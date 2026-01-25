In Serie A si parte con il lunch match Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma e Genoa-Bologna nel primo pomeriggio. Successo del Belgrano in Argentina
Il calcio argentino in apertura di questa domenica 25 gennaio. Partiamo dal successo per 2-1 del Belgrano sul Rosario per la 1° giornata della Liga Profesional: vantaggio dei locali con Di Maria su rigore prima dell’intervallo ma nella ripresa un’autorete di Mallo Blanco al 43′ e un minuto dopo Gutierrez ribaltano il punteggio. In Colombia 3-1 casalingo del Deportivo Cali sull’Ind. Medellin mentre l’America de Cali passa 1-0 in casa del Chico. In Costa Rica senza reti tra Puntaneras e Guadalupe mentre l’Alajuelense ha piegato San Carlos 1-0.
Nella Liga de Expansion MX troviamo il colpo esterno del Jaiba Brava sull’Atlanta 1-0 mentre a domicilio il Tlaxcala supera l’Irapuato 2-1; pareggio per 1-1 tra Cancun e Alebrijes Oaxaca e per 4-4 tra Venados e Dorados. In Paraguay segno x tra Cerro Porteno e Libertad, 1-1 il finale mentre in A-League una rete di Fraser nel recupero ha dato la vittori al WS Wanderers sul Perth Glory.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Due i big match in Serie A ovvero Juventus-Napoli delle ore 18 e Roma-Milan delle 20:45 mentre il programma si aprirà con il lunch match Sassuolo-Cremonese. Nel primo pomeriggio troviamo sia Atalanta-Parma che Genoa-Bologna, posticipi in Serie B, si gioca in Lega Pro e Serie D oltre che Serie A femminile e Primavera 1. In Europa spicca Arsenal-Manchester United per la Premier League alle ore 17:30 mentre nella Liga il Barcellona ospita l’Oviedo alle ore 16:15.
AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD
AmaZulu - TS Galaxy 14:30
Durban City - Polokwane 17:00
AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE
St Eloi Lupopo (Drc) - MC Alger (Alg) 14:00
Stade Malien (Mli) - Petro (Ang) 17:00
AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP
Nairobi United (Ken) - Azam (Tan) 14:00
Zesco Utd (Zam) - Kaizer Chiefs (Rsa) 14:00
San Pedro (Ivo) - Safi (Mar) 17:00
Singida Black Stars (Tan) - Otoho d'Oyo (Con) 17:00
Belouizdad (Alg) - Stellenbosch (Rsa) 20:00
Wydad AC (Mar) - Maniema (Drc) 20:00
Zamalek (Egy) - Al Masry (Egy) 20:00
ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE
Teuta - Vora 13:30
Tirana - Flamurtari 13:30
AF Elbasani - Din. Tirana 16:30
ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE
Al Najma - Al Qadsiah 16:20
Al Fayha - Al Fateh 18:30
Al Riyadh - Al-Hilal 18:30
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA
Rosario - Belgrano 1-2 (Finale)
Boca Juniors - Dep. Riestra 22:30
AUSTRALIA: A-LEAGUE
WS Wanderers - Perth Glory 1-0 (Finale)
AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE
Turan - Sumqayit 1-0 (*)
Sabah Baku - Karvan 15:30
BELGIO: JUPILER LEAGUE
Anversa - Charleroi 13:30
Genk - Cercle Brugge 16:00
Anderlecht - Dender 18:30
KV Mechelen - Westerlo 19:15
CILE: SUPERCOPPA
U. Catolica - Coquimbo 23:00
COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA
Dep. Cali - Ind. Medellin 3-1 (Finale)
Chico - America De Cali 0-1 (Finale)
Aguilas - Pasto 22:00
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA
Puntarenas FC - Guadalupe 0-0 (Finale)
Alajuelense - San Carlos 1-0 (Finale)
Liberia - Herediano 22:00
CROAZIA: HNL
Hajduk Split - Istra 1961 15:00
Osijek - Din. Zagabria 17:45
Gorica - Varazdin 16:00
FRANCIA: LIGUE 1
Nantes - Nizza 15:00
Brest - Tolosa 17:15
Metz - Lione 17:15
Paris FC - Angers 17:15
Lilla - Strasburgo 20:45
GERMANIA: 2. BUNDESLIGA
Elversberg - Bochum 13:30
Paderborn - Munster 13:30
Schalke - Kaiserslautern 13:30
GERMANIA: BUNDESLIGA
Monchengladbach - Stoccarda 15:30
Friburgo - Colonia 17:30
GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE
Brema D - 1.FC Nurnberg D 14:00
Eintracht Frankfurt D - Hoffenheim D Posticipata
Hamburger SV D - SGS Essen D 16:00
Bayern D - RB Lipsia D 18:30
GIAMAICA: PREMIER LEAGUE
Dunbeholden - Harbour View 21:00
Molynes - Spanish Town Police 21:00
Montego Bay - Chapelton 21:00
Mount Pleasant - Waterhouse 21:00
Racing United - Portmore 21:00
Treasure Beach - Arnett Gardens 21:00
Cavalier - Tivoli 23:30
GRECIA: SUPER LEAGUE
Aris - Levadiakos 15:00
OFI Crete - Panetolikos 17:00
Atromitos - Panathinaikos 18:30
Kifisia - PAOK Posticipata
GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Comunicaciones - Coban Imperial 2-3 (Finale)
Marquense - Deportivo Achuapa 1-0 (Finale)
Aurora F.C. - Municipal 18:00
Mictlan - Guastatoya 20:45
Deportivo Mixco - Malacateco 22:45
HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA
Juticalpa - Choloma 1-0 (Finale)
Real Espana - Olancho 2-0 (Finale)
Platense - Victoria 22:00
INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP
Portsmouth - Southampton 0-0 (*)
INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE
Brentford - Nottingham 15:00
Crystal Palace - Chelsea 15:00
Newcastle - Aston Villa 15:00
Arsenal - Manchester Utd 17:30
IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP
Glentoran - Cliftonville 15:00
ISRAELE: LIGAT HA'AL
Ashdod - B. Jerusalem 19:15
ITALIA: PRIMAVERA 1
Atalanta U20 - Frosinone U20 11:00SRF
Juventus U20 - Napoli U20 2-1 (Finale)
Cremonese U20 - Lecce U20 13:00SRF
Monza U20 - Lazio U20 15:00
ITALIA: SERIE A
Sassuolo - Cremonese 1-0 (*)
Atalanta - Parma 15:00
Genoa - Bologna 15:00
Juventus - Napoli 18:00
Roma - Milan 20:45
ITALIA: SERIE A FEMMINILE
Genoa D - Roma D 0-0 (*)
Milan D - Ternana D 1-0 (*)
Como D - Inter D 15:00
Sassuolo D - Napoli D 15:00
ITALIA: SERIE B
Südtirol - Padova 15:00
Catanzaro - Sampdoria 17:15
ITALIA: SERIE C - GIRONE A
Giana Erminio - Arzignano 14:30
Novara - Pro Patria 14:30
Alcione Milano - Dolomiti Bellunesi 17:30
Pergolettese - Ospitaletto 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE B
Arezzo - Juventus U23 1-0 (Intervallo)
Ascoli - Perugia 14:30
Gubbio - Forlì 17:30
Livorno - Vis Pesaro 17:30
Pineto - Campobasso 17:30
ITALIA: SERIE C - GIRONE C
Altamura - Atalanta U23 0-1 (Intervallo)
Casertana - Trapani 14:30
Catania - Cosenza 14:30
Sorrento - Salernitana 14:30
Audace Cerignola - Monopoli 20:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE A
Cairese - Varese FC 14:30
Chisola - AS Biellese 14:30
Club Milano - Saluzzo 14:30
Gozzano - Sanremese 14:30
Vado - Celle Varazze 14:30
Valenzana - Asti 14:30
Lavagnese - NovaRomentin 15:00
Ligorna - Derthona FbC 15:00
Sestri Levante - Imperia 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE B
Breno - Pavia 14:30
Brusaporto - Scanzorosciate 14:30
Caldiero Terme - Leon 14:30
Ciserano-Bergamo - Chievo 14:30
Folgore Caratese - Vogherese 14:30
Milan U23 - USD Casatese 14:30
Oltrepo - Castellanzese 14:30
Real Calepina - Varesina 14:30
Sondrio - Villa Valle 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE C
Adriese - FC Obermais 14:30
Bassano - Altavilla 14:30
Brian Lignano - Legnago Salus 14:30
Calvi Noale - Luparense 14:30
Campodarsego - Treviso 14:30
Cjarlins Muzane - Union Clodiense 14:30
Este - Mestre 14:30
Portogruaro - San Luigi 14:30
Vigasio - Conegliano 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE D
Correggese - Desenzano 14:30
Lentigione - Tropical Coriano 14:30
Piacenza - Rovato Vertovese 14:30
Pistoiese - Sangiuliano City 14:30
Sant'Angelo - Pro Sesto 14:30
SCD Progresso - Crema 14:30
Trevigliese - Sasso Marconi 14:30
Tuttocuoio - Cittadella Vis Modena 14:30
Pro Palazzolo - Imolese 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE E
Foligno - Trestina 14:30
Ghiviborgo - Orvietana 14:30
Grosseto - Cannara 14:30
Prato - Tau 14:30
San Donato - Camaiore 14:30
Seravezza Pozzi - Montevarchi 14:30
Siena - Scandicci 14:30
Terranuova Traiana - Follonica Gavorrano 14:30
Vivi Altotevere - Poggibonsi 14:30
ITALIA: SERIE D - GIRONE F
Atletico Ascoli - Termoli 14:30
Castelfidardo - Notaresco Calcio 14:30
Chieti - Teramo 14:30
Giulianova - Fossombrone 14:30
Recanatese - L'Aquila 14:30
San Marino Calcio - Ancona 14:30
Unipomezia - Sammaurese 14:30
Maceratese - Sora 15:00
Vigor Senigallia - Ostiamare 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE G
Atl. Lodigiani - Olbia 14:30
Budoni - Scafatese 14:30
Cassino - Monastir 14:30
Montespaccato - Trastevere Calcio 14:30
Palmese 1914 - Albalonga 14:30
Real Monterotondo - Ischia 14:30
Sarrabus Ogliastra - Flaminia 14:30
Valmontone - Latte Dolce 14:30
Nocerina - Anzio Calcio 1924 15:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE H
Francavilla - Barletta 14:30
Pompei - Afragolese 14:30
Sarnese - Manfredonia 14:30
SS Nola 1925 - Citta di Fasano 14:30
A.C Nardò - Real Normanna 15:00
Heraclea - Gravina 15:00
Virtus Francavilla - Ferrandina 15:00
Acerrana - Paganese 15:30
Fidelis Andria - Martina Calcio 16:00
ITALIA: SERIE D - GIRONE I
Castrumfavara - Nissa 14:30
Gelbison - Reggina 14:30
Vibonese - Sambiase 14:30
Vigor Lamezia - Gela 14:30
ACR Messina - AS Acireale 15:00
Igea Virtus - Athletic Palermo 15:00
Sancataldese - Milazzo 15:00
Savoia - Enna 15:00
USD Ragusa - Paternò 15:00
MAROCCO: BOTOLA PRO
Renaissance Zemamra - COD Meknes 16:00
Union Touarga - Raja Casablanca 18:00
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA
Atlante - Jaiba Brava 0-1 (Finale)
Tlaxcala - Irapuato 2-1 (Finale)
Cancun - Alebrijes Oaxaca 1-1 (Finale)
Venados - Dorados 4-4 (Finale)
Leones Negros - Correcaminos 19:00
MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI
Bolivia - Messico 20:30
NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA
Esteli - UNAN-Managua 6-3 (Finale)
Ferretti - Real Madriz 22:00
NIGERIA: NPFL
El Kanemi - Ikorodu City 15:00
Barau - Bayelsa United 15:30
Abia Warriors - Nasarawa 16:00
Kwara - Rivers United Posticipata
Niger - Enyimba 16:00
Rangers Int'l - Warri Wolves 16:00
Shooting Stars - Bendel 16:00
Wikki Tourist - Kano 16:00
OLANDA: EREDIVISIE
Telstar - Alkmaar 0-0 (Intervallo)
Groningen - Sittard 14:30
Feyenoord - Heracles 16:45
Utrecht - Sparta Rotterdam 16:45
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA
Cerro Porteno - Libertad 1-1 (Finale)
Olimpia Asuncion - Guarani 22:00
PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL
Nacional - Rio Ave 16:30
Benfica - Estrela 19:00
Famalicao - Tondela 19:00
Braga - Alverca 21:30
ROMANIA: SUPERLIGA
Petrolul - Farul Constanta 13:30
FCSB - CFR Cluj 19:00
SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE
Domagnano - Cosmos 15:00
San Marino Academy U22 - Tre Penne 15:00
Virtus - Pennarossa 15:00
SCOZIA: PREMIERSHIP
Hearts - Celtic 16:00
Rangers - Dundee FC 16:00
SPAGNA: LALIGA
Atl. Madrid - Maiorca 14:00
Barcellona - Oviedo 16:15
Real Sociedad - Celta Vigo 18:30
Alaves - Betis 21:00
SPAGNA: LALIGA2
Andorra - Huesca 14:00
Eibar - Almeria 16:15
Saragozza - Castellon 18:30
La Coruna - Racing Santander 21:00
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Thun - Young Boys 14:00
St. Gallen - Servette 16:30
Zurigo - Basilea 16:30
TURCHIA: SUPER LIG
Gaziantep - Konyaspor 0-0 (*)
Antalyaspor - Genclerbirligi 15:00
Rizespor - Alanyaspor 15:00
Fenerbahce - Goztepe 18:00
UNGHERIA: NB I.
Debrecen - DVTK 0-1 (*)
Kazincbarcika - Zalaegerszeg 15:00
Ferencvaros - Győr 18:15