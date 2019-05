In primo piano il calcio giovanali con l’evento che vedrà impegnato anche l’Italia contro il Messico. Nella notte si spazio al calcio sud americano

Giovedì 23 maggio si è aperto con il calcio sudamericano. Partiamo dalla Copa Argentina con il successo esterno per 2-0 dello Sportivo Estudiantes sul San Lorenzo mentre in Bolivia vincono in casa l’Oriente Petrolero (5-0 sull’Aurora) e The Stongest (3-2 sull’Always Ready); il Blooming vince 5-2 in casa del Wilstermann. In Brasile giornata di Coppa con tre partite: finisce senza reti tra Juventude e Gremio mentre Palmeiras e Bahia vincono 1-0 in trasferta rispettivamente contro Sampaio Correa e Sau Paolo. In Bolivia poker dell’America De Cali in casa contro Magdalena mentre nella Copa Sudamericana vincono Botafogo, La Equidad e Liverpool M.; 1-1 invece tra Deportivo Cali e Penarol. Il quadro della giornata con i risultati in tempo reale proseguirà con il Mondiale Under 20 che tre la altre vedrà impegnata la nazionale italiana che affronterà alle 18 il Messico. In Bundesliga playoff retrocessione tra Stoccarda e Union Berlino in serata. Andiamo dunque a vedere il programma odierno delle partite.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

