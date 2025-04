Serie D 2024/2025 di Calcio da Tavolo: i risultati finali

REGGIO CALABRIA – Domenica 27 aprile 2025 si è conclusa anche la Serie D 2024/2025 di Calcio da Tavolo, con la disputa dei tre gironi Nord, Centro e Sud, che si sono svolti rispettivamente a Gerre de’ Caprioli (CR), Massarosa (LU) e Reggio Calabria.

La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES), ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e grazie al prezioso supporto di tre club locali: il Subbuteo Club Stradivari, il Versilia Calcio Tavolo 2002 e il Subbuteo Club Reggio Calabria. Al via si sono presentate 30 squadre, suddivise su base territoriale in tre gironi distinti. Da ciascun girone sono state promosse in Serie C due squadre: la prima classificata e la vincente dello spareggio playoff tra la seconda e la terza in classifica.

Nel Girone Nord, organizzato dal Subbuteo Club Stradivari presso il Palabosco di Gerre de’ Caprioli, a ottenere la promozione sono state la SPAL in miniatura, che si è aggiudicata il primo posto, e il DLF Gorizia, capace di imporsi nella finale playoff contro il Subbuteo Club Biella con il punteggio di 2 a 1.

Nel Girone Centro, ospitato presso l’Opificio “La Brilla” di Massarosa grazie all’organizzazione del Versilia Calcio Tavolo 2002, la promozione diretta è stata conquistata dalla formazione genovese del Subbuteo Club Ligures, prima classificata al termine della fase a gironi. La seconda promozione è andata alla Virtus Viper di Rieti, che, forte del miglior piazzamento, ha ottenuto l’accesso alla Serie C pareggiando per 1 a 1 lo spareggio contro il Grifo Sombrero.

Nel Girone Sud, infine, disputato presso la sede dell’ARCI Samarcanda di Reggio Calabria grazie all’organizzazione del Subbuteo Club Reggio Calabria, a festeggiare la promozione diretta è stata la squadra dell’Ippocampo Table Soccer di Salerno, vincitrice del girone. L’altro pass per la Serie C è stato conquistato dallo Zancle di Messina, che ha superato il Subbuteo Taranto nella finale playoff con il risultato di 2 a 1.