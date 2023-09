Arsenal-Tottenham e Liverpool-West Ham in Premier League, Atletico-Real in Liga, PSG-Marsiglia in Ligue 1. Successo per Central Cordoba e Huracan in Argentina

Il programma di domenica 24 settembre si è aperto con il calcio sudamericano. In Argentina si sono giocati due incontri per la Copa de la Liga Profesional. Nel primo successo per 2-1 del Central Cordoba sul Defensa y Justicia: nel primo tempo a segno Rodriguez al 30′ e 39′ quindi nella ripresa accorcia Echevarria al 25′. Nel secondo 3-0 dell’Huracan sul Velez Sarsfield: dopo 3 minuti padroni di casa in vantaggio con Coccaro quindi il raddoppio arriva al 2′ della ripresa su autorete di Giannetti e in pieno recupero tris firmato Echeverria. Nella Serie A brasiliana successo di misura dell’Atletico-MG sul Cuiaba grazie a una rete al 42′ di Paulinho. In Cile colpo esterno dell’Huachipato sull’Everton 2-1 mentre in Colombia poker interno dell’America De Cali sull’Atletico Nacional. In Costa Rica 4-0 dell’Alajuelense sull’AD Santos e pareggio per 2-2 tra Herediano e Liberia, stesso punteggio in Ecuador tra Tecnico e Ind. del Valle per la Liga Pro. Nella Liga MX troviamo le vittorie interne di Leon e Tigres rispettivamente per 1-0 sul Tijuana e 3-0 sul Monterrey mentre senza reti finisce tra Guadalajara e Pachuca.

In Paraguay colpo esterno de la Libertad sul Nacional Asuncion mentre in Venezuela 2-0 a domicilio del Portuguesa su Mineros. Nella MLS in USA colpo esterno per New York Red Bulls e St, Louis City mentre nella Canadiana Premier League 3-1 del Forge sul Pacific. Nella K League 1 vincono fuori casa sia il Jeonbuk che l’Ulsan Hyundai mentre nella J1 League sono Yokohama e Kawasaki a cogliere il successo esterno. Nell’Australia Cup 2-1 del Sydney sul Melbourne City per la semifinale: in gol Wood al 38′ del primo tempo quindi raddoppio di Lolley al 28′ della ripresa e Maclaren accorcia le distanze al 44′. In finale il Sydney se la vedrà con la vincente tra Melbourne Knights e Brisbane Roar. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle gare scelte per oggi ricordiamo quelle principali. In Premier League alle 15 troviamo sia Arsenal-Tottenham che Liverpool-West Ham mentre in Ligue 1 alle 21 c’è PSG-Marsiglia. Nell’Eredivisie da non perdere alle 14.30 Ajax-Feyenord e in Liga alle 21 derby tra Atletico e Real Madrid. In Italia si parte con la Serie A dalle 12.30 per il lunch match Empoli-Inter quindi alle 15 Atalanta-Cagliari e Udinese-Fiorentina mentre alle 18 Bologna-Napoli e alle 20.45 Torino-Roma. Si gioca anche in Serie B e nelle Serie minori.

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - QUALIFICAZIONE

Al Hilal Benghazi (Lby) - Rayon Sport (Rwa) 20:00



ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Central Cordoba - Defensa y Justicia 2-1 (Finale)

Huracan - Velez Sarsfield 3-0 (Finale)

Independiente - Instituto 20:00

Newells Old Boys - Estudiantes 22:45



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Van - BKMA 0-1 (45 )

Ararat - Urartu 16:00



AUSTRALIA AUSTRALIA CUP

Melbourne City - Sydney FC 1-2 (Finale)

Melbourne Knights - Brisbane Roar 0-1 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

Altach - Austria Vienna 14:30

LASK - Hartberg 14:30

Rapid Vienna - Sturm Graz 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk - St. Truiden 0-0 (*)

Cercle Brugge - Royale Union SG 16:00

Gent - Eupen 19:15



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan - Smorgon 15:00

Slavia Mozyr - Isloch 18:30



BRASILE COPPA DEL BRASILE

Sao Paulo - Flamengo 21:00



BRASILE SERIE A

Atletico-MG - Cuiaba 1-0 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA

Pirin Blagoevgrad - Krumovgrad 17:00

Lok. Sofia - Ludogorets 19:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Forge - Pacific FC 3-1 (Finale)

Atl. Ottawa - Valour 20:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Everton - Huachipato 1-2 (Finale)

U. Catolica - Magallanes 22:30



CINA SUPER LEAGUE

Qingdao Hainiu - Nantong Zhiyun 0-0 (*)

Shenzhen - Zhejiang Professional 0-1 (*)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

America De Cali - Atl. Nacional 4-1 (Finale)

Envigado - Millonarios 23:00



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA

Herediano - Liberia 2-2 (Finale)

Alajuelense - AD Santos 4-0 (Finale)

Puntarenas FC - Zeledon 23:00



CROAZIA HNL

Slaven Belupo - Rijeka 17:00

Rudes - Din. Zagabria 19:15



DANIMARCA SUPERLIGA

Brondby - FC Copenhagen 14:00

Silkeborg - Viborg 14:00

Randers - Aarhus 16:00

Midtjylland - Odense 18:00



ECUADOR LIGA PRO - SECONDA FASE

Tecnico U. - Ind. del Valle 2-2 (Finale)

Cumbaya - Aucas 21:00

Delfin - Guayaquil City 23:30



FRANCIA LIGUE 1

Metz - Strasburgo 0-0 (Intervallo)

Lens - Tolosa 15:00

Montpellier - Rennes 17:05

Paris SG - Marsiglia 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf - Hannover 0-1 (*)

Kaiserslautern - Rostock 2-0 (*)

Kiel - Hertha 0-0 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA

Leverkusen - Heidenheim 15:30

Francoforte - Friburgo 17:30



GIAPPONE J1 LEAGUE

Kashima - Yokohama M. 1-2 (Finale)

Shonan - Kawasaki 0-2 (Finale)

G-Osaka - Urawa 1-3 (Finale)



GRECIA SUPER LEAGUE

Olympiakos - Kifisias 16:00

Aris - Panetolikos 16:30

Volos - Asteras T. 19:00

Giannina - PAOK 19:30



GUATEMALA LIGA NACIONAL - APERTURA

Deportivo Mixco - Municipal 0-3 (Finale)

Guastatoya - Deportivo Achuapa 1-2 (Finale)

Comunicaciones - Coatepeque 19:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - APERTURA

Victoria - Real Espana 4-3 (Finale)

Marathon - Olancho 23:00



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Stoke - Hull 0-2 (45 2 )

Sunderland - Cardiff 16:00



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal - Tottenham 15:00

Brighton - Bournemouth 15:00

Chelsea - Aston Villa 15:00

Liverpool - West Ham 15:00

Sheffield Utd - Newcastle 17:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Frosinone U19 - Inter U19 1-2 (Finale)

Torino U19 - Roma U19 15:00



ITALIA SERIE A

Empoli - Inter 0-1 (*)

Atalanta - Cagliari 15:00

Udinese - Fiorentina 15:00

Bologna - Napoli 18:00

Torino - Roma 20:45



ITALIA SERIE B

Bari - Catanzaro 16:15

Cittadella - Como 16:15

Parma - Sampdoria 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Alessandria - Lumezzane 14:00

Fiorenzuola - Trento 14:00

Novara - Giana Erminio 14:00

Pro Patria - Triestina 14:00

L.R. Vicenza - Pergolettese 16:15

Legnago Salus - Renate 18:30

Mantova - AlbinoLeffe 18:30

Padova - Virtus Verona 18:30

Pro Sesto - Arzignano 18:30

Atalanta U23 - Pro Vercelli 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Olbia - Carrarese 16:15

Sestri Levante - Torres 18:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Avellino - Monopoli 20:45

Crotone - Sorrento 20:45

Potenza - Casertana 20:45

Virtus Francavilla - ACR Messina 20:45



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Alba - Vogherese 15:00

Albenga - Vado 15:00

Citta di Varese - Alcione Milano 15:00

Fezzanese - Bra 15:00

Ligorna - Lavagnese 15:00

PDHA - Chisola 15:00

Pinerolo - Derthona FbC 15:00

Sanremese - Gozzano 15:00

Ticino - Borgosesia 15:00

Chieri - Asti 17:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Brusaporto - Ciserano-Bergamo 15:00

Caldiero Terme - Tritium 15:00

Castellanzese - Villa Valle 15:00

Clivense - Pro Palazzolo 15:00

Club Milano - Desenzano 15:00

Crema - Arconatese 15:00

Legnano - Caravaggio 15:00

Piacenza - USD Casatese 15:00

Ponte San Pietro - Folgore Caratese 15:00

Varesina - Real Calepina 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Luparense 15:00

Bolzano - Montebelluna 15:00

Campodarsego - Bassano 15:00

Cjarlins Muzane - Breno 15:00

Este - Treviso 15:00

Mestre - Montecchio Maggiore 15:00

Mori - Dolomiti Bellunesi 15:00

Union Clodiense - Castegnato 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

AC Carpi - Fanfulla 15:00

Aglianese Calcio - Pistoiese 15:00

Corticella - Sangiuliano City 15:00

Forlì - Certaldo 15:00

Mezzolara - Prato 15:00

Ravenna - Sant'Angelo 15:00

Sammaurese - San Donnino 15:00

SCD Progresso - Imolese 15:00

Victor San Marino - Lentigione 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Ghivizzano Borgo - Poggibonsi 15:00

Grosseto - Seravezza Pozzi 15:00

Montevarchi - SC Cenaia 15:00

Orvietana - Follonica Gavorrano 15:00

Pianese - Sangiovannese 15:00

Real Forte Querceta - Trestina 15:00

San Donato - Figline 15:00

Vivi Altotevere - Tau 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - United Riccione 15:00

Atletico Ascoli - Campobasso 15:00

Avezzano - Sambenedettese 15:00

Fossombrone - Vastogirardi 15:00

L'Aquila - Real Monterotondo 15:00

Roma City - Chieti 15:00

Sora - S. N. Notaresco 15:00

Tivoli Calcio - Termoli 15:00

Vigor Senigallia - Matese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Cavese - Latte Dolce 14:00

Ardea - Trastevere Calcio 15:00

Budoni - Atletico Uri 15:00

Cynthialbalonga - Anzio Calcio 1924 15:00

Flaminia - Gladiator 15:00

Ostia Mare - Nocerina 15:00

San Marzano - Cassino 15:00

Sarrabus Ogliastra - Ischia 15:00

Boreale - Romana 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Casarano - Fidelis Andria 15:00

Santa Maria Cilento - Bitonto 15:00

Altamura - Palmese 1914 16:00

Angri - Gelbison 16:00

Barletta - Gallipoli 16:00

Citta di Fasano - Manfredonia 16:00

Gravina - A.C Nardò 16:00

Martina Calcio - Rotonda 16:00

Paganese - Matera 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Gioiese - Canicatti 15:00

Lamezia Terme - AS Acireale 15:00

Portici 1906 - Sancataldese 15:00

S. Agata - Real Casalnuovo 15:00

San Luca - Reggio Calabria 15:00

Trapani - Vibonese 15:00

USD Ragusa - Akragas 15:00

Licata - Locri 1909 16:00

Siracusa - Igea Virtus 16:00



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Valmiera - Auda 0-0 (Intervallo)

Jelgava - RFS 15:00



LITUANIA A LYGA

Hegelmann - Siauliai FA 14:00

Zalgiris - Kauno Zalgiris 16:55



MALTA PREMIER LEAGUE

Sliema - Valletta 18:00

Gudja - Marsaxlokk 20:00



MAROCCO BOTOLA PRO

Raja Casablanca - Union Touarga 20:15

Berkane - Wydad 22:30



MESSICO LIGA MX - APERTURA

Guadalajara - Pachuca 0-0 (Finale)

Leon - Tijuana 1-0 (Finale)

Tigres - Monterrey 3-0 (Finale)

Toluca - Club America 20:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Bodo/Glimt - Vålerenga 17:00

HamKam - Sarpsborg 08 17:00

Lilleström - Rosenborg 17:00

Odd - Haugesund 17:00

Strömsgodset - Molde 17:00

Viking - Sandefjord 17:00

Brann - Tromsø 19:15



OLANDA EREDIVISIE

Sparta Rotterdam - Vitesse 1-0 (*)

Ajax - Feyenoord 14:30

Waalwijk - Twente 16:45

Zwolle - Alkmaar 16:45



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Nacional Asuncion - Libertad 2-3 (Finale)

Guarani - Sp. Luqueno 23:30



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

ADT Tarma - Alianza Atl. 20:00

Sport Boys - Cesar Vallejo 22:00

Melgar - Union Comercio 22:15



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves - Estrela 16:30

Portimonense - Benfica 19:00

Braga - Boavista 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Hradec Kralove - Jablonec 15:00

Plzen - Pardubice 15:00

Slavia Praga - Sparta Praga 18:00



ROMANIA LIGA 1

Petrolul - FC Hermannstadt 17:15

Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Pari NN - Orenburg 1-1 (45 1 )

Zenit - Lok. Mosca 15:30

FK Rostov - CSKA Mosca 18:00

Krasnodar - Ural 18:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano - Juvenes/Dogana 15:00

Faetano - La Fiorita 15:00

Tre Penne - San Marino Academy U22 15:00



SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen - Ross County 16:00

Rangers - Motherwell 16:00



SPAGNA LALIGA

Real Sociedad - Getafe 14:00

Vallecano - Villarreal 16:15

Betis - Cadice 18:30

Las Palmas - Granada 18:30

Atl. Madrid - Real Madrid 21:00



SPAGNA LALIGA2

Villarreal B - Amorebieta 14:00

R. Oviedo - Valladolid 16:15

Mirandes - Leganes 18:30



SUD COREA K LEAGUE 1

Gwangju - Jeonbuk 0-1 (Finale)

Suwon FC - Ulsan Hyundai 2-3 (Finale)

Gangwon - Incheon 1-1 (Finale)

Daegu - Pohang 0-0 (90 1 )



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Yverdon - Basilea 14:15

Luzern - Servette 16:30

Young Boys - Lugano 16:30



TURCHIA SUPER LIG

Ankaragucu - Konyaspor 16:00

Besiktas - Kayserispor 16:00

Alanyaspor - Fenerbahce 19:00

Kasimpasa - Adana Demirspor 19:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Zorya - Dnipro-1 14:00

Metalist 1925 - Kolos Kovalivka 16:00



UNGHERIA OTP BANK LIGA

MOL Fehervar - Zalaegerszeg 15:00

Ferencvaros - Kisvarda 17:30



USA MLS

Atlanta Utd - CF Montreal 4-1 (Finale)

Cincinnati - Charlotte 3-0 (Finale)

DC United - New York Red Bulls 3-5 (Finale)

Philadelphia Union - Los Angeles FC 0-0 (Finale)

Chicago Fire - New England Revolution 2-2 (Finale)

FC Dallas - Columbus Crew 1-1 (Finale)

Minnesota - St. Louis City 1-2 (Finale)

Sporting Kansas City - Houston Dynamo 2-1 (Finale)

Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps 2-1 (Finale)

Portland Timbers - Colorado Rapids 3-2 (Finale)

San Jose Earthquakes - Nashville SC 1-1 (Finale)

New York City - Toronto FC 19:00



USA USL CHAMPIONSHIP

Loudoun - Louisville City 1-2 (Finale)

Pittsburgh - New Mexico 2-1 (Finale)

Charleston - FC Tulsa 2-1 (Finale)

Detroit - Hartford Athletic 3-0 (Finale)

Tampa Bay - Memphis 2-4 (Finale)

Colorado Springs - Sacramento Republic 2-0 (Finale)

San Antonio - Orange County SC 4-0 (Finale)

El Paso - Phoenix Rising 1-1 (Finale)

Oakland Roots - Monterey Bay 2-2 (Finale)



VENEZUELA LIGA FUTVE

Portuguesa - Mineros 2-0 (Finale)

Metropolitanos - La Guaira 22:30