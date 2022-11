DOHA – Sabato 26 novembre 2022, nel palcoscenico dello Stadio Khalifa International di Doha, la Francia sfida la Danimarca nella seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali Qatar 2022: calcio di inizio alle ore 17.

La Francia ha i favori del pronostico e di essere una delle candidate alla vittoria finale della competizione; nella gara di esordio ha travolto 4-1 l’Australia con doppietta di Giroud. A impensierire la Francia potrebbe essere è la Danimarca di Hjulmand, che potrebbe addirittura rivelarsi l’outsider del torneo perché, in quanto a talento in campo, il gruppo può certamente dire la sua. L’uomo di punta é Christian Eriksen, tornato a giocare una grande competizione internazionale con la nazionale dopo l’arresto cardiaco dell’ultimo Europeo; ma in rosa ci sono anche il portiere Schmeichel, Kjaer del Milan, Maehle dell’Atalanta, l’ex Udinese Strygen Larsen, l’ex Sampdoria Damsgaard e l’ex Bologna Skov Olsen. Occupa il nono posto della classifica mondiale FIFA; nella prima partita, però, non é andata oltre lo 0-0 contro la Tunisia. Sono quattro i precedenti tra le due rappresentative in una competizione iridata: nek 1998 la Francia si impose per 2001, quattro anni dopo i danesi ebbero la meglio col risultato di 2-0 mentre nel 2018 finì a reti inviolate. L’ultimo confronto risale allo scorso 25 novembre quando in UEFA Nations League la Danimarca vinse 2-0

RISULTATO FINALE: FRANCIA - DANIMARCA 2-1

SECONDO TEMPO

51' è finita! La Francia batte la Danimarca grazie al suo numero 10 Mbappé autore di una doppietta. I danesi erano stati bravi a pareggiare subito con Christensen ma l'istinto del gol dell'attaccante francese ha avuto la meglio della difesa, nell'occasione non impeccabile. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per Argentina-Messico dalle ore 20

51' sugli sviluppi di un angolo palla dai 25 metri per Maehle ma conclusione da dimenticare

49' spunto di Coman al limite dell'area, quindi tenta un improbabile scambio con un compagno in area che non c'è

47' esce Rasmus Kristensen per Bah da una parte e Griezmann per Fofana dall'altra

45' 6 minuti di recupero

45' lungo lancio di Theo Hernandez per Mpappé che prende in velocità la difesa ma è costretto a calciare di prima al volo e palla tra le braccia del portiere

41' MBAPPE'!!! FRANCIA 2 DANIMARCA 1!! Azione sul filo del fuorigioco per Coman che sterza bene e offre la possibilità a Griezmann di crossare verso il secondo palo dove irrompe il bomber francese in anticipo sul marcato e gioco da ragazzi spingerla in fondo al sacco

40' dentro Norgaard per Lindstrom

39' conclusione debole dalla distanza con il destro di Hojbjerg con palla che si spegne sul fondo

37' gioco fermo, a terra Tchouaméni dopo uno scontro e giocatore a bordo campo per i controlli dello staff medico

36' dall'altra parte azione sulla destra con Dolberg per Braithwaite ma la volée sul primo palo termina di poco sul fondo!

33' su angolo dalla destra colpo di testa di Tchouaméni sul secondo palo, c'è una deviazione decisiva con la schiena di Maehle. Sul secondo corner stacca a centroarea Kundé e palla dopo un rimbalzo temina sul fondo ma segnalato nuovo corner. Su questo tentativo contro cross di Theo Hernandez sul secondo palo dove Rabiot prova una sforbiciata ma non trova centra lo specchio della porta

29' forza fresche anche nella Francia con Varane e Dembelé che lasciano il campo per Konate e Coman

28' nella Danimarca dentro Dolberg per Damsgaard

28' grande intervento di Lloris su conclusione ravvicinata di Lindstrom un pò troppo centrale!

23' PAREGGIO DELLA DANIMARCA!!! Sul corner di Eriksen, sponda aerea di Andersen per Christensen abile da due passi sul secondo palo ad anticipare Rabiot e a trafiggere di testa Lloris!

21' calcio d'angolo dalla destra per la Danimarca

17' lascia il campo Giroud per Thuram, figlio d'arte

16' MBAPPE'!!!! VANTAGGIO DELLA FRANCIA!!! Doppio scambio sulla fascia sinistra con Theo Hernandez e conclusione ravvicinata con l'interno piede destro e leggera deviazione di Christensen a beffare il portiere sulla sua sinistra

15' palla dentro per Griezmann che attacca centralmente, stoppa di petto ma in area al volo calcia alto con il mancino. Colpisce male e azione gol sfumata!

12' angolo di Griezmann sul primo palo dove allontana la difesa

10' sugli sviluppi di un corner di Eriksne palla in area per Braithwaite che un pò lento nel calciare si è fatto per due volte ribattere la conclusione

8' fermato in posizione di offside Griezmann

5' scambio in area tra Dembelé con un pallonetto morbido per Mbappé anticipato dall'uscita di Schmeichel

3' cross basso dal vertice sinistro dell'area di Eriksen per il neo entrato Braithwaite che non riesce a raggiungere la sfera

in campo Braithwaite per Cornelius la novità di questo secondo tempo, si riparte!

PRIMO TEMPO

48' si chiude sullo 0-0 di partenza il primo tempo di Francia - Danimarca. Si è vista decisamente di più la nazionale di Deschamps che ha sfiorato il gol in 3-4 occasioni, buona prova di Schmeichel quando è stato chiamato in causa. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

45' 3 minuti di recupero

45' conclusione dalla lunga distanza di Eriksen ma non inquadra lo specchio della porta

43' fallo di Koundé su Nelson che se la cava con il giallo, un intervento che poteva far molto male all'avversario. C'è anche una verifica del VAR. Confermata la decisione del giallo

40' lancio in verticale a far viaggiare Dembelé, scarico dal fondo per Mbappé lasciato colpevolmente libero in area ma il suo destro termina alto!

37' dall'altra parte fischiato fallo in attacco di Giroud nel tentativo di colpire di testa un cross dalla destra con sponda dal palo opposto di Mbappé

36' rapido contropiede sulla destra della Danimarca sul filo del fuorigioco con conclusione finale di Cornelius in area con il destro da posizione leggermente defilata e prende l'esterno della rete!

33' diagonale sul primo palo di Griezmann in area, salva con i piedi Schmeichel!

30' conclusione di Koundé in area su cross di Mbappé, respinge in area Hojbjerg

29' lancio per Mbappé ai 25 metri in posizione centrale ma ha buon gioco la difesa nel gioco aereo

27' prova la Danimarca a guadagnare metri ma al momento la Francia ha concesso molto poco

23' intervento in gioco pericoloso di Cornelius sulla caviglia di Giroud, giallo anche per lui

21' sugli sviluppi dell'azione cross ben calibrato di Dembelé dalla destra per il colpo di testa di Rabiot dal primo palo, ottimo riflesso di Schmeichel in tuffo!

20' trattenuta vistosa su Mbappé lanciato a rete, giallo per Christensen! Verticalizzazione di Griezmann per l'attaccante che brucia tutti nello scatto e viene steso, il difensore graziato dal giallo perchè non considerato ultimo uomo

15' cross dal fondo di Dembelé su Giroud contrastato efficacemente da Eriksen, palla sul fondo

12' punizione di Griezmann, salta più in alto Cornelius e palla in angolo. Palla sul secondo palo di Maehle a salvare quasi sulla linea un tentativo di testa di Varane!

10' anticipo in area di Eriksen su Giroud che stava per raccogliere una bella torre su cros teso dalla sinistra

8' apertura di Rabiot a sinistra per Mbappé, stop e cross verso il primo palo dove è ben appostata la difesa

6' destro di Dembele dal limite rimpallato dalla difesa, bella uscita della Francia con gioco spostato a sinistra con Rabiot su Mbappé che ha scaricato il pallone al compagno per la conclusione

4' lancio sul filo del fuori gioco per Cornelius, palla troppo lunga a favorire l'uscita di Lloris ma buona interdizione a centrocampo

2' primo possesso palla per i danesi che optano per la costruzione del basso

Si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Danimarca in maglia bianca, Francia in quella blu notte

Ci siamo, squadre all'ingresso in campo. Si eseguono gli inni nazionali quindi pronti al fischio d'inizio!

Amici lettori di Calciomagazine siamo giunti alla terza partita del giorno per i mondiali 2022, big match dalle ore 17 tra Francia e Danimarca. In campo qualche novità di formazione con Varane e Kounde in difesa per Deschamps mentre Hjulmand preferisce Nelsson a Kjaer in difesa e rilancia dal primo minuto Cornelius in attacco.

TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1) Lloris; Varane (dal 29' st Konate), Kounde, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé (dal 29' st Coman), Griezmann (dal 47' st Fofana), Mbappé; Giroud (dal 17' st Thuram). A disposizione: Madanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Kolo Muani, Fofana, Veretout, Saliba, Coman, Konate, Camavinga, Thuram. Ct. Deschamps

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Nelsson, Andersen; Kristensen (dal 47' st Bah), Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Damsgaard (dal 28' st Dolberg), Cornelius (dal 1' st Braithwaite), Lindstrom (dal 40' st Norgaard). A disposizione: Christensen, Ronnow, Kjaer, Jensen, Braithwaite, Skov Olsen, Dolberg, Norgaard, Stryger Larsen, Wass, Wind, Yurary Poulsen, Skov, Bah. Ct. Hjulmand

Reti: al 16' st Mbappé, al 23' st Christensen, al 41' st Mbappé

Ammonizioni: Christensen, Cornelius, Koundé

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa