I risultati del 25 luglio 2026: Milan e Juventus in campo

Amichevole per i rossoneri contro il Celtic, i bianconeri se la vedranno con lo Stadard Liegi. Successo per Racing Club, Velez e Huracan in Argentina
Calcio argentino in apertura del programma di sabato 25 luglio. Partiamo dalla Liga Profesional con il successo casalinog del Racing Club sul Gimnasia L.P. per 2-1: vantaggio di Miljevic dopo sei minuti quindi il pari di Barros Schelotto al 32′, il rigore fallito da Torres al 42′ e il gol decisivo di Colombo al 24′ della ripresa. Una rete di Lanzini prima dell’intervallo ha deciso Velez Sarsfield-Instituto mentre una di Caicedo al 20′ del secondo tempo ha deciso Huran-Banfield. Hanno pareggiato 2-2 Platense e Union Santa Fe: al 24′ autorete di Fagioli quindi nella ripresa Luduena al 27′ e Tarragona su rigore al 34′ ribaltano il risultato fino al pari definitivo di Merlini al 42′.
In Bolivia 3-2 dell’Aurora sull’Academia del Balompie mentre in Cile 3-1 del Colo Colo sul Limache. In Colombia 1-0 del Llaneros sul Pereira e 2-0 del Deportivo Cali sui Jaguares de Cordoba. In Costa Rica goleada del Saprissa sullo Zeledon (5-1) e in Perù 2-1 interno dell’U. de Deportes sul Cusco. Si è giocato anche in Uruguay con la vittoria per 1-0 del Montevideo City sul Danubio mentre nella Liga MX 1-1 tra Atlante e Club America, 1-0 del Tijuana su Leon. Nella Canadian Premier League 3-2 esterno del Supra du Quebec su HFX Wanderers e 1-0 del Vancouver sul Cavalry.
Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale della gare scelte per oggi, ricordiamo quali sono i principali appuntamenti. Si gioca in OFB Cup, nella Serie A Betano e nella Super League svizzera mentre tra le amichevoli di squadre italiane spicca Celtic-Milan e Standard Liegi-Juventus con fischio d’inizio rispettivamente alle ore 16 e alle 20.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 25 LUGLIO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
ARGENTINA: LIGA PROFESIONAL - CLAUSURA
Racing Club - Gimnasia L.P. 2-1 (Finale)
Velez Sarsfield - Instituto 1-0 (Finale)
Huracan - Banfield 1-0 (Finale)
Platense - Union Santa Fe 2-2 (Finale)
Estudiantes Rio Cuarto - Tigre 19:45
Newells Old Boys - Talleres Cordoba 22:00
AUSTRIA: ÖFB CUP
Wals-Grunau - A. Salzburg 15:30
Donaufeld Wien - Grazer 17:00
FC Lustenau - Kitzbuhel 17:00
Dietach - Bischofshofen 17:30
Hohenems - Hertha Wels 18:00
Innsbruck - Reichenau 18:00
Kalsdorf - LASK 18:00
Leonfelden - Bregenz 18:00
SV Oberwart - Salzburg 18:00
Wiener Viktoria - Parndorf 18:00
Kremser - A. Lustenau 18:30
Mattersburg SV 2020 - First Vienna 19:00
Treibach - Kapfenberg 19:00
Vorwarts Steyr - Kuchl 19:00
BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL
Aurora - Academia del Balompie 3-2 (Finale)
Always Ready - SA Bulo Bulo 21:00
Guabira - Real Oruro 23:15
BRASILE: SERIE A BETANO
Athletico-PR - Internacional 23:30
Santos - Chapecoense-SC 23:30
BULGARIA: PARVA LIGA
CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa 18:00
Lok. Sofia - Levski 20:15
CANADA: CANADIAN PREMIER LEAGUE
HFX Wanderers - Supra du Quebec 2-3 (Finale)
Vancouver FC - Cavalry 1-0 (Finale)
CILE: LIGA DE PRIMERA
Colo Colo - Limache 3-1 (Finale)
Coquimbo - U. De Concepcion Posticipata
Huachipato - Cobresal 23:30
CINA: SUPER LEAGUE
Qingdao Hainiu - Tianjin Jinmen Tiger 0-2 (Finale)
Liaoning Tieren - Qingdao West Coast 0-0 (*)
Shanghai Port - Shanghai Shenhua 1-0 (*)
Wuhan Three Towns - Chongqing Tonglianglong 0-0 (*)
COLOMBIA: PRIMERA A - CLAUSURA
Llaneros - Pereira 1-0 (Finale)
Dep. Cali - Jaguares de Cordoba 2-0 (Finale)
Chico - Atl. Nacional 23:00
Ind. Medellin - Pasto 23:05
COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA
Saprissa - Zeledon 5-1 (Finale)
DANIMARCA: SUPERLIGA
Aarhus - Brondby 18:00
EUROPA: CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - INCONTRI DI POSIZIONAMENTO
Buducnost D - Hapoel Jerusalem D [Vincitore]: Hapoel Jerusalem D 0-1 (Finale)
Lusso D [Qualificato]: Lusso D - ZFK Skopje 2014 D 2-0 (Finale)
Glentoran D - Pyunik D 1-1 (*)
Klaksvik D - Zimbru D 16:30
FINLANDIA: VEIKKAUSLIIGA
Mariehamn - Oulu 15:30
KuPS - VPS 16:00
FINLANDIA: YKKOSLIIGA
Haka - KaPa 0-0 (*)
JaPS - Klubi 04 15:00
Mikkeli - KTP 15:00
SJK Akatemia - Ekenas 15:00
PK-35 - Jippo 17:00
IRLANDA: PREMIER DIVISION
Galway - Waterford 18:00
Sligo Rovers - Drogheda 20:45
ISRAELE: TOTO CUP
H. Petah Tikva - M. Petach Tikva 19:30
Ironi Tiberias - Sakhnin 19:30
M. Haifa - H. Haifa 19:30
Netanya - Hapoel Jerusalem 19:30
K LEAGUE 1SUD COREA:
Gimcheon Sangmu - Daejeon 2-1 (*)
Pohang - Jeonbuk 0-1 (*)
KAZAKISTAN: PREMIER LEAGUE
Ulytau - Ertis Pavlodar 15:00
Zhetysu - Kyzylzhar 15:00
Aktobe - Okzhetpes 17:00
LETTONIA: 1. LIGA FEMMINILE
RFS D - Auda D 9-1 (Finale)
MESSICO: LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA
Tepatitlan de Morelos - Alacranes 0-1 (Finale)
Zacatecas Mineros - Correcaminos 3-3 (Finale)
MESSICO: LIGA MX - APERTURA
Atlante - Club America 1-1 (Finale)
Tijuana - Leon 1-0 (Finale)
MONDO: AMICHEVOLI PER CLUB
Südtirol (Ita) - Kaiserslautern (Ger) 0-0 (Finale)
Padova (Ita) - Ospitaletto (Ita) 15:00
Bologna (Ita) - Iraklis 1908 (Gre) 16:00
Celtic (Sco) - Milan (Ita) 16:00
Lecce (Ita) - Istra 1961 (Cro) 16:00
Palermo (Ita) - Norimberga (Ger) 16:00
QPR (Eng) - Fiorentina (Ita) 16:00
Cesena (Ita) - Carpi (Ita) 17:00
Genoa (Ita) - L.R. Vicenza (Ita) 17:00
Livorno (Ita) - Ghiviborgo (Ita) 17:00
Torino (Ita) - Cittadella (Ita) 17:00
Arezzo (Ita) - Folgore Caratese (Ita) 17:30
Verona (Ita) - Dolomiti Bellunesi (Ita) 17:30
Empoli (Ita) - Entella (Ita) 18:00
Modena (Ita) - Bolzano (Ita) 18:00
Pisa (Ita) - Juventus U23 (Ita) 18:00
Pavia (Ita) - AlbinoLeffe (Ita) 18:30
St. Liege (Bel) - Juventus (Ita) 20:00
NORVEGIA: ELITESERIEN
Kristiansund - Start 16:00
PARAGUAY: COPA DE PRIMERA - CLAUSURA
Recoleta - San Lorenzo 21:00
Ameliano - Nacional Asuncion 23:30
PERU: LIGA 1 - CLAUSURA
U. de Deportes - Cusco 2-1 (Finale)
Sport Boys - AD Tarma 17:30
Huancayo - Grau 20:00
Juan Pablo II - Cienciano 22:15
POLONIA: EKSTRAKLASA
Jagiellonia - Korona 14:45
Gornik Zabrze - Slask 17:30
Lech - Cracovia 20:15
PRVA LIGASLOVENIA:
Aluminij - Celje Posticipata
Mura - O. Ljubljana 18:00
Maribor - Grosuplje 20:15
REPUBBLICA CECA: 1. LIGA
Plzen - Liberec 17:00
Teplice - Bohemians 17:00
Zlin - Ostrava 17:00
Brno - Sparta Praga 20:00
ROMANIA: SUPERLIGA
Farul Constanta - Corvinul 16:30
Din. Bucuresti - Univ. Craiova 19:30
RUSSIA: FNL
Ulyanovsk - Neftekhimik 15:00
Chelyabinsk - Pari NN 16:00
Tekstilshtik - S. Kostroma 18:00
RUSSIA: PREMIER LEAGUE
Din. Mosca - Samara 0-0 (*)
Akron Togliatti - Zenit 15:15
F. Voronezh - Dynamo Makhachkala 17:30
Sp. Mosca - Rodina Moscow 19:45
SCOZIA: LEAGUE CUP
Aberdeen - Kelty Hearts 16:00
Airdrieonians - Ross County 16:00
Arbroath - Stirling 16:00
Ayr - Alloa 16:00
Dumbarton - Cove Rangers 16:00
Dundee FC - Clyde 16:00
Falkirk - Stranraer 16:00
Forfar - Brechin 16:00
Hamilton - Elgin 16:00
Montrose - Spartans 16:00
Morton - Inverness 16:00
Peterhead - Kilmarnock 16:00
Queen's Park - Queen of South 16:00
St. Johnstone - East Fife 16:00
Stenhousemuir - Livingston 16:00
SERBIA: SUPER LIGA
Radnicki Nis - Cukaricki 17:30
IMT Novi Beograd - Zemun 20:00
OFK Belgrado - Radnik 20:00
SVEZIA: ALLSVENSKAN
Degerfors - Djurgarden 15:00
Kalmar - Mjallby 17:30
SVIZZERA: SUPER LEAGUE
Lausanne - Grasshoppers 18:00
Servette - Basilea 18:00
Luzern - Thun 20:30
UNGHERIA: NB I.
Kisvarda - Honved 19:30
URUGUAY: LIGA AUF URUGUAYA - TORNEO INTERMEDIO
Montevideo City - Danubio 1-0 (Finale)
Central Esp. - Cerro Largo 20:00
Defensor Sp. - Liverpool M. 23:00