Padova – Pro Sesto 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Padova – Pro Sesto del 27 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C 2021/2022

PADOVA – Domenica 27 febbraio, alle ore 18.30, allo Stadio “Euganeo”, andrà in scena Padova – Legnago Salus, recupero della ventiduesima giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Legnago Salus e sono secondi, a dieci lunghezze dalla capolista Sudtirol, a quota 60 punti e con un cammino di diciassette partite vinte, nove pareggiate e due perse; quarantasei reti segnate e venti incassate. Il bilancio del Padova nelle ultime cinque partite giocate é di due vittorie e tre pareggi con sette gol fatti e cinque subiti. In panchina ci sarà l’esordio di Massimo Oddo, campione del Mondo nel 2006, subentrato a Pavanel. La Pro Sesto, reduce dal successo casalingo per 2-1 contro la Pergolettese e sono tredicesimi, a pari merito con la Virtus Verona, a quota 29 punti, con un cammino di sei partite vinte, undici pareggiate e undici perse e con venticinque gol fatti e trentaquattro subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro vittorie e una sconfitta con dieci reti realizzate e cinque incassate. Lo scorso 20 ottobre la gara di andata finì 1-1.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PADOVA: Bifulco A., Busellato M. (dal 7' pt Hraiech S.), Ceravolo F., Chirico C., Curcio F., Dezi J., Donnarumma A. (Portiere), Kirwan N., Monaco S., Pelagatti C., Ronaldo. A disposizione: Cisse K., Della L. S., Fortin M. (Portiere), Germano U., Hraiech S., Jelenic E., Nicastro F., Santini C., Settembrini A., Terrani G., Valentini N., Vannucchi G. (Portiere)



PRO SESTO: Adamoli A., Capogna R., Caverzasi D., Del Frate F. (Portiere), Gattoni T., Giubilato L., Maldini C., Marchesi F., Marilungo G., Pecorini S., Scapuzzi L.. A disposizione: Brentan M., Capelli A., Cerretelli F., Della Giovanna F., De Sena C., Ghezzi A., Grandi D., Gualdi L., Lucarelli M., Sala A., Serra F. (Portiere), Toninelli D.



Reti: al 20' pt Ronaldo (Padova).

Bifulco A., Busellato M. (dal 7' pt Hraiech S.), Ceravolo F., Chirico C., Curcio F., Dezi J., Donnarumma A. (Portiere), Kirwan N., Monaco S., Pelagatti C., Ronaldo.Cisse K., Della L. S., Fortin M. (Portiere), Germano U., Hraiech S., Jelenic E., Nicastro F., Santini C., Settembrini A., Terrani G., Valentini N., Vannucchi G. (Portiere)Adamoli A., Capogna R., Caverzasi D., Del Frate F. (Portiere), Gattoni T., Giubilato L., Maldini C., Marchesi F., Marilungo G., Pecorini S., Scapuzzi L..Brentan M., Capelli A., Cerretelli F., Della Giovanna F., De Sena C., Ghezzi A., Grandi D., Gualdi L., Lucarelli M., Sala A., Serra F. (Portiere), Toninelli D.al 20' pt Ronaldo (Padova).

Formazioni ufficiali

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Pelagatti, Monaco, Curcio; Busellato, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. A disposizione: Fortin, Vannucchi, Germano, Valentini, Della Latta, Saber, Settembrini, Jelenic, Terrani, Cissé, Nicastro, Santini. Allenatore: Massimo Oddo

PRO SESTE (3-4-3): Del Frate; Pecorini, Caverzasi, Maldini; Giubilato, Gattoni, Marchesi, Adamoli; Marilungo, Capogna, Scapuzzi. A disposizione: Serra, Toninelli, Della Giovanna, Capelli, Cerretelli, Gualdi, Brentan, Grandi, Lucarelli, Sala, De Sena, Ghezzi. Allenatore: Ettore Pasca (Stefano Di Gioia)

I convocati del Padova

PORTIERI: 22 Donnarumma, 30 Fortin, 1 Vannucchi

DIFENSORI: 27 Curcio, 8 Germano, 26 Kirwan, 29 Monaco, 6 Pelagatti, 3 Valentini

CENTROCAMPISTI: 31 Busellato, 5 Della Latta, 9 Dezi, 18 Hraiech, 11 Jelenic, 10 Ronaldo, 21 Settembrini

ATTACCANTI: 28 Bifulco, 24 Ceravolo, 32 Chiricò, 13 Cissè, 20 Nicastro, 7 Santini, 17 Terrani

Le dichiarazioni di Oddo alla vigilia

“Le sensazioni sono positive, com’è ovvio dopo un cambio di allenatore la squadra è molto motivata. Ci saranno alcune variazioni tattiche, ogni sistema di gioco ha le sue interpretazioni. Non ci si può aspettare grandi cose, ma sui principi fondamentali come il fatto che i reparti siano stretti e corti andremo avanti con determinazione. La prossima settimana avrò tutti a disposizione e sarà diverso. Ci sarà concentrazione ma ci vuole umiltà. È inevitabile che ci sia tanta voglia, quando si sceglie un’opportunità si va dritti e c’è massima convinzione in quello che si fa. Il nostro obiettivo è quello di vincerle tutte, abbiamo il dovere di pensare positivo. Se saremo bravi a vincere giocando un bel calcio meglio ancora, altrimenti dobbiamo conquistare la vittoria che è il nostro obiettivo. Per come vedo io il 4-3-3 Cissé è una punta centrale diverso da Ceravolo, per il mio modo di vedere il calcio l’esterno è quello che deve saltare l’uomo. Lo vedo più come punta, ma in corso d’opera può anche fare l’esterno. Busellato io lo vedo come mezzala che racchiude tutto quello che serve, ha un po’ di tutto. Per come lo conosco ero sorpreso che avesse giocato così poco. Se sta bene è un giocatore unico. Non mi sento il salvatore della patria, da solo non posso fare nulla, mi serve l’apporto della squadra. Ho capito che c’è una piazza che ambisce a giocare in palcoscenici più importanti”

La presentazione del match

QUI PADOVA – Probabile modulo 4-3-3 per il Padova con Donnarumma in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Ajeti e Monaco e ai lati da Kirwan e Gasparro. A centrocampo Germano, Saber, e Dezi. Tridente offensivo composto da Chiricò, Ceravolo e Bifulco.

QUI PRO SESTO – Probabile modulo 3-4-3 per la Pro Sesto con Del Frate in porta e difesa composta da Pecorini, Toninelli e Caverzasi. In mezzo al campo Gattoni e Marchesi; sulle corsie Mazzarani e Adamoli. Tridente offensivo formato da Ghezzi, Capogna e Scapuzzi.

Le probabili formazioni di Padova – Pro Sesto

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Ajeti, Monaco, Gasparro; Germano, Saber, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. Allenatore: Oddo

PRO SESTO (3-4-3): Del Frate; Pecorini Toninelli, Caverzasi; Mazzarani, Gattoni, Marchesi, Adamoli; Ghezzi, Capogna, Scapuzzi. Allenatore: Di Gioia.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.