezzo. Gioco che era rimasto fermo per un problema occorso a Thiago Silva. 19' Match a senso unico, fino a questo momento, con la squadra di Tuchel che sta legittimando ampiamente il vantaggio mentre il Lipsia riesce a stento a superare la metà campo avversaria. 17' PSG ad un passo dal raddoppio con Di Maria che verticalizza per il destro in corsa di Mbappè ma Gulacsi si oppone in qualche modo. 16' Lipsia che, ora, dovà cambiare atteggiamento. La squadra di Nagelsmann deve alzare il baricentro ma il PSG continua a banchettare nella metà campo tedesca. 14' Passa meritatamente in vantaggio il PSG con Marquinhos che, sugli sviluppi di una punizione di Di Maria, stacca più in alto di tutti battendo Gulacsi. 13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PSG! MARQUINHOS! 12' Pressing molto intenso da parte del Lipsia che non sta lasciando il minimo spazio all'iniziativa della squadra di Tuchel. Vedremo quanto reggeranno i tedeschi a questi ritmi. 10' Si fa vedere anche la compagine tedesca con Sabitzer che prova col destro dal limite ma non colpisce bene, blocca senza problemi Sergio Rico. 9' Sta provando a crescere il Paris che, come da copione, sta gestendo il possesso della sfera mentre la squadra di Nagelsmann aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. 7' Paris ad un passo dal vantaggio con Mbappè che verticalizza per Neymar, il brasiliano calcia con il destro ma la sfera centra il palo ed esce. Che chance per O'Ney! 5' Lipsia che ha staccato il pass per la semifinale eliminando in grande stile l'Atletico Madrid mentre il PSG ha fatto fuori l'Atalanta nel finale. Ritmi bassi in questo avvio al Da Luz. 3' Squadre che si stanno studiando in questi primi minuti di gioco. Possesso nelle mani del Paris mentre il Lipsia aspetta disponendosi con un 4-1-4-1. 1' PARTITI! E' cominciata Lipsia-PSG! 20.57 I giocatori di Lipsia e PSG fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.47 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.02 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Lipsia con Dani Olmo e Nkunku alle spalle di Poulsen mentre il PSG risponde con il 4-3-3 ed il tridente offensivo composto da Di Maria, Mbappè e Neymar. 19.56 Siamo in attesa delle formazioni ufficiali della partita. 19.42 Da una parte, dunque, troviamo la formazione tedesca che è arrivata sin qui eliminando l’Atletico Madrid grazie ad una grande prestazione corale. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione transalpina che ha staccato il pass per le semifinali eliminando l’Atalanta nel giro di pochi minuti, nel finale. La vincente di questo match giocherà l’ultimo atto, in programma domenica 23, contro una tra Lione e Bayern Monaco. La semifinale tra Lipsia e PSG verrà diretta all’olandese Kuipers. 19.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Lipsia-PSG, incontro valido per la prima semifinale di Champions League 2019/2020. IL TABELLINO LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann (82' Orban), Upamecano, Mukiele; Laimer (62' Halstenberg), Sabitzer, Kampl (64' Adams), Angelino; Dani Olmo (46' Schick), Nkunku (46' Forsberg), Poulsen. A disposizione: Tschauner, Mvogo, Orban, Halstenberg, Wosz, Haidara, Adams, Schick, Ramos, Lookman, Forsberg, Borkowski. Allenatore: Nagelsmann PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes (83' Draxler), Marquinhos, Herrera (83' Verratti); Di Maria (87' Sarabia), Mbappé (86' Chupo-Moting), Neymar. A disposizione: Innocent, Bulka, Kurzawa, Bakker, Diallo, Dagba, Sarabia, Gueye, Draxler, Verratti, Chupo-Moting, Icardi. Allenatore: Tuchel RETI: 13' Marquinhos (P) 42' Di Maria (P), 56' Bernat (P) AMMONIZIONI: Kimpembe (P), Laimer, Halstenberg, Poulsen (L) ESPULSIONI: // RECUPERO: 2' nel primo tempo, 2' nel secondo tempo STADIO: Da Luz

La presentazione del match

Da una parte, dunque, troviamo la formazione tedesca che è arrivata sin qui eliminando l’Atletico Madrid grazie ad una grande prestazione corale. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione transalpina che ha staccato il pass per le semifinali eliminando l’Atalanta nel giro di pochi minuti, nel finale. La vincente di questo match giocherà l’ultimo atto, in programma domenica 23, contro una tra Lione e Bayern Monaco. La semifinale tra Lipsia e PSG verrà diretta all’olandese Kuipers.

QUI LIPSIA – Nagelsmann dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Gulacsi in porta, pacchetto difensivo composto da Klostermann, Upamecano e Halstenberg. A centrocampo Kampl e Sabitzer in cabina di regia con Laimer e Angelino sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Dani Olmo e Nkunku alle spalle di Poulsen.

QUI PSG – Tuchel dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Sergio Rico tra i pali, reparto difensivo formato da Kehrer e Bernat sulle corsie esterne mentre nel mezzo Thiago Silva e Kimpembe. A centrocampo Marquinhos in cabina di regia con Gueye mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto dal rientrante Di Maria, Mbappè e Neymar a supporto di Icardi.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lipsia – PSG, valevole per le semifinali di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). La sfida potrà essere vista anche in streaming con Sky Go, il servizio dedicato a chi è abbonato Sky, scaricando l’app ufficiale su pc, smartphone o tablet. Inoltre, la partita è disponibile su Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti presenti.

Le probabili formazioni di Lipsia – PSG

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Dani Olmo, Nkunku, Poulsen. Allenatore: Nagelsmann

PSG (4-2-3-1): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi. Allenatore: Tuchel

STADIO: Da Luz