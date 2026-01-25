In Serie A si parte con il lunch match Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma e Genoa-Bologna nel primo pomeriggio. Successo del Belgrano in Argentina

Il calcio argentino in apertura di questa domenica 25 gennaio. Partiamo dal successo per 2-1 del Belgrano sul Rosario per la 1° giornata della Liga Profesional: vantaggio dei locali con Di Maria su rigore prima dell’intervallo ma nella ripresa un’autorete di Mallo Blanco al 43′ e un minuto dopo Gutierrez ribaltano il punteggio. In Colombia 3-1 casalingo del Deportivo Cali sull’Ind. Medellin mentre l’America de Cali passa 1-0 in casa del Chico. In Costa Rica senza reti tra Puntaneras e Guadalupe mentre l’Alajuelense ha piegato San Carlos 1-0.

Nella Liga de Expansion MX troviamo il colpo esterno del Jaiba Brava sull’Atlanta 1-0 mentre a domicilio il Tlaxcala supera l’Irapuato 2-1; pareggio per 1-1 tra Cancun e Alebrijes Oaxaca e per 4-4 tra Venados e Dorados. In Paraguay segno x tra Cerro Porteno e Libertad, 1-1 il finale mentre in A-League una rete di Fraser nel recupero ha dato la vittori al WS Wanderers sul Perth Glory.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Due i big match in Serie A ovvero Juventus-Napoli delle ore 18 e Roma-Milan delle 20:45 mentre il programma si aprirà con il lunch match Sassuolo-Cremonese. Nel primo pomeriggio troviamo sia Atalanta-Parma che Genoa-Bologna, posticipi in Serie B, si gioca in Lega Pro e Serie D oltre che Serie A femminile e Primavera 1. In Europa spicca Arsenal-Manchester United per la Premier League alle ore 17:30 mentre nella Liga il Barcellona ospita l’Oviedo alle ore 16:15.

AFRICA: BETWAY PREMIERSHIPSUD

AmaZulu - TS Galaxy 14:30

Durban City - Polokwane 17:00



AFRICA: CAF CHAMPIONS LEAGUE

St Eloi Lupopo (Drc) - MC Alger (Alg) 14:00

Stade Malien (Mli) - Petro (Ang) 17:00



AFRICA: CAF CONFEDERATION CUP

Nairobi United (Ken) - Azam (Tan) 14:00

Zesco Utd (Zam) - Kaizer Chiefs (Rsa) 14:00

San Pedro (Ivo) - Safi (Mar) 17:00

Singida Black Stars (Tan) - Otoho d'Oyo (Con) 17:00

Belouizdad (Alg) - Stellenbosch (Rsa) 20:00

Wydad AC (Mar) - Maniema (Drc) 20:00

Zamalek (Egy) - Al Masry (Egy) 20:00



ALBANIA: ABISSNET SUPERIORE

Teuta - Vora 13:30

Tirana - Flamurtari 13:30

AF Elbasani - Din. Tirana 16:30



ARABIA SAUDITA: SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Najma - Al Qadsiah 16:20

Al Fayha - Al Fateh 18:30

Al Riyadh - Al-Hilal 18:30



ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - APERTURA

Rosario - Belgrano 1-2 (Finale)

Boca Juniors - Dep. Riestra 22:30



AUSTRALIA: A-LEAGUE

WS Wanderers - Perth Glory 1-0 (Finale)



AZERBAIJAN: PREMIER LEAGUE

Turan - Sumqayit 1-0 (*)

Sabah Baku - Karvan 15:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE

Anversa - Charleroi 13:30

Genk - Cercle Brugge 16:00

Anderlecht - Dender 18:30

KV Mechelen - Westerlo 19:15



CILE: SUPERCOPPA

U. Catolica - Coquimbo 23:00



COLOMBIA: PRIMERA A - APERTURA

Dep. Cali - Ind. Medellin 3-1 (Finale)

Chico - America De Cali 0-1 (Finale)

Aguilas - Pasto 22:00



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Puntarenas FC - Guadalupe 0-0 (Finale)

Alajuelense - San Carlos 1-0 (Finale)

Liberia - Herediano 22:00



CROAZIA: HNL

Hajduk Split - Istra 1961 15:00

Osijek - Din. Zagabria 17:45

Gorica - Varazdin 16:00



FRANCIA: LIGUE 1

Nantes - Nizza 15:00

Brest - Tolosa 17:15

Metz - Lione 17:15

Paris FC - Angers 17:15

Lilla - Strasburgo 20:45



GERMANIA: 2. BUNDESLIGA

Elversberg - Bochum 13:30

Paderborn - Munster 13:30

Schalke - Kaiserslautern 13:30



GERMANIA: BUNDESLIGA

Monchengladbach - Stoccarda 15:30

Friburgo - Colonia 17:30



GERMANIA: BUNDESLIGA - FEMMINILE

Brema D - 1.FC Nurnberg D 14:00

Eintracht Frankfurt D - Hoffenheim D Posticipata

Hamburger SV D - SGS Essen D 16:00

Bayern D - RB Lipsia D 18:30



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Dunbeholden - Harbour View 21:00

Molynes - Spanish Town Police 21:00

Montego Bay - Chapelton 21:00

Mount Pleasant - Waterhouse 21:00

Racing United - Portmore 21:00

Treasure Beach - Arnett Gardens 21:00

Cavalier - Tivoli 23:30



GRECIA: SUPER LEAGUE

Aris - Levadiakos 15:00

OFI Crete - Panetolikos 17:00

Atromitos - Panathinaikos 18:30

Kifisia - PAOK Posticipata



GUATEMALA: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Comunicaciones - Coban Imperial 2-3 (Finale)

Marquense - Deportivo Achuapa 1-0 (Finale)

Aurora F.C. - Municipal 18:00

Mictlan - Guastatoya 20:45

Deportivo Mixco - Malacateco 22:45



HONDURAS: LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Juticalpa - Choloma 1-0 (Finale)

Real Espana - Olancho 2-0 (Finale)

Platense - Victoria 22:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Portsmouth - Southampton 0-0 (*)



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Brentford - Nottingham 15:00

Crystal Palace - Chelsea 15:00

Newcastle - Aston Villa 15:00

Arsenal - Manchester Utd 17:30



IRLANDA DEL NORD: NIFL PREMIERSHIP

Glentoran - Cliftonville 15:00



ISRAELE: LIGAT HA'AL

Ashdod - B. Jerusalem 19:15



ITALIA: PRIMAVERA 1

Atalanta U20 - Frosinone U20 11:00SRF

Juventus U20 - Napoli U20 2-1 (Finale)

Cremonese U20 - Lecce U20 13:00SRF

Monza U20 - Lazio U20 15:00



ITALIA: SERIE A

Sassuolo - Cremonese 1-0 (*)

Atalanta - Parma 15:00

Genoa - Bologna 15:00

Juventus - Napoli 18:00

Roma - Milan 20:45



ITALIA: SERIE A FEMMINILE

Genoa D - Roma D 0-0 (*)

Milan D - Ternana D 1-0 (*)

Como D - Inter D 15:00

Sassuolo D - Napoli D 15:00



ITALIA: SERIE B

Südtirol - Padova 15:00

Catanzaro - Sampdoria 17:15



ITALIA: SERIE C - GIRONE A

Giana Erminio - Arzignano 14:30

Novara - Pro Patria 14:30

Alcione Milano - Dolomiti Bellunesi 17:30

Pergolettese - Ospitaletto 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE B

Arezzo - Juventus U23 1-0 (Intervallo)

Ascoli - Perugia 14:30

Gubbio - Forlì 17:30

Livorno - Vis Pesaro 17:30

Pineto - Campobasso 17:30



ITALIA: SERIE C - GIRONE C

Altamura - Atalanta U23 0-1 (Intervallo)

Casertana - Trapani 14:30

Catania - Cosenza 14:30

Sorrento - Salernitana 14:30

Audace Cerignola - Monopoli 20:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE A

Cairese - Varese FC 14:30

Chisola - AS Biellese 14:30

Club Milano - Saluzzo 14:30

Gozzano - Sanremese 14:30

Vado - Celle Varazze 14:30

Valenzana - Asti 14:30

Lavagnese - NovaRomentin 15:00

Ligorna - Derthona FbC 15:00

Sestri Levante - Imperia 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE B

Breno - Pavia 14:30

Brusaporto - Scanzorosciate 14:30

Caldiero Terme - Leon 14:30

Ciserano-Bergamo - Chievo 14:30

Folgore Caratese - Vogherese 14:30

Milan U23 - USD Casatese 14:30

Oltrepo - Castellanzese 14:30

Real Calepina - Varesina 14:30

Sondrio - Villa Valle 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE C

Adriese - FC Obermais 14:30

Bassano - Altavilla 14:30

Brian Lignano - Legnago Salus 14:30

Calvi Noale - Luparense 14:30

Campodarsego - Treviso 14:30

Cjarlins Muzane - Union Clodiense 14:30

Este - Mestre 14:30

Portogruaro - San Luigi 14:30

Vigasio - Conegliano 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE D

Correggese - Desenzano 14:30

Lentigione - Tropical Coriano 14:30

Piacenza - Rovato Vertovese 14:30

Pistoiese - Sangiuliano City 14:30

Sant'Angelo - Pro Sesto 14:30

SCD Progresso - Crema 14:30

Trevigliese - Sasso Marconi 14:30

Tuttocuoio - Cittadella Vis Modena 14:30

Pro Palazzolo - Imolese 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE E

Foligno - Trestina 14:30

Ghiviborgo - Orvietana 14:30

Grosseto - Cannara 14:30

Prato - Tau 14:30

San Donato - Camaiore 14:30

Seravezza Pozzi - Montevarchi 14:30

Siena - Scandicci 14:30

Terranuova Traiana - Follonica Gavorrano 14:30

Vivi Altotevere - Poggibonsi 14:30



ITALIA: SERIE D - GIRONE F

Atletico Ascoli - Termoli 14:30

Castelfidardo - Notaresco Calcio 14:30

Chieti - Teramo 14:30

Giulianova - Fossombrone 14:30

Recanatese - L'Aquila 14:30

San Marino Calcio - Ancona 14:30

Unipomezia - Sammaurese 14:30

Maceratese - Sora 15:00

Vigor Senigallia - Ostiamare 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE G

Atl. Lodigiani - Olbia 14:30

Budoni - Scafatese 14:30

Cassino - Monastir 14:30

Montespaccato - Trastevere Calcio 14:30

Palmese 1914 - Albalonga 14:30

Real Monterotondo - Ischia 14:30

Sarrabus Ogliastra - Flaminia 14:30

Valmontone - Latte Dolce 14:30

Nocerina - Anzio Calcio 1924 15:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE H

Francavilla - Barletta 14:30

Pompei - Afragolese 14:30

Sarnese - Manfredonia 14:30

SS Nola 1925 - Citta di Fasano 14:30

A.C Nardò - Real Normanna 15:00

Heraclea - Gravina 15:00

Virtus Francavilla - Ferrandina 15:00

Acerrana - Paganese 15:30

Fidelis Andria - Martina Calcio 16:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Castrumfavara - Nissa 14:30

Gelbison - Reggina 14:30

Vibonese - Sambiase 14:30

Vigor Lamezia - Gela 14:30

ACR Messina - AS Acireale 15:00

Igea Virtus - Athletic Palermo 15:00

Sancataldese - Milazzo 15:00

Savoia - Enna 15:00

USD Ragusa - Paternò 15:00



MAROCCO: BOTOLA PRO

Renaissance Zemamra - COD Meknes 16:00

Union Touarga - Raja Casablanca 18:00



MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Atlante - Jaiba Brava 0-1 (Finale)

Tlaxcala - Irapuato 2-1 (Finale)

Cancun - Alebrijes Oaxaca 1-1 (Finale)

Venados - Dorados 4-4 (Finale)

Leones Negros - Correcaminos 19:00



MONDO: AMICHEVOLI NAZIONALI

Bolivia - Messico 20:30



NICARAGUA: LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Esteli - UNAN-Managua 6-3 (Finale)

Ferretti - Real Madriz 22:00



NIGERIA: NPFL

El Kanemi - Ikorodu City 15:00

Barau - Bayelsa United 15:30

Abia Warriors - Nasarawa 16:00

Kwara - Rivers United Posticipata

Niger - Enyimba 16:00

Rangers Int'l - Warri Wolves 16:00

Shooting Stars - Bendel 16:00

Wikki Tourist - Kano 16:00



OLANDA: EREDIVISIE

Telstar - Alkmaar 0-0 (Intervallo)

Groningen - Sittard 14:30

Feyenoord - Heracles 16:45

Utrecht - Sparta Rotterdam 16:45



PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - APERTURA

Cerro Porteno - Libertad 1-1 (Finale)

Olimpia Asuncion - Guarani 22:00



PORTOGALLO: LIGA PORTUGAL

Nacional - Rio Ave 16:30

Benfica - Estrela 19:00

Famalicao - Tondela 19:00

Braga - Alverca 21:30



ROMANIA: SUPERLIGA

Petrolul - Farul Constanta 13:30

FCSB - CFR Cluj 19:00



SAN MARINO: CAMPIONATO SAMMARINESE

Domagnano - Cosmos 15:00

San Marino Academy U22 - Tre Penne 15:00

Virtus - Pennarossa 15:00



SCOZIA: PREMIERSHIP

Hearts - Celtic 16:00

Rangers - Dundee FC 16:00



SPAGNA: LALIGA

Atl. Madrid - Maiorca 14:00

Barcellona - Oviedo 16:15

Real Sociedad - Celta Vigo 18:30

Alaves - Betis 21:00



SPAGNA: LALIGA2

Andorra - Huesca 14:00

Eibar - Almeria 16:15

Saragozza - Castellon 18:30

La Coruna - Racing Santander 21:00



SVIZZERA: SUPER LEAGUE

Thun - Young Boys 14:00

St. Gallen - Servette 16:30

Zurigo - Basilea 16:30



TURCHIA: SUPER LIG

Gaziantep - Konyaspor 0-0 (*)

Antalyaspor - Genclerbirligi 15:00

Rizespor - Alanyaspor 15:00

Fenerbahce - Goztepe 18:00



UNGHERIA: NB I.

Debrecen - DVTK 0-1 (*)

Kazincbarcika - Zalaegerszeg 15:00

Ferencvaros - Győr 18:15

