Si gioca nel girone B e C della Serie C, in Spagna spazio alla Liga2. Successo dell’Independiente in Copa Argentina, pareggio tra U.N.A.M. e Mazatlna in Liga MX

La giornata di domenica 27 marzo si è aperta all’insegna del calcio argentino dove è disputata nella notte la sfida tra Independiente e Central Nord per la Coppa Argentina, si è giocato a campo neutro: vantaggio degli ospiti al trentatreesimo con Rios e pareggio nei minuti di recupero del primo tempo di Blanco. L’incontro si è quindi deciso e calci di rigore dove il Central ha fallito negli ultimi due tentativi con Suica e Serrano. Passiamo alla Colombia dove l’U. Magdalena superato 2-0 in casa l’Aguilas grazie alle reti di Cantillo a 10′ e Lloreda al 40′ , in mezzo alla rete al 23′ di Agudelo. Nella ripresa il rosso diretto a Vanegas nei minuti di recupero. L’altro incontro ha visto il pareggio per 1-1 tra Pereira e Ind. Medellin: nel primo tempo sblocca il risultato Ramirez su rigore al trentacinquesimo quindi il rosso a Mosquera al 44esimo. Ma nella ripresa 10 minuti alla fine Pons trova la rete del pareggio. Nella Liga MX altro 1-1 questa volta tra U.N.A.M. e il Mazatlan: succede tutto nella ripresa al ventottesimo il vantaggio dei padroni di casa con Ruvalcava e pareggio a 10 minuti dalla fine su autorete di Ortiz. Sempre in Messico nella Liga de Expansion MX troviamo il 5-1 casalingo dell’Alabtijes Oaxaca contro il Dorados, vittoria di misura del Tepatitlan de Morelos contro l’Atlante e pareggio per 1-1 tra Cimarrones de Sonora e Venados. In Venezuela per la Primera Division termina sul 1-1 tra Caracas e Portuguesa: vantaggio dei padroni di casa diciannovesimo nel primo tempo con Sulbaran mentre al 22esimo della ripresa Pena trova il pareggio. Si è giocato anche in Corea del Sud per la K League 1 con successo dell’Ulsan Hyundai contro il Pohang mentre nella MLS in USA vince 1-0 lo Sporting Kansas City contro il Real Salt Lake grazie una rete di Russell a 9 minuti dalla fine. In corso di svolgimento in A-League la partita tra Melbourne Victory e WS Wanderers al momento ancora ferme solo 0-0 di partenza. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che in Italia spiccano gli incontri validi per la 34esima giornata della Lega Pro girone B e C oltre alla Serie A di Calcio Femminile.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 MARZO 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA AFRICAN NATIONS CUP - QUALIFICAZIONE - PRELIMINARI

Mauritius - Sao Tome and Principe 0-0 (*)

Eswatini - Somalia 15:00

South Sudan - Gibuti 15:00

Lesotho - Seychelles 16:00



ALGERIA LIGUE 1

Hussein Dey - Belouizdad 16:00



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Independiente - Central Norte 2-1 (Dopo Rigori)



AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne Victory - WS Wanderers 1-1 (Finale)



AUSTRALIA E OCEANIA MONDIALI - QUALIFICAZIONE - TERZA FASE

Isole Salomone - Papua Nuova Guinea 16:00

Nuova Zelanda - Tahiti 19:30



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA GUANABARA - PLAY OFF

Fluminense - Botafogo RJ 21:00



BRASILE CAMPEONATO CARIOCA - TACA RIO

Resende - Nova Iguacu 20:00



BRASILE CAMPEONATO PAULISTA - PLAY OFF

Sao Paulo - Corinthians 21:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. De Chile - U. Espanola 21:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

U. Magdalena - Aguilas 2-1 (Finale)

Pereira - Ind. Medellin 1-1 (Finale)

Dep. Cali - Cortulua 22:10

Petrolera - Patriotas 00:15



EUROPA EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - SECONDA FASE

Grecia U17 - Ungheria U17 1-1 (Finale)

Olanda U17 - Slovacchia U17 16:00



GUATEMALA LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Deportivo Achuapa - Guastatoya 20:00

Nueva Concepcion - Xelaju 23:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Lazio U19 - Frosinone U19 15:00SRF



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Milan D - Fiorentina D 2-0 (*)

Juventus D - Inter D 14:30

Sampdoria D - Napoli D 14:30



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Carrarese - Vis Pesaro 14:30

Fermana - Cesena 14:30

Olbia - Teramo 14:30

Pescara - Pontedera 14:30

Gubbio - Viterbese 17:30

Montevarchi - Grosseto 17:30

Reggiana - Imolese 17:30

Siena - Lucchese 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Latina 14:30

Foggia - Campobasso 14:30

Juve Stabia - Catanzaro 14:30

Monopoli - Potenza 14:30

Monterosi Tuscia - Vibonese 14:30

Paganese - Palermo 14:30

Picerno - Avellino 14:30

Bari - Fidelis Andria 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Citta di Varese - HSL Derthona 15:00

Fossano - Casale 15:00

Novara - Sanremese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Caravaggio - Folgore Caratese 15:00

Castellanzese - Brusaporto 15:00

Crema - Ponte San Pietro 15:00

Legnano - SG City Nova 15:00

Leon - Ciserano-Bergamo 15:00

Villa Valle - Sona 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Cartigliano - Campodarsego 15:00

Delta Porto Tolle - San Martino Speme 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Ath. Carpi - Real Forte Querceta 15:00

Sasso Marconi - Tritium 15:00

Seravezza Pozzi - SCD Progresso 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Scandicci - Unipomezia 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - Montegiorgio 15:00

Castelfidardo - Sambenedettese 15:00

Castelnuovo Vomano - Chieti 15:00

Fiuggi - Trastevere Calcio 15:00

Vastogirardi - ASD Pineto Calcio Posticipata



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Afragolese - Atletico Uri 0-0 (*)

Nuova Florida - Ostia Mare 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Bitonto - Gravina 15:00

Brindisi - Casarano 15:00

Francavilla - Bisceglie 15:00

Nocerina - Molfetta Calcio 15:30



ITALIA SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Castrovillari 15:00

Cavese - Licata 15:00

Cittanovese - Giarre 15:00

Lamezia Terme - Portici 1906 15:00

Paternò - San Luca 15:00

Real Aversa - Gelbison Cilento 15:00

S. Agata - Biancavilla 15:00



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca - Dorados 5-1 (Finale)

Cimarrones de Sonora - Venados 1-1 (Finale)

Tepatitlan de Morelos - Atlante 2-1 (Finale)

Atl. Morelia - Leones Negros 20:00



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA

U.N.A.M. - Mazatlan FC 1-1 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Croazia U18 - Lettonia U18 10:00SRF

Laos - Brunei 3-1 (*)

Liberia - Sierra Leone 14:00

Thailandia - Suriname 0-0 (*)

Atl. San Luis - Nicaragua 19:00

Mauritania U23 - Algeria U23 20:00

Guatemala - Haiti 22:00



NORD E CENTRO AMERICA MONDIALI - QUALIFICAZIONE - TERZA FASE

Canada - Giamaica 22:05

El Salvador - Costa Rica 23:05



OLANDA EERSTE DIVISIE

Maastricht - Almere 14:30

FC Emmen - Telstar 16:45



SENEGAL LIGUE 1

Douanes - Guediawaye 18:30

Linguere - Jaraaf 18:30

Pikine - Dakar SC 18:30

US Goree - ASEC Ndiambour 18:30



SPAGNA LALIGA2

Mirandes - Ponferradina 1-0 (*)

Burgos CF - Tenerife 16:00

Alcorcon - Valladolid 18:15

Malaga - Huesca 18:15

Almeria - Girona 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Ulsan Hyundai - Pohang 2-0 (Finale)



USA MLS

Sporting Kansas City - Real Salt Lake 1-0 (Finale)

Portland Timbers - Orlando City 22:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Caracas - Portuguesa 1-1 (Finale)

Estudiantes M. - Lara 21:00

Monagas - Metropolitanos 00:15