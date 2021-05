Elenco delle partite previste per oggi domenica 23 maggio 2021: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Ligue 1

BERGAMO – Serie A in primo piano quest’oggi con le sfide valide per la trentottesima giornata. Si parte alle ore 15 con Inter-Udinese con la squadra di Conte che viene dall’ininfluente sconfitta contro la Juventus, visto lo Scudetto già acquisito, mentre i friulani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Sampdoria. Alle ore 20.45 tutti gli altri match a cominciare da Atalanta-Milan con la squadra di Gasperini già certa di un piazzamento Champions League mentre la squadra di Pioli, reduce dal pareggio contro il Cagliari, deve necessariamente vincere. Stesso discorso per il Napoli che giocherà tra le mura amiche contro l‘Hellas Verona mentre la Juventus, impegnata a Bologna, dovrà vincere sperando che una tra Milan e Napoli non faccia altrettanto. Spicca anche Sassuolo-Lazio con gli emiliani che sono reduci dal successo esterno contro il Parma e sono a due punti dalla Roma mentre la squadra di Inzaghi viene dal pari casalingo contro il Torino. In contemporanea anche Spezia-Roma con i liguri che hanno centrato la salvezza battendo il Torino mentre la squadra di Fonseca viene dal successo contro la Lazio. Si gioca anche Torino-Benevento con i Granata che sono salvi mentre la squadra di Inzaghi è già retrocessa.

In Serie B finale d’andata dei play-off tra Cittadella e Venezia, calcio d’inizio alle ore 21.15: la squadra di Venturato ha eliminato il Monza mentre la squadra di Zanetti ha estromesso il Lecce. In Premier League tutti in campo alle ore 17 con Chelsea e Liverpool che giocheranno, rispettivamente, contro Aston Villa e Crystal Palace e devono solo vincere per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. C’è Leicester-Tottenham con le Foxes che devono vincere sperando che una tra Chelsea e Liverpool non faccia altrettanto. In campo anche Manchester City-Everton con la squadra di Ancelotti che sta lottando proprio con il Tottenham per il settimo posto. In Ligue 1 si assegna il titolo con il Lille che giocherà sul campo dell’Angers mentre il PSG se la vedrà fuori casa contro il Brest. La squadra di Galtier ha uno punto di vantaggio su quella di Pochettino. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

15.00

20.45

SERIE B

21.15

PREMIER LEAGUE

17.00

LIGUE 1

21.00

SERIE C PLAYOFF

15.30

17.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > Amichevoli 2021 > Maggio

20:00 Ucraina - Bahrain



Arabia Saudita > Premier League 2020/2021



20:00



Al Faisaly - Al Shabab

Al Taawoun - Al Hilal



Argentina > Primera División 2021 Playoffs > Semifinali

00:00 Colón de Santa Fe - Independiente

20:30 Racing Club - Boca Juniors



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B

19:00 Gimnasia de Jujuy - Atlético Rafaela



20:00



Deportivo Morón - San Martín de San Juan

Almagro - San Telmo

20:30 Ferro Carril Oeste - Brown de Adrogué

21:00 Güemes de SdE - Villa Dálmine



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A

20:30 Deportivo Maipú - Chacarita Juniors



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A

16:00 Peñarol de Chimbas - Sansinena de Gral. Cerri

18:30 Independiente de Chivilcoy - Villa Mitre de Bahía Blanca



20:00



Cipolletti - Ferro Carril Oeste de Gral. Pico

Deportivo Madryn - Camioneros

Sol de Mayo de Viedma - Huracán de Las Heras

20:30 Olimpo de Bahía Blanca - Juventud Unida Universitario

21:00 Estudiantes de San Luis - Desamparados de San Juan



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B

20:00 Douglas Haig - Gimnasia y Tiro de Salta



20:30



Gimnasia de Concepción del Uruguay - Sarmiento de Resistencia

Racing de Córdoba - Belgrano de San Francisco

Chaco For Ever - Defensores de Pronunciamiento



21:00



Sportivo Las Parejas - Juventud Unida de Gualeguaychú

Central Norte - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo



Australia > A-League 2020/2021

08:05 Sydney FC - Western Sydney Wanderers

10:10 Melbourne Victory - Adelaide United

12:15 Perth Glory - Macarthur FC



Australia > NPL New South Wales 2021

07:00 Northbridge Bulls - Blacktown City FC

08:00 Sydney Olympic - Rockdale Illinden FC

10:30 Sydney FC Youth - Sydney United 58



Australia > NPL Victoria 2021

09:00 Heidelberg United - Avondale FC



Australia > NPL Queensland 2021

10:00 Gold Coast United - Brisbane Roar Youth



Australia > NPL Northern NSW 2021

06:30 Edgeworth FC - Adamstown Rosebud

08:30 Charlestown Azzurri - Lambton Jaffas



Australia > NPL Capital Football 2021



07:00



Gungahlin United - Canberra Croatia

Cooma FC - Monaro Panthers



Austria > 2. Liga 2020/2021



17:00



Rapid Wien (A) - SK Austria Klagenfurt

SV Horn - SKU Amstetten

FC Wacker Innsbruck - FC Juniors OÖ

FC Liefering - FC Blau Weiß Linz

SV Lafnitz - Austria Lustenau

FC Dornbirn - Floridsdorfer AC

Grazer AK - Kapfenberger SV 1919



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Championship



18:30



Royal Antwerp FC - RSC Anderlecht

Club Brugge KV - KRC Genk



Bielorussia > Kubok 2020/2021 > Finale

18:00 BATE Borisov - FK Isloch Minsk



Bolivia > Liga Profesional 2021







Atlético Palmaflor - Royal Pari

The Strongest - CD Guabirá

Independiente Petrolero - Always Ready



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



17:00



Velež Mostar - Sloboda Tuzla

Široki Brijeg - FK Mladost Doboj-Kakanj

FK Sarajevo - Radnik Bijeljina

Zrinjski Mostar - Željezničar Sarajevo

Borac Banja Luka - FK Tuzla City

FK Krupa - Olimpic Sarajevo



Brasile > Campeonato Carioca 2021 Taça Guanabara Finals > Finale

02:05 Flamengo RJ - Fluminense RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2021 Playoffs > Finale

21:00 São Paulo FC - Palmeiras



Brasile > Campeonato Gaúcho 2021 Playoffs > Finale

21:00 Grêmio Porto Alegre - Internacional



Brasile > Campeonato Pernambucano 2021 Playoffs > Finale

21:00 Náutico - PE - Sport - PE



Brasile > Campeonato Paraibano 2021



21:00



Sousa - PB - Nacional - PB

Campinense - PB - Treze - PB

Botafogo - PB - Atlético - PB



Brasile > U20 Copa do Brasil 2021 > Quarti di finale

01:00 Internacional - Vasco da Gama

15:30 Botafogo - RJ - Floresta - CE



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021 EL-Playoffs



19:30



Botev Plovdiv - Tsarsko Selo Sofia

Cherno More Varna - Levski Sofia



Cile > Primera División 2021

00:00 Santiago Wanderers - O'Higgins

02:30 Unión Española - Universidad Católica

18:30 Melipilla - Antofagasta

21:00 Huachipato - Colo-Colo



Cile > Primera B 2021

18:00 Iquique - Magallanes



Colombia > Primera A 2021 Apertura Playoffs > Semifinali







Cali / Tolima - La Equidad

Millonarios - Atlético Junior



Corea del Sud > K League 1 2021

09:30 Gwangju FC - Suwon Bluewings



12:00



Gangwon FC - FC Seoul

Daegu FC - Jeonbuk FC



Corea del Sud > K League 2 2021

09:00 Jeonnam Dragons - Busan IPark



11:30



Gyeongnam FC - Chungnam Asan FC

FC Anyang - Gimcheon Sangmu



Croazia > 2. HNL 2020/2021



17:30



NK Dubrava - Hrvatski Dragovoljac

NK BSK Bijelo Brdo - NK Kustošija

Dinamo Zagreb II - NK Opatija

Hajduk Split II - NK Inter Zaprešić

NK Orijent Rijeka - NK Croatia Zmijavci



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg

14:00 Hobro IK - Vendsyssel FF



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa

01:00 Mushuc Runa - Emelec

21:00 Aucas - Deportivo Cuenca



Ecuador > Femminile Superliga 2021 Gruppe B



18:00



Quito FC - LDU Quito

El Nacional - Espuce FC



19:00



San Miguel - Ñañas

Sport JC - Dragonas IDV



El Salvador > Primera División 2020/2021 Clausura > Semifinali

03:15 Alianza - Luis Angel Firpo



Estonia > Meistriliiga 2021

12:00 FCI Levadia - FC Kuressaare



Finlandia > Veikkausliiga 2021



17:30



AC Oulu - Helsingfors IFK

IFK Mariehamn - Haka Valkeakoski



Finlandia > Ykkönen 2021



17:30



FF Jaro - Vaasan PS

MP Mikkeli - TPS Turku



Francia > Ligue 1 2020/2021



21:00



Angers SCO - Lille OSC

Stade Brest - Paris Saint-Germain

RC Lens - AS Monaco

Olympique Lyon - OGC Nice

FC Metz - Olympique Marseille

FC Nantes - Montpellier HSC

Stade Reims - Girondins Bordeaux

Stade Rennes - Nîmes Olympique

AS Saint-Étienne - Dijon FCO

RC Strasbourg - FC Lorient



Galles > Premier League 2021 ECL-Playoffs > Semifinali

13:15 Penybont FC - Newtown AFC



Georgia > Erovnuli Liga 2021

16:30 Lokomotiv Tbilisi - Dinamo Batumi

18:30 Dila Gori - Dinamo Tbilisi



Germania > 2. Bundesliga 2020/2021



15:30



SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf

Würzburger Kickers - Paderborn

Holstein Kiel - SV Darmstadt 98

VfL Bochum - SV Sandhausen

Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück

Jahn Regensburg - FC St. Pauli

1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg

Amburgo - Eintracht Braunschweig



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



1. FC Köln II - Rot-Weiss Essen

SV 19 Straelen - Borussia Dortmund II



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







1. FC Kleve - FSV Duisburg

1. FC Mönchengladbach - SpVgg Sterkrade-Nord

FC Kray - Cronenberger SC

Germania Ratingen 04/19 - SC Union Nettetal

Sportfreunde Baumberg - SC Velbert

SSVg Velbert - TVD Velbert

Schwarz-Weiß Essen - TV Jahn Hiesfeld

TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck

1. FC Bocholt - SC Düsseldorf-West

Teutonia St. Tönis - Sportfreunde Niederwenigern

TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden



Germania > Femminile Bundesliga 2020/2021



13:30



Bayer Leverkusen - Bayern München

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg

Werder Bremen - Turbine Potsdam

SGS Essen - MSV Duisburg

1899 Hoffenheim - SC Freiburg

SV Meppen - SC Sand



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord

Borussia Bocholt - BV Cloppenburg



11:00



FC Carl Zeiss Jena - FSV Gütersloh 2009

RB Leipzig - Bor. Mönchengladbach

SV Berghofen - Turbine Potsdam II

14:00 Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg II



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd

11:00 1899 Hoffenheim II - Bayern München II



14:00



1. FC Köln - 1. FFC 08 Niederkirchen

Würzburger Kickers - 1. FC Saarbrücken

Eintracht Frankfurt II - SG 99 Andernach



Giappone > J1 League 2021

08:00 Cerezo Osaka - Sanfrecce Hiroshima



Giappone > J2 League 2021



07:00



Albirex Niigata - Kyoto Sanga FC

Fagiano Okayama - V-Varen Nagasaki

Giravanz Kitakyushu - Omiya Ardija

JEF United Chiba - Machida Zelvia

Mito HollyHock - Ventforet Kofu

Tochigi SC - Matsumoto Yamaga

Zweigen Kanazawa - Thespakusatsu Gunma

08:00 Tokyo Verdy - Júbilo Iwata



Giappone > Japan Football League 2021

06:00 ReinMeer Aomori - MIO Biwako Shiga



Giappone > Emperor's Cup 2021 > 1. Giornata

Tonan Maebashi - Juntendo University



06:00



Fukuyama City FC - Matsue City FC

Grulla Morioka - Oyama SC

Blaublitz Akita - Hokkaido Tokachi Sky Earth

Gainare Tottori - FC Tokushima

Kagoshima United - MD Nagasaki

Fukuoka University - Okinawa SV

Biwako Seikei College - Kwansei Gakuin University

Vanraure Hachinohe - Saruta Kogyo

Porvenir Asuka - FC Osaka

Kataller Toyama - FC Hokuriku

Suzuka Point Getters - FC Kariya

Fukui United - Aventura Kawaguchi

07:00 Kochi United - Kamatamare Sanuki



Inghilterra > Premier League 2020/2021



17:00



Arsenal FC - Brighton & Hove Albion

Aston Villa - Chelsea FC

Fulham FC - Newcastle United

Leeds United - West Bromwich Albion

Leicester City - Tottenham Hotspur

Liverpool FC - Crystal Palace

Manchester City - Everton FC

Sheffield United - Burnley FC

West Ham United - Southampton FC

Wolverhampton Wanderers - Manchester United



Inghilterra > National League 2020/2021

13:45 Sutton United - Hartlepool United



Inghilterra > Playoff 2021/2021 League Two > Semifinali

13:30 Morecambe FC - Tranmere Rovers

19:30 Forest Green Rovers - Newport County



Israele > Ligat ha'Al 2021 Playoff



20:00



Maccabi Petach-Tikva - Maccabi Tel Aviv

Maccabi Haifa - FC Ashdod

Hapoel Be'er Sheva - Ironi Kiryat Shmona



Italia > Serie A 2020/2021

15:00 Inter - Udinese



20:45



Torino - Benevento

Bologna - Juventus

Sassuolo - Lazio

Atalanta - Milan

Spezia - Roma

Napoli - Verona



Italia > Serie B 2020/2021 Aufstieg > Finale

21:15 Cittadella - Unione Venezia



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



16:00



Chieri - Casale

Citta di Varese - Borgosesia

Vado - Sanremese

Folgore Caratese - GS Arconatese 1926

Fossano Calcio - Legnano

Derthona - Bra

Imperia - Lavagnese

Caronnese - Gozzano

PDHAE - Saluzzo



Italia > Serie D Girone B 2020/2021

16:00 SS Tritium 1908 - Franciacorta



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



16:00



AC Belluno - APC Chions

Este - ASD Cjarlins Muzane

AC Mestre - Caldiero Terme

GSD Ambrosiana - Porto Tolle

Montebelluna - Manzanese

Union Feltre - ASD Cartigliano

San Giorgio-Sedico - US Adriese

Trento Calcio 1921 - ASD Campodarsego

Arzignano - Luparense

Clodiense - Virtus Bolzano



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



16:00



Prato - Marignanese

Rimini - Bagnolese

Mezzolara - Seravezza

Correggese - Progresso

Ghivizzano Borgo - Sammaurese Calcio

Lentigione Calcio - Corticella

Livorno - Forlì

Real Forte Querceta - Fiorenzuola

ASD Sasso Marconi 1924 - Aglianese Calcio



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



16:00



Robur Siena - Montevarchi

ASD Cannara - Scandicci

Virtus Flaminia - San Donato Tavarnelle

Grassina - Montespaccato

Ostia Mare - Trestina

Pianese - Foligno

AC Sangiovannese - Badesse Calcio

AC Città di Castello - Follonica Gavorrano

UC Sinalunghese - ASD Trastevere



Italia > Serie D Girone F 2020/2021



16:00



ASD Pineto Calcio - Montegiorgio Calcio

CynthiAlbalonga - Olympia Agnonese

Atletico Terme Fiuggi - Aprilia

Real Giulianova - Campobasso

Porto Sant'Elpidio - Matese

US Recanatese - Castelnuovo Vomano

Rieti - GSD Castelfidardo

Tolentino - SN Notaresco

Vastogirardi - Vastese Calcio



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



16:00



Afragolese - Monterosi FC

Arzachena - ASG Nocerina

Giugliano - ASD SS Nola 1925

Cassino Calcio 1924 - Lanusei Calcio

Gladiator - Team Nuova Florida

Sassari Latte Dolce - Torres

Muravera - ASD Carbonia Calcio

Savoia - Formia



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



16:00



ACD Nardò - Sporting Fulgor Molfetta

Brindisi - AZ Picerno

Casarano - US Bitonto

Città di Fasano - FC Francavilla

Fidelis Andria - Portici 1906

FBC Gravina - Lavello

Puteolana Internapoli - Sorrento

Aversa Normanna - Audace Cerignola

Taranto FC - Team Altamura



Italia > Serie D Girone I 2020/2021

Santa Maria Cilento - Città Di S. Agata



16:00



US Castrovillari - Rotonda

Dattilo - Biancavilla

FC Messina - Gelbison

Paternó - Calcio Cittanovese

Rende - Licata

Roccella - Acireale

ASD San Luca - Marina di Ragusa

ASD Troina - Messina



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021

11:30 Frosinone - Cosenza Calcio

15:00 Pescara - AC Pisa



Kazakhstan > Premier Liga 2021

13:00 Zhetysu Taldykorgan - Kaysar Kyzylorda



17:00



FK Aktobe - FK Arys

FK Astana - FK Kairat



Kosovo > Superliga 2020/2021



15:00



Besa Pejë - KF Gjilani

KF Llapi - KF Feronikeli

Prishtina KF - KF Ballkani

Drita Gjilan - KF Arbëria

KF Trepça'89 - FK Drenica



Lettonia > Virsliga 2021

13:00 FK Spartaks - Valmiera FC

15:00 FK Liepāja - FK Ventspils



Lituania > Coppa 2021 > 1. Giornata

11:30 Klaipėdos FM - FC Džiugas

16:00 FK Ekranas - Neptūnas Klaipėda



17:00



FK Lietava Jonava - FK Panevėžys

FK Sūduva - FK Riteriai



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021

Raja Casablanca - RS Berkane

18:00 FUS de Rabat - FAR de Rabat

20:15 CR Khemis Zemamra - Mouloudia Oujda



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura Playoffs > Semifinali

03:00 Cruz Azul - CF Pachuca



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



15:00



Dacia Buiucani - FC Sfîntul Gheorghe

FC Floreşti - FC Zimbru



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Clausura Playoffs > Finale

03:00 Managua FC - Diriangén



Nigeria > Professional League 2020/2021

Enyimba Aba - Kwara United



17:00



Adamawa United - Warri Wolves

Ifeanyi Uba - Sunshine Stars

Jigawa Golden Stars - Dakkada FC

Katsina United - Kano Pillars

MFM FC - Lobi Stars

Nasarawa United - Heartland FC

Plateau United - Wikki Tourists

Rivers United - Abia Warriors



Norvegia > 1. Divisjon 2021

18:00 Aalesunds FK - KFUM Oslo



Paraguay > Primera División 2021 Apertura

14:30 Cerro Porteño - 12 de Octubre de Itauguá







River Plate - Club Olimpia

12 de Octubre de Itauguá - Club Nacional

Guaraní - Cerro Porteño

Sol de América - Guaireña FC

Sportivo Luqueño - Libertad



Peru > Primera División 2021 Fase 1

18:00 Sport Huancayo - Sport Boys



Polonia > I Liga 2020/2021

12:40 Arka Gdynia - Widzew Łódź

19:05 Resovia Rzeszów - Korona Kielce

19:10 Sandecja Nowy Sącz - Chrobry Głogów



Portogallo > Taça 2020/2021 > Finale

21:30 Sporting Braga - SL Benfica



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Platzierungsrunde

FK Ufa - Arsenal Tula

10:00 FC Ural - FK Tambov

11:00 Akademiya Konopleva - Rotor Volgograd

12:00 Uor-5 Egorievsk - Dinamo Moskva

16:00 FK Chertanovo - FK Khimki



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Finale



12:00



Lokomotiv Moskva - PFC Sochi

FK Strogino Moskva - FK Rostov

13:00 CSKA Moskva - Spartak Moskva

13:30 Rubin Kazan - Akhmat Grozny

17:00 Zenit St. Petersburg - FK Krasnodar



Singapore > Premier League 2021



11:30



Geylang International - Albirex Niigata (S)

Tanjong Pagar United - Balestier Khalsa



Spagna > Primera División 2020/2021

18:30 Granada CF - Getafe CF

21:00 Sevilla FC - CD Alavés



Spagna > Segunda División 2020/2021

16:00 Real Oviedo - CD Mirandés



18:15



Espanyol Barcelona - CD Tenerife

RCD Mallorca - Real Zaragoza



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda RFEF



12:00



Salamanca CF UDS - Sporting Gijón B

Pontevedra CF - Real Oviedo B

Coruxo FC - CD Covadonga



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF

12:00 Barakaldo CF - CD Izarra



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF







CF Badalona - Levante UD B

Lleida Esportiu - CF La Nucía

UE Llagostera - Hércules CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda RFEF



12:00



AE Prat - Orihuela CF

UE Olot - Peña Deportiva

Espanyol Barcelona B - Atzeneta UE

17:00 CE L'Hospitalet - Valencia CF B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda RFEF

11:00 Recreativo Huelva - Lorca Deportiva



12:00



Marbella FC - Yeclano Deportivo

CD Marino - CD El Ejido 2012

UD Las Palmas B - Recreativo Granada



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021

11:30 Athletic Bilbao - Real Madrid



12:00



Sporting de Huelva - Deportivo de La Coruña

Santa Teresa CD - EDF Logroño

UDG Tenerife Sur - Sevilla FC

14:00 Real Sociedad - Atlético Madrid



Svezia > Allsvenskan 2021



15:00



Halmstads BK - Degerfors IF

Kalmar FF - Hammarby IF



17:30



BK Häcken - Varbergs BoIS

Djurgårdens IF - IFK Göteborg



Svezia > Superettan 2021



13:00



GAIS Göteborg - Helsingborgs IF

Östers IF - IK Brage

14:00 Norrby IF - AFC Eskilstuna

15:00 Falkenbergs FF - Vasalunds IF



Svezia > Division 1 Norra 2021

13:00 Hudiksvalls FF - Piteå IF



15:00



Dalkurd FF - IFK Luleå

Umeå FC - Assyriska FF

15:30 Hammarby Talang FF - IF Brommapojkarna



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021

14:00 Kristianstads DFF - AIK Solna



15:00



Linköpings FC - Vittsjö GIK

FC Rosengård - Piteå IF



Uruguay > Primera División 2021 Apertura

17:00 Plaza Colonia - Montevideo City Torque

20:00 Progreso - Nacional



USA > Major League Soccer 2021

00:00 Chicago Fire - Inter Miami CF

01:00 Orlando City - Toronto FC

01:30 New York City FC - Columbus Crew



02:00



FC Dallas - Real Salt Lake

New England Revolution - New York RB

03:00 Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps

04:00 San Jose Earthquakes - Sporting Kansas City

04:30 Los Angeles FC - Colorado Rapids



USA > USL Championship 2021



01:00



Indy Eleven - Sporting Kansas City II

Pittsburgh Riverhounds - Charlotte Independence



01:30



Louisville City FC - San Diego Loyal

Tampa Bay Rowdies - Miami FC

02:30 San Antonio FC - Birmingham Legion

03:30 El Paso Locomotive - Rio Grande Valley FC

04:00 Orange County SC - Sacramento Republic

04:30 Phoenix Rising - Las Vegas Lights FC

20:00 Charleston Battery - New York RB II

21:30 Atlanta United II - Memphis 901



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021

01:00 NC Courage - Orlando Pride

02:00 Chicago Red Stars - NJ/NY Gotham FC



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A

00:15 Zamora FC - Deportivo Táchira



Venezuela > Primera División 2021 Grupo B

02:30 Deportivo Lara - Deportivo La Guaira