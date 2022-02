Spezia – Roma 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spezia – Roma del 27 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022

LA SPEZIA – Domenica 27 febbraio alle ore 18.05, allo Stadio “Alberto Picco”, andrà in scena Spezia – Roma, gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. La squadra di Thiago Motta viene dalla sconfitta per 1-2 rimediata sul campo del Bologna ed é quindicesima, con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, a quota 26 punti, con un cammino di sette partite vinte, cinque pareggiate e quattordici perse con ventuno reti realizzate e quarantasei incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con sette gol fatti e otto subiti. La formazione di Mourinho, invece, é reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Verona ed é ottava, a sei lunghezze dalla zona Champions League, con 41 punti, e con un cammino di dodici partite vinte, cinque pareggiate e nove perse con quarantaquattro reti realizzate e trentaquattro incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta con otto gol fatti e altrettanti subiti. Sono soltanto tre i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di due affermazioni della Roma e un pareggio. All’andata, lo scorso 13 dicembre, la squadra di Mourinho vinse 2-0 con reti di Ibanez e Smalling.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SPEZIA 0-0 ROMA (intervallO) PRIMO TEMPO 49': duplice fischio! Ancora 0-0 tra Roma e Spezia, che è rimasto in dieci per l'espulsione di Amian (per doppia ammonizione) allo scadere della prima frazione di gioco 48': ammonito anche Mancini per la Roma, un fallo che serve ai giallorossi per respirare 45': tre minuti di recupero in questo primo tempo! 44': espulsione per lo Spezia! In pochi minuti, Amian riceve il secondo cartellino giallo e viene espulso, lo Spezia rimane in dieci a pochi secondi dalla fine del primo tempo 42': calcia direttamente in porta Verde, la palla gira ma non va verso la porta difesa da Rui Patricio 41': calcio di punizione per lo Spezia da posizione interessante per fallo commesso da Smalling 39': primo ammonito del match: cartellino giallo per Amian per una gomitata involontaria 37': ci prova Bastoni con un tiro potente, ma per nulla preciso e la palla finisce in curva 35': fallo di Karsdorp, si salva lo Spezia nei pressi della propria area di rigore 33': la Roma continua ad essere protagonista del match, ma con ritmi più blandi rispetto all'inizio 31': ci prova di nuovo Pellegrini! Ispirato da Mkhitaryan, il centrocampista della Roma prova il tiro all'incrocio dei pali, ma la palla esce di poco 28': Cristante ferma il pallone messo in mezzo, togliendo una grande occasione dai piedi di Nzola 27': perde la palla la Roma, che però lotta e la riconquista subito, pronta per ripartire in direzione dell'area di rigore avversaria 25': fallo di Pellegrini su Bastoni, calcio di punizione per lo Spezia a metà campo 23': la Roma cerca di impostare il proprio gioco con i difensori, che però hano difficoltà con lo Spezia schierato 20': è diminuito il ritmo di entrambe le formazioni, Roma in primis, che sa che deve tenere un buon livello fino al minuto 90 18': ancora Roma! Questa volta è Abraham che trova uno scorcio tra due avversari e calcia verso la porta, anche in questo caso la palla sfiora il secondo palo 17': palo di Pellegrini! Ad avversario spiazzato, calcia in porta ma centra il palo, mentre Abraham non sfrutta la ribattuta! La Roma risponde subito allo Spezia 16': occasione per lo Spezia! Verde punta Zalewski, lo supera facilmente e calcia verso la porta, ma esce di poco sopra la traversa 14': Cristante prova a lanciare sull'esterno Pellegrini, ma il romanista era in fuorigioco, segnalato subito dall'arbitro 12': Thiago Motta è costretto a fare un cambio: esce Sala, che ha accusato un problema alla coscia, ed entra Maggiore 11': fuorigioco fischiato dall'arbitro, Verde dello Spezia era oltre la linea difensiva della Roma 10': sbaglia la giocata Karsdorp e regala il possesso del pallone alla squadra di casa 7': occasione per la Roma! Ci prova Pellegrini con un tiro sul secondo palo, ma la palla esce poco di lato alla porta difesa da Provedel 6': nulla da fare per lo Spezia, che non guadagna la rimessa laterale che avrebbe fatto avvicinare la squadra all'area di rigore avversaria 4': calcola male lo spazio la Roma e Abraham non riesce a guadagnare calcio d'angolo, ma è possesso Spezia 2': subito occasione per la Roma, con Mancini che colpisce di testa, ma il tiro è centrale e Provedel respinge bene 1': grande assente del match è Mourinho, che è stato squalificato nella precedente partita, al suo posto c'è Salzarulo Fischio d'inizio! Il match tra Spezia e Roma, valido per la giornata 27 di Serie A, è iniziato Per tutte le partite di Serie A, compresa Spezia-Roma, l'inizio è spostato di cinque minuti per gli ultimi avvenimenti in Ucraina Un caro saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti nel live di Spezia-Roma! TABELLINO SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Bastoni; Verde (dal 12' pt Maggiore), Nzola, Agudelo. A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Ferrer, Bourabia, Sala, Nguiamba, Kovalenko, Antiste, Agudelo, Strelec. Allenatore: Thiago Motta ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Ibanez, Keramitsis, El Shaarawy, Bove, Vina, Volpato, Carles Perez, Shomurodov, Zaniolo. Allenatore: Salzarulo Reti:

Ammonizioni: 38' pt Amian (S); 48' pt Mancini (R)

Espulsioni: 44' pt Amian (S) LE FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Bastoni; Verde, Nzola, Agudelo. Allenatore: Thiago Motta ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan; Zalewski, Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho

I convocati dello Spezia

Portieri: Zoet, Zovko, Provedel.

Difensori: Reca, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Agudelo, Nguiamba.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Nzola, Antiste, Strelec.

Le dichiarazioni di Thiago Motta alla vigilia

“Ogni partita è una storia diversa, a Bologna non è andata bene, ma noi sappiamo che ci sono tante cose che dobbiamo migliorare, a partire dalla gestione del tempo e del pallone. L’importante per noi ora è ritrovare la continuità mostrata in questo inizio di 2022. Affronteremo una squadra importante, costruita per l’Europa, ma noi giocheremo in casa e lo faremo al massimo, cercando di portare la sfida dalla nostra parte, facendo il massimo per meritare un risultato positivo. Kovalenko si sta allenando bene, ovviamente è un momento difficile per lui e per tutti noi a livello mondiale. La storia ci ha insegnato che le guerre vanno evitate, speriamo che la situazione si evolva al meglio. Da parte nostra cercheremo di stargli vicino il più possibile, ha tutto il nostro sostegno. Le scelte che ho fatto sono sempre state pensate in base al momento e alla partita da affrontare, per farlo nel miglior modo possibile. Bourabia è un centrocampista che si è sempre allenato al massimo, non ci sono preclusioni: abbiamo ancora un allenamento prima della partita per valutare quale sarà la squadra migliore da schierare. Nzola sta bene, si sta allenando nel modo giusto e come gli altri avrà la possibilità di meritare il posto da titolare per la partita di domenica, anche considerata l’assenza per squalifica di Manaj. Agudelo da subentrato è stato decisivo nelle ultime partite, sa che deve e che può fare ancora meglio di così. È sempre stato pronto per scendere in campo dall’inizio, ma le scelte sono state diverse, e anche per lui valuteremo se sarà tra gli undici titolari o se entrerà ad aiutare la squadra a partita in corso. La nostra squadra ha sempre voluto prendere in mano il controllo del gioco, in certe partite l’abbiamo fatto bene e in altre ci siamo trovati in difficoltà. Dobbiamo fare attenzione alla Roma perché nonostante abbia fatto fatica contro alcune squadre molto offensive, sa resistere dietro, sa soffrire insieme, è una squadra che quando deve difendere lo fa molto bene per poi ripartire. Dovremo giocare con equilibrio e testa e provare a minimizzare le ripartenze pericolose della squadra di Mourinho. Giocatori stanchi? Assolutamente no. Come ho già detto, ogni partita è una storia diversa, la stanchezza esiste fino ad un certo punto, conta di più l’anima, lo spirito di chi scende in campo. Sicuramente ci sono giocatori che hanno giocato tanto, ma lo hanno fatto meritatamente, dimostrando durante la settimana di sapersi guadagnare il posto da titolare, e sarà così fino alla fine, questo è il mio modo di lavorare: valutare tutte le opportunità per affrontare al meglio la prossima partita prestando attenzione alla dedizione e all’impegno dei ragazzi. Non vedo la squadra stanca, anzi, soprattutto ora che stiamo entrando nel momento decisivo della stagione i ragazzi sono al 100%, anzi, anche qualcosa in più”.

L’arbitro

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere la sfida. L’incontro vedrà come assistenti Luca Mondin della sezione di Treviso e Marco Scatragli della sezione di Arezzo. Quarto Ufficiale sarà Daniele Paterna di Teramo. Al Var, Aleandro Di Paolo di Avezzano. Avar, Pasquale De Meo di Foggia.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – Thiago Motta dovrà fare a meno degli indisponibili Leo Sena e Sher e dello squalificato . Dovrebbe mandare in campo la squadra con un modulo 4-2-3-1 con Provedel in porta e difesa composta da Amien, Erlic, Nikolau e Reca. A centrocampo Sala, Kiwior e Gyasi. Tridente offensivo composto da Maggiore, Verde e Nzola.

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare ancora agli infortunati Spinazzola e Ibanez ma ritrova Mancini, che ha scontato il turno di squalifica. Probabile modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Mancini, Smalling e Kumbulla. In mezzo al campo Cristante e Veretout; sulle corsie esterne Karsdorp e Vina. Sulla trequarti Pellegrini e Mkhitaryan, di supporto all’unica punta Abraham.

Le probabili formazioni di Spezia – Roma

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Spezia – Roma, valido per la ventisettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.