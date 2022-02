Elenco delle partite previste per oggi domenica 27 febbraio 2022: trasferta per la Roma, si gioca in Serie B e Lega Pro. Finale EFL tra Chelsea e Liverpool, turno casalingo per Siviglia e Barcellona

Prosegue il campionato di Serie A in questa domenica 27 febbraio. Dopo il successo di Empoli della Juventus e quello in extremis del Sassuolo e tira un altro scherzetto a una grande, ci troviamo un programma con quattro incontri a partire dal lunch match delle 12.30 molto importante in chiave salvezza tra Torino e Cagliari. Primo pomeriggio tutto da gustare prima alle 15 con Verona e Venezia mentre alle 18 la Roma di scena a La Spezia. Primo momento clou della giornata sarà quello delle 20.45 tra Lazio e Napoli mentre l’altro lo troviamo in Inghilterra quando alle 17.30 si affronteranno Chelsea e Liverpool per la finale a gara secca di EFL Cup. Dopo aver consultato i link con le dirette utili del giorno e altre informazioni parleremo anche della Serie B e Lega Pro per restare in Italia e faremo un rapido giro per l’Europa a vedere cosa trovare di buono nei vari campionati.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

SERIE B

15.30

LEGA PRO

14.30

17.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV:

LAZIO – NAPOLI TRA EUROPA E VOGLIA DI SCUDETTO

Grande attesa per questa sfida che potrà dire molto per il cammino di queste due squadre anche alla luce della contemporanea eliminazione in Europa League. La Lazio proverà a mettere pressione all’Atalanta e sfruttare la sconfitta di ieri della Fiorentina mentre il Napoli non può perdere la ghiotta occasione di superare l’Inter e agganciare in vetta il Milan. Lo scorso anno terminò 1-0 per i laziali che hanno potuto festeggiare al meglio il loro 120esimo anniversario. Fu decisivo Ciro Immobile che tornerà a guidare l’attacco anche in campionato. Dall’altra parte un altro bomber, Osimhen che ha dovuto saltare molte partite per infortunio, pesando non poco all’equilibrio della squadra che in lui trova grande espressione di profondità offensiva. Entrambe le squadre saranno rabbiose di dare un segnale positivo ai tifosi dopo l’infelice parentesi europea e in casa Lazio anche la voglia di riscattare dal quell’umiliante 4-0 nella gara di andata dello scorso 28 novembre con la doppietta di Mertens e la rete di Zielinski e Fabian Ruiz. Sarri non può essere sereno nella formazione perchè ci sono da verificare le condizioni di Acerbi che potrebbe essere inserito ma non avere i 90 minuti sulle gambe mentre in avanti se da un lato recupera Zaccagni, dall’altro sia Pedro che Immobile non appaiono al 100%. Dall’altra parte Spalletti ritrova disponibile Lobotka ma in avanti deve valutare lo stato di Osimhen che sembrerebbe ristabilito dopo la sua uscita dal campo nella gara di giovedì con una vistosa fasciatura. Sulla trequarti si giocano due maglie Politano con Elmas e Zielinski con Mertens. “Domani c’è una occasione importante all’Olimpico. Il campionato può diventare una giostra bella e crudele per uomini forti. Ci sono più squadre che possono lottare per la vittoria del campionato e per la zona Champions” ha riferito il tecnico alla vigilia. Quindi ha parlato di un momento dove può affiorare la stanchezza ma non è la prima volta che il gruppo supera momenti difficili. Di certo ha spiegato come si è a un bivio se essere dimenticati o se restare nella memoria dei tifosi come eroi.

ROMA IN TRASFERTA, SFIDE SALVEZZA

Il resto del programma vede alle 12.30 affrontarsi Torino e Cagliari. Mazzarri non vuole sentir parlare di quote salvezza e alla luce dei tanti punti persi soprattutto in casa ha parlato di dove giocare con maggior cinismo. Tanto rammarico per i punti lasciati per strada ma è tempo di seguire il trend delle avversarie che in un modo o nell’altro continuano sempre a macinare punti. Quindi parlando del Toro lo ha definito gruppo compatto, ben allenato da un tecnico che sà dare una mentalità vincente alla squadra. Fiducioso il tecnico granata alla luce della bella reazione nel derby, mancano i tre punti da un pò e bisogna pensare a vivere alla giornata. Alle 15 l’Hellas Verona ospita il Venezia che fu una tappa importante per la stagione come ricorda lo stesso Tudor: “stata davvero unica, una grande rimonta che – specie perché arrivata fuori casa – non capita spesso con quelle modalità. E’ stata una gara che ci ha aiutato a crescere e che ha rappresentato un momento chiave della nostra stagione, arrivata contro un Venezia che era in un ottimo momento di forma”. Il collettivo è apparso in palla durante la settimana e si potrà giocare con la formazione tipo se si esclude l’assenza di Veloso a centrocampo. La posizione in classifica obbliga i lagunari a giocare per far più punti possibili. “In questo match dovremo vincere molti duelli, non tanto per strategia nostra, quanto perché la loro è una squadra che richiama questo tipo di partite, e questo lo abbiamo potuto osservare anche all’andata” ha detto Zanetti alla vigilia del match. La Roma affronta lo Spezia in trasferta. Per i giallorossi dopo 3 pareggi consecutivi la necessità di riprende a correre ma lo dovrà fare al cospetto di un avversario che non può permettersi un terzo ko consecutivo, vanificando così la straordinaria reazione del gruppo nel mese di gennaio che ne ha consentito di riemergere dalle zone calde della classifica. Da una parte potrebbe pesare l’assenza di Manaj squalificato ma ci sarà l’importante rientro di Amian in difesa; dall’altra tornano a disposizione i vari Zaniolo e Mkhitaryan a dar corpo al reparto offensivo per troppe giornate apparso spuntato a causa degli infortuni di diversi giocatori.

MONZA – LECCE SUGLI SCUDI E LA LEGA PRO

Restiamo in Italia e troviamo 4 incontri alle ore 15.30 di Serie B a completare la 26esima giornata. Tra questi spicca lo scontro diretto tra Monza e Lecce. I giallorossi dovranno riprendere la corsa contro un avversario molto ostico che potrebbe puntare anche a qualcosa di più di un posto nel playoff visto come è corta la classifica. Il Pisa invece a Reggio Calabria per puntare a riprendersi la vetta raggiungendo la Cremonese e scavalcando il Brescia che ha acciuffato il pari a Como. Per la Lega Pro troviamo un ricco programma tra girone A e B. Nel primo sembrano delineate le cose in vetta con il Sudtirol alle 17.30 impegnato a Piacenza mentre il Padova giocherà alle 14.30 in casa con la Pro Sesto. Nel secondo, in attesa del big match Modena – Pescara di lunedì, la Reggiana proverà a mettere pressione alla capolista cercando i tre punti in casa dell’Ancona-Matelica mentre per la corsa al terzo posto Cesena impegnato a Pontedera ed Entella a Pesaro. Ricordiamo che si gioca anche il Campionato Primavera 1 con la Roma alle 14.35 impegnata contro l’Inter mentre per la Serie A femminile la Juventus affronta l’Empoli in trasferta.

FINALE DI EFL CUP E RESTO D’EUROPA

Alle ore 17.30 Chelsea e Liverpool si affrontano per la finale di EFL Cup. Si gioca allo stadio di Wembley con il club londinese che cerca il terzo titolo stagionale dopo la Supercoppa Europea e la Coppa del Mondo per Club. La squadra di Jurgen invece non conquista questa competizione dalla stagione 2011/12. I Blues sono imbattuti da 7 turni con ben 6 successi e possono vantare una difesa molto rocciosa. Nel loro ultimo precedente hanno concluso sul 2-2 nella gara del 2 gennaio di quest’anno per la Premier League. In Ligue 1 previsto ricco programma dalle 13 con Monaco – Reims fino al gustoso posticipo tra Lione e Lille mentre in Bundesliga il Dortumund alle 17.30 è impegnato in trasferta con l’Augusta. Alle 15 in campo West Ham e Wolves per la 27esima giornata di Premier League mentre in Liga turno casalingo per il Siviglia che alle 16.15 sfida il Betis e per il Barcellona che alle 21 affronta l’Athletic Bilbao.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 27 FEBBRAIO 2022

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Arsenal Sarandi 21:00

Sarmiento Junin – Union Santa Fe 21:00

River Plate – Racing Club 23:15

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA

Volta Redonda – Nova Iguacu 19:00

Flamengo – Resende 20:00

Portuguesa RJ – Botafogo RJ 23:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Corinthians – Bragantino 15:00

Inter de Limeira – Palmeiras 20:00

Santos – Novorizontino 22:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Huachipato – Colo Colo 16:00

Palestino – U. Catolica 22:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

U. Magdalena – Dep. Cali 22:05

DANIMARCA SUPERLIGA

Nordsjaelland – Randers 14:00

Viborg – FC Copenhagen 16:00

Odense – Midtjylland 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Monaco – Reims 13:00

Angers – Lens 15:00

Brest – Lorient 15:00

Clermont – Bordeaux 15:00

Metz – Nantes 15:00

Troyes – Marsiglia 17:05

Lione – Lilla 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Brema 13:30

Heidenheim – Sandhausen 13:30

Regensburg – Dusseldorf 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – RB Lipsia 15:30

Augusta – Dortmund 17:30

INGHILTERRA EFL CUP

Chelsea – Liverpool 17:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Chelsea – Leicester Posticipata

West Ham – Wolves 15:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Verona U19 – Roma U19 10:30

Bologna U19 – Sampdoria U19 11:00

Milan U19 – Atalanta U19 12:30

Genoa U19 – Lecce U19 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Crotone U19 – Benevento U19 11:00

ITALIA SERIE A

Torino – Cagliari 12:30

Verona – Venezia 15:00

Spezia – Roma 18:00

Lazio – Napoli 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Empoli D – Juventus D 12:35

Pomigliano D – Sampdoria D 14:35

Roma D – Inter D 14:35

ITALIA SERIE B

Ascoli – Crotone 15:30

Cittadella – Frosinone 15:30

Monza – Lecce 15:30

Reggina – Pisa 15:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

FeralpiSalò – Trento 14:30

Padova – Pro Sesto 14:30

Renate – Lecco 14:30

Giana Erminio – Pro Vercelli 17:30

Juventus U23 – AlbinoLeffe 17:30

Mantova – Triestina 17:30

Pergolettese – Fiorenzuola 17:30

Piacenza – Südtirol 17:30

Pro Patria – Legnago Salus 17:30

Virtus Verona – Seregno 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Ancona-Matelica – Reggiana 14:30

Carrarese – Gubbio 14:30

Lucchese – Fermana 14:30

Olbia – Montevarchi 14:30

Pistoiese – Imolese 14:30

Pontedera – Cesena 14:30

Siena – Viterbese 14:30

Teramo – Grosseto 14:30

Vis Pesaro – Entella 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Bra – Borgosesia 14:30

Caronnese – Fossano 14:30

Casale – Saluzzo 14:30

Citta di Varese – Imperia 14:30

HSL Derthona – PDHA 14:30

Ligorna – Asti 14:30

Sanremese – Gozzano 14:30

Ticino – Novara 14:30

Vado – Lavagnese 14:30

Sestri Levante – Chieri 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Arconatese – Villa Valle 14:30

Brusaporto – Breno 14:30

Caravaggio – Real Calepina 14:30

Desenzano Calvina – Castellanzese 14:30

Folgore Caratese – Leon 14:30

Olginatese – Crema 14:30

Ponte San Pietro – SG City Nova 14:30

Sona – Franciacorta 14:30

USD Casatese – Legnano 14:30

Vis Nova Giussano – Ciserano-Bergamo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Montebelluna 14:30

ArzignanoChiampo – Delta Porto Tolle 14:30

Campodarsego – Ambrosiana 14:30

Cattolica Calcio – Cjarlins Muzane 14:30

Este – Dolomiti Bellunesi 14:30

Luparense – Spinea 14:30

San Martino Speme – Caldiero Terme 14:30

Union Clodiense – Cartigliano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Forlì – Sasso Marconi 14:30

Mezzolara – Alcione Milano 14:30

Prato – G.S. Bagnolese 14:30

Ravenna – Fanfulla 14:30

Real Forte Querceta – Rimini 14:30

San Donnino – Ath. Carpi 14:30

SCD Progresso – Ghivizzano Borgo 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Flaminia – Cannara 14:30

Follonica Gavorrano – San Donato 14:30

Lornano Badesse – Scandicci 14:30

Rieti – Pro Livorno 14:30

Trestina – Poggibonsi 14:30

Unipomezia – Pianese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Alto Casertano – Castelnuovo Vomano 14:30

ASD Pineto Calcio – Recanatese 14:30

Castelfidardo – Vastese 14:30

Chieti – Vastogirardi 14:30

Matese – AJ Fano 14:30

Montegiorgio – Trastevere Calcio 14:30

S. N. Notaresco – Porto D’Ascoli 14:30

Sambenedettese – Nereto 14:30

US Tolentino – Fiuggi 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Calcio Giugliano – Carbonia 14:30

Cassino – Nuova Florida 14:30

Cynthialbalonga – Muravera 14:30

Lanusei Calcio – Vis Artena 14:30

Latte Dolce – Afragolese 14:30

Ostia Mare – Arzachena 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Nocerina 14:30

Citta di Fasano – Bitonto 14:30

San Giorgio – Brindisi 14:30

Sorrento – Rotonda 14:30

SS Nola 1925 – Mariglianese 14:30

Altamura – Virtus Matino 15:00

Bisceglie – Audace Cerignola 15:00

Gravina – Casertana 15:00

Molfetta Calcio – Francavilla 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Biancavilla – Cavese 14:30

Castrovillari – S. Agata 14:30

Gelbison Cilento – Lamezia Terme 14:30

Giarre – AS Acireale 14:30

San Luca – Real Aversa 14:30

Sancataldese – Rende 14:30

Santa Maria Cilento – Trapani 14:30

Troina – Cittanovese 14:30

Licata – Paternò 15:00

MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat – Difaa El Jadidi 16:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Monterrey – Atl. San Luis 00:06

Guadalajara – Puebla 02:00

U.N.A.M. – Club America 04:00

OLANDA EREDIVISIE

Alkmaar – Feyenoord 12:15

Vitesse – Nijmegen 12:15

Sparta Rotterdam – PSV 14:30

G.A. Eagles – Ajax 16:45

Heerenveen – Utrecht 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Guairena FC – Cerro Porteno 22:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Vizela – Portimonense 16:30

Benfica – Guimaraes 19:00

Estoril – Boavista 19:00

FC Porto – Gil Vicente 21:30

SPAGNA LALIGA

Villarreal – Espanyol 14:00

Siviglia – Betis 16:15

Real Sociedad – Osasuna 18:30

Barcellona – Ath. Bilbao 21:00

SPAGNA LALIGA2

Eibar – Burgos CF 14:00

Gijon – Saragozza 16:00

Leganes – Girona 18:15

Valladolid – Amorebieta 18:15

Alcorcon – Ponferradina 21:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Penarol – Nacional 21:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Estudiantes M. – Dep. Tachira 20:00

Zulia – Lara 22:30