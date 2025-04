Nel pomeriggio Udinese-Bologna, in serata Verona-Cagliari e Lazio-Parma. Successo del Lanus in Argentina e del Bragantino in Brasile

Calcio sudamericano in apertura di lunedì 28 aprile. Partiamo dal Torneo Betano argentino dove si sono giocate tre partite. Pareggio per 1-1 tra Instituto e Sarmiento Junin con il botta e risposta nel secondo tempo tra Gimenez e Lodico al 9′ e 22′. Una rete di Marcelino Moreno al 14′ della ripresa ha deciso Lanus-San Martin S.J. mentre hanno chiuso sullo 0-0 di partenza Independiente e Deportivo Riestra con i padroni di casa in dieci per l’espulsione al 36′ della ripresa di Cabral. In Brasile colpo esterno del Bragantino sul Santos per 2-1: vantaggio ospite al 19′ con Eduardo Sasha, raddoppio di Laquintana al 37′, accorcia nel recupero Deivid Washington.

In Bolivia goleada del Bolivar sul Blooming per 5-1 mentre in Colombia registriamo il 2-0 dell’America de Cali sul Deportivo Cali e stesso punteggio per il colpo esterno del Millonarios sul Bucaramanga. In Costa Rica vittoria in trasferta dell’Alajuelense sul Puntarenas per 2-0 e in Ecuador il Tecnico U. passa 1-0 in casa dell’Emelec. In Venezuela vittoria a domicilio per 2-1 del Puerto Cabello sul Portuguesa e in Perù netto successo dell’U. de Deportes sulla Cajamarca 6-0. Senza reti chiudono in Paraguay l’Ameliano e la Libertad mentre in Messico per la Liga MX due vittorie esterne per 2-1 dell’U.N.A.M. e Pachuca rispettivamente contro Juarez e Monterrey. Nella Liga de Expansion MX lo Zacatecas supera 2-0 il Venados e nella MLS in USA da una parte 2-2 tra Los Angeles e St. Louis City e dell’altra poker esterno del Portland Timbers su Los Angeles Galaxy.

Nel Campionato Primavera 1 due vittorie in trasferta per 2-1. La prima è del Monza sulla Fiorentina: un’autorete dopo otto minuti di De Bonis porta avanti i viola ma prima Berretta al 41′ poi Martins al 40′ della ripresa ribaltano il punteggio. La seconda è della Roma sul Genoa: dopo 9 minuti Della Rocca porta avanti i giallorossi che raddoppiano al 36′ e nel recupero Dorgu accorcia le distanze.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti in programma. In Serie A è tempo di posticipi della 34esima giornata. Si parte alle 18:30 con Udinese-Bologna quindi alle 20:45 sia Lazio-Parma che Verona-Cagliari. Alle ore 18 in campo per la finale di UEFA Youth League tra Trabzonspor e Barcellona. In Inghilterra e Spagna si giocano i posticipi delle seconde categorie ovvero Championship e Liga 2.

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE - SPAREGGIO

Besa - Pogradeci 0-1 (*)



ARGENTINA TORNEO BETANO - APERTURA

Instituto - Sarmiento Junin 1-1 (Finale)

Lanus - San Martin S.J. 1-0 (Finale)

Independiente - Dep. Riestra 0-0 (Finale)

Barracas Central - Union Santa Fe 20:00

Godoy Cruz - Atl. Tucuman 22:15



ARMENIA PREMIER LEAGUE

FC Gandzasar - Ararat Posticipata



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Sumqayit - Neftci Baku 1-0 (*)



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Bolivar - Blooming 5-1 (Finale)



BRASILE SERIE A BETANO

Santos - Bragantino 1-2 (Finale)



BULGARIA PARVA LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Septemvri Sofia - Lok. Plovdiv 2-0 (Finale)

CSKA 1948 Sofia - Botev Vratsa 19:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

America De Cali - Dep. Cali 2-0 (Finale)

Bucaramanga - Millonarios 0-2 (Finale)



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Puntarenas FC - Alajuelense 0-2 (Finale)



CROAZIA HNL

Istra 1961 - Slaven Belupo 1-1 (*)

Sibenik - Gorica 19:15



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Aalborg - Vejle 19:00



ECUADOR LIGA PRO

Emelec - Tecnico U. 0-1 (Finale)



EGITTO PREMIER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

El Gounah - Smouha 1-1 (Finale)

El Gaish - Al Ittihad 19:00

Ismaily - ZED 19:00



EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE - PLAY OFF

Trabzonspor U19 - Barcellona U19 0-2 (*)



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

SJK - Haka 1-0 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Wolfsburg D - Hoffenheim D 0-0 (*)



GRECIA SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Levadiakos - Lamia 0-0 (*)

Panetolikos - Athens Kallithea 0-1 (*)

Volos - Panserraikos 19:00



HONDURAS LIGA NACIONAL - CLAUSURA

Marathon - Olimpia 1-2 (Finale)

Olancho - UPNFM 3-2 (Finale)



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Leeds - Bristol City 21:00



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

B. Jerusalem - M. Haifa 19:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Fiorentina U20 - Monza U20 1-2 (Finale)

Genoa U20 - Roma U20 1-2 (Finale)

Cremonese U20 - Cesena U20 0-2 (Finale)

Lazio U20 - Milan U20 0-2 (Finale)

Inter U20 - Juventus U20 1-0 (*)



ITALIA PRIMAVERA 2

Perugia U19 - Salernitana U19 3-2 (Finale)

Napoli U19 - Palermo U19 1-1 (Finale)

Südtirol U19 - Brescia U19 14:30SRF

Reggiana U19 - Venezia U19 1-1 (Finale)

Spal U19 - Parma U19 0-1 (Finale)



ITALIA SERIE A

Udinese - Bologna 0-0 (*)

Lazio - Parma 20:45

Verona - Cagliari 20:45



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Zacatecas MinerosQualificato - Venados 2-0 (Finale)



MESSICO LIGA MX - CLAUSURA - PLAY IN

Juarez - U.N.A.M.Qualificato 1-2 (Dopo Rigori)

Monterrey - PachucaQualificato 1-2 (Finale)



NICARAGUA LIGA PRIMERA - CLAUSURA

Managua FC - Esteli 1-2 (Finale)

Diriangen - Rancho Santana 3-0 (Finale)



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Ameliano - Libertad 0-0 (Finale)

Sportivo Trinidense - Olimpia Asuncion 23:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

U. de Deportes - Cajamarca 6-0 (Finale)

Sporting Cristal - Juan Pablo II 20:00

AD Tarma - Cusco 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Zaglebie - Stal Mielec 19:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Casa Pia - Estoril 21:15



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Petrolul - Farul Constanta 0-1 (*)



ROMANIA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Din. Bucuresti - CFR Cluj 20:00



SERBIA SUPER LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Napredak - Jedinstvo U. 1-0 (Finale)

Cukaricki - Sp. Subotica 0-0 (*)

Zeleznicar Pancevo - Radnicki Nis 0-1 (*)



SERBIA SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Mladost - Novi Pazar 1-0 (*)



SLOVENIA PRVA LIGA

Bravo - Mura 0-1 (*)



SPAGNA LALIGA2

Almeria - Racing Club Ferrol 20:30



SVEZIA ALLSVENSKAN

Brommapojkarna - Djurgarden Posticipata

Göteborg - GAIS 19:10



SVEZIA SUPERETTAN

Utsikten - Västerås SK 19:00



TURCHIA SUPER LIG

Goztepe - Basaksehir 19:00



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Racing Montevideo - Cerro Largo 20:00



USA MLS

Los Angeles FC - St. Louis City 2-2 (Finale)

Los Angeles Galaxy - Portland Timbers 2-4 (Finale)



USA USL CUP

Spokane Velocity - Oakland Roots 2-1 (Finale)



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Bunyodkor - OKMK 1-0 (Finale)



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA

Puerto Cabello - Portuguesa 2-1 (Finale)