Risultati calcio live, domenica 23 novembre 2025: derby della Madonnina

In evidenza la stracittadina Inter-Milan, trasferta della Roma a Cremona, il Premier League spicca Arsenal-Tottenham. Successo per Argentinos Juniors e Central Cordoba in Argentina

Il calcio argentino in apertura di questa domenica 23 novembre. Partiamo con il Torneo Betano dove registriamo il successo esterno per 2-0 dell’Argentinos Juniors sul Velez Sarsfield: succede tutto nel secondo tempo con le reti di Lopez al 13′ e 17′ mentre al 29′ doppio giallo per Bouzat. Vittoria casalinga per 2-1 del Central Cordoba sul San Lorenzo: vantaggio ospite prima dell’intervallo con Gulli ma nella ripresa prima Varaldo su rigore al 22′ quindi Florentin Bobadilla nel recupero ribaltano il punteggio con Dominguez espulso nei minuti finali. In Brasile per la Serie A Betano senza reti tra Palmeiras e Fluminense mentre tris casalingo del Flamengo con il Bragantino: reti tutte nella ripresa con de Arrascaeta al 5′, Jorginho al 19′ su rigore e Bruno Henriquez al 27′.

In Bolivia 3-1 casalingo del Wilstermann sull’Oriente Petrolero mentre in Cile vittoria per 2-1 dell’U. Catolica sul Palestino. In Colombia senza reti tra Tolima e Bucaramanga, in Costa Rica altro pari ma per 1-1 tra Saprissa ed Herediano mentre in Ecuador colpo esterno per 2-0 dell’Aucas sull’Emelec. Nella Liga de Expansion MX pareggiano 1-1 Irapuato e Atletico Morelia e nei quarti di finale playoff della MLS in USA vittoria ai rigori del Vancouver Whitecaps su Los Angeles. Nella K League 1 pareggiano Jeju SK e Daegu mentre in A-League da una parte pareggiano 1-1 Auckland e Brisbane Roar e dell’altro successo fuori casa del Perth Glory sul Newcastle Jets.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. In Italia per la Serie A tutto ruota incontro al derby della Madonnina tra Inter e Milan delle 20:45. Già in campo Verona e Parma mentre alle ore 15 la Roma di scena a Cremona e alle ore 18 la Lazio ospita il Lecce. Si giocano anche tre incontri in Serie B e serie minori come Lega Pro e Serie D. C’è anche la Serie A femminile con Juventus-Fiorentina delle ore 15 e Milan-Sassuolo delle 15:30. In Europa fari puntati alle 17:30 su Arsenal-Tottenham mentre nella Liga trasferta per Atletico e Real Madrid rispettivamente alle ore 18:30 contro il Getafe e alle 21 contro l’Elche.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 23 NOVEMBRE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE

Simba (Tan) – Petro (Ang) 0-1 (Finale)

AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP

Maniema (Drc) – Azam (Tan) 2-0 (Finale)

Stellenbosch (Rsa) – Otoho d’Oyo (Con) 1-0 (Finale)

Al Masry (Egy) – Kaizer Chiefs (Rsa) 2-1 (Finale)

Djoliba (Mli) – Safi (Mar) 0-1 (Finale)

USM Alger (Alg) – San Pedro (Ivo) 3-2 (Finale)

Wydad (Mar) – Nairobi United (Ken) 3-0 (Finale)

Zamalek (Egy) – Zesco Utd (Zam) 1-0 (Finale)

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Flamurtari – Tirana 1-1 (Finale)

Partizani – Vllaznia 1-1 (Finale)

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Okhdood – Al Shabab 1-1 (Finale)

Al Nassr FC – Al Khaleej 4-1 (Finale)

Al-Taawon – Neom SC 1-1 (Finale)

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS

Velez Sarsfield – Argentinos Jrs [Qualificato] 0-2 (Finale)

Central Cordoba [Qualificato]- San Lorenzo2 2-1 (Finale)

Rosario – Estudiantes [Qualificato] 0-1 (Finale)

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

Van – BKMA 3-2 (Finale)

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Auckland FC – Brisbane Roar 1-1 (Finale)

Newcastle Jets – Perth Glory 1-2 (Finale)

AUSTRALIA: AUSTRALIAN CHAMPIONSHIP – PLAY OFF

South Melbourne [Qualificato] – NWS Spirit 2-0 (Finale)

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Salzburg – Tirol 2-3 (Finale)

Sturm Graz – LASK 1-3 (Finale)

SK Rapid – Grazer 1-2 (Finale)

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Sabah Baku – Shamakhi 0-0 (Finale)

Neftci Baku – Imisli FK 2-3 (Finale)

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Genk – KV Mechelen 0-1 (Finale)

Anversa – Dender 1-2 (Finale)

RAAL La Louviere – Anderlecht 0-1 (Finale)

Leuven – St. Truiden 1-2 (Finale)

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA

BATE – Naftan 5-0 (Finale)

Smorgon – Molodechno 1-0 (Finale)

Slavia Mozyr – FC Minsk 2-3 (Finale)

Zhodino – Isloch 0-0 (Finale)

Dynamo Brest – Din. Minsk 0-2 (Finale)

ML Vitebsk – Gomel 5-0 (Finale)

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Wilstermann – Oriente Petrolero 3-1 (Finale)

Always Ready – Bolivar 1-1 (Finale)

Universitario de Vinto – Nacional Potosi 2-2 (Finale)

BRASILE: SERIE A BETANO

Flamengo – Bragantino 3-0 (Finale)

Palmeiras – Fluminense 0-0 (Finale)

Bahia – Vasco 1-0 (Finale)

Sao Paulo – Juventude 2-1 (Finale)

Sport Recife – Vitoria 1-3 (Finale)

BULGARIA: PARVA LIGA

Dobrudzha – Lok. Plovdiv 1-1 (Finale)

Septemvri Sofia – Ludogorets 0-2 (Finale)

Montana – Levski 1-5 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA

U. Catolica – Palestino 2-1 (Finale)

O’Higgins – U. De Chile 0-1 (Finale)

CILE: LIGA DE PRIMERA – PLAY OFF RETROCESSIONE

Antofagasta – Dep. Concepcion [Qualificato] 1-1 (Finale)

Arica [Qualificato] – Rangers 1-0 (Finale)

Cobreloa [Qualificato] – S. Wanderers 3-2 (Dopo rigori)

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Tolima – Bucaramanga 0-0 (Finale)

Ind. Medellin – Atl. Nacional 0-0 (Finale)

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Saprissa – Herediano 1-1 (Finale)

Alajuelense – Sporting San Jose 2-0 (Finale)

CROAZIA: HNL

Osijek – Lok. Zagreb 1-1 (Finale)

Gorica – Istra 1961 1-0 (Finale)

DANIMARCA: SUPERLIGA

FC Copenhagen – Brondby 1-0 (Finale)

Viborg – Vejle 5-2 (Finale)

Nordsjaelland – Fredericia 5-0 (Finale)

Sonderjyske – Midtjylland 2-1 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Barcellona SC – LDU Quito 2-2 (Finale)

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Emelec – Aucas 0-2 (Finale)

Macara – Delfin 3-0 (Finale)

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Al Ittihad – El Gounah 0-2 (Finale)

Kahrabaa Ismailia – ZED 1-2 (Finale)

Petrojet – Haras El Hodood 3-1 (Finale)

FRANCIA: LIGUE 1

Auxerre – Lione 0-0 (Finale)

Brest – Metz 3-2 (Finale)

Nantes – Lorient 1-1 (Finale)

Tolosa – Angers 0-1 (Finale)

Lilla – Paris FC 4-2 (Finale)

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Kaiserslautern – Kiel 4-1 (Finale)

Karlsruher – Elversberg 2-3 (Finale)

Norimberga – Bielefeld 2-0 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA

RB Lipsia – Brema 2-0 (Finale)

St. Pauli – Union Berlino 0-1 (Finale)

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

RB Lipsia D – Wolfsburg D 1-3 (Finale)

Hoffenheim D – Bayern D 1-5 (Finale)

Brema D – Colonia D 1-1 (Finale)

GRECIA: SUPER LEAGUE

Panserraikos – Panathinaikos 0-3 (Finale)

PAOK – Kifisia 3-0 (Finale)

AEK – Aris 1-0 (Finale)

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Sheffield Wed – Sheffield Utd 0-3 (Finale)

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Leeds – Aston Villa 1-2 (Finale)

Arsenal – Tottenham 4-1 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 1

Inter U20 – Torino U20 3-1 (Finale)

Lecce U20 – Cagliari U20 0-1 (Finale)

Genoa U20 – Sassuolo U20 2-2 (Finale)

Bologna U20 – Parma U20 1-3 (Finale)

ITALIA: PRIMAVERA 2

Pescara U19 – Empoli U19 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE A

Verona – Parma 1-2 (Finale)

Cremonese – Roma 1-3 (Finale)

Lazio – Lecce 2-0 (Finale)

Inter – Milan 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Como D – Roma D 0-1 (Finale)

Lazio D – Inter D 0-2 (Finale)

Juventus D – Fiorentina D 1-0 (Finale)

Milan D – Sassuolo D 2-2 (Finale)

ITALIA: SERIE B

Mantova – Spezia 4-1 (Finale)

Modena – Südtirol 0-0 (Finale)

Monza – Cesena 1-0 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Trento – Inter U23 0-1 (Finale)

Brescia – L.R. Vicenza 1-1 (Finale)

Novara – Renate 0-1 (Finale)

Giana Erminio – Ospitaletto 1-0 (Finale)

Lecco – Cittadella 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Ascoli – Arezzo 0-2 (Finale)

Ternana – Juventus U23 1-0 (Finale)

Guidonia – Campobasso 0-0 (Finale)

Sambenedettese – Pineto 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Cavese – Atalanta U23 2-2 (Finale)

Catania – Latina 1-0 (Finale)

Cosenza – Benevento 2-1 (Finale)

Salernitana – Potenza 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Cairese – Ligorna 0-1 (Finale)

Celle Varazze – Derthona FbC 0-2 (Finale)

Chisola – Vado 0-1 (Finale)

Lavagnese – Gozzano 1-1 (Finale)

Valenzana – Varese FC 0-2 (Finale)

Asti – Imperia 0-1 (Finale)

NovaRomentin – Sestri Levante 0-5 (Finale)

Sanremese – Saluzzo 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Caldiero Terme 0-1 (Finale)

Castellanzese – USD Casatese 1-2 (Finale)

Folgore Caratese – Scanzorosciate 1-0 (Finale)

Pavia – Leon 1-2 (Finale)

Real Calepina – Oltrepo 1-2 (Finale)

Sondrio – Breno 2-2 (Finale)

Varesina – Ciserano-Bergamo 0-1 (Finale)

Villa Valle – Milan U23 2-1 (Finale)

Vogherese – Chievo 0-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Bassano – Portogruaro 1-1 (Finale)

Brian Lignano – Mestre 1-0 (Finale)

Calvi Noale – Este 3-1 (Finale)

Campodarsego – Vigasio 1-1 (Finale)

Cjarlins Muzane – Adriese 1-0 (Finale)

Legnago Salus – San Luigi 2-1 (Finale)

Luparense – FC Obermais 3-1 (Finale)

Treviso – Altavilla 1-0 (Finale)

Union Clodiense – Conegliano 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Imolese 3-1 (Finale)

Crema – Pistoiese 1-1 (Finale)

Desenzano – Rovato Vertovese 3-0 (Finale)

Lentigione – Sasso Marconi 1-0 (Finale)

Pro Sesto – Pro Palazzolo 1-0 (Finale)

Sant’Angelo – Correggese 2-1 (Finale)

SCD Progresso – Tuttocuoio 2-1 (Finale)

Trevigliese – Piacenza 2-3 (Finale)

Tropical Coriano – Sangiuliano City 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Camaiore – Follonica Gavorrano 1-4 (Finale)

Foligno – Ghiviborgo 1-1 (Finale)

Grosseto – Siena 1-1 (Finale)

Montevarchi – Vivi Altotevere 1-1 (Finale)

Orvietana – Poggibonsi 4-0 (Finale)

San Donato – Cannara 1-1 (Finale)

Seravezza Pozzi – Prato 1-0 (Finale)

Tau – Scandicci 2-2 (Finale)

Trestina – Terranuova Traiana 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Chieti – Ostiamare 1-3 (Finale)

Fossombrone – San Marino Calcio 2-0 (Finale)

Giulianova – Unipomezia 2-1 (Finale)

Notaresco Calcio – L’Aquila 1-2 (Finale)

Sammaurese – Termoli 0-1 (Finale)

Sora – Atletico Ascoli 0-4 (Finale)

Teramo – Ancona 3-0 (Finale)

Maceratese – Castelfidardo 2-0 (Finale)

Vigor Senigallia – Recanatese 1-1 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Sarrabus Ogliastra – Cassino 4-2 (Finale)

Atl. Lodigiani – Montespaccato 3-2 (Finale)

Flaminia – Palmese 1914 1-3 (Finale)

Ischia – Albalonga 3-1 (Finale)

Latte Dolce – Nocerina 0-3 (Finale)

Monastir – Anzio Calcio 1924 3-1 (Finale)

Real Monterotondo – Olbia 2-0 (Finale)

Scafatese – Trastevere Calcio 1-1 (Finale)

Valmontone – Budoni 0-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Francavilla – Fidelis Andria 0-0 (Finale)

Manfredonia – Heraclea 2-0 (Finale)

Pompei – A.C Nardò 2-3 (Finale)

Sarnese – Acerrana 6-1 (Finale)

Virtus Francavilla – Afragolese 0-0 (Finale)

Ferrandina – Citta di Fasano 0-0 (Finale)

Martina Calcio – Gravina 1-0 (Finale)

Paganese – Real Normanna 1-0 (Finale)

Barletta – SS Nola 1925 1-2 (Finale)

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Castrumfavara 1-2 (Finale)

Athletic Palermo – Gelbison 3-0 (Finale)

Enna – Reggina 0-1 (Finale)

Paternò – Sambiase 0-1 (Finale)

Sancataldese – Vibonese 1-1 (Finale)

ACR Messina – Savoia 0-1 (Finale)

Igea Virtus – USD Ragusa 0-0 (Finale)

Vigor Lamezia – Milazzo 0-1 (Finale)

Gela – Nissa 1-0 (Finale)

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Irapuato [Qualificato] – Atl. Morelia 1-1 (Finale)

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Papua Nuova Guinea – Vanuatu 2-3 (Dopo Rigori)

NIGERIA: NPFL

Abia Warriors – Bendel 0-0 (Finale)

Kwara – Shooting Stars 0-0 (Finale)

Nasarawa – El Kanemi 3-0 (Finale)

Plateau – Rivers United Posticipata

Rangers Int’l – Niger 1-0 (Finale)

Remo Stars – Barau 2-0 (Finale)

Warri Wolves – Kun Khalifa 1-1 (Finale)

Wikki Tourist – Bayelsa United 1-1 (Finale)

NORVEGIA: ELITESERIEN

Bryne – Sarpsborg 08 0-3 (Finale)

HamKam – Haugesund 5-0 (Finale)

Fredrikstad – Viking 0-1 (Finale)

OLANDA: EREDIVISIE

Heerenveen – Alkmaar 3-1 (Finale)

Feyenoord – Nijmegen 2-4 (Finale)

Telstar – Utrecht 1-1 (Finale)

Groningen – Zwolle 2-2 (Finale)

PORTOGALLO: TAÇA DE PORTUGAL

Lusitania FC – Torreense [Qualificato] 0-1 (Finale)

Fafe [Qualificato] – Arouca 2-1 (Finale)

Vila Mea [Qualificato] – Leixoes 2-1 (Dopo Suppl.)

Farense [Qualificato] – Silves FC 5-1 (Finale)

Santa Clara [Qualificato] – Industria 3-0 (Finale)

Tondela – Caldas [Qualificato] 0-1 (Dopo Rigori)

Braga [Qualificato] – Nacional 4-2 (Finale)

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Karvina – Hradec Kralove 4-3 (Finale)

Jablonec – Plzen 3-3 (Finale)

Slovacko – Zlin 2-0 (Finale)

ROMANIA: SUPERLIGA

Otelul – Farul Constanta 2-2 (Finale)

CFR Cluj – Rapid Bucarest 3-0 (Finale)

RUSSIA: FNL

Yenisey – Rodina Moscow 0-0 (Finale)

Ufa – F. Voronezh 0-4 (Finale)

Kamaz – SKA Khabarovsk 1-1 (Finale)

Yaroslavl – Saratov 0-0 (Finale)

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Samara – FK Rostov 2-0 (Finale)

Pari NN – Zenit 0-2 (Finale)

Din. Mosca – Dynamo Makhachkala 3-0 (Finale)

Lok. Mosca – Krasnodar 1-1 (Finale)

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano – San Marino Academy U22 3-0 (Finale)

San Giovanni – Folgore 1-1 (Finale)

Cosmos – Libertas 1-1 (Finale)

Fiorentino – Cailungo 1-0 (Finale)

SCOZIA: PREMIERSHIP

Aberdeen – Hearts 1-0 (Finale)

SERBIA: SUPER LIGA

IMT Novi Beograd – Mladost 1-3 (Finale)

Radnicki Nis – TSC 1-1 (Finale)

Javor – Stella Rossa 1-0 (Finale)

Radnicki 1923 – Novi Pazar 0-0 (Finale)

SPAGNA: LALIGA

Oviedo – Vallecano 0-0 (Finale)

Betis – Girona 1-1 (Finale)

Getafe – Atl. Madrid 0-1 (Finale)

Elche – Real Madrid 2-2 (Finale)

SPAGNA: LALIGA2

La Coruna – Ceuta 2-1 (Finale)

Cadice – Cultural Leonesa 1-2 (Finale)

Huesca – Gijon 2-0 (Finale)

Burgos CF – Racing Santander 0-2 (Finale)

Malaga – Mirandes 3-2 (Finale)

SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Polokwane – Mamelodi Posticipata

TS Galaxy – Golden Arrows 2-1 (Finale)

Richards Bay – Durban City 0-0 (Finale)

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Sion – Zurigo 2-2 (Finale)

Grasshoppers2 – Basilea 1-1 (Finale)

St. Gallen – Lausanne 1-0 (Finale)

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Etoile Sahel – CS Sfaxien 0-1 (Finale)

Olympique Beja – Club Africain 0-1 (Finale)

Soliman – Monastir 1-2 (Finale)

Stade Tunisien – AS Gabes 4-0 (Finale)

TURCHIA: SUPER LIG

Goztepe – Kocaelispor 0-0 (Finale)

Alanyaspor – Kasimpasa 1-2 (Finale)

Besiktas – Samsunspor 1-1 (Finale)

Rizespor – Fenerbahce 2-5 (Finale)

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Veres-Rivne 2-2 (Finale)

Polissya Zhytomyr – Epitsentr 0-0 (Finale)

Rukh Lviv – Kudrivka 4-2 (Finale)

UNGHERIA: NB I.

Paks – Ujpest 1-3 (Finale)

DVTK – MTK Budapest 4-0 (Finale)

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – PLAY OFF

Penarol – Nacional 2-2 (Finale)

USA: MLS – PLAY OFF

Vancouver Whitecaps [Qualificato] – Los Angeles FC 3-2 (Dopo Rigori)

Cincinnati – Inter Miami [Qualificato] 0-4 (Finale)

VENEZUELA: LIGA FUTVE – CLAUSURA – FINALE

Carabobo [Qualificato] – Puerto Cabello 1-0 (Finale)