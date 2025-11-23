Le partite di oggi, domenica 23 novembre 2025: San Siro s’illumina per Inter-Milan

Elenco delle partite previste per oggi, domenica 23 novembre 2025: in Serie A si giocano pure Verona-Parma, Cremonese-Roma e Lazio-Lecce, derby di scena anche in Premier con Arsenal-Tottenham in primo piano

Apice del weekend raggiunto e solito ricco menù di gare per tutti i gusti in evidenza quest’oggi domenica 23 novembre. Il primo piatto da gustare sarà come al solito quello della Serie A, a maggior ragione anche in vista del derby Inter-Milan in programma in serata a San Siro, ma saranno altresì prelibate le “pietanze” offerte dalla Serie B, dalla Serie C e dai top campionati europei, in particolare dalla Premier dove, andrà in scena la stracittadina Tottenham-Arsenal che potrebbe incanalare quasi definitivamente il discorso titolo sulla strada della Londra biancorossa. Via alla rassegna.

Indice

Vetta solitaria della classifca nel mirino della Roma, sfida salvezza tutta gialloblù di scena al Bentegodi

Le gerarchie della Serie A potrebbero essere completamente riscritte al termine del 12esimo turno, tanto nella parte alta, quanto in quella bassa della graduatoria. E in tal senso potrebbero essere decisivi sia il lunch match delle 12.30 Hellas Verona-Parma, sia Cremonese-Roma delle 15. Portando a casa i 3 punti pieni dallo Zini, i giallorossi di Gasperini sarebbero infatti certi di conservare la vetta e di issarsi momentaneamente a padroni assoluti del massimo campionato italiano, in attesa ovviamente di buone notizie dal derby serale della Madonnina. Ancora abbastanza tranquilla invece la posizione di classifica della Cremonese, reduce sì dai due k.o consecutivi contro Juve e Pisa, ma ancora abbastanza lontana dal baratro retrocessione. Sfida salvezza tutta gialloblù invece di scena al Bentegodi, dove il Verona non avrà altre strade che la prima vittoria stagionale per allontanarsi dal penultimo gradino e scavalcare proprio i rivali emiliani, anch’essi in piena bagarre per non retrocedere come raccontato dalla terzultima piazza condivisa a pari merito col Genoa.

Derby della Madonnina spartiacque in ottica tricolore, Lazio costretta ancora a rincorrere a metà classifica

Dopodiché sarà infine la volta alle 18 della gara pomeridiana Lazio-Lecce e poi a seguire alle 20.45 del primo attesissimo derby della Madonnina della stagione Inter-Milan. Un big match quest’ultimo a dir poco spartiacque in ottica tricolore. Appena 2 le lunghezze a separare le due formazioni, con i nerazzurri avanti e reduci da una convincente serie di 3 successi consecutivi in grado di proiettarli in testa in condominio con la Roma. Solo 1 sconfitta finora incassata seppur troppo evidente la discontinuità di risultati e di prestazione invece lato Milan, come raccontato dall’incapacità dallo scorso fine settembre di imbastire un filotto di almeno due gare vinte consecutivamente.

La zona Champions rimane però in ogni caso saldamente nelle mani dei rossoneri, tutt’altro invece per la Lazio, costretta ancora a rincorrere a metà classifica alla luce del brutto stop pre sosta con l’Inter. K.o maturato dopo un periodo di imbattibilità di un mese e che i biancocelesti vorranno sicuramente rimettere in piedi, anche se da vincere ci sarà la resistenza di un Lecce tornato a fare punti nelle ultime uscite e distanziatosi così di poco dal terzetto di squadre destinate alla retrocessione a fine stagione.

Match d’alta classifica in agenda in Serie B

Alle 15 e alle 17.15 sarà ora però anche per la Serie B di scendere in campo. Per ultima a farlo sarà la nuova capolista Monza, pronta ad ospitare al Brianteo un Cesena desideroso a sua volta di assaltare la seconda posizione valida anch’essa per la promozione diretta e occupata dal Modena, che invece se la vedrà tra le mura amiche del Braglia col Südtirol. A completare il programma giornaliero del 13esimo turno ci penserà quindi lo scontro play out Mantova-Spezia.

La domenica di Serie C

Passiamo quindi alle 13 che tra le 12.30 e le 20.30 animeranno la ricca domenica di Serie C, torneo giunto già quasi al giro di boa, precisamente alla 15esima giornata. Discorso promozione diretta quasi blindato nel Gruppo A sponda Vicenza, di scena a Brescia per conservare il confortante gap di più 8 sul Lecco secondo, che invece affronterà in casa il Cittadella, con Trento-Inter U23, Novara-Renate e Giana Erminio-Ospitaletto a rinfoltire ulteriormente il palinsesto. Spazio quindi al Gruppo B, dove l’Ascoli sarà chiamato a frenare in casa la fuga in vetta dell’Arezzo, mentre la Ternana proverà a continuare la propria scalata play off, ritrovando i 3 punti pieni al Liberati contro la Juventus Next Gen. Guidonia-Campobasso e Sambenedettese-Pineto le altre due gare da disputarsi. Chiusura dedicata infine al Girone C. Qui, oltre a Cavese-Atalanta U23, con ogni probabilità proseguirà il “triello” per il primato tra Salernitana, Benevento e Catania, in ordine gerarchico, la prima in campo all’Arechi contro il Potenza, le altre due rispettivamente in trasferta e a domicilio contro Cosenza e Latina.

Sempre in attività poi ovviamente la Serie D, la Serie A Femminile e il Campionato Primavera 1.

L’Arsenal per riavvicinarsi al titolo a quasi 11 anni di distanza dall’ultimo vinto

Veniamo quindi alla disamina rigaurdante gli altri principali tornei continentali. Domenica pomeriggio d’alta tensione in Premier League, perché la 12esima giornata potrebbe essere una di quelle decisive in chiave titolo col senno del poi. Se infatti in Leeds-Aston Villa si giocherà “al massimo” per la qualificazione in Champions sponda Villains, metterà ben altro in palio il derby di Londra dell’Emirates delle 17.30 tra Arsenal e Tottenham. Aggiudicarsi la stracittadina vorrebbe infatti dire per i Gunners almeno più 4 sul City secondo e sterzata pressoché decisiva per ritornare a essere padroni indiscussi d’Inghilterra a 11 anni di distanza dal torneo vinto dall'”Arsenal degli Invincibili”.

Il panorama europeo ed internazionale

Poco più corposo il programma della 13esima giornata di Liga, dove il Real Madrid dovrà battere alle 21 fuori casa l’Elche per rispondere al roboante colpo di ieri del Barcellona e conservare la leadership, con Oviedo-Rayo Vallecano, Betis-Girona e Getafe-Atletico Madrid ad accompagnare il tutto tra le 14 e le 18.30.

2 invce le sfide dell’11esima giornata di Bundesliga, torneo in cui l’RB Lipsia sarà di fatto obbligato a tenere vive le speranze per il Meisterschale e a battere alle 17.30 il Werder Brema per non lasciar scappare il Bayern, mentre alle 15.30 il St. Pauli tenterà il colpo di coda salvezza contro l’Union Berlino.

Tutto ancora poi da disputare tra le 15 e le 20.45 il 13esimo turno di Ligue 1, che metterà sul piatto in ordine cronologico Auxerre-Lione, Brest-Metz, Nantes-Lorient, Tolosa-Angers e Lilla-FC Paris. Menzione inevitabile infine per l’Eredivisie, per la Serie A brasiliana e per l’apertura dei play off della della Serie A Betano, dove a mezzanotte comincerà ufficialmente il percorso che condurrà all’elezione del campione della Fase Clausura del massimo campionato argentino.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

12:30

15:00

18:00

20:45

PREMIER LEAGUE

17:30

SERIE B

15:00

17:15

SERIE C

12:30

14:30

17:30

20:30

SERIE D

14:30

15:00

17:00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 23 novembre 2025

AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE

Simba (Tan) – Petro (Ang) 14:00

AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP

Maniema (Drc) – Azam (Tan) 14:00

Stellenbosch (Rsa) – Otoho d’Oyo (Con) 14:00

Al Masry (Egy) – Kaizer Chiefs (Rsa) 17:00

Djoliba (Mli) – Safi (Mar) 17:00

USM Alger (Alg) – San Pedro (Ivo) 20:00

Wydad (Mar) – Nairobi United (Ken) 20:00

Zamalek (Egy) – Zesco Utd (Zam) 20:00

ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Flamurtari – Tirana 16:30

Partizani – Vllaznia 16:30

ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Okhdood – Al Shabab 16:05

Al Nassr FC – Al Khaleej 18:30

Al-Taawon – Neom SC 18:30

ARGENTINA: TORNEO BETANO – CLAUSURA – PLAY OFFS

Velez Sarsfield – Argentinos Jrs 00:00

Central Cordoba – San Lorenzo 02:00

Rosario – Estudiantes 21:30

ARMENIA: PREMIER LEAGUE

Van – BKMA 12:00

AUSTRALIA: A-LEAGUE

Auckland FC – Brisbane Roar 03:00

Newcastle Jets – Perth Glory 07:00

AUSTRALIA: AUSTRALIAN CHAMPIONSHIP – PLAY OFF

South Melbourne – NWS Spirit 05:05

AUSTRIA: BUNDESLIGA

Salzburg – Tirol 14:30

Sturm Graz – LASK 14:30

SK Rapid – Grazer 17:00

AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Sabah Baku – Shamakhi 12:00

Neftci Baku – Imisli FK 14:30

BELGIO: JUPILER LEAGUE

Genk – KV Mechelen 13:30

Anversa – Dender 16:00

RAAL La Louviere – Anderlecht 18:30

Leuven – St. Truiden 19:15

BIELORUSSIA: VYSSHAYA LIGA

BATE – Naftan 12:00

Smorgon – Molodechno 12:00

Slavia Mozyr – FC Minsk 14:00

Zhodino – Isloch 14:00

Dynamo Brest – Din. Minsk 15:45

ML Vitebsk – Gomel 15:45

BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

Wilstermann – Oriente Petrolero 01:00

Always Ready – Bolivar 20:00

Universitario de Vinto – Nacional Potosi 22:15

BRASILE: SERIE A BETANO

Flamengo – Bragantino 01:30

Palmeiras – Fluminense 01:30

Bahia – Vasco 20:00

Sao Paulo – Juventude 20:00

Sport Recife – Vitoria 22:30

BULGARIA: PARVA LIGA

Dobrudzha – Lok. Plovdiv 11:00

Septemvri Sofia – Ludogorets 13:30

Montana – Levski 16:00

CILE: LIGA DE PRIMERA

U. Catolica – Palestino 00:30

O’Higgins – U. De Chile 22:00

CILE: LIGA DE PRIMERA – PLAY OFF RETROCESSIONE

Antofagasta – Dep. Concepcion 16:00

Arica – Rangers 16:00

Cobreloa – S. Wanderers 22:00

COLOMBIA: PRIMERA A – CLAUSURA – QUADRANGOLARE

Tolima – Bucaramanga 01:30

Ind. Medellin – Atl. Nacional 23:45

COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Saprissa – Herediano 03:00

Alajuelense – Sporting San Jose 23:00

CROAZIA: HNL

Osijek – Lok. Zagreb 16:00

Gorica – Istra 1961 18:15

DANIMARCA: SUPERLIGA

FC Copenhagen – Brondby 12:00

Viborg – Vejle 14:00

Nordsjaelland – Fredericia 16:00

Sonderjyske – Midtjylland 18:00

ECUADOR: LIGA PRO – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Barcellona SC – LDU Quito 21:30

ECUADOR: LIGA PRO – POSTI

Emelec – Aucas 01:00

Macara – Delfin 19:00

EGITTO: PREMIER LEAGUE

Al Ittihad – El Gounah 16:00

Kahrabaa Ismailia – ZED 19:00

Petrojet – Haras El Hodood 19:00

FRANCIA: LIGUE 1

Auxerre – Lione 15:00

Brest – Metz 17:15

Nantes – Lorient 17:15

Tolosa – Angers 17:15

Lilla – Paris FC 20:45

GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Kaiserslautern – Kiel 13:30

Karlsruher – Elversberg 13:30

Norimberga – Bielefeld 13:30

GERMANIA: BUNDESLIGA

RB Lipsia – Brema 15:30

St. Pauli – Union Berlino 17:30

GERMANIA: BUNDESLIGA – FEMMINILE

RB Lipsia D – Wolfsburg D 12:00

Hoffenheim D – Bayern D 15:30

Brema D – Colonia D 18:30

GRECIA: SUPER LEAGUE

Panserraikos – Panathinaikos 16:00

PAOK – Kifisia 18:00

AEK – Aris 20:00

INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Sheffield Wed – Sheffield Utd 13:00

INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Leeds – Aston Villa 15:00

Arsenal – Tottenham 17:30

ITALIA: PRIMAVERA 1

Inter U20 – Torino U20 11:00

Lecce U20 – Cagliari U20 11:00

Genoa U20 – Sassuolo U20 13:00

Bologna U20 – Parma U20 15:00

ITALIA: PRIMAVERA 2

Pescara U19 – Empoli U19 15:00

ITALIA: SERIE A

Verona – Parma 12:30

Cremonese – Roma 15:00

Lazio – Lecce 18:00

Inter – Milan 20:45

ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Como D – Roma D 12:30

Lazio D – Inter D 12:30

Juventus D – Fiorentina D 15:00

Milan D – Sassuolo D 15:30

ITALIA: SERIE B

Mantova – Spezia 15:00

Modena – Südtirol 15:00

Monza – Cesena 17:15

ITALIA: SERIE C – GIRONE A

Trento – Inter U23 12:30

Brescia – L.R. Vicenza 14:30

Novara – Renate 14:30

Giana Erminio – Ospitaletto 17:30

Lecco – Cittadella 20:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE B

Ascoli – Arezzo 14:30

Ternana – Juventus U23 14:30

Guidonia – Campobasso 17:30

Sambenedettese – Pineto 20:30

ITALIA: SERIE C – GIRONE C

Cavese – Atalanta U23 12:30

Catania – Latina 14:30

Cosenza – Benevento 14:30

Salernitana – Potenza 17:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE A

Cairese – Ligorna 14:30

Celle Varazze – Derthona FbC 14:30

Chisola – Vado 14:30

Lavagnese – Gozzano 14:30

Valenzana – Varese FC 14:30

Asti – Imperia 15:00

NovaRomentin – Sestri Levante 15:00

Sanremese – Saluzzo 15:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Caldiero Terme 14:30

Castellanzese – USD Casatese 14:30

Folgore Caratese – Scanzorosciate 14:30

Pavia – Leon 14:30

Real Calepina – Oltrepo 14:30

Sondrio – Breno 14:30

Varesina – Ciserano-Bergamo 14:30

Villa Valle – Milan U23 14:30

Vogherese – Chievo 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE C

Bassano – Portogruaro 14:30

Brian Lignano – Mestre 14:30

Calvi Noale – Este 14:30

Campodarsego – Vigasio 14:30

Cjarlins Muzane – Adriese 14:30

Legnago Salus – San Luigi 14:30

Luparense – FC Obermais 14:30

Treviso – Altavilla 14:30

Union Clodiense – Conegliano 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE D

Cittadella Vis Modena – Imolese 14:30

Crema – Pistoiese 14:30

Desenzano – Rovato Vertovese 14:30

Lentigione – Sasso Marconi 14:30

Pro Sesto – Pro Palazzolo 14:30

Sant’Angelo – Correggese 14:30

SCD Progresso – Tuttocuoio 14:30

Trevigliese – Piacenza 14:30

Tropical Coriano – Sangiuliano City 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE E

Camaiore – Follonica Gavorrano 14:30

Foligno – Ghiviborgo 14:30

Grosseto – Siena 14:30

Montevarchi – Vivi Altotevere 14:30

Orvietana – Poggibonsi 14:30

San Donato – Cannara 14:30

Seravezza Pozzi – Prato 14:30

Tau – Scandicci 14:30

Trestina – Terranuova Traiana 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE F

Chieti – Ostiamare 14:30

Fossombrone – San Marino Calcio 14:30

Giulianova – Unipomezia 14:30

Notaresco Calcio – L’Aquila 14:30

Sammaurese – Termoli 14:30

Sora – Atletico Ascoli 14:30

Teramo – Ancona 14:30

Maceratese – Castelfidardo 15:00

Vigor Senigallia – Recanatese 15:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE G

Sarrabus Ogliastra – Cassino 14:00

Atl. Lodigiani – Montespaccato 14:30

Flaminia – Palmese 1914 14:30

Ischia – Albalonga 14:30

Latte Dolce – Nocerina 14:30

Monastir – Anzio Calcio 1924 14:30

Real Monterotondo – Olbia 14:30

Scafatese – Trastevere Calcio 14:30

Valmontone – Budoni 14:30

ITALIA: SERIE D – GIRONE H

Francavilla – Fidelis Andria 14:30

Manfredonia – Heraclea 14:30

Pompei – A.C Nardò 14:30

Sarnese – Acerrana 14:30

Virtus Francavilla – Afragolese 14:30

Ferrandina – Citta di Fasano 15:00

Martina Calcio – Gravina 15:00

Paganese – Real Normanna 15:00

Barletta – SS Nola 1925 16:00

ITALIA: SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Castrumfavara 14:30

Athletic Palermo – Gelbison 14:30

Enna – Reggina 14:30

Paternò – Sambiase 14:30

Sancataldese – Vibonese 14:30

ACR Messina – Savoia 15:00

Igea Virtus – USD Ragusa 15:00

Vigor Lamezia – Milazzo 15:00

Gela – Nissa 17:00

MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Irapuato – Atl. Morelia 02:00

MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Papua Nuova Guinea – Vanuatu 06:00

NIGERIA: NPFL

Abia Warriors – Bendel 16:00

Kwara – Shooting Stars 16:00

Nasarawa – El Kanemi 16:00

Plateau – Rivers United Posticipata

Rangers Int’l – Niger 16:00

Remo Stars – Barau 16:00

Warri Wolves – Kun Khalifa 16:00

Wikki Tourist – Bayelsa United 16:00

NORVEGIA: ELITESERIEN

Bryne – Sarpsborg 08 14:30

HamKam – Haugesund 14:30

Fredrikstad – Viking 19:15

OLANDA: EREDIVISIE

Heerenveen – Alkmaar 12:15

Feyenoord – Nijmegen 14:30

Telstar – Utrecht 14:30

Groningen – Zwolle 16:45

PORTOGALLO: TAÇA DE PORTUGAL

Lusitania FC – Torreense 12:00

Fafe – Arouca 15:00

Vila Mea – Leixoes 15:00

Farense – Silves FC 16:00

Santa Clara – Industria 17:00

Tondela – Caldas 18:00

Braga – Nacional 18:30

REPUBBLICA CECA: 1. LIGA

Karvina – Hradec Kralove 13:00

Jablonec – Plzen 15:30

Slovacko – Zlin 18:30

ROMANIA: SUPERLIGA

Otelul – Farul Constanta 16:30

CFR Cluj – Rapid Bucarest 19:30

RUSSIA: FNL

Yenisey – Rodina Moscow 08:00

Ufa – F. Voronezh 12:00

Kamaz – SKA Khabarovsk 15:00

Yaroslavl – Saratov 15:00

RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Samara – FK Rostov 11:00

Pari NN – Zenit 13:15

Din. Mosca – Dynamo Makhachkala 15:30

Lok. Mosca – Krasnodar 17:45

SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Libertas 15:00

Domagnano – San Marino Academy U22 15:00

Fiorentino – Cailungo 15:00

San Giovanni – Folgore 15:00

SCOZIA: PREMIERSHIP

Aberdeen – Hearts 16:00

SERBIA: SUPER LIGA

IMT Novi Beograd – Mladost 13:00

Radnicki Nis – TSC 14:00

Javor – Stella Rossa 16:00

Radnicki 1923 – Novi Pazar 16:30

SPAGNA: LALIGA

Oviedo – Vallecano 14:00

Betis – Girona 16:15

Getafe – Atl. Madrid 18:30

Elche – Real Madrid 21:00

SPAGNA: LALIGA2

La Coruna – Ceuta 14:00

Cadice – Cultural Leonesa 16:15

Huesca – Gijon 16:15

Burgos CF – Racing Santander 18:30

Malaga – Mirandes 21:00

SUDAFRICA: BETWAY PREMIERSHIP

Polokwane – Mamelodi Posticipata

TS Galaxy – Golden Arrows 14:30

Richards Bay – Durban City 17:00

SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Sion – Zurigo 14:00

Grasshoppers – Basilea 16:30

St. Gallen – Lausanne 16:30

TUNISIA: LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Etoile Sahel – CS Sfaxien 14:00

Olympique Beja – Club Africain 14:00

Soliman – Monastir 14:00

Stade Tunisien – AS Gabes 14:00

TURCHIA: SUPER LIG

Goztepe – Kocaelispor 12:30

Alanyaspor – Kasimpasa 15:00

Besiktas – Samsunspor 15:00

Rizespor – Fenerbahce 18:00

UCRAINA: PREMIER LEAGUE

Kryvbas – Veres-Rivne 12:00

Polissya Zhytomyr – Epitsentr 14:30

Rukh Lviv – Kudrivka 17:00

UNGHERIA: NB I.

Paks – Ujpest 16:00

DVTK – MTK Budapest 18:30

URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA – PLAY OFF

Penarol – Nacional 20:30

USA: MLS – PLAY OFF

Vancouver Whitecaps – Los Angeles FC 03:30

Cincinnati – Inter Miami 23:00

VENEZUELA: LIGA FUTVE – CLAUSURA – FINALE

Carabobo – Puerto Cabello 23:00