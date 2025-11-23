Inter-Milan 0-1: Pulisic e Maignan regalano il derby ai rossoneri

Diretta Inter-Milan di Domenica 23 novembre 2025: gol decisivo di Pulisic. I nerazzurri colpiscono un palo e una traversa, Maignan para un rigore a Calhanoglu

MILANO – Il derby della Madonnina numero 183 parla rossonero. La squadra di Allegri conquista la stracittadina e sorpassa l’Inter in classifica, portandosi a due lunghezze dalla vetta. Nel primo tempo i nerazzurri sfiorano il vantaggio colpendo due volte il legno, prima con Acerbi e poi con Lautaro. Al 54’ è invece il Milan a colpire: Pulisic firma l’1-0. Nel finale Maignan diventa l’eroe della serata, respingendo il rigore di Calhanoglu,assegnato per un contatto tra Pavlovic e Thuram, e blindando il successo fino al triplice fischio. Prima del calcio di inizio Milano ha reso omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa due giorni fa.

I nerazzurri di Cristian Chivu si presentano alla stracittadina in testa alla classifica con 24 punti, a pari merito con la Roma. Otto vittorie, 26 gol fatti e 12 subiti: numeri che raccontano una squadra solida e concreta. Il momento è positivo: 11 successi nelle ultime 12 gare ufficiali, (ultimo dei quali quello per 2-0 contro la Lazio) 28 reti segnate e soltanto 7 incassate. Un cammino netto, fatto di dodici vittorie e tre sconfitte, senza mai un pareggio: insieme alla Roma, l’Inter è l’unica squadra nei principali campionati europei a non aver mai registrato un segno “X” da agosto. In campionato, la difesa ha blindato San Siro: nessun gol subito nelle ultime due partite casalinghe. E l’approccio offensivo è devastante: 11 reti nei primi tempi, di cui 5 già nei primi quindici minuti. Nessuno ha prodotto più conclusioni e gol dopo una riaggressione alta: un marchio di fabbrica che racconta aggressività e organizzazione.

Dall’altra parte c’è il Milan di Massimiliano Allegri, terzo in classifica con 22 punti, frutto di sei vittorie e quattro pareggi. I rossoneri hanno segnato 17 gol e ne hanno subiti soltanto 9, confermandosi squadra equilibrata e difficile da battere. Nelle ultime cinque gare di campionato sono arrivati 9 punti: due vittorie (contro Fiorentina e Roma) e tre pareggi (con Pisa, Atalanta e contro il Parma). Un rendimento che tiene il Milan agganciato alle prime posizioni e pronto a giocarsi il derby con la consueta determinazione.

Inter e Milan sono le due squadre più prolifiche della Serie A nei primi tempi: un dato che promette un avvio di gara ad alta intensità. Chivu e Allegri si giocano molto, ma soprattutto si giocano il prestigio di una città che vive il derby come un evento unico.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: INTER-MILAN 0-1 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 50' finisce qui! Il Derby é del Milan! Decide un gol di Pulisic! 48' tocco di mano di Thuram: fallo in attacco 45' cinque minuti di recupero 42' Conclusione di Bonny: il pallone termina alto sopra la traversa! 38' nel Milan dentro Loftus-Cheek e fuori Leao 37' nell'Inter fuori Barella e Acerbi, dentro Esposito e Diouf 36' Barella batte un corner a rientrare, Acerbi prolunga di testa sul secondo palo per l’inserimento di Akanji, che si avventa in spaccata ma non riesce a indirizzare il pallone verso la porta 32' nel Milan dentro Ricci e Nkunku al posto di Fofana e Pulisic 32' nell'Inter dentro Zielinski al posto di Calhanoglu 28' Dal dischetto Calhanoglu contro Maignan! PARATA! 27' CALCIO DI RIGORE PER L'INTER e ammonizione per Pavlovic! 26' check VAR 25' gioco fermo epr infortunio a Thuram a seguito di un contrasto con Pavlocic 23' Fofana prova la conclusione! Sommer si distende e neutralizza l’occasione. 20' nell'Inter dentro Bonny al posto di Lautaro 16' Cross di Sučić, Gabbia interviene di testa e devia il pallone in fallo laterale 14' ammonito Calhanoglu per proteste 10' VANTAGGIO MILAN!!! Contropiede fulmineo del Milan! Leão serve Saelemaekers, gran botta e Sommer vola a deviare. Sulla ribattuta arriva Pulisic, che deposita in rete con facilità! 6' Thuram calcia di destro! Maignan si fa trovare pronto e respinge l’attacco 3' Dimarco crossa in mezzo con un pallone morbido, ma Maignan legge bene la traiettoria e interviene 1' si riprende a giocare PRIMO TEMPO 48' finisce sullo 0-0 un primo tempo vivo, intenso, in cui l'Inter ha avuto le occasioni migliori 47' ammonito Leao per un fallo su Barella 45'saranno tre i minuti si recupero 43' “Pulisic calcia di prima intenzione: il pallone esce di un soffio. Sommer, comunque, dava l’impressione di avere la situazione sotto controllo 40' Il Milan è bloccato nella propria metà campo e non riesce a ripartire 36' Miracolo di Maignan! Sul tiro di Lautaro il portiere francese si allunga e, con la punta delle dita, devia il pallone sul palo! 34' Bartesaghi legge bene l’azione su Lautaro, interviene con tempismo e manda il pallone in out! 30' Gran giocata di Thuram in area! Difende palla e serve Calhanoglu, che calcia di prima col sinistro… il tiro però non trova lo specchio della porta. 27' Cross di Saelemaekers, ma l’azione viene fermata per fallo in attacco 25' Dimarco prova l’iniziativa, ma Gabbia lo chiude e manda in corner! Dal calcio d’angolo nasce l’occasione: Acerbi stacca di testa e centra la traversa 22' Fofana prova la conclusione! Il tiro però si alza troppo e sorvola la traversa! 20' Pulisic prova l’apertura verso Leão! Il pallone però è troppo impreciso e l’azione sfuma 15' Bartesaghi inventa la verticalizzazione! Pulisic ci si avventa, ma non riesce a raggiungere la palla per un soffio! 14' sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla arriva a Sučić che ci prova! Conclusione alta sopra la traversa! 13 Conclusione di Dimarco che termina larga, ma c’è una deviazione: sarà calcio d’angolo per l’Inter! 11' “Intervento deciso di Tomori su Sučić: il difensore del Milan chiude con tempismo e mette la palla in angolo, Sugli sviluppi del calcio d'angolo rabiot riesce ad allontanare definitivamente la palla 7' si riprende a giocare 5' gioco fermo per infortunio a Gabbia, probabilmente un colpo al volto 4' Colpo di testa potente di Thuram! Maignan si allunga con un riflesso incredibile e compie una parata miracolosa, salvando il Milan da un gol praticamente fatto! 3' calcio d'angolo in favore dell'Inter per una deviazione su tiro di Thuram 2' L’Inter sviluppa l’azione in orizzontale, mentre il Milan difende le proprie posizioni 1' partiti! E' cominciato il Derby della Madonnina numero 183! Primo pallone gestito dall'Inter le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Inter-Milan Tabellino INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 37' st Diouf), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 37' st Esposito), Çalhanoğlu (dal 32' st Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 20'st Bonny). A disposizione.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij; Frattesi, L. Henrique Allenatore Chivu. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 32'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 32' st Nkunku), Leão (dal 38' st Loftus-Cheek). A disposizione.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari Allenatore.: Allegri. Reti: al 10' st Pulisic Ammonizioni: Leao, Cahanoglu, Pavlovic Recupero: 3' pt, 5'st

Allegri alla vigilia

Alla vigilia, Allegri ha sottolineato le insidie della trasferta: “A Parma non è mai semplice, è una squadra che ti fa giocare male. Dovremo essere tecnici e concreti, sbagliando poco e restando sempre dentro la partita. È importante fare risultato, perché non vinciamo fuori casa da Udine. Serve più lucidità nella gestione offensiva e nella finalizzazione”.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Assistenti Peretti e Colarossi, quarto ufficiale Marcenaro, al VAR Aureliano con assistente Di Paolo.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – Tra gli indisponibili figurano Di Gennaro, Dumfries, Mkhitaryan e Palacios, ma non ci sono squalificati.Cristian Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2. In porta ci sarà Sommer, protetto dal terzetto difensivo formato da Akanji, Bisseck e Bastoni. Sulle corsie esterne agiranno Carlos Augusto e Dimarco, mentre in mezzo al campo spazio a qualità e sostanza con Barella, Calhanoglu e Zielinski. In attacco la coppia titolare è quella delle grandi occasioni: Thuram e Lautaro Martinez, pronti a colpire con velocità e tecnica.

COME ARRIVA IL MILAN – Out Gimenez per infortunio. Massimiliano Allegri dovrebbe risponde anch’egli con il 3-5-2. Davanti a Maignan, la linea difensiva sarà composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, sulle fasce, spazio a Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in mezzo agiranno Fofana, Modric e Rabiot, un mix di esperienza e dinamismo. In avanti la coppia offensiva sarà formata da Pulisic e Leao, chiamati a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra con velocità e imprevedibilità.

Probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: