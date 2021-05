Verso la conclusione tutti i principali campionati europei, in Italia spicca Atalanta – Milan. Nel Campeonato Carioca successo del Flamengo, nella Liga MX bene il Cruz Azul in casa

Domenica 23 maggio ultimo atto per i principali campionati europei. In Francia nella Ligue 1 tutto da decidere con gare alle ore 21: testa a testa da brividi tra Lilla che cerca dopo 10 anni di tornare a vincere e PSG che insegue a una sola lunghezza. In Premier League de definire ancora alcune posizioni per la qualificazione alla prossima Champions League, Europa League e Conference League mentre tutto decido in Liga. In Serie A si apre con la festa scudetto con i tifosi in Inter – Udinese e ricca serata dove si decidono i giochi in chiave Champions League, Europa League e Conference League con il big match Atalanta – Milan che vale il secondo posto ma anche Sassuolo – Lazio con lo sguardo alla partita della Roma. Restando in Italia oltre alla Serie D troviamo ben cinque incontri playoff promozione in Serie C e il calcio femminile in A e B oltre a due incontri del Campionato Primavera 2B. Prima di entrare nel dettaglio per vedere tutti i risultati in tempo reale del giorno, spazio a chi è già sceso in campo.

Partiamo dal Brasile dove nel Campeonato Carioca – Taca Guanabara playoff c’è stato il successo per 3-1 del Flamengo contro la Fluminense: vantaggio della squadra di casa nel finale di primo tempo con Gabriel Barbosa prima su rigore quindi su azione, nella ripresa al 6′ un altro rigore trasformato da Fred e a tre minuti dalla fine arriva l’ultima rete di Gomes. In Cile 3-2 casalingo dell’U. Espagnola contro U. Catolica mentre senza reti tra Wanderers e O’Higgins. In Ecuador l’Emelec passa 2-1 in casa del Muschuc Runa mentre nella J1 League stesso punteggio ma tra Hiroshima e C-Osaka. Nella Liga MX successo di misura del Cruz Azul sul Pachuca grazie a una rete al 6′ della ripresa di Gimenez mentre nella K League 1 4-3 del Suwon sul Gwanju. In Venezuela 2-1 dello Zamora sul Deportivo Tachira e stesso punteggio ma a campi invertiti tra La Guaira e Lara. Infine nella MSL in USA colpo esterno per Columbus Crew e Sporting Kansas City.

FIFA > Amichevoli 2021 > Maggio



20:00 Ucraina - Bahrain



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



20:00



Al Faisaly - Al Shabab

Al Taawoun - Al Hilal



Argentina > Primera División 2021 Playoffs > Semifinali



Colón de Santa Fe - Independiente rinv.



20:30 Racing Club - Boca Juniors rinv.



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A



Deportivo Maipú - Chacarita Juniors rinv.



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B







Gimnasia de Jujuy - Atlético Rafaela rinv.

Ferro Carril Oeste - Brown de Adrogué rinv.

Deportivo Morón - San Martín de San Juan rinv.

Güemes de SdE - Villa Dálmine rinv.

Almagro - San Telmo rinv.



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A







Cipolletti - Ferro Carril Oeste de Gral. Pico rinv.

Independiente de Chivilcoy - Villa Mitre de Bahía Blanca rinv.

Estudiantes de San Luis - Desamparados de San Juan rinv.

Peñarol de Chimbas - Sansinena de Gral. Cerri rinv.

Olimpo de Bahía Blanca - Juventud Unida Universitario rinv.

Deportivo Madryn - Camioneros rinv.

Sol de Mayo de Viedma - Huracán de Las Heras rinv.



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B







Sportivo Las Parejas - Juventud Unida de Gualeguaychú rinv.

Douglas Haig - Gimnasia y Tiro de Salta rinv.

Gimnasia de Concepción del Uruguay - Sarmiento de Resistencia rinv.

Racing de Córdoba - Belgrano de San Francisco rinv.

Chaco For Ever - Defensores de Pronunciamiento rinv.

Central Norte - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo rinv.



Australia > A-League 2020/2021



08:05 Sydney FC - Western Sydney Wanderers 1-0



10:10 Melbourne Victory - Adelaide United 0-1



12:15 Perth Glory - Macarthur FC 1-1



Australia > NPL New South Wales 2021



05:05 Sydney FC Youth - Sydney United 58 1-5



07:00



Northbridge Bulls - Blacktown City FC 1-1

Sydney Olympic - Rockdale Illinden FC 2-2



Australia > NPL Victoria 2021



07:00 Heidelberg United - Avondale FC 1-1



Australia > NPL Queensland 2021



10:00 Gold Coast United - Brisbane Roar Youth 2-3



Australia > NPL Northern NSW 2021



06:30



Edgeworth FC - Adamstown Rosebud 3-0

Charlestown Azzurri - Lambton Jaffas 0-6



Australia > NPL Capital Football 2021



07:00



Gungahlin United - Canberra Croatia 1-0

Cooma FC - Monaro Panthers 3-1



Austria > 2. Liga 2020/2021



17:00



Rapid Wien (A) - SK Austria Klagenfurt

SV Horn - SKU Amstetten

FC Wacker Innsbruck - FC Juniors OÖ

FC Liefering - FC Blau Weiß Linz

SV Lafnitz - Austria Lustenau

FC Dornbirn - Floridsdorfer AC

Grazer AK - Kapfenberger SV 1919



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Championship



18:30



Royal Antwerp FC - RSC Anderlecht

Club Brugge KV - KRC Genk



Bielorussia > Kubok 2020/2021 > Finale



18:00 BATE Borisov - FK Isloch Minsk



Bolivia > Liga Profesional 2021



Atlético Palmaflor - Royal Pari rinv.



21:00 The Strongest - CD Guabirá



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



FK Krupa - Olimpic Sarajevo rinv.



17:00



Velež Mostar - Sloboda Tuzla

Široki Brijeg - FK Mladost Doboj-Kakanj

FK Sarajevo - Radnik Bijeljina

Zrinjski Mostar - Željezničar Sarajevo

Borac Banja Luka - FK Tuzla City



Brasile > Campeonato Carioca 2021 Taça Guanabara Finals > Finale



02:05 Flamengo RJ - Fluminense RJ 3-1



Brasile > Campeonato Paulista 2021 Playoffs > Finale



21:00 São Paulo FC - Palmeiras



Brasile > Campeonato Gaúcho 2021 Playoffs > Finale



21:00 Grêmio Porto Alegre - Internacional



Brasile > Campeonato Pernambucano 2021 Playoffs > Finale



21:00 Náutico - PE - Sport - PE



Brasile > Campeonato Paraibano 2021



21:00



Campinense - PB - Treze - PB

Botafogo - PB - Atlético - PB



Brasile > U20 Copa do Brasil 2021 > Quarti di finale



01:00 Internacional - Vasco da Gama 3-2



15:30 Botafogo - RJ - Floresta - CE



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021 EL-Playoffs



19:30



Botev Plovdiv - Tsarsko Selo Sofia

Cherno More Varna - Levski Sofia



Cile > Primera División 2021



00:00 Santiago Wanderers - O'Higgins 0-0



02:30 Unión Española - Universidad Católica 3-2



18:30 Melipilla - Antofagasta



21:00 Huachipato - Colo-Colo



Cile > Primera B 2021



18:00 Iquique - Magallanes



Colombia > Primera A 2021 Apertura Playoffs > Semifinali







Cali / Tolima - La Equidad rinv.

Millonarios - Atlético Junior rinv.



Corea del Sud > K League 1 2021



09:30 Gwangju FC - Suwon Bluewings 3-4



12:00



Gangwon FC - FC Seoul 0-0

Daegu FC - Jeonbuk FC 1-0



Corea del Sud > K League 2 2021



09:00 Jeonnam Dragons - Busan IPark 1-2



11:30



Gyeongnam FC - Chungnam Asan FC 2-1

FC Anyang - Gimcheon Sangmu 0-0



Croazia > 2. HNL 2020/2021



17:30



NK Dubrava - Hrvatski Dragovoljac

NK BSK Bijelo Brdo - NK Kustošija

Dinamo Zagreb II - NK Opatija

Hajduk Split II - NK Inter Zaprešić

NK Orijent Rijeka - NK Croatia Zmijavci



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg



14:00 Hobro IK - Vendsyssel FF 0-0 *



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa



01:00 Mushuc Runa - Emelec 1-2



21:00 Aucas - Deportivo Cuenca



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe B



18:00



Quito FC - LDU Quito

El Nacional - Espuce FC



19:00



San Miguel - Ñañas

Sport JC - Dragonas IDV



El Salvador > Primera División 2020/2021 Clausura > Semifinali



03:15 Alianza - Luis Angel Firpo 5-4 dr



Finlandia > Veikkausliiga 2021



17:30



AC Oulu - Helsingfors IFK

IFK Mariehamn - Haka Valkeakoski



Finlandia > Ykkönen 2021



17:30



FF Jaro - Vaasan PS

MP Mikkeli - TPS Turku



Francia > Ligue 1 2020/2021



21:00



Angers SCO - Lille OSC

Stade Brest - Paris Saint-Germain

RC Lens - AS Monaco

Olympique Lyon - OGC Nice

FC Metz - Olympique Marseille

FC Nantes - Montpellier HSC

Stade Reims - Girondins Bordeaux

Stade Rennes - Nîmes Olympique

AS Saint-Étienne - Dijon FCO

RC Strasbourg - FC Lorient



Galles > Premier League 2021 ECL-Playoffs > Semifinali



13:15 Penybont FC - Newtown AFC 0-0 *



Georgia > Erovnuli Liga 2021



16:30 Lokomotiv Tbilisi - Dinamo Batumi



18:30 Dila Gori - Dinamo Tbilisi



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



15:30



SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf

Würzburger Kickers - Paderborn

Holstein Kiel - SV Darmstadt 98

VfL Bochum - SV Sandhausen

Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück

Jahn Regensburg - FC St. Pauli

1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg

Amburgo - Eintracht Braunschweig



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



1. FC Köln II - Rot-Weiss Essen 1-0 *

SV 19 Straelen - Borussia Dortmund II 0-0 *



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







1. FC Kleve - FSV Duisburg non disputa

1. FC Mönchengladbach - SpVgg Sterkrade-Nord non disputa

FC Kray - Cronenberger SC non disputa

Germania Ratingen 04/19 - SC Union Nettetal non disputa

Sportfreunde Baumberg - SC Velbert non disputa

SSVg Velbert - TVD Velbert non disputa

Schwarz-Weiß Essen - TV Jahn Hiesfeld non disputa

TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck non disputa

1. FC Bocholt - SC Düsseldorf-West non disputa

Teutonia St. Tönis - Sportfreunde Niederwenigern non disputa

TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden non disputa



Germania > Femminile Bundesliga 2020/2021



13:30



Bayer Leverkusen - Bayern München 0-1 *

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 0-2 *

Werder Bremen - Turbine Potsdam 0-1 *

SGS Essen - MSV Duisburg 0-2 *

1899 Hoffenheim - SC Freiburg 4-1 *

SV Meppen - SC Sand 0-0 *



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd



1. FC Köln - 1. FFC 08 Niederkirchen rinv.



11:00 1899 Hoffenheim II - Bayern München II 0-2



14:00



Würzburger Kickers - 1. FC Saarbrücken

Eintracht Frankfurt II - SG 99 Andernach



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord







Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg II rinv.

Borussia Bocholt - BV Cloppenburg non disputa



11:00



FC Carl Zeiss Jena - FSV Gütersloh 2009 0-0

RB Leipzig - Bor. Mönchengladbach 2-1

SV Berghofen - Turbine Potsdam II 1-6



Giappone > J1 League 2021



08:00 Cerezo Osaka - Sanfrecce Hiroshima 1-2



Giappone > J2 League 2021



07:00



Albirex Niigata - Kyoto Sanga FC 0-1

Fagiano Okayama - V-Varen Nagasaki 0-1

Giravanz Kitakyushu - Omiya Ardija 3-1

JEF United Chiba - FC Machida Zelvia 1-1

Mito HollyHock - Ventforet Kofu 0-1

Tochigi SC - Matsumoto Yamaga 3-0

Zweigen Kanazawa - Thespakusatsu Gunma 1-1



08:00 Tokyo Verdy - Júbilo Iwata 0-2



Giappone > Japan Football League 2021



06:00 ReinMeer Aomori - MIO Biwako Shiga 3-2



Giappone > Emperor's Cup 2021 > 1. Giornata



Tonan Maebashi - Juntendo University rinv.



06:00



Fukuyama City FC - Matsue City FC 2-1

Iwate Grulla Morioka - Oyama SC 13-0

Blaublitz Akita - Hokkaido Tokachi Sky Earth 8-9

Gainare Tottori - FC Tokushima 4-1

Kagoshima United - MD Nagasaki 4-0

Fukuoka University - Okinawa SV 1-3

Biwako Seikei College - Kwansei Gakuin University 0-2

Vanraure Hachinohe - Saruta Kogyo 13-0

Porvenir Asuka - FC Osaka 0-2

Kataller Toyama - FC Hokuriku 8-0

Suzuka Point Getters - FC Kariya 2-1

Fukui United - Aventura Kawaguchi 2-1



07:00 Kochi United - Kamatamare Sanuki 1-0



Inghilterra > Premier League 2020/2021



17:00



Arsenal FC - Brighton & Hove Albion

Aston Villa - Chelsea FC

Fulham FC - Newcastle United

Leeds United - West Bromwich Albion

Leicester City - Tottenham Hotspur

Liverpool FC - Crystal Palace

Manchester City - Everton FC

Sheffield United - Burnley FC

West Ham United - Southampton FC

Wolverhampton Wanderers - Manchester United



Inghilterra > National League 2020/2021



13:45 Sutton United - Hartlepool United 0-0 *



Inghilterra > Playoff 2021/2021 League Two > Semifinali



13:30 Morecambe FC - Tranmere Rovers 1-0 *



19:30 Forest Green Rovers - Newport County



Israele > Ligat ha'Al 2021 Playoff



20:00



Maccabi Petach-Tikva - Maccabi Tel Aviv

Maccabi Haifa - FC Ashdod

Hapoel Be'er Sheva - Ironi Kiryat Shmona



Italia > Serie A 2020/2021



15:00 Inter - Udinese



20:45



Torino - Benevento

Bologna - Juventus

Sassuolo - Lazio

Atalanta - Milan

Spezia - Roma

Napoli - Verona



Italia > Serie B 2020/2021 Aufstieg > Finale



21:15 Cittadella - Unione Venezia



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



16:00



Chieri - Casale

Citta di Varese - Borgosesia

Vado - Sanremese

Folgore Caratese - GS Arconatese 1926

Fossano Calcio - Legnano

Derthona - Bra

Imperia - Lavagnese

Caronnese - Gozzano

PDHAE - Saluzzo



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



16:00 SS Tritium 1908 - Franciacorta



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



15:00 AC Belluno - APC Chions



16:00



Este - ASD Cjarlins Muzane

AC Mestre - Caldiero Terme

GSD Ambrosiana - Porto Tolle

Montebelluna - Manzanese

Union Feltre - ASD Cartigliano

San Giorgio-Sedico - US Adriese

Trento Calcio 1921 - ASD Campodarsego

Arzignano - Luparense

Clodiense - Virtus Bolzano



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



16:00



Prato - Marignanese

Rimini - Bagnolese

Mezzolara - Seravezza

Correggese - Progresso

Ghivizzano Borgo - Sammaurese Calcio

Lentigione Calcio - Corticella

Livorno - Forlì

Real Forte Querceta - Fiorenzuola

ASD Sasso Marconi 1924 - Aglianese Calcio



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



16:00



Robur Siena - Montevarchi

ASD Cannara - Scandicci

Virtus Flaminia - San Donato Tavarnelle

Grassina - Montespaccato

Ostia Mare - Trestina

Pianese - Foligno

AC Sangiovannese - Badesse Calcio

AC Città di Castello - Follonica Gavorrano

UC Sinalunghese - ASD Trastevere



Italia > Serie D Girone F 2020/2021



16:00



ASD Pineto Calcio - Montegiorgio Calcio

CynthiAlbalonga - Olympia Agnonese

Atletico Terme Fiuggi - Aprilia

Real Giulianova - Campobasso

Porto Sant'Elpidio - Matese

US Recanatese - Castelnuovo Vomano

Rieti - GSD Castelfidardo

Tolentino - SN Notaresco

Vastogirardi - Vastese Calcio



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



16:00



Afragolese - Monterosi FC

Arzachena - ASG Nocerina

Giugliano - ASD SS Nola 1925

Cassino Calcio 1924 - Lanusei Calcio

Gladiator - Team Nuova Florida

Sassari Latte Dolce - Torres

Muravera - ASD Carbonia Calcio

Savoia - Formia



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



16:00



ACD Nardò - Sporting Fulgor Molfetta

Brindisi - AZ Picerno

Casarano - US Bitonto

Città di Fasano - FC Francavilla

Fidelis Andria - Portici 1906

FBC Gravina - Lavello

Puteolana Internapoli - Sorrento

Aversa Normanna - Audace Cerignola

Taranto FC - Team Altamura



Italia > Serie D Girone I 2020/2021



Santa Maria Cilento - Città Di S. Agata rinv.



16:00



US Castrovillari - Rotonda

Dattilo - Biancavilla

FC Messina - Gelbison

Paternó - Calcio Cittanovese

Rende - Licata

Roccella - Acireale

ASD San Luca - Marina di Ragusa

ASD Troina - Messina



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021



Frosinone - Cosenza Calcio rinv.



15:00 Pescara - AC Pisa



Kazakhstan > Premier Liga 2021



13:00 Zhetysu Taldykorgan - Kaysar Kyzylorda 1-0 *



17:00



FK Aktobe - FK Arys

FK Astana - FK Kairat



Kosovo > Superliga 2020/2021



15:00



Besa Pejë - KF Gjilani

KF Llapi - KF Feronikeli

Prishtina KF - KF Ballkani

Drita Gjilan - KF Arbëria

KF Trepça'89 - FK Drenica



Lettonia > Virsliga 2021



13:00 FK Spartaks - Valmiera FC 1-0 *



15:00 FK Liepāja - FK Ventspils



Lituania > Coppa 2021 > 1. Giornata



11:30 Klaipėdos FM - FC Džiugas 0-6



16:00 FK Ekranas - Neptūnas Klaipėda



17:00



FK Lietava Jonava - FK Panevėžys

FK Sūduva - FK Riteriai



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



Raja Casablanca - RS Berkane rinv.



18:00 FUS de Rabat - FAR de Rabat



20:15 CR Khemis Zemamra - Mouloudia Oujda



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura Playoffs > Semifinali



03:00 Cruz Azul - CF Pachuca 1-0



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



15:00



Dacia Buiucani - FC Sfîntul Gheorghe

FC Floreşti - FC Zimbru



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Clausura Playoffs > Finale



03:00 Managua FC - Diriangén 0-2



Nigeria > Professional League 2020/2021



Enyimba Aba - Kwara United rinv.



17:00



Adamawa United - Warri Wolves

Ifeanyi Uba - Sunshine Stars

Jigawa Golden Stars - Dakkada FC

Katsina United - Kano Pillars

MFM FC - Lobi Stars

Nasarawa United - Heartland FC

Plateau United - Wikki Tourists

Rivers United - Abia Warriors



Norvegia > 1. Divisjon 2021



18:00 Aalesunds FK - KFUM Oslo



Paraguay > Primera División 2021 Apertura



14:30 Cerro Porteño - 12 de Octubre de Itauguá







River Plate - Club Olimpia rinv.

12 de Octubre de Itauguá - Club Nacional rinv.

Guaraní - Cerro Porteño rinv.

Sol de América - Guaireña FC rinv.

Sportivo Luqueño - Libertad rinv.



Peru > Primera División 2021 Fase 1



18:00 Sport Huancayo - Sport Boys



Polonia > I Liga 2020/2021



12:40 Arka Gdynia - Widzew Łódź 0-0 *



19:05 Resovia Rzeszów - Korona Kielce



19:10 Sandecja Nowy Sącz - Chrobry Głogów



Portogallo > Taça 2020/2021 > Finale



21:30 Sporting Braga - SL Benfica



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Platzierungsrunde



FC Ural - FK Tambov rinv.



08:30 FK Ufa - Arsenal Tula 2-2



11:00 Akademiya Konopleva - Rotor Volgograd 3-6



12:00 Uor-5 Egorievsk - Dinamo Moskva



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Finale



12:00



Lokomotiv Moskva - PFC Sochi

FK Strogino Moskva - FK Rostov



13:30 Rubin Kazan - Akhmat Grozny



17:00



Zenit St. Petersburg - FK Krasnodar

CSKA Moskva - Spartak Moskva



Singapore > Premier League 2021



11:30



Geylang International - Albirex Niigata (S) 1-2

Tanjong Pagar United - Balestier Khalsa 2-2



Spagna > Primera División 2020/2021



18:30 Granada CF - Getafe CF



21:00 Sevilla FC - CD Alavés



Spagna > Segunda División 2020/2021



16:00 Real Oviedo - CD Mirandés



18:15



Espanyol Barcelona - CD Tenerife

RCD Mallorca - Real Zaragoza



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda RFEF



12:00



Salamanca CF UDS - Sporting Gijón B

Pontevedra CF - Real Oviedo B

Coruxo FC - CD Covadonga



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF



12:00 Barakaldo CF - CD Izarra



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF



12:00



CF Badalona - Levante UD B

Lleida Esportiu - CF La Nucía

UE Llagostera - Hércules CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda RFEF



12:00



AE Prat - Orihuela CF

UE Olot - Peña Deportiva

Espanyol Barcelona B - Atzeneta UE



17:00 CE L'Hospitalet - Valencia CF B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda RFEF



11:00 Recreativo Huelva - Lorca Deportiva 4-0



12:00



Marbella FC - Yeclano Deportivo

CD Marino - CD El Ejido 2012

UD Las Palmas B - Recreativo Granada



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021



11:30 Athletic Bilbao - Real Madrid 1-3



12:00



Sporting de Huelva - Deportivo de La Coruña

Santa Teresa CD - EDF Logroño

UDG Tenerife Sur - Sevilla FC



14:00 Real Sociedad - Atlético Madrid



Svezia > Allsvenskan 2021



15:00



Halmstads BK - Degerfors IF

Kalmar FF - Hammarby IF



17:30



BK Häcken - Varbergs BoIS

Djurgårdens IF - IFK Göteborg



Svezia > Superettan 2021



13:00



GAIS Göteborg - Helsingborgs IF 0-1 *

Östers IF - IK Brage 0-2 *



14:00 Norrby IF - AFC Eskilstuna 1-0 *



15:00 Falkenbergs FF - Vasalunds IF



Svezia > Division 1 Norra 2021



Hudiksvalls FF - Piteå IF rinv.



15:00



Dalkurd FF - IFK Luleå

Umeå FC - Assyriska FF



15:30 Hammarby Talang FF - IF Brommapojkarna



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021



14:00 Kristianstads DFF - AIK Solna 0-0 *



15:00



Linköpings FC - Vittsjö GIK

FC Rosengård - Piteå IF



Uruguay > Primera División 2021 Apertura



17:00 Plaza Colonia - Montevideo City Torque



20:00 Progreso - Nacional



USA > Major League Soccer 2021



00:00 Chicago Fire - Inter Miami CF 1-0



01:00 Orlando City - Toronto FC 1-0



01:30 New York City FC - Columbus Crew 1-2



02:00



FC Dallas - Real Salt Lake 2-2

New England Revolution - New York RB 3-1



03:00 Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps 2-1



04:00 San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City 1-3



04:30 Los Angeles FC - Colorado Rapids 2-1



USA > USL Championship 2021



01:00



Indy Eleven - Sporting Kansas City II 2-0

Pittsburgh Riverhounds - Charlotte Independence 0-1



01:30



Louisville City FC - San Diego Loyal 2-1

Tampa Bay Rowdies - Miami FC 2-1



02:30 San Antonio FC - Birmingham Legion 2-1



03:30 El Paso Locomotive - Rio Grande Valley FC 1-0



04:00 Orange County SC - Sacramento Republic 1-0



04:30 Phoenix Rising - Las Vegas Lights FC 5-1



20:00 Charleston Battery - New York RB II



21:30 Atlanta United II - Memphis 901



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021



01:00 NC Courage - Orlando Pride 1-2



02:00 Chicago Red Stars - NJ/NY Gotham FC 0-0



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A



00:15 Zamora FC - Deportivo Táchira 2-1



Venezuela > Primera División 2021 Grupo B



02:30 Deportivo Lara - Deportivo La Guaira 1-2