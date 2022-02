Le formazioni ufficiali di Lazio – Napoli del 27 febbraio 2022, incontro valido per la ventisettesima giornata del Campionato di Serie A 2021/2022

ROMA – Questa sera con inizio alle ore 20.50 in campo Lazio e Napoli per chiudere questa domenica dedicata alla Serie A. Ci avvicineremo al big mach a partire dalle ore 19.45 quando saranno disponibili le formazioni ufficiali. Il tecnico Sarri non dovrebbe apportare molte modifiche alla formazione vista in Europa League con Acerbi che probabilmente non è ancora pronto per giocare dal primo minuto. Dunque coppia centrale con Patric e Luiz Felipe mentre sulle fasce Radu pare in vantaggio su Hysaj. A centrocampo Leiva torna favorito su Cataldi con Milenkovic-Savic e Luis Alberto mentre in avanti con Immobile recupera Zaccagni e il terzo dovrebbe essere Felipe Anderson con Pedro non al meglio. Spalletti dovrebbe affidarsi alla formazione tipo dove però non sarà ancora presente per infortunio Anguissa. Difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui mentre i mediani saranno Fabian Ruiz e Demme visto che Lobotka è out. In avanti trio con Politano favorito su Elmas assieme a Zielinski e Insigne a supporto di Osimhen.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Lazio – Napoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Radu, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milenkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. A disposizione: Reina, Adamonis, Hysaj, Acerbi, Kamenovic, Floriani Mussolini, Romero, A. Anderson, Lucas Leiva, Basic, Moro, Cabral Jovane. Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Lazzari (rientro fine marzo)

Diffidati: Luis Felipe, Marusic, Petro

Ballottaggi: Patric 60%-Acerbi 40%, Cataldi 45%-Lucas Leiva 55%, Radu 55%-Hysaj 45%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Tuanzebe, Ounas, Petagna, Elmas, Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: –

Indisponibili: Lozano (rientro fine marzo), Zambo Anguissa (rientro fine febbraio), Lobotka (rientro inizio marzo), Malcuit (rientro inizio marzo)

Diffidati: Anguissa, Demme

Ballottaggi: Elmas 45%-Politano 55%