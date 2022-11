In campo Polonia e Arabia Saudita, successo questa mattina dell’Australia sulla Tunisia. In Italia in gioca in Serie B, Lega Pro e Serie A Femminile, in Spagna Liga2, in Inghilterra la FA Cup

Sabato 26 novembre all’insegna dei Mondiali e non solo. In mattinata si è consumata la prima partita in programma con il successo per 1-0 dell’Australia sulla Tunisia grazie a una rete di Duke al 23′ del primo tempo. All’intervallo invece Polonia e Arabia Saudita con i polacchi avanti grazie a un tap in vincente di Zielinski e arabi con Al Dawsari che si è visto parare un rigore da Szczesny nei minuti di recupero. Tra le partite del giorno troviamo il ritorno dopo la pausa della Nazionale per la Serie B oltre alla Serie C e Serie A Femminile. In quest’ultimo campionato registriamo il successo per 2-0 della Roma in casa contro il Pomigliano: una rete per tempo con Serturini al 45′ e Giacinti in pieno recupero. Si gioca anche in Spagna con una nuova giornata di Liga 2 mentre in Inghilterra ci sono le partite di FA Cup per i 64esimi di finale e Coppa di Lega in Portogallo. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere le altre partite già disputate. Partiamo dall’Italia dove nel campionato Primavera 2 registriamo il 3-0 casalingo del Monopoli sulla Reggina e il pareggio per 1-1 tra Salernitana e Benevento. In Coppa di Bielorussia per gli ottavi di finale 1-0 dello Slutsk sulla Dinamo Minsk mentre senza reti tra Oliveirense e Feirense in Coppa di Lega portoghese. In Premier League ucraina 1-0 dell’Inhulets sul Veres-Rivne e 0-0 tra Dynamo Kiev e Metalis 1925. Nella Super League cinese colpo esterno per Cangzhou, Zhejiang Professional e Wuhan Three Towns.

BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

Slutsk - Din. Minsk 1-0 (Finale)

FC Minsk - Soligorsk 1-2 (Finale)

Energetik-BGU - BATE 16:00



BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia - Ludogorets 1-2 (*)



CINA SUPER LEAGUE

Changchun Yatai - Cangzhou 0-2 (Finale)

Dalian Pro - Meizhou Hakka 2-1 (Finale)

Shandong Taishan - Wuhan FC 5-0 (Finale)

Hebei - Zhejiang Professional 1-6 (Finale)

Guangzhou FC - Henan Songshan Longmen 1-1 (Finale)

Shenzhen - Wuhan Three Towns 0-4 (Finale)

Tianjin Jinmen Tiger - Shanghai Port 1-0 (Finale)



CIPRO FIRST DIVISION

Karmiotissa - Doxa 16:00

AEK Larnaca - Apollon 18:00



EGITTO EGYPT CUP

Zamalek - Al Masry 16:00



GALLES COPPA DI LEGA

Bala Town - Cardiff Metropolitan 2-0 (Finale)

Connah's Q. - Taffs Well 2-0 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA - DONNE

Eintracht Frankfurt D - Leverkusen D 1-0 (Finale)

Brema D - Freiburg D 16:00



INGHILTERRA FA CUP

King’s Lynn - Stevenage 0-3 (Finale)

Accrington - Barnet 16:00

Barnsley - Crewe 16:00

Cambridge Utd - Grimsby 16:00

Charlton - Stockport 16:00

Forest Green - Alvechurch 16:00

Hartlepool - Harrogate 16:00

Oxford Utd - Exeter 16:00

Portsmouth - Milton Keynes 16:00

Sheffield Wed - Mansfield 16:00

Shrewsbury - Peterborough 16:00

Walsall - Carlisle 16:00

Wimbledon - Chesterfield 16:00

Wrexham - Farnborough 16:15



IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers - Ballymena 16:00

Cliftonville - Newry City 16:00

Dungannon - Glenavon 16:00

Portadown - Glentoran 16:00

Linfield - Crusaders 18:30



ITALIA PRIMAVERA 2

Monopoli U19 - Reggina U19 3-0 (Finale)

Salernitana U19 - Benevento U19 1-1 (Finale)

Genoa U19 - Alessandria U19 14:00SRF

Padova U19 - Spal U19 14:00SRF

Como U19 - Brescia U19 14:30SRF

Entella U19 - Pisa U19 14:30SRF

FeralpiSalò U19 - Parma U19 14:30SRF

Imolese U19 - Spezia U19 14:30SRF

Monza U19 - Cremonese U19 14:30SRF

Pescara U19 - Lazio U19 14:30SRF

Pordenone U19 - Cittadella U19 14:30SRF

Reggiana U19 - AlbinoLeffe U19 14:30SRF

Ternana U19 - Perugia U19 14:30SRF

Venezia U19 - Vicenza U19 14:30SRF

Viterbese U19 - Ascoli U19 14:30SRF



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D - Pomigliano D 2-0 (Finale)

Fiorentina D - Milan D 1-4 (*)



ITALIA SERIE B

Parma - Modena 0-2 (Intervallo)

Pisa - Ternana 18:00



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Ancona - Torres 0-1 (*)

Fiorenzuola - Alessandria 0-0 (*)

Montevarchi - Recanatese 1-0 (*)

Olbia - Cesena 0-1 (*)

Entella - Vis Pesaro 17:30

Fermana - Lucchese 17:30

Gubbio - San Donato 17:30

Imolese - Pontedera 17:30

Reggiana - Rimini 17:30

Siena - Carrarese 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Paganese - Sarrabus Ogliastra 1-1 (*)



MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Sileks - Struga 1-2 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Malta U19 - Germania U19 16:00

Polonia U19 - Portogallo U19 19:00



MONDO MONDIALI

Tunisia - Australia 0-1 (Finale)

Polonia - Arabia Saudita 2-0 (*)

Francia - Danimarca 17:00

Argentina - Messico 20:00



MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Decic - Jedinstvo 0-1 (Finale)

Iskra - Mornar 2-1 (Finale)

Rudar - Arsenal Tivat 0-0 (Finale)



PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Oliveirense - Feirense 0-0 (Finale)

Famalicao - Academico Viseu 16:00

Braga - Trofense 19:45

Benfica - Penafiel 21:45



RUSSIA COPPA DI RUSSIA - FASE A GIRONI

Sochi - CSKA Mosca 1-2 (90 2 )

Torpedo Moscow - Ural 1-2 (*)



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos - Fiorentino 2-0 (45 )

Pennarossa - La Fiorita 0-0 (*)

Tre Fiori - Domagnano 0-0 (45 )

Folgore - Cailungo 18:30



SPAGNA LALIGA2

Alaves - Villarreal B 16:15

Malaga - Ponferradina 16:15

Albacete - Racing Santander 18:30

R. Oviedo - Mirandes 18:30

Las Palmas - Tenerife 22:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets - Veres-Rivne 1-0 (Finale)

Dyn. Kyiv - Metalist 1925 0-0 (Finale)