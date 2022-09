Si chiude il penultimo turno di Nations League anche per il girone 2 League A. Successo dell’Italia U19 contro la Bosnia-Erzegovina nelle qualificazioni Europeo, pareggio tra Sassuolo e Juventus nella Serie A femminile

Sabato 24 settembre con le nazionali in primo piano, si giocano le ultime partite valide per la 5° giornata della fase a gironi della UEFA Nations League. In particolare seguiremo da vicino le sfide del girone 2 con Spagna-Svizzera e Repubblica Ceca Portogallo. Per le qualificazioni agli europei U19 l’Italia ha superato con un gol di Hasa quasi allo scadere la Bosnia-Erzegovina, da registrare la doppietta di Vignato sempre su rigore. In campo la Lega Pro che ha visto alle ore 12:30 l’anticipo tra Monterosi e Virtus Francavilla vinto per 2-1 dalla squadra di casa mentre per la Serie A Femminile registriamo il pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Juventus: ospiti avanti dal 20′ grazie alla Girelli e pareggio di Philtjens al 18′ della ripresa. Prima di vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi ricordiamo altri match conclusi. Restando nell’ambito delle nazionali troviamo il successo per 3-0 dell’Argentina sull’Honduras in amichevole così come il 3-1 delle Maldive contro Laos. Nella Coppa del Cile colpo esterno per 2-1 dell’U. Espanola sull’Antofagasta mentre nella Liga MX vittoria casalinga per 2-1 del Puebla sull’U.N.A.M. e pareggio per 2-2 tra Necaxa e Mazatlan. Passiamo alla Primera Division dove in Paraguay il General Caballero JLM ha superato 3-0 il Guarani mentre in quella in Uruguay il Maldonado ha avuto la meglio di misura sul Boston River. Nella Liga Profesional argentina una rete di Langoni al 40′ del primo tempo ha regalato il successo del Boston Juniors in casa del Godoy Cruz mentre l’Huracan ha battuto in rimonta il Banfield: ospiti avanti dopo appena 3 minuti con Cabrera quindi al 24′ Coccaro fallisce il rigore del pari ma ci pensa prima Perez al 36′ quindi Cabral nei minuti di recupero prima dell’intervallo a invertire la rotta del match. Nel finale c’è spazio anche per il tris firmato da Coccaro. Nella Canadian Premier League 3-1 dello York United sul Valour mentre nella Super League cinese vittoria esterna del Cangzhou, 4-3 sul Wuhan Three Towns e tra le mura amiche del Changchun Yatai sul Wuhan 2-0; pareggiano 2-2 Dalian Pro e Beijing Guoan.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 24 SETTEMBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

