La partita Empoli – Inter di Domenica 24 settembre 2023 in diretta: i nerazzurri restano in vetta a punteggio pieno, ancora a zero la squadra toscana

EMPOLI – Domenica 24 settembre 2023, allo Stadio “Carlo Castellani”, andrà in scena Empoli – Inter, lunch match della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio previsto per le ore 12.30.

Indice

Un vero proprio testacoda, che pone di fronte la Cenerentola del torneo e la prima della classe. É iniziata malissimo la stagione dei toscani che dopo aver pesrso contro il Verona (0-1) e contro la Juventus (0-2) e a Monza per 2-0, sono incappati in un clamoroso 7-0 all’Olimpico contro la Roma. Proprio questo risultato ha determinato il cambio di allenatore: in panchina, é stato richiamato infatti Aurelio Andreazzoli al posto di Paolo Zanetti. I nerazzurri, che in settimana non sono andati oltre l’1-1 in Champions League contro la Real Sociedad, si presentano all’appuntamento galvanizzati dal 5-1 rifilato al Milan e dal primo posto in classifica occupato in solitaria a punteggio pieno dopo aver battuto Monza (2-0), Cagliari (0-2) e Fiorentina (4-0). Sono trenta i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ventitré successi per l’Inter, tre pareggi e quattro affermazioni dell’Empoli. Nella passata stagione, all’andata, l’Empoli si impose di misura grazie alla rete di Baldanzi. mentre al ritorno ad avere la meglio fu l’Inter col risultato di 0-3.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO FINALE: EMPOLI - INTER 0-1 SECONDO TEMPO 50' è finita! L'Inter passa per 1-0 a Empoli e resta al comando a punteggio pieno. Toscani a quota 0 dopo 5 giornate. Decisiva una rete di Dimarco al 6' della ripresa. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per prossimi live di Serie A 47' destro di Cancellieri, sporcato da Acerbi ottimo intervento di Sommer in angolo! Palla sul primo palo bloccata dal portiere e traiettoria che aveva già varcato la linea 45' problema muscolare per Arnautovic durante uno scatto, l'Inter ha finito i cambi e giocatore dolorante a bordo campo con lo staff medico in azione 44' assegnati 5 minuti di recupero 43' bella chiusura in area di Carlos Augusto sul tentativo ravvicinato di Baldanzi. Sul corner in presa alta sicuro Sommer 40' sugli sviluppi di un corner fischiato fallo in attacco all'Inter 36' in campo Sanchez per Thuram e Carlos Augusto per Dimarco 34' dentro Destro per Cambiaghi e Cancellieri per Shpendi 33' destro molto potente di Thuram al limite dell'area e palla alta! 26' dentro Barella per Frattesi, de Vrij per Bastoni e Arnautovic per Lautaro 24' due cambi per l'Empoli con Fazzini per Marin e Grassi per Ranocchia 20' contropiede Empoli, Bastoni trattiene sulla trequarti Baldanzi e prende il giallo. Il difensore ha cercato di rimediare a un errore in impostazione di Mkhitaryan. Punizione a giro dal limite di Ranocchia, vola Sommer sulla sua sinistra a togliere la sfera destinata a infilarsi sotto l'incrocio dei pali! 18' punizione di Dimarco, in area colpisce Pavard ma fallisce il bersaglio 17' cartellino giallo a Maleh 11' bella conclusione molto angolata sul primo palo di Thuram palla di poco fuori con leggera deviazione, sul corner corner di Dimarco per il colpo di testa ravvicinato di Frattesi alto 6' FEDERICO DIMARCO!! INTER IN VANTAGGIO! Sugli sviluppi si un corner dalla sinistra, Luperto allontana sui piedi del giocatore che dal limite con un mezzo esterno con il mancino dal basso verso l'alto conclude alla sinistra di Berisha. Un bolide di rara bellezza 5' in campo Walukiewicz per Ismajli infortunato 4' primo squillo di Dimarco con una bella conclusione dal limite dell'area verso l'angolino basso sinistro, deve distendersi a deviare Berisha è l'Empoli a muovere il primo pallone di questa ripresa le squadre tornano in campo, nessuna novità all'intervallo PRIMO TEMPO 45' senza recupero si chiude il primo tempo tra Empoli e Inter. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 41' diagonale dal limite con il mancino di Bastoni ma troppo largo e sfera che si perde sul fondo 39' imbucata di Callhanoglu per il taglio in area di Frattesi, tocco sotto leggero su Berisha che gli mura la conclusione! 38' palla recuperata da Thuram in verticale per Laurato ma conclusione in area murata dalla difesa 35' gol annullato all'Inter: dalla bandierina scambio tra Calanoglu e Dimarco, cross spizzato da Frattesi per Thuram che colpisce di testa vincente ma in offside 34' dalla bandierina con il collo interno Dimarco, un tiro cross insidioso respinto con i pugni da Berisha 31' buono spunto di Dimarco che vince il primo rimpallo su Ebuehi quindi nel tentativo di cross dal fondo in area di vede rimpallare il pallone e rimessa dal fondo di Berisha 26' ripartenza dell'Empoli, intervento da dietro di Acerbi su Shpendi e giallo per lui 22' prosegue la pressione nerazzurra che passa spesso per la manovra avvolgente 15' angolo dalla sinistra del turco con palla verso il secondo palo dove Lautaro conclude di testa sul fondo 13' Bastoni al limite proluga su Callhanoglu e conclusione dai 25 metri alto sopra la traversa 11' conclusione dal limite con il collo esterno a giro di Dimarco, vola Berisha e deviare in tuffo sulla sua sinistra! 10' cross dal fondo di Bastoni, sul secondo palo stacca bene di testa Darmian ma ottimo intervento sulla linea di testa di Ismajli a salvare la porta! 8' fallo su Lautaro con il gomito largo di Ismajli, l'arbitro lo grazia dal cartellino 4' primo angolo dalla desta per Marin, a centroarea ha la meglio la difesa che allontana 3' bello spunto a destra da Thuram che in area dal fondo lavora un buon pallone scaricando su Frattesi più dietro ma è impreciso nella conclusione 1' trenta secondi e prima occasione con lo scarico di Mkhitaryan al limite per Calhanoglu che con il destro alza la mira Calcio d'avvio battuto dall'Inter in maglia bianca, Empoli in quella blu Si osserva un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Giorgio Napolitano Empoli e Inter in campo, tutto pronto all'inizio del match. Diverse novità in casa Empoli a partire dal modulo con un 4-3-1-2 dove Baldanzi e Shpendi a supporto di Cambiaghi. In casa inter troviamo Pavars, Frattesi dal primo minuto; in attacco confermato il tandem Thuram-Lautaro Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Empoli-Inter, dalle 12.30 seguiremo assieme la gara valida per la 5° giornata di campionato. TABELLINO EMPOLI (4-3-1-2): 99 Berisha; 24 Ebuehi, 34 Ismajli (dal 5' st 4 Walukiewicz), 33 Luperto, 3 Pezzella; 18 Marin (dal 24' st 21 Fazzini), 22 Ranocchia (dal 24' st 5 Grassi), 29 Maleh; 35 Baldanzi; 7 Shpendi (dal 34' st 20 Cancellieri), 28 Cambiaghi (dal 34' st 23 Destro). A disposizione: 1 Perisan, 40 Stubljar, 4 Walukiewicz, 5 Grassi, 8 Kovalenko, 11 Gyasi, 13 Cacace, 14 Guarino, 19 Bereszynski, 20 Cancellieri, 21 Fazzini, 23 Destro, 30 S. Bastoni. Allenatore: Aurelio Andreazzoli. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni (dal 26' st 6 De Vrij); 36 Darmian, 16 Frattesi (dal 26' st 23 Barella), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (dal 36' st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 36' st 70 Sanchez), 10 Lautaro (dal 26' st 8 Arnautovic). A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 50 Stankovic, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi. Reti: al 6' st Dimarco Ammonizioni: Acerbi, Pezzella Giu, Maleh, Bastoni Recupero: nessuno nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Empoli – Inter

EMPOLI (4-3-1-2): 99 Berisha; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto, 3 Pezzella; 18 Marin, 22 Ranocchia, 29 Maleh; 35 Baldanzi; 7 Shpendi, 28 Cambiaghi. A disposizione: 1 Perisan, 40 Stubljar, 4 Walukiewicz, 5 Grassi, 8 Kovalenko, 11 Gyasi, 13 Cacace, 14 Guarino, 19 Bereszynski, 20 Cancellieri, 21 Fazzini, 23 Destro, 30 S. Bastoni. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 50 Stankovic, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Andreazzoli alla vigilia

“Qual’è l’obiettivo per domani? E’ il confronto contro una squadra fortissima. L’Inter esprime un gioco che mi piace molto, organizzato, vario, con forza fisica. Non è che devo arrivare io per evidenziare la forza dell’avversario. Abbiamo l’occasione per confrontarci con una realtà bella e probante. Non ci sono occasioni migliori per vedere a che livello siamo e dove possiamo arrivare non subito ma in futuro. Il percorso è fatto di passi, domani sarà il primo. Il modulo? Mi faccio molte domande, vediamo domani. Abbiamo lavorato sui concetti, sui principi, non è il sistema o la posizione in campo di un singolo a fare la differenza. Ci sono altre cose che sono estremamente più importanti e incidenti sulla prestazione. Il pronostico di domani ci dà sconfitti? Intanto giochiamo, se la mettiamo sul piano dei numeri, non gli ho mai visto fare gol. Se la mettiamo sulla qualità i numeri sono realistici ma sul piano dell’umanità entrano in ballo altri fattori su cui puntiamo fortemente da qui in avanti. Noi cerchiamo il confronto che serve a darsi un livello. Se il mio slogan è ancora ‘si può fare’? Se sapessi di avere un calciatore che non ha dentro questo stato d’animo lo abbandono. Là dentro conta il mio pensiero, pur amando la libertà d’espressione da dare ai calciatori tutti quanti devono allinearsi con quello che è il mio pensiero. La mia testa va in una direzione, chi non si allinea è fuori: non per cattiveria ma perché non sarebbe possibile la coesistenza. L’attacco? C’è un potenziale che va espresso con i fatti. La questione è di squadra, è la squadra che deve dimostrare di saper attaccare e di avere voglia di farlo a partire da domani. Abbiamo lavorato in questa direzione”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Cipressa e dal quarto ufficiale Fourneau. Al VAR ci sarà Valeri, AVAR sarà Gariglio.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Out Caprile e Maldini. Andreazzoli dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Berisha in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Ismajli e Luperto e sulle fasce da Bereszynski e Pezzella. In mediana Marin e Fazzini. Maleh, Baldanzi e Cambiaghi dovrebbero supportare l’unica punta Caputo.

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Sommer tra i pali e una difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Asllani con Barella e Frattesi mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Dimarco. Coppia di attacco formata da Thuram e Lautaro.

Le probabili formazioni di Empoli – Inter

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Andreazzoli

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere la partita in tv e streaming

