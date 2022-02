Pontedera – Cesena 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Pontedera – Cesena del 27 febbraio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C 2021/2022

PONTEDERA – Domenica 27 febbraio, alle ore 14.30, allo Stadio “Ettore Mannucci”, andrà in scena Pontedera – Cesena, gara valida per la ventinovesima giornata del Girone B di Serie C 2021/2022. I toscani, nel turno infrasettimanale, hanno vinto di misura sul campo della Pistoiese e sono ottavi in classifica con 36 punti, frutto di dieci vittorie, sei pareggi e undici sconfitte; trentuno gol fatti e quarantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre successi, un pareggio e una sconfitta siglando cinque reti e incassandone due. I romagnoli, invece, hanno pareggiato per 0-0 in casa dell’Imolese e sono terzi a quota 52 punti, con un cammino di quattordici partite vinte, dieci pareggiate e quattro perse; trentanove le reti segnate e venti quelle incassate. Il bilancio del Cesena nelle ultime cinque partite giocate é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con nove gol fatti e quattro subiti. Sono solo due i confronti tra Pontedera e Cesena giocati in Toscana. Il primo risale al campionato di IV Serie 1953/54 e vide i padroni di casa imporsi per 2-0 ma entrambe le squadre, al termine di quella stagione, scesero in Promozione. Torneranno ad affrontarsi in serie C il 28 gennaio 1968 e quella volta furono i bianconeri a sorridere con un pirotecnico 4-3: a fine campionato Cesena in Serie B e Pontedera retrocesso. A dirigere il match sarà Mario Perri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Federico Fratello di Latina e Francesco Picciche’ di Trapani; quarto uomo Michele Pasculli di Como.

Tabellino in tempo reale

PONTEDERA: Bakayoko A., Barba G., Benedetti G., Catanese G., Espeche M., Foglia F., Magnaghi S., Milani L., Perretta G., Regoli G., Sposito A. (Portiere). A disposizione: Caponi A., Cerrato, De Ioannon M., Del Carlo D., Di Meo N., Marianelli A., Martini M., Mattioli A., Mutton C., Nicoli A. (Portiere), Santarelli L. (Portiere), Serena F.



CESENA: Ardizzone F., Bortolussi M., Candela A., Ciofi A., Favale G., Missiroli S., Nardi M. (Portiere), Pierini N., Pittarello F., Pogliano C., Steffe D.. A disposizione: Benedettini E. (Portiere), Berti T., Bizzini A. (Portiere), Brambilla A., Calderoni M., Caturano S., Frieser D., Gonnelli L., Ilari C., Lepri T., Shpendi C., Shpendi S.



Reti: al 13' pt Milani L. (Pontedera).

I convocati del Cesena

PORTIERI: Benedettini (22), Bizzini (30), Nardi (33)

DIFENSORI: Calderoni (32), Candela (2), Ciofi (15), Favale (30), Gonneli (27), Lepri (98), Pogliano (28)

CENTROCAMPISTI: Ardizzone (8), Berti (14), Brambilla (6), Ilari (16), Missiroli (25), Steffè (5)

ATTACCANTI: Bortolussi (20), Caturano (9), Frieser (31), Pierini (10), Pittarello (11), Shpendi C (44), Shpendi S. (45)

Le dichiarazioni di Viali alla vigilia

“Incontriamo una squadra in forma, col capocannoniere del campionato e che in casa fa molti punti. Oltre a questo dobbiamo anche fare valutazioni sulle nostre condizioni, in particolar modo sugli infortunati e su chi ha giocato tanto. Mi piacerebbe poter ripetere una partita simile a quella dell’andata. La formazione? Pierini invece è andato abbastanza bene, si è allenato ieri e sta meglio, così come Pittarello che viene da un percorso particolare. E’ giusto sottolineare il suo percorso: veniva da un periodo in cui aveva giocato poco e ha fatto tre ottime partite in sette giorni sotto il profilo della concentrazione e del rendimento. Ha lavorato molto bene anche quando non era tra i più utilizzati: ha una grande professionalità e dedizione al lavoro. Le scelte? In difesa siamo quelli, anche Ciofi ha un piccolo sovraccarico, ma conto di averlo a disposizione, quanto a Gonnelli moralmente è pronto, ma ci sono anche da fare considerazioni più razionali. Il logorio è dovuto al fatto che non abbiamo avuto la possibilità di fare grandi rotazioni nel momento più intenso ma la squadra ha risposto con risultati e prestazioni: tanto di cappello al gruppo per quello che ha fatto in questo periodo. E’ stato un mese buono, soprattutto perché lo abbiamo fatto in crescendo: vuol dire che la squadra ha ripreso convinzione e consapevolezza”.

La presentazione del match

QUI PONTEDERA – Maraia dovrebbe optare per il modulo 3-5-2 con Sposito in porta e difesa composta da Espeche; Matteucci e Bakayoko. In cabina di regiaCaponi con Perretta e Barba; sulle corsie Shiba e Miani. Davanti Mutton e Magnaghi.

QUI CESENA – Probabile modulo 4-3-3 per la squadra di Viali con Nardi tra i pali e con Candela, Ciofi, Pogliano e Calderoni a formare il blocco difensivo. A centrocampo Missiroli, Ardizzone e Ilari. Tridente offensivo composto da Caturano, Bortolussi e Frieser.

Le probabili formazioni di Pontedera – Cesena

PONTEDERA (3-5-2): Sposito; Espeche; Matteucci, Bakayoko; Shiba, Perretta, Caponi, Barba, Milani; Mutton, Magnaghi. Allenatore: Ivan Maraia.

CESENA (4-3-3): Nardi; Candela, Ciofi, Pogliano, Calderoni; Missiroli, Ardizzone, Ilari; Caturano, Bortolussi, Frieser. Allenatore: William Viali.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. Farà inoltre parte del palinsesto Sky che la trasmetterà sul canale 258.