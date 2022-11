Elenco delle partite previste per oggi sabato 26 novembre 2022: Francia – Danimarca tra i big match, in Italia c’è la Serie B, C e femminile, in Europa spicca FA Cup e Liga 2

Sarà un weekend denso di appuntamenti dopo una settimana monopolizzata dai Mondiali. Merito dei campionati italiani di Serie B, C e femminile che sabato 26 novembre tornano in campo dopo la sosta per la Nazionale. Nel resto d’Europa invece troviamo oltre alla Liga 2 spagnola anche la FA Cup con diverse partite valide per i 64esimi di finale.

Partiamo dal Mondiale 2022 non prima di aver fatto il punto della giornata precedente. Per il Gruppo A e B è partita la seconda giornata e non sono mancate un pò di sorprese. Se il Qatar è già fuori dalla possibilità si raggiungere gli ottavi di finale, per le altre due posizione è grande lotta. Il Senegal ha fatto il suo dovere e ha sfruttato gli errori difensivi per portarsi a casa l’intero bottino. L’Olanda invece stenta con l’Ecuador e si fa raggiungere sull’1-1. A questo punto sembra scontato che gli orange siano già con due piedi agli ottavi mentre Ecuador – Senegal sarà un vero spareggio con i sudamericani con due risultati su tre a disposizione. Nel Gruppo A la sorpresa arriva dall’Iran che sfrutta i minuti di recupero per piegare il Galles e salire prepotentemente in seconda posizione. L’Inghilterra non va oltre lo 0-0 con gli USA rischiando anche di perdere la partita. A questo punto sembrerebbe ipotizzabile una lotta al secondo posto tra Iran e USA nello scontro diretto con gli inglesi piuttosto favoriti con il Galles.

Gruppo C e D protagonisti in questa giornata. Partiamo dalle ore 11 con Tunisia – Australia. Gli africani sono riusciti a fermare sullo 0-0 i danesi e si giocano un vero e proprio spareggio. Un 2022 ricco di soddisfazioni visto che sono riusciti a sconfiggere Giappone, Cile e Nigeria. Parte con un pò di favori del pronostico per quanto visto dalle due nazionali nella prima giornata. Alle ore 14 invece la sorprendente Arabia Saudita può provare a fare lo scherzetto anche alla Polonia, rischiando così di mettere fuori dai giochi gli avversari che hanno lottato nello 0-0 con il Messico. Nonostante tutto si ha fiducia maggiormente nella squadra europea che ha visto andare a secco il suo bomber Lewandowski (si è fatto parare un rigore da Ochoa). Alle ore 17 la Francia affronta la Danimarca con il morale alto dopo la bella reazione avuta con l’Australia. C’è da vendicare le ultime due uscita di Nations League dove furono i danesi ad avere la meglio. Dall’altra parte lo scialbo pareggio con la Tunisia obbliga a fare punti per non rischiare la prematura uscita dalla competizione. Molto suggestiva la sfida delle ore 20 tra Argentina e Messico. L’inaspettato scivolone con l’Arabia Saudita ha rotto un’imbattibilità che durava ben 36 partite e costringe a giocare con la pressione di non potersi più concedere distrazioni. Nelle tre precedenti sfide dirette ai Mondiali sempre bene l’Albiceleste ma siamo certi che il Ct Martino avrà caricato a mille i suoi.

Abbiamo accennato come ci saranno altri appuntamenti da non perdere. In Italia torna dopo la sosta per la Nazionale la Serie B e lo fa con due insoliti anticipi del sabato: alle 15 il Parma affronta il Modena e alle 18 c’è Pisa – Ternana. I ducali sono in una buona posizione di classifica grazie soprattutto al ruolino vincente tra le mura amiche mentre i canarini vengono da appena 2 punti nelle ultime 4 giornata e un 15esimo posto in coabitazione con Benevento e Cosenza. I nerazzurri si sono tirati su dalle sabbie mobili della bassa classifica e proveranno a prendere quota contro la squadra umbra che è bloccata da 3 pareggi consecutivi ma gode da una migliore classifica. In Lega Pro spazio al Girone A al completo. Classifica molto avvicente in vetta con sei squadre in 3 punti. La capolista Reggiana ospita il Rimini mentre il rilanciato Gubbio proverà ad allungare la striscia contro il San Donato. L’Entella invece ospita la Vis Pesaro menre Siena – Carrarese è il big match oltre a essere un derby. Trasferta invece a Olbia per il Cesena. Per la Serie A Femminile troviamo la capolista Roma alle ore 12.30 in casa con il Pomigliano mentre alle 14.30 suggestiva sfida tra Fiorentina e Milan. Per il calcio europeo vogliamo ricordare il ricco programma de 64esimi di finale FA Cup mentre in Spagna troviamo ben cinque partite di Liga 2. La capolista Alaves affronterà in casa il Villareal B con fischio d’inizio alle ore 16.15.

MONDIALI

11.00

14.00

Polonia-Arabia Saudita

17.00

Francia-Danimarca

20.00

Argentina-Messico

SERIE B

15:00

18:00

LEGA PRO

14:30

17:30

BIELORUSSIA COPPA DI BIELORUSSIA

Slutsk – Din. Minsk 11:00

FC Minsk – Soligorsk 13:00

Energetik-BGU – BATE 16:00

BULGARIA PARVA LIGA

Slavia Sofia – Ludogorets 14:00

CINA SUPER LEAGUE

Changchun Yatai – Cangzhou 08:00

Dalian Pro – Meizhou Hakka 08:00

Shandong Taishan – Wuhan FC 10:30

Hebei – Zhejiang Professional 12:00

Guangzhou FC – Henan Songshan Longmen 12:30

Shenzhen – Wuhan Three Towns 12:30

Tianjin Jinmen Tiger – Shanghai Port 13:00

CIPRO FIRST DIVISION

Karmiotissa – Doxa 16:00

AEK Larnaca – Apollon 18:00

EGITTO EGYPT CUP

Zamalek – Al Masry 16:00

GALLES COPPA DI LEGA

Bala Town – Cardiff Metropolitan 14:00

Connah’s Q. – Taffs Well 14:00

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Eintracht Frankfurt D – Leverkusen D 14:00

Brema D – Freiburg D 16:00

INGHILTERRA FA CUP

King’s Lynn – Stevenage 13:45

Accrington – Barnet 16:00

Barnsley – Crewe 16:00

Cambridge Utd – Grimsby 16:00

Charlton – Stockport 16:00

Forest Green – Alvechurch 16:00

Hartlepool – Harrogate 16:00

Oxford Utd – Exeter 16:00

Portsmouth – Milton Keynes 16:00

Sheffield Wed – Mansfield 16:00

Shrewsbury – Peterborough 16:00

Walsall – Carlisle 16:00

Wimbledon – Chesterfield 16:00

Wrexham – Farnborough 16:15

Dagenham & Red. – Gillingham FC 18:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers – Ballymena 16:00

Cliftonville – Newry City 16:00

Dungannon – Glenavon 16:00

Portadown – Glentoran 16:00

Linfield – Crusaders 18:30

ITALIA PRIMAVERA 2

Monopoli U19 – Reggina U19 10:30

Salernitana U19 – Benevento U19 12:00

Genoa U19 – Alessandria U19 14:00

Padova U19 – Spal U19 14:00

Como U19 – Brescia U19 14:30

Entella U19 – Pisa U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Parma U19 14:30

Imolese U19 – Spezia U19 14:30

Monza U19 – Cremonese U19 14:30

Pescara U19 – Lazio U19 14:30

Pordenone U19 – Cittadella U19 14:30

Reggiana U19 – AlbinoLeffe U19 14:30

Ternana U19 – Perugia U19 14:30

Venezia U19 – Vicenza U19 14:30

Viterbese U19 – Ascoli U19 14:30

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D – Pomigliano D 12:30

Fiorentina D – Milan D 14:30

ITALIA SERIE B

Parma – Modena 15:00

Pisa – Ternana 18:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Ancona – Torres 14:30

Fiorenzuola – Alessandria 14:30

Montevarchi – Recanatese 14:30

Olbia – Cesena 14:30

Entella – Vis Pesaro 17:30

Fermana – Lucchese 17:30

Gubbio – San Donato 17:30

Imolese – Pontedera 17:30

Reggiana – Rimini 17:30

Siena – Carrarese 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Paganese – Sarrabus Ogliastra 14:30

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

Sileks – Struga 13:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Malta U19 – Germania U19 12:30

Polonia U19 – Portogallo U19 19:00

MONDO MONDIALI

Tunisia – Australia 11:00

Polonia – Arabia Saudita 14:00

Francia – Danimarca 17:00

Argentina – Messico 20:00

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Decic – Jedinstvo 12:00

Iskra – Mornar 12:00

Rudar – Arsenal Tivat 12:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Oliveirense – Feirense 12:00

Famalicao – Academico Viseu 16:00

Braga – Trofense 19:45

Benfica – Penafiel 21:45

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – FASE A GIRONI

Sochi – CSKA Mosca 14:00

Torpedo Moscow – Ural 14:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Fiorentino 15:00

Pennarossa – La Fiorita 15:00

Tre Fiori – Domagnano 15:00

Folgore – Cailungo 18:30

SPAGNA LALIGA2

Alaves – Villarreal B 16:15

Malaga – Ponferradina 16:15

Albacete – Racing Santander 18:30

R. Oviedo – Mirandes 18:30

Las Palmas – Tenerife 22:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets – Veres-Rivne 12:00

Dyn. Kyiv – Metalist 1925 13:00