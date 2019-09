In campo Wolfsburg e Hoffenheim oltre a un posticipo della Ligue 2. In Italia c’è la Serie C e la Primavera 1

Lunedì 23 settembre non sono previsti posticipi in Serie A e B poichè si gioca il turno infrasettimanale a partire da domani. Ci sarà comunque una sfida del campionato di C e Torino – Roma per il campionato Primavera. In Europa si gioca solo in Germania con un posticipo di Bundesliga e in Francia con la Ligue 2 mentre nella notte si sono disputati i primi incontri. Partiamo da quelli della MSL in USA. 1-1 tra Dallas e New York City mentre vincono 2-0 i New York Red Bulls e i DC United rispettivamente contro Philadelphia Union e Seattle Sounders. Nella Superliga argentina successo esterno per 2-1 del Velez Sarsfield sul River Plate frutto del botta e risposta Dominguez – Fernandez e Almada che fissa il punteggio all’83’ nel finale ospiti in 10 per l’espulsione di Dominguez.







In Bolivia stesso punteggio tra Guabira e Oriente Petrolero e nuovo succesos esterno. In Brasile 3-0 del Goias sulla Fluminense mentre in Paraguay il Cerro Porteno viene sconfitto in casa per 2-1 dallo Sp. Luqueno. In Perù 1-0 esterno del Carlos Mannucci sul Melgar e in Uruguay il Nacional strapazza 3-0 il Racing Montevideo. Nella Premier League in Giamaica 2-1 del Portmore in casa dell’Harbour View mentre nella Liga MX 2-0 del Juares sul Veracruz. In Colombia vittorie casalinghe per Petrolera e Junior rispettivamente 1-0 su U. Magdalena e 3-0 su Jaguares de Cordoba mentre il Cucuta viene sconfitto in casa 4-1 dal Deportivo Cali. In Venezuela infine termina senza reti tra Mineros e Caracas. Andiamo a vedere tutti i risultati aggiornati scelti tra quelli di oggi.

