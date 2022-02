Fari puntati sulla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli, si gioca la finale EFL Cup in Inghilterra. Pareggio tra Independiente e Boca Juniors in Copa de la Liga Profesional e sconfitta della Roma in Primavera 1

Domenica 27 febbraio si è aperta con il pareggio per 2-2 tra Independiente e Boca Juniors per la Copa de la Liga Profesional: ospiti avanti al 17′ con Benedetto su rigore quindi pareggio di Togni al 31′ e nuovo vantaggio sempre con Benedetto prima dell’intervallo ma nella ripresa, complice l’espulsione per doppia ammonizione di Fabra, arriva il pari di Sonora a dieci minuti dalla fine. Nel Campeonato Paulista brasiliano colpo esterno del Santo Andre, 3-2 in casa del Guarani mentre l’Ituano supera 3-1 tra le mura amiche il Ferroviaria. Nella Primera Division in Cile 3-0 esterno dell’Antofagasta sull’A. Italiano mentre in Colombia una rete di Pereira nella ripresa decide il match tra Millonarios e Cotrulua mentre Borja e Albornoz decidono a favore del successo esterno del Junior sul Tolima. In Costa Rica l’Alajuelense supera 1-0 Grecia e il Guanacasteca passa 2-1 in casa dell’Herediano. Nella Liga Pro in Ecuador il Barcellona supera 1-0 in casa il Tecnico. Nella Liga MX vittorie esterne per Atletico San Luis in casa del Monterrey e del Puebla, 3-2 in quella del Guadalajara mentre fermi sullo 0-0 U.N.A.M. e Club America. In Venezuela una rete al 12′ del primo tempo di Celis regala i tre punti al Caracas sull’Aragua mentre nella MLS in USA colpo esterno per il New York Red Bulls e vittorie in casa per Austin e DC United. Nel K League 1 vince tra le mura amiche il Gimcheon Sangmu sul Pohang 3-2 mentre nella J1 League 3-1 del Kashiwa sullo Yokohama. In A-League colpo esterno per il Western United, 2-0 sul Perth Glory grazie alle reti di Prijovic al 37′ nel primo tempo e Pieras all’11’ della ripresa. In Italia si è già giocata la prima partita in programma oggi nel Campionato Primavera 1. Pesante sconfitta per la capolista Roma in casa dell’Hellas Verona: apre le marcature Bosilj al 25′ del primo tempo, raddoppio di Bragantini al 24′ della ripresa e tris con Florio a 2 minuti dalla fine. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale di oggi ricordiamo che in Serie A già in campo Torino e Cagliari e programma che si svilupperà con il match tra Verona e Venezia delle 15 quindi Spezia – Roma alle 18 e il big match tra Lazio e Napoli alle 20.45. Si gioca anche in Serie B e Lega Pro mentre per il calcio europeo in primo piano la finale di EFL Cup tra Chelsea e Liverpool.

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes - Arsenal Sarandi 21:00

Sarmiento Junin - Union Santa Fe 21:00

River Plate - Racing Club 23:15



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA GUANABARA

Volta Redonda - Nova Iguacu 19:00

Flamengo - Resende 20:00

Portuguesa RJ - Botafogo RJ 23:00



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Corinthians - Bragantino 15:00

Inter de Limeira - Palmeiras 20:00

Santos - Novorizontino 22:30



CILE PRIMERA DIVISIÓN

Huachipato - Colo Colo 16:00

Palestino - U. Catolica 22:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

U. Magdalena - Dep. Cali 22:05



DANIMARCA SUPERLIGA

Nordsjaelland - Randers 14:00

Viborg - FC Copenhagen 16:00

Odense - Midtjylland 18:00



FRANCIA LIGUE 1

Monaco - Reims 0-0 (*)

Angers - Lens 15:00

Brest - Lorient 15:00

Clermont - Bordeaux 15:00

Metz - Nantes 15:00

Troyes - Marsiglia 17:05

Lione - Lilla 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo - Brema 0-1 (*)

Heidenheim - Sandhausen 0-0 (*)

Regensburg - Dusseldorf 0-0 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum - RB Lipsia 15:30

Augusta - Dortmund 17:30



INGHILTERRA EFL CUP

Chelsea - Liverpool 17:30



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Chelsea - Leicester Posticipata

West Ham - Wolves 15:00



ITALIA PRIMAVERA 1

Verona U19 - Roma U19 3-0 (Finale)

Bologna U19 - Sampdoria U19 2-2 (Finale)

Milan U19 - Atalanta U19 1-2 (*)

Genoa U19 - Lecce U19 15:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 - Benevento U19 11:00SRF



ITALIA SERIE A

Torino - Cagliari 1-1 (*)

Verona - Venezia 15:05

Spezia - Roma 18:05

Lazio - Napoli 20:50



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Empoli D - Juventus D 2-0 (*)

Pomigliano D - Sampdoria D 14:35

Roma D - Inter D 14:35



ITALIA SERIE B

Ascoli - Crotone 15:30

Cittadella - Frosinone 15:30

Monza - Lecce 15:30

Reggina - Pisa 15:30



ITALIA SERIE C - GIRONE A

FeralpiSalò - Trento 14:30

Padova - Pro Sesto 14:30

Renate - Lecco 14:30

Giana Erminio - Pro Vercelli 17:30

Juventus U23 - AlbinoLeffe 17:30

Mantova - Triestina 17:30

Pergolettese - Fiorenzuola 17:30

Piacenza - Südtirol 17:30

Pro Patria - Legnago Salus 17:30

Virtus Verona - Seregno 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Ancona-Matelica - Reggiana 14:30

Carrarese - Gubbio 14:30

Lucchese - Fermana 14:30

Olbia - Montevarchi 14:30

Pistoiese - Imolese 14:30

Pontedera - Cesena 14:30

Siena - Viterbese 14:30

Teramo - Grosseto 14:30

Vis Pesaro - Entella 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Bra - Borgosesia 14:35

Caronnese - Fossano 14:35

Casale - Saluzzo 14:35

Citta di Varese - Imperia 14:35

HSL Derthona - PDHA 14:35

Ligorna - Asti 14:35

Sanremese - Gozzano 14:35

Ticino - Novara 14:35

Vado - Lavagnese 14:35

Sestri Levante - Chieri 15:05



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Arconatese - Villa Valle 14:35

Brusaporto - Breno 14:35

Caravaggio - Real Calepina 14:35

Desenzano Calvina - Castellanzese 14:35

Folgore Caratese - Leon 14:35

Olginatese - Crema 14:35

Ponte San Pietro - SG City Nova 14:35

Sona - Franciacorta 14:35

USD Casatese - Legnano 14:35

Vis Nova Giussano - Ciserano-Bergamo 14:35



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Montebelluna 14:35

ArzignanoChiampo - Delta Porto Tolle 14:35

Campodarsego - Ambrosiana 14:35

Cattolica Calcio - Cjarlins Muzane 14:35

Este - Dolomiti Bellunesi 14:35

Luparense - Spinea 14:35

San Martino Speme - Caldiero Terme 14:35

Union Clodiense - Cartigliano 14:35



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Forlì - Sasso Marconi 14:35

Mezzolara - Alcione Milano 14:35

Prato - G.S. Bagnolese 14:35

Ravenna - Fanfulla 14:35

Real Forte Querceta - Rimini 14:35

San Donnino - Ath. Carpi 14:35

SCD Progresso - Ghivizzano Borgo Posticipata



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Flaminia - Cannara 14:35

Follonica Gavorrano - San Donato 14:35

Lornano Badesse - Scandicci 14:35

Rieti - Pro Livorno 14:35

Trestina - Poggibonsi 14:35

Unipomezia - Pianese 14:35



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Alto Casertano - Castelnuovo Vomano 14:35

ASD Pineto Calcio - Recanatese 14:35

Castelfidardo - Vastese 14:35

Chieti - Vastogirardi 14:35

Matese - AJ Fano 14:35

Sambenedettese - Nereto 14:35

US Tolentino - Fiuggi 14:35

Montegiorgio - Trastevere Calcio 14:30

S. N. Notaresco - Porto D'Ascoli 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Calcio Giugliano - Carbonia 14:35

Cassino - Nuova Florida 14:35

Cynthialbalonga - Muravera 14:35

Lanusei Calcio - Vis Artena 14:35

Latte Dolce - Afragolese 14:35

Ostia Mare - Arzachena 14:35



ITALIA SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - Nocerina 14:35

Citta di Fasano - Bitonto 14:35

San Giorgio - Brindisi 14:35

Sorrento - Rotonda 14:35

SS Nola 1925 - Mariglianese 14:35

Altamura - Virtus Matino 15:05

Bisceglie - Audace Cerignola 15:05

Gravina - Casertana 15:05

Molfetta Calcio - Francavilla 15:05



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Biancavilla - Cavese 14:35

Castrovillari - S. Agata 14:35

Gelbison Cilento - Lamezia Terme 14:35

Giarre - AS Acireale 14:35

San Luca - Real Aversa 14:35

Sancataldese - Rende 14:35

Santa Maria Cilento - Trapani 14:35

Troina - Cittanovese 14:35

Licata - Paternò 15:05



MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat - Difaa El Jadidi 16:00



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

Monterrey - Atl. San Luis 0-2 (Finale)

Guadalajara - Puebla 2-3 (Finale)

U.N.A.M. - Club America 0-0 (Finale)



OLANDA EREDIVISIE

Alkmaar - Feyenoord 2-1 (*)

Vitesse - Nijmegen 2-1 (*)

Sparta Rotterdam - PSV 14:30

G.A. Eagles - Ajax 16:45

Heerenveen - Utrecht 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Guairena FC - Cerro Porteno 22:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Vizela - Portimonense 16:30

Benfica - Guimaraes 19:00

Estoril - Boavista 19:00

FC Porto - Gil Vicente 21:30



SPAGNA LALIGA

Villarreal - Espanyol 14:00

Siviglia - Betis 16:15

Real Sociedad - Osasuna 18:30

Barcellona - Ath. Bilbao 21:00



SPAGNA LALIGA2

Eibar - Burgos CF 14:00

Gijon - Saragozza 16:00

Leganes - Girona 18:15

Valladolid - Amorebieta 18:15

Alcorcon - Ponferradina 21:00



URUGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA

Penarol - Nacional 21:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Estudiantes M. - Dep. Tachira 20:00

Zulia - Lara 22:30